A pesar de un cambio de cuatro por ciento en el parlamento estatal, los políticos de izquierda siguen teniendo el poder.

En las elecciones de Sajonia, el partido de la Izquierda logra mantenerse en el parlamento estatal a pesar de sufrir importantes pérdidas. No logran superar el umbral del 5% con los votos secundarios y se prevé que obtengan el 4.3% según ZDF. Destaca que dos candidatos directos de la Izquierda en los distritos de Leipzig llevan una cómoda ventaja sobre sus rivales. Dos escaños directos garantizarían a la Izquierda unos pocos asientos en el nuevo parlamento estatal. Además, estos posibles ganadores podrían asegurar los primeros puestos en la lista estatal de su partido, lo que les garantizaría un escaño a través de la llamada cláusula de mandato básico, una regulación de Sajonia.

8:28 PM: La proyección del AfD para Turingia indica un crecimiento continuoEn la actualidad, la proyección de los resultados electorales de ZDF para Turingia indica que el AfD sigue mejorando su resultado, alcanzando el 33.4% de los votos. La CDU se encuentra en el 23.8%, el SWB en el 15.5%, la Izquierda en el 11.9%, el SPD en el 6.0% y los Verdes en el 3.4%. El FDP no supera el 1.2%.

8:17 PM: En Sajonia, la ventaja del CDU sobre el AfD es mínimaSegún la proyección actual de ZDF, el CDU en Sajonia tiene una ventaja de solo 0.1 puntos porcentuales sobre el AfD. Los cristianos demócratas ocupan el 31.5%, y el AfD, clasificado como extremista de derecha por las agencias de inteligencia nacional, se encuentra en el 31.4%. El AfD ha superado significativamente al CDU en Turingia, según las proyecciones. Los Verdes se encuentran actualmente en el 5.1% en Sajonia y corren el riesgo de perder sus escaños parlamentarios. La Izquierda apenas alcanza el 4.3% en las proyecciones, lo que hace que sus posibilidades de ganar sean escasas. El SPD mantiene firmemente su posición en el parlamento estatal con el 7.6%.

7:56 PM: El ingreso directo de Höcke en el parlamento estatal de Turingia corre peligroEl líder de la fracción del AfD, Björn Höcke, corre el riesgo de no ingresar directamente al parlamento estatal de Turingia. Con el 68% de los 74 distritos contados, el candidato de la CDU, Christian Tischner, lidera con el 42.3% de los votos, superando el 40.4% de Höcke. Si Tischner logra la mayoría de votos en el distrito de Greiz II, Höcke podría perder el mandato directo y verse confinado a un escaño parlamentario a bordo de la lista estatal, especialmente si muchos candidatos directos del AfD tienen éxito.

7:50 PM: Höcke sobre la victoria del AfD: "La política de firewall ha fallado"El AfD emerge como la fuerza dominante en Turingia, según los resultados electorales. Höcke, candidato principal del AfD, ve el resultado como un "fracaso histórico" de la "política de firewall" y habla sobre la formación del gobierno entrante.

7:42 PM: Ramelow sobre el "cannibalismo" de la Izquierda: "La CDU equiparó al AfD y a la Izquierda"El presidente del gobierno de Turingia, Bodo Ramelow, cree que el partido de la Izquierda ha sido "devorado" por dos factores clave: en primer lugar, la CDU equiparó consistentemente al AfD y a la Izquierda, empleando una "retórica de exclusión" hacia ellos, aunque habían compartido el poder durante cinco años. En segundo lugar, el BSW prometió llevar al AfD el 17% de los votos, pero el partido acabó consiguiéndolo. Ramelow aún puede celebrar la alta participación electoral.

19:26: Nouripour sobre el éxito del AfD: "Mis pensamientos están con quienes tienen miedo"El AfD gana más del 30% en ambas elecciones estatales de Sajonia y Turingia, dejando atrás a los partidos de la coalición de tráfico luminoso. Nouripour ve el resultado electoral del AfD como un "punto de inflexión" y un llamado a defender juntos la democracia.

19:13: Última proyección de Sajonia: La victoria del CDU está al alcanceEl último pronóstico de ZDF muestra una carrera ajustada entre el AfD y el CDU: los cristianos demócratas lideran con el 31.7%, apenas por delante del recuento de votos del AfD, que es del 31.4%. El BSW obtiene el 11.4%, el SPD el 7.8%, los Verdes el 5.5% y la Izquierda no alcanza el umbral del 5% con el 4.3%.

19:08: Wagenknecht considera una coalición CDU-BSW-SPD en TuringiaLa líder del BSW, Sahra Wagenknecht, busca formar una coalición con el CDU y potentially el SPD en Turingia. "Esperamos establecer un gobierno fuerte con el CDU -probablemente también con el SPD", dice en una entrevista de ARD, destacando la necesidad de abordar las "masivas carencias de enseñanza" en Turingia y representar al estado a nivel federal, abogando por la paz, la diplomacia y la oposición al despliegue de misiles estadounidenses en Alemania. Wagenknecht rechaza coaliciones con el AfD en Turingia.

19:02 Último pronóstico para Turingia: el AfD mejora su resultado Un pronóstico de ZDF para el resultado electoral en Turingia sugiere que el AfD está desempeñándose incluso mejor de lo esperado. Los extremistas de derecha están obteniendo aparentemente el 33.1% de los votos en la región. La CDU se encuentra en el 24.3%, la alianza de Sahra Wagenknecht obtiene el 15%, mientras que la Izquierda, actualmente en el poder con Bodo Ramelow como el popular presidente del gobierno, experimenta una pérdida cercana al 8% y se establece en el 11.7%. El SPD recopila el 6.6% y los Verdes el 4% de los votos.

18:56 Göring-Eckardt: El éxito de AfD significa un "punto de inflexión" democrático en Alemania Los políticos del Partido Verde parecen más inquietos por el triunfo de AfD en Turingia que por el revés de su propio partido. Katrin Göring-Eckardt, vicepresidenta del Bundestag verde, describe el triunfo de los extremistas de derecha como un "punto de inflexión" en Alemania. El líder del partido, Omid Nouripour, admite que el fracaso de su partido es solo "marginal" si se considera que AfD ha superado como fuerza dominante en un parlamento estatal.

18:48 Kretschmer sobre Sajonia: "Tenemos todas las razones para celebrar" El ministro presidente saliente de Sajonia, Michael Kretschmer, ve a la CDU como piedra angular de la coalición gubernamental. "Tenemos todas las razones para celebrar", declaró Kretschmer en el evento de celebración de su partido. "Después de cinco años de dificultades, la gente en Sajonia ha puesto su confianza en la CDU y ha rechazado expresar su descontento mediante un voto de protesta".

18:39 Proyección Preliminar para Sajonia: La ventaja de la CDU sobre AfD se reduce Las proyecciones iniciales en ZDF indican que la ventaja de la CDU sobre AfD en las elecciones estatales de Sajonia ha disminuido: la CDU actualmente tiene una ventaja ajustada del 31,9 %, mientras que AfD registra un 31,3 %. El BSW está en el 11,6 %, el SPD en el 7,8 %. Los Verdes apenas lograrían entrar al parlamento estatal con un 5,2 %, mientras que La Izquierda queda corta con un 4,5 %.

18:33 La presidenta de AfD Weidel busca participación gubernamental para AfD La presidenta federal del partido AfD, Alice Weidel, aboga por la participación gubernamental de su partido en Turingia y Sajonia. "Bajo circunstancias convencionales, siguiendo las prácticas en este país, el partido más fuerte, que es AfD, debería explorar posibilidades de colaboración", dijo en ARD, refiriéndose a Turingia. "Los votantes en ambos estados federados desean que AfD esté involucrada en el gobierno. Representamos el 30 % de los votantes en ambos estados, y un gobierno estable no es posible sin nosotros".

18:30 El secretario general del SPD: "Hubo un riesgo real de ser expulsado del parlamento estatal" El secretario general del SPD, Kevin Kühnert, ha aceptado los resultados moderados del SPD en las elecciones de Turingia y Sajonia. "Esto no es una ocasión para celebraciones para el SPD", reconoció en ARD. Al mismo tiempo, reconoció que su partido ha luchado con dificultades durante años. "Enfrentar la eliminación de los parlamentos estatales fue una amenaza real", afirmó Kühnert. "Combatir es valioso, somos necesarios". Es necesaria una transformación significativa, mantuvo, mencionando la necesidad de más articulación y escuchar a los votantes. En cuanto al canciller Olaf Scholz, dijo: "Necesitamos articular nuestra política colectivamente".

18:23 Höcke celebra el resultado de Turingia como "triunfo histórico" El líder del grupo parlamentario de AfD, Björn Höcke, ve el resultado de Turingia como "histórico". AfD ahora encabeza las encuestas en el estado federal, "la absurda muralla debe llegar a su fin", declaró en MDR. El único cambio ocurrirá con AfD, agregó.

18:21 Chrupalla sobre Turingia: "Estamos empatados con la CDU" El líder del partido AfD, Tino Chrupalla, elogia el resultado de su partido como notable, reflejo de un cambio en la opinión de los votantes en ambos estados federales. AfD está abierta a negociaciones con todos los partidos, dijo en ZDF. En Sajonia, AfD está "empatada con la CDU" y está comprometida con gobernar para el bienestar de Sajonia, agregó.

18:17 El secretario general de la CDU: No colaboración con AfD El secretario general de la CDU, Carsten Linnemann, ha descartado cualquier plan de colaboración con AfD en Turingia o Sajonia. "Estamos inequívocamente claros en esto", afirmó en ARD. La CDU ahora establecerá gobiernos desde el centro del parlamento, afirmó. Está optimista sobre el éxito de este enfoque. Enfatizó que la CDU sigue siendo el último partido popular sobreviviente y el "baluarte", afirmó, agregando que los partidos del semáforo han sufrido un revés.

18:13 Pronósticos para las elecciones de Sajonia: La CDU supera a AfD, BSW en el 12 %, los Verdes se

18:01 La AfD lidera en Turingia, BSW alcanza doble dígito en SajoniaSegún las primeras predicciones tras las elecciones estatales de Turingia, la AfD encabeza la lista. El SPD supera el umbral del 5%, mientras que los Verdes y el FDP caen por debajo de él. En Sajonia, el BSW logra por primera vez un resultado de dos dígitos. La CDU supera ligeramente a la AfD, pero tanto la Izquierda como el FDP no lograrían entrar en el parlamento estatal, según la proyección, aunque los Verdes podrían mantenerse.

17:18 Höcke en Peligro de No Entrar en el Parlamento EstatalEl líder de la fracción de la AfD en Turingia, Björn Höcke, podría no asegurar un escaño en el próximo parlamento estatal. Sus colegas exitosos del partido podrían incluso poner en peligro sus posibilidades. Varios candidatos de la AfD tienen buenas perspectivas de victorias directas en sus circunscripciones. Sin embargo, Höcke se enfrenta a una fuerte competencia en su circunscripción de Greiz II por parte del candidato de la CDU Christian Tischner. Si Tischner gana y la AfD tiene más victorias directas de las permitidas por los resultados de la segunda votación, ninguno podría entrar a través de la lista estatal, ni siquiera Höcke, que ocupa el primer lugar en su circunscripción. En este escenario, la AfD podría pedir a un ganador directo exitoso que renuncie a su escaño en el parlamento estatal, lo que permitiría a Höcke asegurar su mandato.

16:48 La AfD de Turingia Planea Celebración Sin MediosLa fiesta electoral de la AfD de Turingia no contará con la presencia de los medios de comunicación. El partido, designado como extrema derecha por la agencia de protección constitucional, intentó excluir a varios medios de la evento. Sin embargo, un tribunal lo impidió, lo que llevó a la rama estatal a expulsar a la prensa en su totalidad. Un portavoz del partido atribuyó el movimiento a problemas organizativos: no había suficiente espacio en el lugar del evento para todos los representantes de los medios que habían solicitado la acreditación.

16:29 Alrededor de un Cuarto Votó por Correo en SajoniaPara las "elecciones decisivas" en Sajonia, según el ministro presidente de Sajonia y líder de la CDU, Michael Kretschmer, casi un cuarto de los votantes ya han emitido sus votos por correo. El oficial electoral del estado estima que el 24,6% de los votantes emitirán sus votos por correo. La participación electoral hoy es solo ligeramente más alta que en 2019, pero el oficial electoral espera muchos más votos por correo que en 2019.

15:52 Höcke Vota en Lada en Turingia - Ramelow con Esposa en Erfurt

El presidente estatal y candidato principal de la AfD de Turingia, Björn Höcke, emitió su voto alrededor del mediodía en su estación de votación de Bornhagen en el distrito de Eichsfeld. Höcke votó en un vehículo todoterreno Lada Niva de fabricación rusa.

El ministro presidente Bodo Ramelow votó en la capital del estado de Erfurt con su esposa Germana Alberti vom Hofe. Ramelow ha estado en el poder en el Estado Libre durante la mayoría de los últimos siete años, liderando un gobierno de minoría en los últimos tiempos.

15:40 La Participación en Turingia Supera la Elección AnteriorPara las 2 PM, el 44,4% de los votantes habían emitido sus votos en Turingia. Eso es más de dos puntos porcentuales más que hace cinco años. Se prevé una alta participación. Los votos por correo no se incluyen en estos números, según el comisionado electoral del estado. En Sajonia, la participación también es ligeramente más alta que en 2019, con un 35,4%. Sin embargo, el comisionado electoral espera muchos más votos por correo que en 2019. Las urnas cerrarán en ambos estados a las 6 PM.

15:13 Kretschmer Espera que los Partidos de la Coalición Lleguen al Parlamento Estatal

14:40 Temas Electorales para Sajonia y TuringiaAproximadamente un tercio de los votantes en Sajonia y Turingia tienen la intención de votar por la AfD en las elecciones del 1 de septiembre. Una encuesta revela las razones detrás de esto, destacando preocupaciones y temas importantes. La inmigración es solo uno de los temas.

14:13 Höcke Deja Rápidamente la Estación de VotaciónEl candidato principal de la AfD en Turingia, Björn Höcke, emitió su voto alrededor del mediodía en la estación de votación de Bornhagen, pero se fue poco después y no habló con los periodistas cercanos. Habiendo perdido consistentemente ante el candidato de la CDU en su distrito de Eichsfeld, Höcke cambió a la circunscripción de Greiz. Sin embargo, también enfrenta una défaite inminente contra la CDU allí.

13:50 La Participación Electoral en Turingia Recuerda a la Figurea de Mediodía de 2019

En Turingia, la participación electoral a mediodía parece reflejar la de las elecciones parlamentarias anteriores, según el informe del comisionado electoral del estado. Aproximadamente el 32% de los votantes elegibles habían emitido sus votos en las estaciones de votación para el mediodía. Los votos por correo no se incluyen en estas cifras. En 2019, la participación fue del 31,2% a esta hora. Parece haber más interés en las elecciones estatales en comparación con las elecciones europeas y locales recientes, donde la participación fue del 24,3% a la misma hora.

13:29 Se Espera una Alta Participación Electoral en Sajonia

Se espera una alta participación electoral en Sajonia. Para el mediodía, el 25,8% de los votantes elegibles habían emitido sus votos, según el informe de la Oficina de Estadística del Estado en Kamenz. En 2019, la cifra fue del 26,2% a esta hora. Los votos por correo aún no se han contabilizado en los números preliminares. Se estima que el 24,6% de los votantes elegibles votarán por correo, lo que representa un aumento significativo en comparación con el 16,9% en 2019. Hasta ahora, las elecciones han transcurrido sin problemas importantes, según ha confirmado la comisión electoral del estado.

13:11 Resultados Electorales Podrían Amenazar Coalición de Berlín

Los resultados de las elecciones en Sajonia y Turingia aún están pendientes. El economista Albrecht von Lucke sugiere que si el SPD no logra obtener un escaño en el parlamento regional, sería como un terremoto. En una entrevista con ntv, von Lucke evalúa las elecciones y sus posibles implicaciones.

12:44 Policía Investiga Amenaza Electoral en Estacion de Votación

Después de un incidente en una estación de votación en Gera, la policía está investigando una amenaza. Un hombre con una camiseta de AfD intentó votar en la estación de votación por la mañana, y el gerente de la estación solicitó que se quitara la camiseta ya que la publicidad partidaria estaba prohibida dentro de la estación de votación. Aunque accedió, amenazó con regresar ya que no estaba satisfecho con cómo lo habían tratado al salir de las instalaciones de la estación de votación. La policía luego presentó un informe y emitió una advertencia al hombre. Además, la policía en Erfurt está investigando algunos grafitis políticos, como "Höcke es un nazi", cerca de las estaciones de votación por vandalismo.

12:15 Correctiv Advierte Contra Desinformación Sobre Firma en Bolilla

La red de investigación Correctiv ha emitido una advertencia sobre una creencia común. Afirma que firmar el bolilla ayuda a prevenir fraude electoral. Sin embargo, la oficina del Presidente Federal de Elecciones aclaró a Correctiv que: "El bolilla no debe firmarse. Firmar el bolilla por parte del votante podría comprometer la confidencialidad del bolilla, invalidándolo por completo".

11:51 Voigt Espera "Relaciones de Mayoría Sostenibles"

El candidato principal de la CDU en Turingia, Mario Voigt, ha votado, con la esperanza de que "muchos turingianos ejerzan su derecho a voto y moldeen el futuro de nuestro país". También expresó su esperanza de lograr "relaciones de mayoría sostenibles" para que el estado pueda progresar nuevamente.

11:25 Sonneberg Experimenta un Aumento de Ataques de ultraderecha

Sonneberg, el primer distrito en Alemania en ser dirigido por un político de AfD, ha visto un aumento significativo de ataques de ultraderecha desde el cambio de su administración. Los activistas informan haber sido amenazados en masa, con muchos renunciando a sus empleos. El número de ataques de ultraderecha en el distrito ha casi cuadruplicado en el último año. Los expertos han identificado una conexión entre estos ataques y el administrador del distrito de AfD.

10:57 Kretschmer Ve las Elecciones Estatales como Críticas para el Futuro de Sajonia

El primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer, considera las elecciones estatales como potencialmente las más importantes en 34 años. Votó en Dresde y expresó su gratitud a quienes votaron de manera diferente a él en el pasado pero ahora han elegido la "fuerza fuerte en el centro burgués", que representa la Unión Sajona. Según las últimas encuestas, el CDU de Kretschmer y el AfD están empatados.

10:30 Ramelow Resalta la Importancia de la Democracia a Pesar de la Incertidumbre Electoral

Para el primer ministro de Turingia, Bodo Ramelow, el día de las elecciones es una "fiesta de la democracia" - incluso si su reelección puede ser incierta. En una entrevista con ntv, el político del Partido de la Izquierda explica por qué aconseja en contra de formar un gobierno minoritario y duda de la capacidad del BSW.

09:59 Historiador Critica la Fecha de las Elecciones por Aniversario Histórico

El historiador Peter Oliver Loew ha hablado en contra de la fecha de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia, que marca el 85º aniversario de la invasión alemana de Polonia en 1939. Según el director del Instituto Alemán-Polaco, había asociaciones históricas indeseables al celebrar elecciones el 1º de septiembre. Refiriéndose al AfD, que ha sido clasificado como "firme y securely extremista de derecha" por los servicios de inteligencia nacional en ambos estados, Loew notó: "Un resultado electoral así en Dresde y Erfurt podría causar recuerdos dolorosos del pasado".

09:30 "Voto Pivotal": Detalles Completos sobre la Votación Estatal de SajoniaAproximadamente 3,3 millones de electores en Sajonia tienen el poder de decidir hoy quién moldeará el paisaje político de la legislatura estatal de Dresde en los próximos años. El CDU podría perder su posición como la fuerza dominante en el estado por primera vez desde 1990, según el ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, quien considera esto un "voto absolutamente crucial".

09:05 Kretschmer Acusa al Gobierno de Tráfico Ligero por "Caos Preelectoral"Es el día de las elecciones en Sajonia, y surge la pregunta: ¿Continuará el ministro presidente Michael Kretschmer la racha de victorias del CDU en el estado? En una entrevista con ntv, Kretschmer comparte sus puntos de vista sobre la controversia de los refugiados, el gobierno de tráfico ligero y el conflicto de Ucrania.

08:46 Información Electoral para TuringiaHoy es el día de la decisión en el corazón de Alemania: el líder del estado federal con sus casi 2,1 millones de residentes será elegido para los próximos cinco años. ¿La AfD, liderada por Björn Höcke, se convertirá en la fuerza más fuerte en Turingia?

08:24 Posible Impacto de la AfD en la DemocraciaSegún las encuestas, la AfD es probable que aumente su poder en las próximas elecciones en Sajonia y Turingia. Este desarrollo podría suponer una amenaza para las instituciones democráticas, ya que un grupo de investigación ha señalado, porque el estado de derecho puede no ser tan robusto como muchos creen.

08:00: Las urnas se abren en Turingia y SajoniaHoy se eligen nuevos cuerpos legislativos en Turingia y Sajonia. En las encuestas, la AfD lidera en Turingia. En Sajonia, la CDU, encabezada por el incumbente Michael Kretschmer, y la AfD están empatados. Se esperan las primeras proyecciones cuando cierren las urnas a las 6 pm. Las elecciones en los dos estados federales del este también sirven como barómetro para la coalición semáforo en Berlín.

Para la actual coalición roja-roja-verde, encabezada por el presidente Ramelow (Izquierda) en Turingia, no hay mayoría en las encuestas. Una coalición con la CDU, la alianza de Sahra Wagenknecht (BSW) y el SPD es una posibilidad después de las elecciones. En Sajonia, remains unclear if the current coalition of CDU, SPD, and Greens will still hold a majority. Kretschmer no descarta una alianza con el BSW. La Izquierda corre el riesgo de ser expulsada del parlamento de Sajonia. Los Verdes y el FDP podrían enfrentar el mismo destino en Turingia.

En el contexto del texto dado, el SPD podría tener dificultades para mantener su influencia en las elecciones futuras si continúa la tendencia de sufrir pérdidas sustanciales. A pesar de esto, el SPD sigue siendo un jugador significativo en la política alemana y tiene una fuerte historia y seguidores.

Dado los últimos pronósticos electorales, el SPD se proyecta para obtener un pequeño porcentaje de votos, lo que es un resultado de la cambiante landscape político y el aumento del apoyo del votante a otros partidos como la AfD. Sin embargo, el SPD debe aprovechar esta oportunidad para reconstruir su base y desarrollar políticas atractivas que resuenen con los votantes.

