- A pesar del desafío de inicio, Wolfsburg logró asegurar un empate contra Phantom Gate.

Después de una racha de suerte para su equipo de fútbol femenino, gracias a un gol cuestionable, el técnico del VfL Wolfsburg, Tommy Stroot, estaba furioso. "Expresé la importancia de estos partidos explícitamente", dijo el de 35 años después del emocionante empate 3:3 (1:2) contra Werder Bremen en el partido inaugural de la Bundesliga. No estaba dispuesto a endulzar el resultado decepcionante. "Debo admitir que estoy bastante cabreado, ya que no me ven así muy a menudo", expresó durante la conferencia de prensa.

Stroot y su equipo lograron evitar la derrota gracias a un error de juicio de la árbitra Nadine Westerhoff. Ella permitió el gol de Alexandra Popp en el minuto 66, a pesar de que el balón había golpeado claramente la línea de gol y había rebotado de nuevo en juego. La portera de Bremen, Livia Peng, había bloqueado inicialmente el disparo de Popp. El balón luego se dirigió hacia la portería de Werder con una gran rotación. A diferencia de la Bundesliga masculina, no hay VAR en el juego femenino. "Si ves el gol del 3:3, entonces sí", admitió Stroot.

El empate supuso un obstáculo para las aspiraciones de Wolfsburg. El VfL Wolfsburg se considera a sí mismo como un posible rival para los campeones y favoritos alemanes, el FC Bayern Munich. Ahora, se encuentran ligeramente por detrás. "Por eso estoy frustrado. Porque sé que había más potencial en nosotros", dijo Stroot.

