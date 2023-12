Abierto de Francia: Wawrinka se enfrentará a Federer tras una épica batalla con Tsitsipas

Mientras Wawrinka superaba a Stefanos Tsitsipas en un clásico de cinco horas y nueve minutos por 7-6 (6) 5-7 6-4 3-6 8-6 que dejó a su rival entre lágrimas, el suizo de más edad se deshacía de Leonardo Mayer por 6-2 6-3 6-3 y sigue sin ceder un set en esta quincena.

Cuando Federer, de 37 años, jugó por última vez en Roland Garros en 2015, cayó ante Wawrinka en octavos de final y su amigo ganó el segundo de sus tres títulos de Grand Slam.

"Espero que no esté al nivel del 15, pero lo averiguaremos, porque ahí estaba machacando la bola", dijo Federer, campeón en 2009, a la prensa el domingo antes de que concluyera el maratón de Wawrinka. "Fue increíble.

Federer podría cumplir su deseo. Por muy fuerte que sea Wawrinka, el tenista de 34 años tendrá que recuperarse de algún modo tras la agotadora victoria sobre la joven estrella griega que ha tomado por asalto el mundo del tenis.

Las tres victorias de Wawrinka sobre Federer se han producido en tierra batida, aunque este último posee un récord ganador de 22-3 en total.

"Cada vez estoy más viejo", dijo Wawrinka. Pero me encantan este tipo de desafíos y voy a intentar dar lo mejor de mí para jugar mi mejor tenis".

Tsitsipas sorprendió a Federer en la cuarta ronda del Abierto de Australia en enero, en un día en el que el 20 veces ganador de majors tuvo un increíble 0-12 en puntos de rotura.

La octava jornada del Abierto de Francia en imágenes

Los puntos de break, clave

El domingo en la pista Suzanne Lenglen de la calurosa París, fue Tsitsipas el que tuvo más problemas con las oportunidades de break, con 0 de 8 en el último set y 5 de 27 en total.

La derrota le dejó devastado.

"Nunca había experimentado algo así en mi vida", declaró el sexto cabeza de serie. "Me siento muy decepcionado al final. Hacía mucho tiempo que no lloraba después de un partido, así que emocionalmente no fue fácil de manejar.

"Es la peor sensación. Sobre todo cuando pierdes. No quieres estar en mi lugar".

Wawrinka crujió en el último set, pero nunca se vino abajo. Los únicos puntos de ruptura a los que se enfrentó Tsitsipas en el quinto set llegaron en el último juego.

En un duelo lleno de golpes impresionantes, el final de Wawrinka fue a la vez sublime y atípico.

Los jugadores se turnaron para lanzar golpes de revés a una mano y subir a la red durante todo el maratón, especialmente Tsitsipas, pero fue la defensa la que llevó oficialmente a Wawrinka a la línea de meta.

Su golpe de revés desde fuera de las líneas del tranvía se inclinó lo suficiente como para alcanzar el exterior de la línea en un segundo punto de partido. El juez de silla Renaud Lichtenstein examinó de cerca la marca y confirmó que la pelota era buena.

Los dos hombres se abrazaron en la red segundos después, para cerrar el cuarto partido más largo de la historia del torneo.

Qué dulce fue para Wawrinka, que pensó que su carrera podría haber terminado tras una lesión de rodilla en 2017 que necesitó múltiples cirugías.

Aunque Tsitsipas no logró convertir muchas de sus oportunidades de rotura - "tantos puntos de rotura, tantos", se lamentó-, sería duro criticar al jugador de 20 años.

Se lanzó a por la volea como Boris Becker en sus mejores tiempos, y se recuperó de forma impresionante tras ceder el tercer set.

El famoso revés de Wawrinka, sin embargo, estaba en plena forma. Salvó un punto de set en el tie-break inicial con un passing shot de revés y rompió a Tsitsipas para mantenerse temporalmente en el tercer set con otro brillante passing.

En el tercer set, con 4-5, uno de los cinco puntos de set que salvó en el partido llegó cuando hizo correr a Tsitsipas por toda la pista antes de golpear suavemente una dejada que se coló en la red.

Momento alegre

La pareja se turnó para aplaudir los golpes del otro, y al principio del quinto, en un momento desenfadado, un aficionado gritó: "Te quiero, Stan". Wawrinka sonrió y reconoció al espectador.

Segundos después, el mismo aficionado gritó "Te quiero" al griego, que disputaba el segundo quinto set de su floreciente carrera. También sonrió.

"Este tipo de ambiente, sin duda, lo he disfrutado", dijo Wawrinka. "Disfruto mucho. Esa es la razón por la que sigo jugando al tenis, y esa es la razón por la que practico todos los días para intentar ganar grandes partidos como este".

"Así que seguro que cuando estoy en la pista intento disfrutar y recordar también todo lo que he hecho para estar aquí".

Si eres un admirador de los reveses a una mano -considerados más elegantes que los de dos, pero cada vez menos utilizados- habrás disfrutado viendo en acción a Wawrinka, Tsitsipas, Federer y Mayer. A Federer, desde luego, le gustó.

"Es bueno verlo", dijo Federer. "Te sientes más libre golpeando con una sola mano".

Rafael Nadal posee un revés a dos manos que ha mostrado más velocidad desde la línea de fondo en los últimos años, y el Rey de la tierra batida, al igual que Federer, se metió en los octavos de final tras derrotar al argentino Juan Ignacio Londero (6-2, 6-3 y 6-3), compatriota de Mayer.

El 11 veces ganador del Abierto de Francia cedió un set contra David Goffin en la tercera ronda.

Mientras que los 10 primeros cabezas de serie masculinos del cuadro habían pasado todos a la cuarta ronda, no podía decirse lo mismo en el cuadro femenino.

El sábado, Naomi Osaka, número 1 del mundo, y Serena Williams, ganadora de 23 Grand Slams, se despidieron por partida doble. La profundidad del cuadro es tal que cualquier jugadora puede derrotar a cualquier otra en un día cualquiera.

Pero otra de las aspirantes, la finalista del año pasado Sloane Stephens, se sobrepuso a un tempranero break de desventaja para superar a la ex campeona Garbine Muguruza por 6-4 y 6-3.

Petra Martic y Marketa Vondrousova no son tan conocidas como Williams y Osaka para los aficionados ocasionales, pero disfrutaron de una fructífera preparación en el Abierto de Francia.

Konta hace historia

Ambas pasaron a cuartos de final por primera vez en un Grand Slam -y se enfrentarán el martes- después de que Martic remontara para vencer a Kaia Kanepi 5-7 6-2 6-4 y Vondrousova se deshiciera de Anastasia Sevastova 6-2 6-0.

Jo Konta se convirtió en la primera británica en alcanzar los cuartos de final de Roland Garros desde Jo Durie en 1983 al vencer a Donna Vekic por 6-2 y 6-4.

Konta nunca había ganado un partido en el torneo antes de este año, pero al igual que Martic y Vondrousova, ha florecido en la tierra batida en el último mes.

Está recuperando parte de su mejor forma, después de haber caído fuera del top 45 en abril desde un cuarto puesto, el mejor de su carrera, después de llegar a las semifinales de Wimbledon en 2017. Esa quincena incluyó a Konta venciendo a Vekic 10-8 en un tercer set en la segunda ronda.

Al igual que entonces en SW19, el choque del domingo entre Wawrinka y Tsitsipas fue inolvidable.

