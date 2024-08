- A pesar de la ausencia de Gossen, las acciones de Union contribuyeron a la apertura defectuosa de St. Paul.

A pesar de la abrupta partida de Robin Gosens, Union Berlin le dio a FC St. Pauli un desafiante inicio a su campaña de Bundesliga. El jugador de la selección nacional alemana, fichaje récord y máximo goleador de Berliner, abandonó a los Hierro a último momento después de solo una temporada y no estuvo en la plantilla para la victoria por 1-0 (1-0). Delante de 22,012 espectadores en un sold out Stadion An der Alten Försterei, el delantero Benedict Hollerbach robó el show con su gol en el minuto 34.

El CEO de Union, Horst Heldt, se sorprendió por la repentina salida de Gosens. "Pensé que Robin estaría en el campo hasta las 4:10 PM", dijo antes del partido en casa en DAZN. No reveló nada sobre el destino futuro de Gosens o los términos de su movimiento. Los rumores persistían de que su nuevo club era la AC Florencia. Los florentinos habían avanzado a la fase de grupos de la Conference League el día anterior y estaban compitiendo activamente en un escenario internacional, en contraste con Union.

Primer enfrentamiento en Bundesliga entre ellos

La partida de Gosens aceleró la firma del striker serbio Andrej Ilic. Berlín lo había tomado prestado del club francés OSC Lille por una temporada. A pesar de que el jugador de 24 años observó el rendimiento de sus nuevos compañeros de equipo desde las gradas, Tom Rothe lo reemplazó en una sólida actuación en el puesto de Gosens.

El primer enfrentamiento entre ambos clubes en la liga alemana fue una tensa confrontación, con pocas oportunidades de gol. Por lo tanto, la ventaja de Hollerbach después de un corner fue una sorpresa impactante. El striker disparó un tiro desde alrededor de 18 metros y el balón encontró inexplicablemente su camino más allá del portero de St. Pauli, Nikola Vasilj.

Después del descanso, el juego permaneció como una lucha, con los locales con una ligera ventaja pero sin amenazar la red de Hamburgo. El defensa de Union, Danilo Doekhi, falló por poco el gol de St. Pauli con un tiro enroscado en el minuto 51.

St. Pauli logró ganar algo de momentum gracias a las sustituciones de Elias Saad y Oladapo Afolayan. Los dos héroes de la promoción aportaron velocidad a las alas. A pesar de tener más oportunidades, St. Pauli no pudo encontrar la red a pesar de cuatro minutos adicionales de juego. El portero de Union, Rönnow, salvó el último intento.

