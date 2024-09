"A través de la utilización de la IA, estamos creando prestigiosos competidores alemanes a escala mundial"

¿Estamos a punto de estallar la burbuja de la IA? Esta pregunta está en la mente de muchas personas, especialmente con las considerables inversiones en hardware de IA que están generando preocupaciones. ¿Podría desvanecerse la emoción por la IA en el futuro cercano? ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra, y qué queda para el futuro de la IA? Nicole Büttner, una reconocida experta en IA en el país, es la fundadora y CEO de Merantix Momentum, una empresa especializada en IA. Ayuda a startups, medianas empresas y conglomerados a generar valor sostenible y transformar modelos de negocio a través de la IA.

ntv.de: ¿Es legítima la preocupación de que la burbuja de la IA explote en los medios y en el mercado de valores?

Nicole Büttner: Aunque puedas ver evidencia de esto en el mercado de valores, los precios han rebotado desde entonces. Es importante diferenciar entre el entusiasmo tecnológico, lo que la tecnología puede y no puede hacer, y cómo el mercado responde a ello. Los inversores están cuestionando por qué no están viendo un retorno de la inversión en muchos de los productos de IA que se han promocionado. Hay similitudes impactantes con la burbuja punto-com a principios de la década de 2000. Hubo una corrección en el mercado, muchas empresas no lo lograron, pero también fue un proceso de selección, y muchas de esas empresas ahora son algunas de las más valiosas del mundo. Nadie argumentaría que se sobrevaloró Internet.**

¿Es solo un problema financiero? El CEO de OpenAI, Sam Altman, dijo en la primavera: "Ya sea que gastemos $500 millones, $5 mil millones o $50 mil millones al año, no me importa. Realmente no me importa". ¿Cómo pueden competir las empresas con menos recursos?

Esto depende de la industria. Hay el sector de semiconductores e infraestructura, en el que Nvidia domina. Luego están las empresas como OpenAI que ofrecen modelos grandes como ChatGPT. Sam Altman parece creer que se necesita invertir significativamente para ganar el juego. Su pensamiento es: "Compraré una gran parte del mercado con mucho dinero". Si esta estrategia funcionará o no, aún está por verse. También vemos empresas desarrollando modelos efectivos con recursos financieros limitados. Hay modelos de código abierto disponibles. Hay aplicaciones directas al consumidor o empresariales construidas sobre la infraestructura y los chips existentes, en las que aún creemos como inversores. Ofrece un potencial ilimitado y es un campo en el que muchas empresas, incluidas las alemanas, pueden convertirse en líderes mundiales en los próximos años y décadas.**

Te describes a ti misma como una optimista tecnológica. ¿Somos demasiado críticos con la IA en Alemania?

Sigo siendo optimista sobre la IA porque creo que puede abordar muchos de los desafíos que enfrentamos. Problemas como la escasez de habilidades y la educación pueden mejorarse significativamente con la IA, lo que proporciona una mejor experiencia para los estudiantes, ciudadanos, etc. Estoy optimista de que la IA nos llevará a un mejor momento y incluso nos ayudará. Es difícil para los alemanes dejar a un lado sus lentes de riesgo. Pero para mí, parece más gratificante participar activamente en el juego y marcar un gol en lugar de actuar como árbitro. Y parece que estamos asumiendo el papel de árbitro no solo con las regulaciones con las que estamos lidiando.**

Pero, ¿necesita la IA regulación?

Sí, y es esencial y apropiada. De tal manera, sin embargo, que nuestra emoción por lo nuevo y nuestro deseo de un cambio de paradigma hayan disminuido. No necesariamente es el caso en EE. UU., donde ven más oportunidades en la tecnología.**

Janna Linke habló con Nicole Büttner. La discusión se editó para claridad y fluidez. La versión completa de la conversación se puede escuchar en el podcast de ntv "Startup - ahora completamente honesto".

