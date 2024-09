- A pesar de persistir con la mayoría de sus servicios ferroviarios, las naciones continúan confiando en el sistema tradicional de D-tickets.

A pesar del aumento de los gastos en subsidios para el billete alemán, la oferta de transporte en áreas locales y regionales sigue siendo principalmente la misma en la mayoría de los estados federales, según una encuesta a nivel nacional realizada por la Agencia Alemana de Prensa.

Sin embargo, Schleswig-Holstein anunció recortes en junio: eran necesarios ahorros y el transporte local basado en ferrocarril no podía mantenerse completamente más allá de 2025, se señaló - se implementaría una reducción del dos por ciento en los servicios de ferrocarril. El objetivo era mitigar la situación en los próximos años.

Las desacuerdos financieros entre el gobierno federal y los estados sobre las contribuciones del billete alemán han sido un problema prolongado en otros lugares.

En Baja Sajonia, aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre los servicios: el transporte local del estado es manejado por tres asociaciones de transporte. Dos de ellas no tienen intención de reducir la oferta. Una, la Landesnahverkehrsgesellschaft, está examinando si se vuelven necesarias cancelaciones debido a la tensión financiera a partir del final de 2025. El Ministerio de Transportes afirma que no tiene intención de eliminar ninguna conexión.

Muchos estados mantienen la oferta

El Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) ha declarado que en este momento no está considerando reducciones. Estados como Turingia y Mecklemburgo-Pomerania Occidental también no tienen planes de recortes en este momento, pero están preocupados por razones financieras.

"El gobierno federal también debe asumir la responsabilidad de una red ferroviaria funcional incluso en una situación presupuestaria ajustada. Si el viaje, el desplazamiento y incluso el transporte de mercancías se vuelven excesivamente caros, no será posible aumentar el uso del ferrocarril", dijo, por ejemplo, el Ministro de Economía de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Reinhard Meyer.

El Ministro de Transportes de Baviera, Christian Bernreiter, agregó: "En este momento no se están realizando recortes en el transporte local basado en ferrocarril en Baviera, pero se necesitan ajustes financieros y cambios significativos. Si el gobierno federal no proporciona los fondos, serán necesarios recortes permanentes".

Renania del Norte-Westfalia asegura el transporte local basado en ferrocarril hasta el final de 2025 debido a las garantías financieras del estado de NRW. "Por lo tanto, no hay cancelaciones inmediatas debido a las restricciones financieras", insiste un portavoz de las tres asociaciones responsables. A partir del 2026, parece que los fondos presupuestados no cubrirán incluso la oferta existente - sin mencionar ningún aumento planificado en la oferta. "Se necesitan fondos adicionales aquí urgentemente".

El papel del aumento propuesto de la tarifa de vía sigue siendo incierto. El aumento propuesto aún está en la fase de planificación, requiriendo tanto consideraciones legales como aclaraciones políticas a nivel federal y europeo. "Antes de la resolución final de los hechos, no podemos especular sobre cualquier posible implicación financiera o operativa".

Baden-Württemberg, Hesse, Renania-Palatinado y Sajonia-Anhalt también planean

