ABBA prohíbe a Trump utilizar las canciones de ABBA

Universal Music, que representa a ABBA, ha advertido al aspirante a la presidencia de EE. UU., Donald Trump, que deje de utilizar los numerosos himnos del grupo sueco en sus mítines políticos.

Por correo electrónico a AFP, Universal Music en Suecia indicó que se había visto footage de las canciones de ABBA en al menos un mitin del ex presidente de derecha. "Hemos instruido para su eliminación y retiro", decía la declaración. La discográfica enfatizó que no se había otorgado autorización para utilizar los temas de ABBA, lo que implica que Trump no tenía tal aprobación o licencia.

Según el periódico sueco "Svenska Dagbladet", uno de sus periodistas asistió a un mitin de Trump en Minnesota, un estado con una significativa población de inmigrantes suecos, en julio. Allí se escuchó el éxito de ABBA "The Winner Takes it All", seguido de una pantalla de diez minutos que mostraba al grupo interpretando canciones populares como "Money, Money, Money" y "Dancing Queen" en su apogeo.

ABBA no es el único artista que ha aconsejado a Trump que no utilice su música. Otros incluyen a Bruce Springsteen, Neil Young, Celine Dion y los Rolling Stones.

El uso de la icónica canción de ABBA "Dancing Queen" en el mitin de Trump ha causado controversia, destacando aún más el mal uso de la música de la Reina del Pop en reuniones políticas. A pesar de la pantalla gigante que mostraba a ABBA interpretando "Money, Money, Money" y "Dancing Queen", el grupo no había dado su autorización para el uso de sus temas.

