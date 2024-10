'Abbott Elementary' y 'It's Always Sunny in Philadelphia' se unen para un episodio colaborativo

Quinta Brunson, la estrella y creadora de 'Abbott Elementary', y Rob McElhenney, la estrella y codirector de 'It's Always Sunny in Philadelphia', han revelado en las redes sociales que se están uniendo para un episodio conjunto.

"'Temporada 4 de Abbott Elementary se pone un poco soleado :)', escribió Brunson en una foto con McElhenney y su coprotagonista de 'Sunny', Charlie Day.

En su Instagram, McElhenney publicó una foto del grupo, que incluía a 'Sunny' Danny DeVito y a los actores de 'Abbott' Tyler James Williams y William Stanford Davis, todos frente al exterior del set de la escuela de 'Abbott'.

Ambas series tienen una habilidad especial para captar la esencia de Filadelfia, Pensilvania.

En febrero, McElhenney insinuó 'Abbott' al hablar de una experiencia inmersiva de Willy Wonka.

"Muchos de ustedes piensan que esto se siente como un episodio de 'Sunny', pero para mí se siente más como un cruce de @alwayssunny @AbbottElemABC", escribió en ese momento.

Brunson guardó una captura de pantalla de su publicación y respondió: "Solo di la palabra @robmcelhenney. Te queremos".

'Abbott' gira en torno a una escuela elemental que atiende a niños del centro de la ciudad, mientras que 'Sunny' sigue a un grupo de amigos que manejan un bar cutre en el sur de Filadelfia.

Hasta ahora, ni la trama ni la fecha de lanzamiento del episodio crossover han sido revelados.

El episodio conjunto entre 'Abbott Elementary' y 'It's Always Sunny in Philadelphia' promete una mezcla entretenida de los estilos únicos de ambas series.

Con Quinta Brunson, Rob McElhenney y sus respectivos elencos colaborando para este cruce, los espectadores pueden esperar una fusión entretenida del humor y la narración basados en Filadelfia.

