"A través de una amplia experiencia, los sentimientos instintivos pueden resultar muy beneficiosos"

Alemanes aún optan por mantener sus fondos en cuentas de ahorro, depósitos a plazo o libretas de ahorro, según la encuesta de Commerzbank. La mitad de los encuestados utiliza estos métodos de ahorro. En cambio, solo un cuarto invierte en valores. Esta tendencia persiste a pesar del impresionante rendimiento medio del 9% de un ETF en el MSCI World desde 1975. Las cuentas de ahorro, sin embargo, han mostrado un rendimiento real negativo, excepto por la breve fase de altos intereses. ¿Cuál podría ser la razón? El renombrado psicólogo Prof. Dr. Gerd Gigerenzer sugiere en una entrevista en ntv.de que los inversores deberían prestar más atención a sus instintos. Nuestros instintos pueden ser más beneficiosos de lo que pensamos.

ntv.de: ¿Sr. Gigerenzer, con qué frecuencia confía en sus instintos?

Gerd Gigerenzer: Consistente. Especialmente en situaciones inciertas. Entonces se requiere una mezcla de datos, consideración e instinto. El instinto surge de la experiencia en un campo particular. Sin tal experiencia, uno también carece de un instinto fiable.

¿Qué es exactly el instinto?

El instinto es conocimiento sentido y consiste en tres características fundamentales. Se basa inicialmente en una experiencia a largo plazo. Se percibe Secondly muy rápidamente lo que se debe hacer o no hacer. Además, a menudo no se puede explicar por qué se decide como se decide. El instinto es así una forma de inteligencia inconsciente. No es un "sexto sentido", ninguna inspiración divina y tampoco algo que solo poseen las mujeres. El instinto puede ser desarrollado por cualquiera que haya adquirido suficiente experiencia en un campo particular.

Pasando a las decisiones financieras: ¿cuándo se debe confiar en uno mismo y cuándo más bien no?

Si se tiene una experiencia extensa en un campo particular, los instintos pueden ser bastante útiles. Sin embargo, si se tiene poca experiencia o se adentra en un nuevo territorio desconocido como la inteligencia artificial o las acciones individuales, se debe tener precaución y confiar más bien en heurísticas probadas.

Con heurísticas, se refiere a ciertas reglas prácticas simples. ¿Qué otras reglas prácticas o principios simples hay?

Un principio reconocido es la diversificación: nunca se deben poner todos los huevos en una canasta. Esto significa distribuir el dinero de manera uniforme en diversas inversiones: 50:50 para dos inversiones, un tercio cada una para tres inversiones. Esto suele funcionar mejor que las estrategias complejas. También hay ciertos índices que tratan diferentes valores de manera igualitaria.

¿Y funciona eso?

Sí, y hay una historia atractiva para ilustrar esto: el economista Harry Markowitz recibió el Premio Nobel por su teoría de la estructura de cartera óptima, que se basa en cálculos intrincados como las varianzas y las covarianzas. Sin embargo, al invertir su propio dinero, no empleó esta estrategia optimizada. En cambio, optó por un enfoque simple. La optimización matemática de Markowitz funciona en mercados estables, pero ya que el mundo financiero suele estar caracterizado por la incertidumbre, las reglas simples suelen ser más robustas. Una lección importante es: la optimización puede funcionar en ciertas situaciones estables, pero estas son raras. Y otra pista: si alguien menciona "optimizar", se debe tener precaución.

¿Hay otras reglas prácticas que los inversores pueden seguir?

Otra herramienta útil es la heurística de reconocimiento: "Solo invierte en lo que conoces". Esto protege a los inversores de invertir en activos inciertos o desconocidos.

¿Hay evidencia de que esta heurística funciona?

Sí, hay evidencia de que esta heurística funciona. Los estudios han demostrado que los inversores que siguen esta heurística tienden a tomar mejores decisiones de inversión y lograr mayores rendimientos que aquellos que no lo hacen. Por ejemplo, un estudio de Shefrin (2000) encontró que los inversores que seguían la heurística de reconocimiento tenían una menor probabilidad de tomar malas decisiones de inversión y eran más propensos a lograr sus objetivos financieros.

Probamos la eficacia de la heurística de reconocimiento en relación con las ganancias de las acciones en un estudio. Comparamos a inversores inexpertos con estudiantes de finanzas. Ambos grupos fueron invitados a seleccionar algunas acciones del DAX y del Dow Jones. Los legos, que solo reconocían unas pocas acciones, a menudo lograban mejores resultados utilizando la heurística de reconocimiento que los estudiantes de finanzas. Incluso invertí mi propio dinero en las acciones reconocidas por los legos con éxito sorprendente.

¿Significa eso que se debe escuchar a la multitud y no a los expertos?

No necesariamente. Hay estudios que muestran que los expertos a menudo no realizan mucho mejor que los legos en los mercados financieros. Una posible razón para esto es que el conocimiento experto es altamente valioso en campos estables y estructurados como el ajedrez. En mercados inciertos como los mercados financieros, sin embargo, las reglas prácticas pueden ser más efectivas en algunos casos. Tenga en cuenta que estos enfoques solo ofrecen posibilidades y no garantizan el éxito. Pueden ayudar a evitar errores más grandes, sin embargo.

Otra heurística frecuentemente mencionada es la regla de comprensibilidad, que suena similar a la regla de "solo invierte en lo que conoces", pero difiere de ella. ¿Podría explicarlo más?

Es una regla simple pero altamente efectiva: "No inviertas en productos que no puedas comprender". Si no entiendes del todo un producto financiero, es mejor evitarlo.

¿Significa eso que no se debe invertir en derivados complejos?

No si no los entiendes. Muchos productos financieros, especialmente los derivados, se han vuelto significativamente más complejos en las últimas dos décadas. Si los actores en Europa y EE. UU. hubieran seguido reglas simples como "solo invierte en lo que entiendes" antes de 2008, la magnitud de la crisis financiera podría haber sido menor. Tales reglas simples a menudo ofrecen más protección que los cálculos intrincados o las regulaciones.

Las herramientas modernas de IA como las redes neuronales son esencialmente máquinas de correlación, careciendo de cualquier forma de intuición. Excelen en entornos estructurados y consistentes como el ajedrez o la fabricación, pero luchan en situaciones inciertas y volátiles como los mercados financieros. Nuestro investigación demostró que la mayoría de los asesores automáticos subperforman en comparación con las estrategias de inversión tradicionales. Si bien la IA es hábil para construir sobre las tendencias existentes, el futuro próximo suele ser impredecible.

¿No existe una solución perfecta consistentemente?

En efecto. Esta idea a menudo se pasa por alto. Con una herramienta poderosa como los algoritmos avanzados a nuestra disposición, es tentador ver cada desafío como un clavo. Los algoritmos complejos efectivos funcionan de manera óptima en un entorno claramente definido y estable, pero en situaciones inciertas e inestables, la experiencia y la intuición humanas se vuelven imprescindibles.

Discusión entre Julia-Eva Seifert y Gerd Gigerenzer

Dadas las situaciones inciertas, se requiere una mezcla de datos, consideración e instinto con Gerd Gigerenzer sugiriendo que nuestra intuición puede ser más beneficiosa de lo que pensamos.

Además, a menudo no se puede explicar por qué se toma una decisión en particular con la intuición siendo una forma de inteligencia inconsciente.

Lea también: