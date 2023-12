A punto de concluir 2023, Putin quiere que el mundo piense que está ganando

Las elecciones presidenciales en Rusia quizá se describan mejor como una especie de teatro político. Putin no tiene rivales serios; su oponente más prominente, Alexey Navalny, está en una prisión a 40 millas al norte del Círculo Polar Ártico; y los medios de comunicación flexibles retratan al presidente en ejercicio como el hombre indispensable de Rusia. Pero la votación de esta primavera es un importante ritual público para el líder del Kremlin, que se asegura el poder hasta el final de la década.

Putin anunció su candidatura de forma casi casual. Tras una ceremonia de "héroes de Rusia" a principios de diciembre, Putin mantuvo una charla ante las cámaras con un grupo de militares que habían luchado en Ucrania y que, como era de esperar, imploraron al presidente que se presentara en 2024.

En nombre de nuestro pueblo, de Donbás en su conjunto y de nuestras tierras reunificadas, me gustaría pedirle que participe en estas elecciones", dijo Artyom Zhoga, representante de la región de Donetsk ocupada por Rusia. "Después de todo, hay mucho trabajo por hacer... Usted es nuestro presidente, y nosotros somos su equipo. Le necesitamos, y Rusia le necesita".

¿La respuesta de Putin?

"No voy a negar que en diferentes momentos he tenido diferentes pensamientos [sobre esto]", dijo. "Pero ahora, tienen razón, ha llegado el momento de tomar una decisión. Me presentaré al puesto de presidente de la Federación Rusa".

Fue un momento claramente preparado para mostrar a Putin como un líder nacional querido. Y también señaló lo que a Putin le gusta anunciar como un logro de la invasión a gran escala de Ucrania, la anexión por parte de Rusia de cuatro regiones de Ucrania desafiando el derecho internacional.

Pero si Putin se presenta como un presidente en tiempos de guerra, tiene que maquillar los hechos. Rusia no controla totalmente las regiones ucranianas que reclamó en septiembre de 2022; la guerra sobre el terreno ha sido extremadamente costosa en términos de vidas y equipos rusos; y la Flota rusa del Mar Negro ha sufrido un duro golpe.

Es más, la guerra ha llegado literalmente a Rusia. En los últimos meses, drones ucranianos han atacado en territorio ruso. Aunque Kiev mantiene cierto nivel de negación, estos ataques han tenido un efecto psicológico inquietante, especialmente cuando los drones consiguieron penetrar en el espacio aéreo alrededor del Kremlin en mayo.

Pero el mayor revés de la guerra en Ucrania se produjo en junio, cuando el jefe mercenario ruso Yevgeny Prigozhin lanzó una insurrección en medio de una disputa con los altos mandos militares rusos y marchó sobre Moscú.

Los paramilitares Wagner de Prigozhin se detuvieron cerca de la capital rusa, en un turbio acuerdo en el que aparentemente medió el Presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Pero las imágenes de las fuerzas de Wagner avanzando prácticamente sin oposición hacia Moscú -y el derribo de aviones militares rusos por los mercenarios- supusieron un duro golpe para la imagen de Putin como garante de la estabilidad interna rusa.

Dos meses después del motín, Prigozhin estaba muerto: El jefe de los mercenarios murió en un misterioso accidente aéreo a finales de agosto. Putin había sobrevivido al mayor desafío a su control del poder en más de dos décadas, pero la rebelión socavó uno de los pilares clave de su gobierno: el aura de invulnerabilidad del presidente.

"Muchos ultrapatriotas quedaron desconcertados por la clemencia mostrada inicialmente hacia Prigozhin y la interpretaron como un signo de debilidad: tanto del Estado como del propio Putin", escribió la analista política rusa Tatiana Stanovaya tras el accidente. "Por tanto, incluso en el improbable caso de que la muerte de Prigozhin fuera un auténtico accidente, el Kremlin hará sin duda todo lo posible para que la gente crea que fue un acto de represalia. Putin lo ve como su contribución personal al fortalecimiento del Estado ruso".

A finales de año, la maquinaria de relaciones públicas del Kremlin parecía haber escondido todo el asunto Prigozhin bajo la alfombra. En la maratoniana rueda de prensa de balance del año de Putin, el nombre de Prigozhin no se pronunció en ningún momento, aunque Putin reconoció "contratiempos que el Ministerio de Defensa debería haber evitado" en lo referente a las empresas militares privadas.

Como de costumbre, el resumen anual fue una clase magistral de presentación, con Putin presentando con confianza el mensaje de que Rusia estaba de nuevo en primera línea y desgranando estadísticas para reforzar su argumento. La economía, dijo, está volviendo a crecer, tras la caída del 2,1% del año anterior, y la producción industrial rusa está creciendo. La tasa de desempleo del país, presumió, ha caído a un mínimo histórico del 2,9%.

En efecto, Rusia ha superado las sanciones y su economía está en pie de guerra: Según el Departamento del Tesoro estadounidense, el gasto en defensa ha sido el principal motor del crecimiento económico. Y eso parece que va a continuar, ya que Putin ha prometido gastar lo que haga falta para proseguir su guerra contra Ucrania.

Y la situación en el campo de batalla en Ucrania ha dado a Putin otra oportunidad de proyectar confianza en sí mismo. La tan cacareada contraofensiva ucraniana no ha logrado ningún avance, y la petición de la administración Biden de más de 60.000 millones de dólares en ayuda para Ucrania se ha estancado en el Congreso debido a las exigencias republicanas sobre seguridad fronteriza y política de inmigración. Hungría bloqueó la última propuesta de ayudade la Unión Europea a Ucrania.

Está claro que Putin quiere que el mundo -así como su electorado- crea que está ganando, y cuenta con que el apoyo a Ucrania flaquee. Preguntado en su rueda de prensa cuándo habrá paz en Ucrania, Putin ofreció la misma fórmula abierta que utilizó para justificar la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

"Habrá paz cuando logremos nuestros objetivos, que usted ha mencionado", dijo. "Ahora volvamos a estos objetivos: no han cambiado. Me gustaría recordarles cómo los formulamos: desnazificación, desmilitarización y un estatus neutral para Ucrania."

El viernes, los militares rusos recordaron al mundo lo que significa "desnazificación" en la práctica, regando las ciudades ucranianas con el mayor ataque de misiles y aviones no tripulados desde el comienzo de la invasión a gran escala.

Sin embargo, los incesantes ataques contra la población civil ucraniana pueden tener un efecto no deseado. Tras la última oleada de ataques, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, y Francia pidieron que se mantuviera el apoyo a Ucrania. Lo que queda por ver en 2024 es cómo de creativos pueden ser los aliados de Ucrania a la hora de cumplir esas promesas.

