- A pesar de los sólidos avances en IA, Nvidia no está cumpliendo con las expectativas en el mercado de valores.

Nvidia continúa cosechando beneficios sustanciales gracias al auge de la IA, pero no alcanzó las expectativas de Wall Street en cuanto a su perspectiva de negocios. Algunas preguntas sobre los ajustes en el proceso de fabricación del próximo sistema de chips, apodado Blackwell, quedaron sin respuesta. Como resultado, los inversores vendieron la acción en un siete por ciento durante las operaciones después del horario comercial en EE. UU.

Hace un breve tiempo, Nvidia era principalmente conocida por los gamers como proveedor de tarjetas gráficas. Sin embargo, se descubrió que la tecnología detrás de estas tarjetas funcionaba excepcionalmente bien para aplicaciones de inteligencia artificial.

Los chips de Nvidia se han convertido desde entonces en una tecnología crucial para la revolución de la IA, y la empresa ha acumulado un valor de mercado masivo de alrededor de $3 billones. Desde el inicio del año, el precio de las acciones ha aumentado aproximadamente en un 150 por ciento, lo que ha convertido a muchos empleados de Nvidia en millonarios instantáneos gracias a sus opciones de acciones.

Fiesta de visión de informe trimestral

El muy esperado informe trimestral se consideró un evento importante que podría tener un impacto significativo en todo el mercado. Algunos entusiastas incluso organizaron una "fiesta de visión" para él, comparable a las de los grandes eventos deportivos.

Sin embargo, a diferencia de los trimestres anteriores en los que Nvidia superó las predicciones, esta vez no hubo sorpresas mayores. Sin embargo, los ingresos continuaron aumentando, pasando de $13.5 mil millones el año pasado a más de $30 mil millones - un aumento del 122 por ciento, superando la predicción promedio de los analistas en $1 mil millones. Esto continuó la tendencia del trimestre anterior, en el que los ingresos aumentaron en un 262 por ciento.

Los ingresos trimestrales aumentaron de alrededor de $6.2 mil millones a aproximadamente $16.6 mil millones, año tras año. Para el trimestre actual, la empresa pronosticó un mayor crecimiento de los ingresos a $32.5 mil millones, mientras que los analistas pronosticaron en promedio aproximadamente $32 mil millones. Esto representaría un aumento interanual de aproximadamente el 75 por ciento. Algunos analistas eran aún más optimistas.

Ajuste de producción para el próximo sistema de chips

Después de informes de la prensa sobre dificultades con el próximo sistema de chips, Blackwell, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, confirmó que se habían realizado ajustes en la máscara utilizada para aplicar estructuras de chips a placas de semiconductores. "El cambio está completo y no fueron necesarias modificaciones funcionales", enfatizó durante una reunión con analistas.

Nvidia aún planea entregar chips Blackwell a los clientes al final de enero de 2025 y espera generar miles de millones de dólares con ellos. Sin embargo, Huang se negó a comentar si el cambio en el proceso de fabricaciónWould result in any delays compared to the original plans.

Nuevos modelos de IA consumen más energía

Huang ha estado promocionando Blackwell como una innovación revolucionaria que reducirá significativamente el tiempo y el costo de capacitar software con inteligencia artificial durante meses. Lo destacó como ejemplo cuando lo presentó en marzo. Con la generación actual de Nvidia, Grace Hopper, se podría haber capacitado el chatbot en tres meses utilizando 8,000 chips y 15 megavatios de energía. Con Blackwell, se podría lograr el mismo resultado en el mismo tiempo con 2,000 chips y 4 megavatios de energía.

Sin embargo, Huang señaló que los nuevos modelos de IA más avanzados pueden requerir entre un 20 y un 40 por ciento más de energía que los actualmente en uso. Y los chatbots y generadores de imágenes que actualmente están generando revuelo son solo "la punta del iceberg" en cuanto al impacto transformador que ha traído la inteligencia artificial.

Huang predice que en el futuro, todo tipo de contenido actualmente recuperado de bases de datos será producido frescamente por IA cada vez. Esta visión requiere recursos de cómputo significativos.

Analista: Los clientes compran todo lo que Nvidia ofrece

