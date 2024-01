Aaron Rodgers afirma que su "divisivo" estado de vacunación fue la "única razón" por la que la gente quería que los Packers perdieran en los playoffs

El vigente MVP de la NFL reapareció el martes en "The Pat McAfee Show" para reflexionar sobre la derrota del sábado en la ronda divisional de los playoffs ante los San Francisco 49ers, una derrota que puso fin prematuramente a la temporada del jugador de 37 años y desencadenó especulaciones inmediatas sobre su futuro.

Llegando como cabeza de serie, jugando en casa y liderados por un quarterback que muchos consideraban que mantendría su condición de MVP por segunda temporada consecutiva, los Packers y Rodgers se vieron sorprendidos por la temprana eliminación.

En noviembre, Rodgers -que se había perdido un partido de la NFL debido a los protocolos contra el Covid-19- apareció en el programa de McAfee y confirmó que no estaba vacunado contra el Covid-19 antes de expresar su decepción por el tratamiento de "caza de brujas" que había recibido en los medios de comunicación.

Ahora, tras la derrota en los playoffs, Rodgers dijo que había "una sola razón" por la que algunos lo han celebrado a su costa.

"Había un montón de gente sintonizando, alentando contra nosotros por una razón y sólo una razón: es por mi estado de vacunación", dijo Rodgers a McAfee.

"Querían vernos perder para poder amontonarse, disfrutar y deleitarse con el hecho de que mi estado de vacunación era algún tipo de razón por la que no hemos tenido éxito en los playoffs".

'Nunca he querido ser una figura divisiva y polarizadora'

Rodgers dijo que aunque la situación había sido "frustrante" a veces, sentía empatía por el peaje financiero y mental de los dos años anteriores en la gente - específicamente por el "miedo" que cree que la pandemia de Covid-19 ha causado.

"Lo que más ha afectado a la gente es el miedo: miedo a la salud, miedo a perder dinero, miedo a no poder mantener a la familia... y los medios de comunicación desempeñan un papel importante en ello", afirmó Rodgers.

"Como a veces no veo las noticias o no me suscribo al mismo tipo de narrativa dominante, y he decidido tomar las riendas de mi propia salud personal y la responsabilidad de mi salud, y he investigado e indagado, y también me he relacionado con otras personas que han hecho cosas similares, me he enfadado, pero creo que la raíz es el miedo".

Rodgers dijo que había estado "aislado" y que no había visto ningún supuesto odio dirigido hacia él, pero asumió la responsabilidad por haber sido involuntariamente "divisivo" durante la temporada.

"Me doy cuenta de que he sido divisivo esta temporada por mi estado de vacunación y por mi voluntad de hablar de ello -hablar de la investigación que he hecho y de mis propias opiniones-, asumo la responsabilidad por ello", dijo Rodgers.

"Nunca he querido ser una figura divisiva y polarizadora en este tema. He querido animar a la gente e inspirarla para que piense por sí misma, para que tome las riendas de su salud... espero haber inspirado a la gente".

¿Y ahora qué?

Rodgers también habló largo y tendido sobre sus planes de futuro, siguiendo los pasos de otro veterano quarterback que actualmente sopesa sus opciones tras una derrota en los playoffs: Tom Brady.

Después de que los Tampa Bay Buccaneers de Brady cayeran por poco en una impresionante remontada contra Los Angeles Rams el domingo, este año será la primera vez desde 2009 que ni Rodgers ni Brady participarán en un partido del campeonato de conferencia, según ESPN Stats and Info.

Rodgers ha sido sinónimo de Lambeau Field a lo largo de una carrera de 18 años en Wisconsin, llevando a los Packers a su único triunfo en el Super Bowl en 2011, pero admitió que necesitaba "alejarse" y hacerse algunas preguntas clave antes de comprometerse a otra temporada con el equipo.

"¿Puedes seguir jugando? Sigues teniendo el mismo compromiso y disfrute con el juego y quieres apuntarte a la rutina de nuevo?". dijo Rodgers.

"La única forma de saberlo es alejarse un poco de ello, dejar que tu mente se aclare y pensar en la enormidad de la tarea y en lo que te aportaría más disfrute, lo que es mejor para tu calidad de vida en ese momento".

Al igual que Brady, Rodgers dijo que consultaría cualquier decisión sobre su carrera con sus seres queridos, dada la "enormidad" de la elección.

El mariscal de campo dijo que todas las opciones estaban sobre la mesa, excepto la agencia libre, y también descartó la posibilidad de retirarse y luego regresar al deporte un año después, diciendo que tal movimiento no tenía "sentido."

Sin embargo, dado el impacto de su decisión en el futuro de los jugadores y el personal de los Packers, Rodgers dijo que probablemente tomaría una decisión antes de que comience la agencia libre el 16 de marzo, ya que no hacerlo sería una "falta de respeto" a la organización.

A pesar de la incertidumbre sobre su futuro, Rodgers insistió en que no tenía miedo sobre el tema de la retirada.

"La incertidumbre no es inquietante en absoluto, es casi emocionante, pensar en cómo va a ser la vida en el futuro.

"Es un momento interesante porque estás lidiando con el proceso de duelo de la temporada y sabiendo que ese equipo específico de personas no será el mismo, siempre hay cambios".

Fuente: edition.cnn.com