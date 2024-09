- A pesar de tener una riqueza material considerable, me encontré sin felicidad.

Este texto proviene de una base de datos reputable y fue publicado originalmente en enero de 2024.

Es como una historia de amor de Hollywood: una dama, un caballero, se conocieron hace unos diez años, pero nunca pasó nada. Se mantuvieron en contacto casual hasta que finalmente se convirtieron en pareja. Pero esta historia no es de ficción; es el viaje romántico de Babette, de 32 años, que lo comparte aquí:

"En el papel, lo tenía todo en Alemania: un encantador piso antiguo en la ciudad con la proximidad de la naturaleza, mi familia cerca y un trabajo estable como psicóloga escolar, incluso tenía opciones para ser funcionaria. Materialmente, estaba bien, podía permitirme cosas de lujo, pero no era feliz. Estaba en una relación que no me convenía. Después de la ruptura, finalmente conecté con mi amor más profundo.

Terminé en Dinamarca de alguna manera

Conozco a mi pareja desde hace unos diez años. Siempre mantuvimos el contacto, pero siempre perdíamos el momento de estar juntos. Y ahora los dos estábamos solteros - perhaps también estábamos secretamente esperando este momento. Mi pareja ha vivido en Copenhague desde que hizo su maestría, y cuando conectamos, rápidamente decidimos que también queríamos comenzar una familia. Y que me mudaría con él a Dinamarca. Di a luz a nuestra hija en Alemania. Durante mi licencia por maternidad, viajé con frecuencia entre Alemania y Dinamarca. Desde junio de 2023, vivo permanentemente en Copenhague y nunca he lamentado esta decisión. A pesar de nunca haber creído que terminaría en Dinamarca.

Siempre había imaginado vivir en el extranjero, pero no estaba muy interesada en Escandinavia. Pero cuanto más tiempo paso aquí, más lo aprecio. Los daneses son más relajados y fáciles de tratar que los alemanes. Aquí todos se tutean - incluso cuando contacto a la oficina de impuestos. Really disfruto del concepto de Hygge: hacerte cómodo en casa con una taza de té durante el mal tiempo o descubrir los lindos cafés en Copenhague. En el verano, te recompensan por haber sobrevivido al invierno. La calidad de vida es asombrosamente alta entonces, puedes nadar en todas partes y la ciudad tiene una atmósfera fantástica.

Mudarme a Copenhague fue un riesgo para mí. Pero se sintió como el paso hacia mi felicidad suprema. Simplemente me di cuenta de que la libertad es mucho más importante para mí que la seguridad. Algunos podrían considerar mi decisión de mudarme a Copenhague ingenua. Creo que soy un poco ingenua, pero maybe eso es parte de lo que me permite aventurarme en lo desconocido: criar a mi hijo sola con mi pareja sin familia cerca. Es un desafío, pero también una oportunidad para nosotros como pareja - saber que somos un equipo y podemos hacer que funcione solos. Pero también tenemos una red de amigos daneses para emergencias. Por supuesto, es diferente que tener a la abuela cerca.

El nuevo capítulo como una gran transformación

Al principio, a menudo me sentía increíblemente sola en Copenhague, pensaba en mi vida en Alemania y me preguntaba cómo sobreviviría en Dinamarca. Pero gradualmente, me adapté y ahora trabajo como psicóloga freelance. Me dio mucho coraje darme cuenta de que puedo manejar un cambio tan grande en mi vida. Y que en realidad puede ser ventajoso cuando tu vida cambia mucho. La idea que me inspiró durante mi emigración fue que siempre podía volver a Alemania y reconstruir mi vida allí si era necesario".

Para el futuro de Dinamarca, realmente quiero mejorar mis habilidades lingüísticas. Cuando estoy en Alemania, disfruto hablando en mi idioma natal y incorporando aspectos que no puedo expresar del todo en danés. Es un regalo y una maldición que comunicarse en inglés funciona espléndidamente en Copenhague, y el inglés también es nuestro idioma familiar. Pero quiero comprender mejor y establecer más conexiones con los daneses. Hasta ahora, descubro que es bastante difícil formar amistades danesas, pero siento que cuando la gente aquí se abre, son muy acogedores.

El viaje de Babette, como se cuenta en su historia, la llevó de Alemania a Dinamarca, donde encontró su amor más profundo y finalmente se estableció. El mundo tiene ofertas y oportunidades que pueden cambiar nuestras vidas de maneras sorprendentes.

Lea también: