Ministro Federal de Economía y Tecnología - A pesar de la baja participación del Partido Verde, Habeck puede postularse para canciller

El Vicecanciller Robert Habeck ha expresado su interés en convertirse en el candidato a Canciller del Partido Verde en las elecciones federales de 2025. "Me gustaría asumir la responsabilidad - por Alemania, por mi partido, por el proyecto, por la democracia", dijo en un podcast publicado el jueves por el portal de noticias Politico. Al mismo tiempo, abogó por una cultura política en Alemania en la que la búsqueda constructiva de soluciones esté en primer plano.

Habeck enfatizó que la decisión sobre la candidatura a Canciller de los Verdes no está actualmente en la agenda. Por ahora, hay otros temas en juego, dijo el Ministro de Economía: "Todos, incluyendo mi partido, deben aclarar qué es lo que realmente queremos".

Actualmente, los Verdes están "rodeados" por el trabajo del gobierno y las discusiones dentro de la coalición. "Tenemos que salir, ver el horizonte y decir, ésa es la dirección en la que queremos ir", aconsejó el Vicecanciller a su partido. Entonces, todas las personas podrían decidir si querían unirse a ese camino.

El título del candidato a Canciller "completamente irrelevante"

En este sentido, el título del candidato a Canciller es "honestamente completamente irrelevante", dijo Habeck. "Esa es la pregunta menos importante". Para él, se trata de "hacer una oferta al país y empezar de nuevo donde estábamos en 2020/2021 antes de discutir títulos y estrategia y construir confianza".

La situación para los Verdes es actualmente más difícil que en las últimas elecciones de 2021, Habeck reconoció. La situación en el campo es compleja: "Estás siendo reemplazado y te están anotando cuatro goles en tu contra". Está dispuesto a "corregir" sus propias posiciones de los Verdes y crear algo "nuevo" juntos. Se trata de "resolver problemas concretos con respuestas concretas con la mayoría social más amplia posible".

Robert Habeck critica el ambiente político en el país

En cuanto al ambiente político en el país, Habeck dijo que no debería ser "moldeado por el resentimiento y las acusaciones contra otros". Simplemente decir "los otros son estúpidos" no lleva a ninguna parte y no es atractivo para los votantes. En este contexto, el político verde criticó especialmente a la CDU, que, por ejemplo, utilizó publicidad negativa contra los Verdes en la campaña electoral del estado de Sajonia.

Todos los demócratas deben saber "que no debemos difamarnos entre nosotros", exigió Habeck. Aquellos que creen "que superamos el populismo adoptando los medios del populismo están 'llenos de aire caliente'", dijo. La política debe ser orientada a soluciones, "permitirse ser medida por hacer posible" y "no decir, prefiero no hacerlo, podría ser incómodo".

Crítica a AfD y BSW

Habeck criticó duramente a AfD y BSW. Están "sawing at the supporting pillars of the republic", also by adopting and spreading Russian narratives in the Ukraine conflict. Both want "a completely different system" in Germany. He could not imagine cooperating with the BSW, said Habeck. He pointed out that this supports Ukraine in its resistance against Russian aggression as "murderers".

En las últimas elecciones federales, los Verdes corrieron con Annalena Baerbock como su candidata a Canciller. Baerbock ha declarado desde entonces su retiro de otra candidatura. En las encuestas actuales, los Verdes están entre el 11 y el 13 por ciento. A pesar de ello, Habeck considera que las elecciones federales de 2025 están completamente abiertas. "Puede pasar mucho", dijo.

El Vicecanciller mencionó que la discusión sobre el título del candidato a Canciller es actualmente "honestamente completamente irrelevante", centrándose más en ofrecer soluciones y reconstruir la confianza con el país. Durante las elecciones federales de 2025, la profundidad de la supportive survey del apoyo público a los Verdes será crucial para determinar sus posibilidades de ganar.

Lea también: