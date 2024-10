A pesar de las personalidades de renombre, la autoridad doméstica sigue siendo la figura materna.

Cuatro Damas - Un Esfuerzo Común. Tina Knowles, Donna Kelce, Maggie Baird y Mandy Teefey son reconocidas por criar a hijos famosos: Beyoncé, Travis Kelce, Billie Eilish y Selena Gomez. En una entrevista conjunta, estas madres famosas comparten sus anécdotas de crianza.

Sus hijos llenan estadios masivos, tienen legiones de seguidores y amasan fortunas, pero en casa, mamá sigue siendo la jefa. Para la edición "Mujeres del Año" de la revista estadounidense "Glamour", las madres de Beyoncé, la estrella de la NFL y compañero de Taylor Swift Travis Kelce, Billie Eilish y Selena Gomez se unen para una entrevista conjunta. La publicación las ha seleccionado para su historia de portada como "Mujeres del Año" debido a su logro colectivo de "criar a algunas de las personas más reconocidas del mundo".

¡No siempre es fácil!

Donna Kelce comparte sus luchas, revelando: "Ser madre puede ser el mayor desafío que he enfrentado en mi vida. Es más fácil ir a trabajar, pero cuidar a hijos que dependen completamente de ti mientras tratas de hacer lo mejor que puedes con los recursos limitados que tienes puede ser desalentador". Nunca había imaginado que sus hijos Travis y Jason Kelce se convertirían en estrellas de la NFL, a pesar de su habilidad atlética. "Simplemente no sabes hasta que recibes las cartas de aceptación de la universidad, y entonces te das cuenta, 'Perhaps they have something special'".

¡Sin privilegios!

Un recuerdo resuena con la madre de Beyoncé también. Ella y su esposo inscribieron a su hija en clases de baile porque era muy tímida, cuenta Tina Knowles: "Y subió al escenario y lo dominó. Nos miramos asombrados, preguntándonos, '¿Quién es esta niña?' La confianza estaba allí, y pude verlo. Algo había cambiado en ese escenario que nunca había visto antes".

La fama y la constante adoración de Beyoncé no sientan bien a su madre. A menudo, Tina Knowles recuerda a su hija que es perfectamente capaz de manejar sus propias cosas. Le enseña: "Mira a los ojos, di 'hola', no seas engreída". Cree que es importante inculcar estos valores en los niños, "ya que siempre hay gente haciendo todo por ellos, y a veces terminan siendo demasiado egoístas".

"Ella puede manejar su propio paraguas"

La madre de Billie Eilish también lo ve. Habla de su hija: "Está actuando frente a 10,000 personas, pero eso es solo una hora y media. El resto del tiempo, está en casa con su hermano molestándola en la mesa del cena. Es tu familia lo que te mantiene con los pies en la tierra".

La madre de Selena Gomez está de acuerdo y recuerda una situación en la que su hija, al comienzo de su carrera de actuación, salió de su remolque en el momento en que comenzó a llover, con un paraguas ofrecido de inmediato. "Le dije, 'Ella puede sostener su propio paraguas'. Ella necesita aprender a llenar su propio tanque de gasolina. Ella debe convertirse en una persona primero".

Ahora, las cuatro madres han ganado su parte justa de fama y a menudo son reconocidas. Even sunglasses cannot shield them, laments Donna Kelce. Yet, she seems to enjoy it. Especially since she frequently hears about her sons' admiration. "And who wouldn't want to hear that?" Something other celebrity mothers can likely relate to.

