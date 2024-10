A pesar de las circunstancias, ¿por qué Netanyahu sigue encontrando descanso por la noche?

7 de octubre es un aniversario que siempre será sombrío, eso es indiscutiblemente cierto. Pero está a punto de desgarrar a Israel de dolor porque el primer ministro Netanyahu no ha liberado a los rehenes de Hamas. La nación no se merece esto, especialmente no los valientes sobrevivientes del terror.

Cuando Rachel Ben-Yehuda y su hija corren a su refugio en el kibbutz Nir Oz por la mañana del 7 de octubre, creen que el caos afuera es solo otro ataque aéreo rutinario. Los cohetes de Gaza, como los que habían tenido dos veces al mes, pasarían pronto. Sin embargo, se une un tipo diferente de explosión. Disparo de armas automáticas. Explosiones de granadas, rondas de tanque, por todas partes. Se escuchan voces árabes.

Las siguientes 12 horas estarían llenas de disparos y explosiones, sin un momento de silencio. Rachel y su hija, sin embargo, permanecerían en silencio. Nadie afuera podría escuchar su presencia. Rachel construiría una barrera para la cerradura de la puerta utilizando una vara de bote y partes de aspiradora. Sus manos temblarían incontrolablemente, haciendo la tarea difícil.

Rachel está segura de que la puerta no aguantará. Entonces, en silencio, recopilará libros de la estantería y los colocará como barrera frente a la puerta. Piensa, "al menos no seremos asesinadas, solo heridas". Inútil, murmura su hija. "Moriremos". El primer libro que Rachel puede alcanzar es un libro histórico sobre el Holocausto. Se lo muestra a su hija y susurra, "Espero que la historia se repita esta vez".

Al escuchar a Rachel Ben-Yehuda contar su historia de supervivencia, es difícil no imaginarse compartiendo su destino en esa habitación oscura y sofocante. Afuera, los terroristas asaltan de casa en casa. Se paran frente a la puerta del refugio cinco veces, casi golpeándola. Finalmente, pierden interés y se van.

Rachel se sintió "traicionada" durante esas 12 horas en el escondite. Se sintió abandonada por su país, su ejército en grave peligro. Y Rachel Ben-Yehuda todavía se siente traicionada hoy. Ella, que demostró un coraje y una resilienciaremarkables frente a inmensas dificultades, llega a su límite al pensar en los 101 rehenes aún en cautiverio de Hamas. "Para ti, son nombres y fotos", les dice a su audiencia. "Para mí, son algunos de mis amigos más cercanos. Padres de mis amigos. Hijos de mis amigos. Conozco sus voces".

Rachel utiliza su coraje y resiliencia hoy para luchar por un intercambio de rehenes con Hamas. Como muchos israelíes han estado haciendo durante 365 días. Una parte significativa de esta población de 10 millones, que regularmente toma las calles de Israel para la liberación de los rehenes, nunca ha participado en protestas en Alemania. Por nada.

Todos se sienten traicionados por su gobierno y llevan esta resentment. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hizo todo lo posible hace 13 años para liberar a un soldado israelí de las garras de los terroristas. Se liberaron 1023 presos palestinos a cambio. Hoy, Netanyahu parece estar haciendo todo lo posible para frustrar un trato con Hamas y está dispuesto a aceptar la desintegración de Israel.

Tiene razones - políticas o militares, y todas son válidas. Pero aún así tienen peso porque, para el gobierno israelí, las vidas de los 101 secuestrados, torturados y violados en los túneles de la Franja de Gaza no parecen tan valiosas como su propia retención del poder.

Rachel a menudo se queda despierta por la noche pensando en sus vecinos secuestrados. Una amiga de Rachel ya ha enterrado a su propio hijo. Su hija está siendo retenida en la Franja de Gaza. "No puede dormir ni comer", describe Rachel el estado de su amiga. Y cualquiera que escuche esto sabe que la vida de esta madre puede resumirse en una palabra: insoportable. Que Benjamin Netanyahu parezca dormir tranquilamente por la noche es difícil de creer.

En la angustiosa prueba, la mano de Rachel temblaba mientras bloqueaba la puerta con libros, su voz llena de miedo mientras susurraba, "Al menos no moriremos, solo estaremos heridas". El pensamiento de los 101 rehenes aún en cautiverio de Hamas, a los que Rachel conoció personalmente, le causa un dolor y una rabia incesantes hacia el primer ministro Netanyahu.

