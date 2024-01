Abierto de Francia: Carlos Alcaraz e Iga Swiatek son las estrellas emergentes del tenis

El suyo es el tipo de ascenso meteórico que anhela el deporte, y si logra lo que muchos predicen -ganar las Coupes des Mousquetaires en la tierra batida parisina con 19 años- acaparará titulares en todo el mundo.

Cuando la elite del tenis suele acudir a París para disputar el segundo Grand Slam del año, Rafael Nadal ha sido la fuerza dominante del cuadro masculino, mientras que el desenlace de la sección femenina ha sido impredecible. En los últimos 10 años ha habido ocho ganadoras diferentes.

El ascenso de Alcaraz -de 141 del mundo a principios del año pasado, a sexto ahora- ofrece una narrativa alternativa muy necesaria al tenis masculino sobre tierra batida.

El español ha ganado cuatro títulos ATP este año -en Río de Janeiro, Barcelona, Miami y Madrid- venciendo a Nadal, Novak Djokovic y Alexander Zverev en su camino hacia el título en la capital de su país.

Jugadores del pasado y del presente se han deshecho en elogios hacia el joven español.

Justine Henine, cuatro veces campeona del Abierto de Francia, dijo la semana pasada en una entrevista con el diario belga Sudinfo que Alcaraz era "más completo" que Nadal, Roger Federer o Novak Djokovic, mientras que Zverev lo ha descrito como el mejor jugador "del mundo en este momento."

"Definitivamente es especial", ha dicho Djokovic a los periodistas, mientras que Nadal ha reconocido que su compatriota puede ganar a cualquiera.

¿Un nuevo rey para la tierra batida?

Los grandes elogios generan grandes expectativas. Pero, por supuesto, los gigantes se interponen en el camino de Alcaraz hacia su primer Grand Slam.

Nadal, el "Rey de la tierra batida", ha sido casi imbatible sobre la tierra roja desde que ganó el primero de sus 13 títulos en Roland Garos con 19 años. No ha habido mejor jugador en tierra batida en toda la historia de este deporte.

Pero Nadal, que con la victoria en París alcanzaría su 22º título grande, todo un récord, sufre una lesión en el pie y es más vulnerable que nunca. Si no se retira a última hora, Nadal se enfrentará al australiano Jordan Thompson para conquistar su 14ª corona del Abierto de Francia.

Djokovic es el defensor del título y aspira a igualar a Nadal con 21 Grand Slams. El serbio es el número uno del mundo y acaba de ganar su primer título de la temporada, en Roma.

Otros también podrían estar en liza. Danill Medvedev se está acercando al número 1 mundial de Djokovic, pero el ruso se ha saltado toda la temporada de tierra batida hasta la fecha. Y las estrellas de la "Next Gen" de la ATP, Zverev y Stefanos Tsitsipasas, tienen que empezar pronto a cumplir sus promesas en los grand slams.

La tierra batida femenina, a otro nivel

El estado de forma de Iga Swiatek ha hecho que el tenis femenino sea un poco más previsible.

La número 1 del mundo lleva una racha de 28 victorias consecutivas, y si gana por segunda vez el Abierto de Francia igualará el récord de Venus Williams de este milenio, con 35 victorias consecutivas.

La victoria en la capital francesa también convertiría a la polaca en la primera mujer que gana seis torneos seguidos desde que Justine Henin lo hiciera en 2007-2008.

En sus nueve partidos de esta temporada en tierra batida, Swiatek, de 20 años, sólo ha cedido un set. No ha habido un favorito antes del torneo desde, bueno, un Nadal en plena forma.

"La presión es constante", dijo Swiatek a la prensa en el Internazionali BNL d'Italia, celebrado recientemente en Roma. "No es que lo esté analizando cada semana, porque me cansaría bastante sólo con eso".

La estrella polaca está haciendo todo lo posible para prepararse para el estrés que inevitablemente conlleva llegar a la cima de este deporte, viajando con la psicóloga Daria Abramowicz, que declaró a PA Media: Nosotros, como equipo, y obviamente la propia Iga, nos esforzamos al máximo para poder gestionar adecuadamente el éxito cuando llegue".

"Crear y gestionar una carrera sana y sostenible hoy en día, especialmente en la era de las redes sociales y los dispositivos móviles y otras presiones, es algo que supone un gran reto para casi todo el mundo en el deporte de alto rendimiento".

El ascenso de Swiatek ha ayudado a suavizar el golpe de la pérdida de la talentosísima Ash Barty , que se retiró del deporte este año.

Tampoco hay que descartar a Simona Halep, una antigua campeona que adora la tierra batida.

Doce meses después de su retirada del torneo tras ser multada por no asistir a las ruedas de prensa posteriores a los partidos, Naomi Osaka podría estar presente en París. Aunque no es cabeza de serie, no hay que descartar a la ganadora de cuatro grandes.

Al igual que en la ATP, los grandes nombres de la WTA no han sido contendientes últimamente. Este podría ser el Grand Slam en el que se aclare el futuro del tenis.

Fuente: edition.cnn.com