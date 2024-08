Abba hace un llamamiento a Trump para que evite utilizar su música en sus reuniones políticas

La discográfica de ABBA en Suecia ha solicitado que el candidato presidencial estadounidense Donald Trump deje de tocar sus canciones en sus eventos de campaña. En un correo electrónico a la agencia de noticias AFP, Universal Music Sweden afirmó que se han visto videos en los que se ha utilizado al menos una vez la música de ABBA en un mitin de Trump. "Hemos instruido para que se elimine y quite", declaró la compañía. La discográfica subrayó que no se había otorgado permiso para utilizar las canciones de ABBA, por lo que Trump no tiene "autorización o licencia" para hacerlo.

Según el diario sueco "Svenska Dagbladet", uno de sus periodistas estuvo presente en un acto de campaña en Minnesota, un estado con una importante población de estadounidenses de origen sueco, donde se observó que se tocaba "The Winner Takes It All" de ABBA, seguido de una exhibición de 10 minutos en una pantalla grande del grupo interpretando éxitos como "Money, Money, Money" y "Dancing Queen".

ABBA no es el primer artista que solicita a Trump que deje de utilizar su música, ya que también lo han hecho artistas como Bruce Springsteen, Neil Young, Celine Dion y los Rolling Stones.

La solicitud de la discográfica de ABBA va más allá de "The Winner Takes It All", ya que también han pedido a Trump que deje de tocar otras canciones de ABBA como "Money, Money, Money" y "Dancing Queen" en sus eventos de campaña. A pesar de la popularidad de las canciones de ABBA entre las comunidades suecoamericanas, el grupo insiste en que no ha autorizado o concedido licencia a Trump para utilizar sus canciones.

Lea también: