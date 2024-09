A Trump se le permite disponer de sus acciones de TMTG hoy.

Hoy, la restricción que impide a Donald Trump vender acciones en su empresa, Trump Media and Technology Group (TMTG), se prevé que finalice. A pesar de la significativa disminución en el valor de las acciones, no tiene intención de vender y mantiene una perspectiva positiva. Si decide cambiar su postura, podría tener implicaciones graves.

Actualmente, un acuerdo de restricción conocido como acuerdo de bloqueo ha impedido a Donald Trump, junto con otros altos cargos de la empresa, vender sus acciones en la empresa matriz de TMTG, que gestiona la plataforma Truth Social. Este acuerdo de bloqueo expirará hoy, lo que permitirá a estas personas convertir sus acciones en efectivo. Este desarrollo es significativo para la empresa, ya que su valor en bolsa ha disminuido drásticamente desde su oferta pública inicial (OPI) de marzo. La posibilidad de que el accionista mayoritario Trump salga de la empresa y afecte aún más el precio de las acciones ha planeado sobre ella durante semanas.

Sin embargo, estas preocupaciones parecen infundadas. La semana pasada, Trump declaró a los periodistas: "Mucha gente piensa que voy a vender mis acciones. Valen miles de millones en otros lugares. Pero no quiero vender mis acciones. No voy a vender mis acciones. No necesito el dinero". Este comentario dio un pequeño impulso al valor de las acciones. Al mantener sus acciones, su valor ha disminuido a $1.8 mil millones, desde $6.2 mil millones hace cuatro meses.

Trump posee una participación del 57% en las acciones de la empresa. Aunque quisiera vender, el impacto potencial en el precio de las acciones sería significativo. "Es más listo que eso", comentó Michael Stegemoller, profesor de finanzas en la Universidad Baylor. "Por supuesto, no querría vender toda su participación de una sola vez. Eso inyectaría una cantidad masiva de acciones en el mercado, lo que no sería bueno para el precio de las acciones - o para él".

El éxito de la empresa está estrechamente ligado a Donald Trump. "Nunca hemos visto nada igual, ni siquiera con Apple y Steve Jobs", remarked Stegemoller. Dado esto, que Trump señale su intención de no vender es tranquilizador. Si cambia de opinión, debe informar su decisión dentro de dos días hábiles y comunicarla a la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC).

Desde que las acciones se hicieron públicas a través de una fusión con una SPAC (Compañía de Propósito Especial de Adquisición), Trump ha estado prohibido de vender sus acciones durante seis meses debido al acuerdo de bloqueo. Si las acciones superan la marca importante de $12 al final de la negociación de hoy, este acuerdo finalizará. Ayer, las acciones cayeron un 3.22% a $15.62 en la NASDAQ. Independientemente de cómo evolucione el precio de las acciones, las restricciones expirarán como muy tarde el 25 de septiembre.

