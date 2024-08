A pesar de haber alcanzado una posible tregua en Gaza, Israel ha declarado inequívocamente que mantiene la autoridad para reiniciar las hostilidades contra Hamas.

Como los negociadores de alto nivel se disponen a reunirse en El Cairo este fin de semana, aún hay algunos temas pendientes en las negociaciones sobre un posible acuerdo en tres fases. Israel ha dejado claro que después de la primera fase de seis semanas, podría haber una pausa en los combates, pero no está dispuesto a aceptar aún un alto el fuego permanente.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró a Canal 14 a finales de junio: "Estoy dispuesto a un acuerdo parcial que permita el regreso de algunas personas. Pero estamos comprometidos a continuar la guerra después de la pausa para lograr nuestro objetivo de destruir a Hamas. No me echaré atrás en esto".

La posición de Israel no ha cambiado y esta stance, que no viola el acuerdo en discusión, se ha visto como un gran triunfo para Israel en el proceso negociador. Esta decisión permite tanto a Israel como a Hamas abandonar las discusiones una vez que se complete la primera fase y reanudar la guerra.

Este avance fue una concesión de Hamas, que había estado abogando por una pausa temporal que permita una transición fluida a un alto el fuego permanente y poner fin a la guerra.

La cuñada de un rehén israelí fallecido que recently se reunió con Netanyahu, Riki Baruch, le dijo a CNN que la principal conclusión de su reunión fue "la promesa del primer ministro de derrotar a Hamas y continuar la lucha hasta que regrese el último de los rehenes".

Dado que el acuerdo muy esperado peut-être no asegure el fin de la guerra, los oficiales estadounidenses han ajustado sus expectativas y ahora se centran en lograr un período de calma, aunque solo sea temporal, con la esperanza de que durante la pausa se ejerza suficiente presión para evitar cualquier renovación de la violencia.

John Kirby, del Consejo de Seguridad Nacional, declaró la semana pasada: "Lo que estamos enfocados ahora es en lograr un acuerdo de alto el fuego, devolver a los rehenes a sus hogares y lograr seis semanas de calma. Ese es nuestro objetivo ahora".

Un acuerdo de alto el fuego que conduzca a una pausa en los combates sería bien recibido por diversas personas en ambos lados. Los palestinos en Gaza, que han sido desplazados y han estado soportando bombardeos israelíes casi constantes durante casi un año, recibirían un merecido respiro, así como ayuda. Las familias israelíes finalmente recuperarían a sus rehenes o sus restos después de diez meses de espera desafiante.

Persisten desafíos significativos si se alcanza un acuerdo inicial

Sin embargo, alcanzar esta primera etapa de un acuerdo presenta varios desafíos complejos.

La forma en que se estructura el acuerdo, el fin de los combates se programaría para comenzar en la segunda fase, durante la cual Hamas liberaría a todos los rehenes restantes y las tropas israelíes se retirarían de Gaza. En la tercera fase, comenzaría la reconstrucción en el enclave y se devolverían los restos finales de los rehenes.

Al anunciar el marco el 31 de mayo -que ambos, Hamas e Israel, aceptaron- el presidente Joe Biden admitió que habría varios temas pendientes de negociación una vez que comenzara la pausa temporal. Hamas había esperado que el único tema restante fuera cómo muchos prisoners palestinos serían liberados a cambio de los rehenes israelíes, pero Israel insistió en que este tema fuera solo uno de los temas a discutir durante la transición de la primera fase para asegurar la segunda.

Mientras estas discusiones continúen, Biden había dicho que el alto el fuego de la primera fase también se prolongaría más allá del límite de seis semanas. A pesar de los mejores esfuerzos de los mediadores -EE. UU., Egipto y Catar- para mantener estas conversaciones encaminadas y evitar un regreso a los combates, podrían fracasar y ambas partes podrían volver a tomar las armas.

Horas después de que Biden presentara el marco del 31 de mayo, la oficina de Netanyahu confirmó: "Las condiciones de Israel para poner fin a la guerra no han cambiado".

"La destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamas, la liberación de todos los rehenes y asegurar que Gaza ya no representa una amenaza para Israel", dijo.

Se cree que el líder de Hamas en Gaza, Yahya Sinwar, sigue vivo a pesar de los intensos esfuerzos de Israel para localizarlo. Miles de combatientes de Hamas y Yihad Islámica Palestina siguen en el campo de batalla.

Solo se espera que Hamas libere a unos 30 de los más de 100 rehenes israelíes restantes en la primera parte de una tregua, y sigue sin estar claro cuántos de estos aún estarán vivos, según fuentes familiarizadas con las discusiones.

Los negociadores aún discuten el número y la selección de los prisoners palestinos que serán liberados a cambio, el número de vetos que Israel tendría sobre los nombres que Hamas proponga para aquellos que cumplen condenas más largas por delitos más violentos, y adónde serían liberados.

Reciente enfoque en la propuesta del corredor de Philadelphi

Recientemente, ha habido un gran interés en la cuestión de la presencia de tropas israelíes a lo largo de la frontera Egipto-Gaza, conocida como el corredor de Philadelphi. En el acuerdo que se discute, las fuerzas IDF deben retirarse de las áreas densamente pobladas, pero Israel ha argumentado que la frontera no es una y es crucial para prevenir el contrabando de armas a Gaza.

El miércoles, la oficina de Netanyahu negó un informe israelí que decía que había acordado retirarse del corredor.

"Lograr todos los objetivos de Israel para la guerra" requiere asegurar la frontera sur, dijo un comunicado de la oficina de Netanyahu.

Mantener el control del Philadelphi durante la primera fase de seis semanas, incluso de manera limitada con fewer fuerzas, daría a Israel la flexibilidad y las opciones necesarias para escenarios militares posteriores.

CNN informó el viernes que Israel ha propuesto un nuevo plan para el corredor, que Egipto está a punto de entregar a Hamas. Israel presentó el plan revisado el jueves, según un diplomático y una fuente israelí familiarizada con las negociaciones.

El reciente plan de Israel, ilustrado mediante un mapa que muestra las ubicaciones de despliegue de sus fuerzas militares, sugiere una reducción en el número de tropas y puestos de defensa situados a lo largo de la estratégica frontera de Egipto desde la posición inicial de Israel, según una fuente israelí. Los representantes egipcios habían rechazado anteriormente el mapa anterior de Israel y se negaron a transmitirlo a Hamas, considerando que no era atractivo.

El viernes, CNN anunció que Israel presentó este plan actualizado a Egipto, con el objetivo de enviarlo a Hamas. Según un diplomático y una fuente informada israelí, Israel presentó este esquema revisado el jueves.

La nueva propuesta israelí incluye un mapa que delimita la ubicación de sus tropas, mostrando una disminución de soldados y instalaciones militares en el vital corredor fronterizo con Egipto en comparación con su posición anterior. Previamente, los negociadores egipcios habían desestimado el mapa anterior de Israel y se negaron a comunicarlo a Hamas, considerándolo inapropiado.

La reacción de Hamas ante la nueva propuesta influirá en si envía delegados a la sesión de negociaciones programada en El Cairo el domingo. Si asisten, las dos partes podrían colaborar en conversaciones reales, con cada equipo en una habitación separada, y mediadores egipcios y cataríes intercambiando mensajes entre ellos.

Esta propuesta surgió tras una larga discusión entre Netanyahu y su equipo negociador el jueves, en la que Netanyahu accedió a reducir los niveles de tropas. Esta reunión tuvo lugar un día después de que Netanyahu se reuniera con el presidente Joe Biden, quien instó a Netanyahu a mostrar más flexibilidad en el corredor de Philadelphi.

Existen profundas controversias y puntos de vista opuestos entre las autoridades de seguridad israelíes y la administración de Netanyahu. Miembros de la extrema derecha de su gabinete han criticado cualquier acuerdo de alto el fuego, mientras que las cuentas israelíes alertan de que Netanyahu está socavando las negociaciones.

"El ejército israelí desea un alto el fuego en este momento, con el objetivo de lograr objetivos como la liberación de rehenes", comentó un alto funcionario estadounidense. "Todas las preocupaciones restantes son manejables. No perfectas, pero manejables".

El director de la CIA, Bill Burns, llegó a El Cairo el viernes para la última ronda de discusiones, actuando como el negociador principal de la administración de Biden.

En un esfuerzo por sellar un acuerdo, EE. UU., junto con los co-mediadores Catar y Egipto, propusieron una propuesta para abordar las restantes diferencias.

Esta semana, el secretario de Estado Antony Blinken, que visitaba Israel, afirmó que Netanyahu había aceptado esta propuesta, mientras que Hamas aún no lo había hecho.

Recientemente, Hamas ha acusado a Israel de manipular los términos, mientras que los informes sugieren que Netanyahu ha modificado y revocado diversas posiciones.

Un alto funcionario de la administración de Biden describió los cambios de Israel como "aclaraciones", mientras que los oficiales estadounidenses han mantenido públicamente y de manera constante que un acuerdo está cerca y que solo quedan por explorar "asuntos de implementación".

Sin embargo, muchos de los involucrados son menos optimistas.

Una fuente con conocimiento de todas las discusiones desde que el último alto el fuego temporal se desintegró hace casi nueve meses describió la situación como "casi sin esperanzas", añadiendo que las negociaciones de esta semana después del último round en Doha no han dado lugar a avances significativos.

Uno de los grandes misterios es lo que quiere el líder de Hamas, Sinwar: un respiro para sus combatientes y los palestinos que sufren tremendamente o un conflicto regional más amplio instigado por Irán y Hezbolá, que involucraría aún más a Israel.

Algunos analistas creen que Sinwar está esperando a ver cómo Hezbolá en Líbano e Irán reaccionan contra Israel por los recientes asesinatos de un líder importante de Hezbolá en Beirut y el líder político de Hamas en Teherán.

Independientemente del resultado de las conversaciones del fin de semana, todas las señales sugieren que lo máximo que Israel está dispuesto a considerar en este momento es una tranquilidad de 42 días. Después de eso, todas las apuestas están fuera de juego.

"Es fácil ser pesimista debido a su duración", reconoció el alto funcionario estadounidense. "Podrían haber finalizado esto muchas veces, pero no lo hicieron".

CNN’s Jeremy Diamond y Jennifer Hansler contribuyeron a esta información.

El aspecto político de las negociaciones en torno a un posible acuerdo en tres fases ha sido un enfoque significativo. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha enfatizado la continuación de la guerra después del alto el fuego para lograr su objetivo de destruir a Hamas, lo que indica una postura innegociable en política.

A pesar de las discusiones continuas entre los negociadores, la posición de Israel sobre mantener el control del corredor de Philadelphi remains unchanged, highlighting the complexities and challenges in reaching a political agreement.

