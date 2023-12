Aaron Rodgers considera esta temporada como "un año perdido", pero el quarterback dice que siente que "puedo jugar más años" en la NFL

Después de pasar 18 temporadas con los Green Bay Packers, Rodgers fue traspasado a los Jets en la temporada baja a principios de este año.

Su debut fue muy esperado, pero Rodgers sólo vio 94 segundos de tiempo de juego, ya que sufrió la lesión significativa en el primer partido de la temporada de los Jets contra los Buffalo Bills, cuando fue derribado por el edge rusher Leonard Floyd, sólo cuatro jugadas.

Rodgers, cuatro veces MVP, fue operado la semana de su lesión en septiembre, y se informó de que estaba haciendo progresos espectaculares en su recuperación y que era posible su regreso si los Jets llegaban a los playoffs.

Las especulaciones se intensificaron cuando el jugador de 40 años fue autorizado a volver a los entrenamientos en noviembre, sólo 11 semanas después de la lesión.

Sin embargo, con los Jets oficialmente fuera de la lucha por la postemporada después de una derrota por 30-0 en la Semana 15 ante los Miami Dolphins, el calendario para la rehabilitación de Rodgers ha cambiado.

"Creo que todo el tiempo ha sido con la esperanza de que todavía estamos en ella, porque no era realista pensar que estaría al 100 por ciento para ser médicamente autorizado en cualquier momento durante la temporada regular", dijo Rodgers en ESPN Pat McAfee Show.

"Siento que en las próximas tres o cuatro semanas, hubiera sido muy posible llegar al 100 por ciento, pero obviamente no ahí. Así que la conversación fue un camino desde el 100 por ciento de autorización médica a la voluntad de jugar, y eso nunca ha sido un problema para mí."

Aunque viene de una grave lesión, Rodgers descartó la idea de que la próxima temporada de la NFL pueda ser la última.

"No creo que el año que viene sea mi último año", dijo. "Con algunas de las cosas que he aprendido en el último año en el cuidado de mi cuerpo y rodeándome de algunas grandes personas que me han estado ayudando con mi nutrición y mi entrenamiento funcional a un nivel agudo.

"Siento que puedo jugar más años y ser eficaz hasta los 40, lo cual es una locura porque pensaba que estaría sentado en mi sofá en algún lugar a los 40".

Con Rodgers fuera hasta el próximo año, los Jets tendrán que persistir con QBs alternativos para el resto de la temporada.

El quarterback de tercer año Zach Wilson ha sido el titular en la mayoría de las ocasiones esta temporada, y aunque el ex número 2 ha mostrado destellos de potencial, tanto él como el ataque han tenido problemas con regularidad.

Wilson fue sustituido a mitad de partido por Tim Boyle en la semana 11 contra los Bills. Sin embargo, Boyle tampoco fue productivo en sus dos partidos como titular y poco después fue despedido por los Jets, que tienen un balance de 5-9 en la temporada.

Wilson regresó como titular en la Semana 14, pero salió del partido contra los Dolphins con una conmoción cerebral y fue relevado por Trevor Siemian.

Si bien los aficionados de los Jets pueden estar contentos con la rápida recuperación de Rodgers y su compromiso de pasar varios años en Nueva York, muchos se preguntarán qué podría haber sido de una temporada que inicialmente prometía tanto.

Fuente: edition.cnn.com