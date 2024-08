- A una asombrosa edad de 117 años, el hombre más viejo del mundo ha fallecido.

La persona más anciana del mundo, Mariá Branyas de España, ha fallecido a la edad de 117 años. Según el anuncio de su familia en la plataforma X, "Mariá Branyas ya no está con nosotros. Se fue en paz durante su sueño, sin dolor ni sufrimiento".

Antes de su partida, su familia compartió un mensaje lleno de cariño de ella, "El momento es inminente. Por favor, no derramen lágrimas. No me gustan las lágrimas. Y, lo más importante, no lloren por mí. Cuando me vaya, estaré contenta".

Branyas había sido honrada por los Guinness World Records como la persona más anciana viva durante más de 1.5 años. Nació el 4 de marzo de 1907 en San Francisco, EE. UU., y se mudó a España con su familia en 1915. Su bisnieta había residido en una residencia de ancianos en Olot, en el noreste de España, durante aproximadamente dos décadas.

Una mujer japonesa asume el título de la persona más anciana

La hija de Branyas atribuyó la larga vida de su madre a una buena genética en una entrevista el año pasado. Dijo en la televisión española, "Nunca necesitó hospitalización y nunca se rompió un hueso a los 113 años". Branyas también luchó contra el COVID-19 pero sobrevivió a una edad tan avanzada.

Con el fallecimiento de Branyas, los gerontólogos de Estados Unidos informaron que la mujer japonesa de 116 años, Tomiko Itooka, ahora ostenta el título de la persona más anciana viva.

