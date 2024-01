Abierto de China: Naomi Osaka vence a la defensora del título Caroline Wozniacki y alcanza la final

La japonesa, que viene de conquistar el título Toray Pan Pacific en su ciudad natal, puso fin a la racha de 17 victorias consecutivas de la flamante campeona del US Open, Bianca Andreescu, en los cuartos de final del Abierto de China disputado el viernes en Pekín.

La victoria también selló su pase a las Finales de la WTA en Shenzhen, convirtiéndose en la quinta jugadora que alcanza la final de la temporada, dotada con 14 millones de libras.

Sin duda animada por la trabajada victoria sobre la jugadora que la sucedió como campeona en Flushing Meadows, Osaka se deshizo el sábado en semifinales de la defensora del título en el Abierto de China, Caroline Wozniacki.

Osaka, de 21 años, se impuso por un contundente 6-4 y 6-2 en 84 minutos, y está encontrando su mejor forma al final de la temporada en la gira asiática.

La australiana se enfrentará en la final a la número 1 del mundo, Ashleigh Barty, que salvó un punto de partido en su victoria a tres sets sobre la holandesa Kiki Bertens en la primera semifinal.

Osaka, número cuatro del mundo, tuvo oportunidades en el 3-3 del primer set para abrir brecha en el marcador, pero en el noveno juego lo consiguió y sacó para el primer set.

En el segundo set, la danesa Wozniacki tuvo más problemas y Osaka se hizo con la victoria gracias a una mezcla de buenos saques y golpes ganadores.

La victoria fue aún más meritoria después de revelar que había dormido poco tras su épica victoria sobre Andreescu la noche anterior.

LEA: Osaka y Murray impresionan en Pekín

"Me fui a dormir a las 4:00 de la mañana y me desperté a las 6:00, así que dos horas sólidas, realmente no puedo dormir después de mis partidos", dijo Osaka.

"Siento que mi adrenalina sube más durante los partidos más duros, así que me cuesta más dormir".

Osaka espera descansar mejor antes del cuarto enfrentamiento de su carrera contra Barty, que lleva una ventaja de 2-1 en los enfrentamientos previos.

Thiem, a las Finales ATP

Mientras tanto, en el torneo ATP de Pekín, Dominic Thiem se recuperó de un set y un break en contra para vencer al ruso Karen Khachanov por 2-6, 7-6 y 7-5 y alcanzar la final.

La victoria le valió al austriaco su plaza en las Finales ATP de Londres el mes que viene, uniéndose a Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer y Daniil Medvedev como clasificados para el cuadro de ocho jugadores.

Thiem se enfrentará en la final al tercer cabeza de serie, Stefanos Tsitsipas, después de que el griego se deshiciera del segundo cabeza de serie, Alexander Zverev, en la semifinal posterior.

Tsitsipas ganó un ajustado tiebreak en el primer set antes de imponerse a su rival alemán por 7-6 y 6-4 en poco menos de dos horas.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com