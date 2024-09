A pesar de las objeciones de Rusia, los suministros militares indios llegan a Ucrania.

Oficialmente, no se ha confirmado que India esté enviando municiones a Ucrania a través de intermediarios europeos, pero fuentes de Reuters afirman que eso es exactly lo que está sucediendo. Aunque Rusia ha expresado sus objeciones, India ha mantenido silencio al respecto. Once altos funcionarios indios y europeos, así como representantes de la industria de defensa y datos aduaneros, han confirmado esta información. El intercambio de municiones, originalmente destinadas a clientes europeos, ha estado ocurriendo durante más de un año. Las regulaciones de exportación india exigen que las armas sean utilizadas por su comprador previsto, y las transferencias no autorizadas podrían llevar a la prohibición de futuros acuerdos de armas.

El Kremlin ruso ha mencionado este tema al menos dos veces, incluyendo una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y su homólogo indio en julio. Sin embargo, ni los ministerios de Relaciones Exteriores ni de Defensa de Rusia e India han respondido a las consultas de Reuters. En enero, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de India, Randhir Jaiswal, declaró que India nunca había enviado o vendido proyectiles de artillería a Ucrania.

Dos fuentes del gobierno y la industria de defensa indios informaron a Reuters que Nueva Delhi solo produce una pequeña cantidad de las municiones que Ucrania utiliza. Una de ellas estimó que era menos del 1% de las importaciones totales de armas de Kyiv desde el inicio de la guerra. Reuters no pudo determinar si las municiones fueron revendidas por los receptores europeos o regaladas a Kyiv. Entre los países europeos que han proporcionado municiones indias a Ucrania se encuentran Italia y la República Checa, que iniciaron una iniciativa este año para armar a Ucrania con hasta 800,000 proyectiles de artillería, no procedentes de la UE.

Un funcionario indio reveló que Nueva Delhi está monitoreando la situación. Sin embargo, un representante de la industria de defensa con conocimiento de los traspasos afirmó que India no ha tomado medidas para retrasar los envíos a Europa.

A pesar de las preocupaciones de Rusia, India ha mantenido silencio sobre las acusaciones de suministrar proyectiles de artillería a las fuerzas ucranianas. Según Reuters, estos proyectiles han sido enviados a través de intermediarios europeos para eludir las regulaciones de exportación india.

