- A pesar del triunfo de la copa, el Dynamo sigue centrado en Aue: no hay altibajos de celebración.

Claro que sí, amigo. Resulta curioso cómo se dieron las cosas, ¿verdad? Christoph Daferner y Robin Meißner, dos de los antiguos protegidos de Daniel Thioune, marcaron contra el equipo de Düsseldorf en la primera ronda de la Copa contra Dynamo Dresden. Perdieron 0:2, y para rematar, sus antiguos pupilos fueron los que anotaron los goles. No es de extrañar que Thioune no estuviera de muy buen humor. "Estaban sonriendo de oreja a oreja, mientras yo parecía haber visto un fantasma", dijo.

Los aficionados de Schwarz-Gelb estaban emocionados, pero el entrenador Thomas Stamm y sus jugadores no se dejaban llevar demasiado. "Es posible que abramos algunas botellas esta noche, pero mañana es vuelta a la rutina", dijo el portero Tim Schreiber. El año pasado había causado revuelo con el 1. FC Saarbrücken, ayudándolos a lograr algunas sorpresas en la Copa. Pero aún era solo la primera ronda, así que el siguiente partido estaba muy lejos. "Aún no estamos pensando en el siguiente partido", dijo Schreiber.

Ahora la atención está en el derby de Sajonia el viernes. No el siguiente partido de la Copa, sino el siguiente oponente de la liga. Exacto, el duelo de Sajonia contra el FC Erzgebirge Aue el viernes (19.00/MagentaSport). Dado que Saarbrücken tuvo dificultades en la liga después de sus carreras en la Copa la temporada pasada, Stamm se mantiene tranquilo. "Estamos jugando en casa el viernes, así que no hay necesidad de motivar o enfocar a nadie. Todos están emocionados con anticipación. Puedo garantizar que no tendré que presionar a nadie durante el partido", dijo después de su debut en la DFB-Pokal.

Todos saben que será un partido diferente contra Aue. "Hoy nos favoreció que el oponente también quisiera jugar fútbol, no solo ahogar nuestro juego", dijo el mediocampista Niklas Hauptmann. El nativo de Colonia admitió que esta victoria tenía un sabor especial para él. "Por supuesto, es un poco especial.

