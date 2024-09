ABC News se eleva a la luz del espectador, preparándose para el importante debate Trump-Harris con implicaciones sustanciales.

Los moderadores David Muir y Linda Davis tendrán una perspectiva única frente a ellos en comparación con cuando ABC News obtuvo originalmente el debate presidencial de alto riesgo en mayo. Desde entonces, Harris se ha convertido en la candidata demócrata, alterando no solo la carrera presidencial para la Casa Blanca, sino también el proceso de negociación antes del enfrentamiento televisado.

Este debate representa un desafío significativo para la red propiedad de Disney, ya que es el único enfrentamiento programado entre Harris y Trump en las elecciones de 2024, y podría ser un momento decisivo para cualquiera de las campañas. Cada aspecto del debate, desde las preguntas de los moderadores hasta la iluminación, estará bajo escrutinio cercano por parte de los candidatos y el público durante el enfrentamiento de 90 minutos.

En las semanas previas al debate del martes por la noche, ha habido un drama detrás de escena en ABC News mientras los ejecutivos de la red intentaban establecer las reglas y el formato para este encuentro.

ABC inicialmente planeaba seguir las reglas utilizadas por CNN en su debate presidencial en junio entre el presidente Joe Biden y Trump, evitando un público en vivo y silenciando los micrófonos de los candidatos mientras su oponente habla - una regla propuesta por el equipo de Biden antes del debate de CNN.

Sin embargo, el equipo de Harris insistió en mantener los micrófonos activos durante toda la noche y presionó a ABC para cambiar la regla. Algunos de los momentos más memorables de Harris en debates y audiencias del Senado anteriores han surgido durante el diálogo cruzado. Según fuentes, el equipo de Harris creía que silenciar los micrófonos haría que Trump pareciera más disciplinado, y estaban frustrados con la negativa de ABC a cambiar la regla.

Esta situación presentó un problema para ABC. Si bien los demócratas habían elegido a un nuevo candidato desde que acordaron hospedar el debate, los republicanos no lo habían hecho. La campaña de Trump ya había aceptado las reglas propuestas por el abogado general de ABC News. El tema del micrófono seguía siendo el punto de contention, incluso mientras ABC comenzaba a establecer su presencia física en el National Constitution Center.

Eventualmente, la campaña de Harris cedió, escribiendo en una carta a ABC que entendían que Trump podría.skip el debate si el formato preferido no se seguía.

ABC pareció dejar espacio para reconsiderar el silenciado de los micrófonos en ciertas circunstancias, según una fuente familiarizada con las negociaciones del debate. ABC ofreció garantías al equipo de Harris de que si había un diálogo cruzado significativo entre los dos candidatos, la red podría decidir desactivar ambos micrófonos para que los televidentes en casa puedan escuchar el intercambio. Los moderadores disuadirían las interrupciones y explicarían lo que se estaba diciendo al público, agregó la fuente.

ABC, sin embargo, negó la idea de que los micrófonos se desactivarían, declarando la semana pasada: "More allá de las reglas del debate publicadas hoy, que fueron mutuamente acordadas por dos campañas el 15 de mayo, no hemos hecho otros acuerdos. Esperamos moderar el debate presidencial el martes próximo."

Sin embargo, habrá otra oportunidad para que el público comprenda cualquier conversación silenciada durante la transmisión. A diferencia del debate de CNN, un grupo de reporteros que cubren a los candidatos para organizaciones de noticias importantes estará presente en el estudio del debate, able para escuchar y reportar los comentarios de ambos lados, señaló la fuente. ABC se negó a comentar.

Momento significativo en medio de un cambio de gestión

Los debates presidenciales son eventos importantes para las redes que los transmiten. Representan importantes inversiones, atraen grandes ratings y a menudo figuran entre los eventos más vistos en la historia de una red.

Para ABC News, este debate llega en un momento crucial. El mes pasado, la empresa matriz Disney nombró a Almin Karamehmedovic, el productor principal de "World News Tonight", como el próximo presidente de la red. Su nombramiento sigue la abrupta renuncia del presidente anterior, Kim Godwin, en mayo, lo que marca el final de un mandato de tres años tumultuoso en ABC News durante el cual el personal afirmó que su liderazgo divisivo había provocado una caída en la moral del personal. Este debate exitoso y los altos ratings podrían dar un gran impulso a la moral del personal.

ABC enfrentará un escrutinio cercano por parte de Trump y sus aliados en los días previos al debate. Trump ha criticado a la red, cuestionando su imparcialidad. A pesar de sus feroces ataques a los medios, etiquetando a los periodistas como "el enemigo del pueblo", Trump ha tenido problemas particulares con ABC.

"ABC es la peor red en cuanto a la equidad", le dijo Trump a Sean Hannity de Fox News la semana pasada. "Son bastante desagradables, y creo que muchas personas estarán viendo para ver cuánto son desagradables y desequilibrados".

Trump también ha sugerido que Dana Walden, la copresidente de entretenimiento de Disney, que supervisa técnicamente ABC News y ha sido amiga de Harris durante años, le daría a Harris algún tipo de aviso previo sobre las preguntas. La red ha negado esto, stating que Walden no tiene control editorial sobre ABC News.

Trump también está demandando a George Stephanopoulos por la afirmación del presentador de ABC News de que un jurado concluyó que Trump había "violado" a E. Jean Carroll. (Un jurado federal de Manhattan dictaminó el año pasado que Trump había abusado sexualmente de Carroll y lo había encontrado responsable de la batería).

El mes pasado, Trump tuvo un enfrentamiento con Rachel Scott, la corresponsal senior de ABC News en el Congreso, durante una entrevista en la convención de la Asociación Nacional de Periodistas Negros, criticando sus preguntas incisivas sobre sus declaraciones anteriores sobre la raza. A diferencia de algunos de sus colegas de ABC News, Trump no ha atacado a Muir o Davis - la última de las cuales nunca ha entrevistado a Trump.

Los experimentados Muir y Davis están a punto de moderar su primer debate presidencial entre los contendientes demócratas y republicanos, a pesar de su amplia experiencia en debates primarios. Muir, conocido por ser el presentador de noticias nocturnas con mayor rating, ha interactuado con Trump en el pasado, obteniendo la primera entrevista posinauguración con el ex presidente. Mientras tanto, Davis, conocida por su papel en el noticiero nocturno en streaming de ABC y el noticiero dominical, no es tan conocida.

A pesar de sus antecedentes, la actuación del martes inevitablemente atraerá la atención y las críticas, incluyendo el tema de si se debe verificar los hechos de los candidatos en tiempo real durante el debate.

Según el director político de ABC News, Rick Klein, citado por The New York Times, "no creo que sea una cuestión de 'sí' o 'no'". ABC News no se compromete a fact-checkear cada afirmación ni a ignorar completamente la fact-checking. En su lugar, su papel es mantener una conversación constructiva y promover un buen debate ordenado, lo que implica hacer preguntas perspicaces, guiar la discusión y asegurar la cortesía.

Este debate representa una importante oportunidad comercial para ABC News, ya que podría atraer altas calificaciones y mejorar su moral en medio de recientes cambios en la dirección. Sin embargo, la decisión comercial de permitir micrófonos sinmutear durante el debate se ha convertido en un tema controvertido, con ambos candidatos expresando sus preferencias.

