- A pesar de sus esfuerzos, actualmente permanece atrapada en Los Ángeles.

Angelina Jolie, de 49 años, ha pasado gran parte de su vida en la bulliciosa ciudad de Los Ángeles. Sin embargo, la renombrada actriz y directora parece cansada de la jungla urbana. Durante una entrevista con la revista de entretenimiento "The Hollywood Reporter", habla sobre sus sentimientos hacia la ciudad y revela que sus trámites de divorcio en curso con Brad Pitt, de 60 años, la mantienen atada a Los Ángeles. Sin embargo, Jolie espera un cambio en su situación en los próximos dos años.

"Esta ciudad es mi hogar, pero estoy atascada aquí por el divorcio", comparte. "Una vez que mi hijo menor, Knox y Vivienne, cumplan 18, seré libre para irme". La familia de Jolie consta de seis hijos, dos de los cuales aún son menores: los gemelos de 16 años Knox y Vivienne, así como los hermanos mayores Shiloh (18), Zahara (19), Pax (20) y Maddox (23).

Jolie continúa: "Cuando eres padre de una gran familia, solo quieres que tengan algo de privacidad, paz y seguridad. He logrado crear un espacio donde mis hijos pueden crecer, pero a veces este lugar... el sentido de humanidad que he encontrado en otras partes del mundo simplemente no es lo mismo que mi infancia aquí". Jolie luego menciona su intención de pasar "mucho tiempo en Camboya" y visitar a sus familiares "sin importar dónde estén en el mundo".

Angelina Jolie y Brad Pitt se casaron en 2014, pero su matrimonio fue breve. Después de años de separación, Jolie presentó una demanda de divorcio en septiembre de 2016, lo que desencadenó una disputada batalla por la custodia. A pesar de la declaración formal de su separación legal en 2019, se informan disputas en curso en las negociaciones de su acuerdo de divorcio.

