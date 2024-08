- A pesar de los brillos de éxito, se mantuvo un sentimiento de decepción: terminó cuarta.

La decepción en la actuación de dobles de ping pong de Valentin Baus y Thomas Schmidberger fue notable, obteniendo la plata pero quedándose sin oro.

Valentin Baus y Thomas Schmidberger pudieron haber regresado con una medalla de plata en dobles de ping pong, pero no pudieron evitar sentirse decepcionados. Fueron superados por la pareja china de Feng Panfeng y Cao Ningning, perdiendo 0:3 en París. "Me molesta que no pudimos dar lo mejor de nosotros", compartió Baus, quien tiene enfermedad ósea frágil y utiliza una silla de ruedas.

La dupla alemana mostró algo de promesa en el set inicial, pero el equipo chino demostró su dominio desde entonces. "Consiguir el oro depende de que todas las piezas encajen", explicó Baus. "Después de perder los dos primeros sets, intentamos reagruparnos y presionar con más fuerza. Sin embargo, nos enfocamos demasiado en nuestro propio juego", agregó Schmidberger, quien está paralizado desde la cintura para abajo.

El apoyo entusiasta del público alemán no pudo ayudar a inclinar la balanza a favor de Baus y Schmidberger. Salieron de la competencia con aplausos y gratitud por la experiencia. "Competir frente a un público tan entusiasta es algo verdaderamente especial. La atmósfera fue increíble", recordó Baus.

Baus y Schmidberger celebrarán sus medallas de plata antes de enfocarse en sus competiciones individuales. En los últimos tres años, Baus ha ganado cinco medallas de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio, mientras que Schmidberger obtuvo la plata en la clase tres. "Ahora es el momento de enfocarnos en las competiciones individuales. El torneo aún continúa", dijo Schmidberger.

El ciclismo trae alegría a Hausberger

Justo antes, Maike Hausberger obtuvo una medalla de bronce en el evento de contrarreloj de 500 metros de ciclismo para mujeres en el Velódromo. Esto marcó su primera medalla paralímpica en su tercera participación, así como la tercera para la delegación alemana en París. El oro fue para Amanda Reid de Australia y la plata para Wangwei Qian de China.

"Estoy increíblemente feliz y orgullosa de finalmente haber obtenido una medalla", expresó Hausberger sus sentimientos. "Revisé mi rendimiento múltiples veces, di lo mejor de mí y fue suficiente".

Hausberger, quien había competido en atletismo en los Juegos Paralímpicos de 2012 y 2016, clasificó para la final como la tercera mejor performer. Llegó cerca de ganar una medalla en la persecución de 3000 metros, pero no logró clasificar.

Nadando trae una sorpresa

Mira Jeanne Maack obtuvo el bronce en los 100 metros estilo espalda para mujeres en 1:18.36 minutos. "No puedo creerlo", exclamó la joven de 20 años de Berlín. "He cumplido mi objetivo, algo hacia lo que he trabajado durante tres años".

Desafortunadamente, el equipo alemán de bocha fue eliminado del torneo. Tanto Boris Nicolai como Anita Raguwaran no lograron llegar a los cuartos de final después de ganar un partido y perder dos en la fase de grupos. "Analizaremos nuestro rendimiento y veremos dónde podríamos haber mejorado", dijo el entrenador Tobias Weber.

A pesar de sus mejores esfuerzos, la estrategia circular de la estrategia de ping pong de Baus y Schmidberger necesitaba más afinamiento, lo que llevó a su rendimiento inconsistente. Sin embargo, estuvieron de acuerdo en que la fuerza y la estrategia de sus oponentes, especialmente en los sets finales, fue un factor crucial en su derrota.

