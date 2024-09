- A partir de hoy, los autobuses de BVG ya no venderán boletos con efectivo.

A partir de ahora, los viajeros en los autobuses de BVG ya no pueden utilizar efectivo para comprar boletos. La Compañía de Transporte Público de Berlín (BVG) ha estado anunciando este cambio durante semanas y ahora está en vigor.

La BVG implementó esta política a principios de agosto, atribuyéndola a un cambio en los hábitos de los pasajeros. Afirman que aproximadamente el 99% de los usuarios ya posee un boleto válido. Diariamente, solo alrededor de tres boletos se pagan con efectivo en un solo autobús.

La BVG también espera que esta nueva política alivie la carga sobre los conductores de autobús. A partir del domingo, ya no tendrán que procesar transacciones en efectivo ni equilibrar su efectivo al final del día.

El efectivo había sido eliminado de los autobuses de BVG antes, pero esta vez es definitivo. Para los pasajeros que no tienen un billete alemán, pase de Berlín u otros boletos electrónicos, y no pueden comprarlos a través de la aplicación o en una máquina automática, pueden pagar al conductor del autobús utilizando Giros y tarjetas de crédito, o servicios digitales como Apple Pay y Google Wallet. También existe la opción de una tarjeta de crédito recargable de BVG, disponible en los centros de clientes de BVG y en 900 puntos de venta de lotería.

Debido a COVID-19, la BVG prohibió temporalmente los pagos en efectivo en 2020, pero los reincorporó a principios de 2023.

Actualmente, la BVG atiende a alrededor de 1,2 millones de clientes habituales. En total, aproximadamente 1,8 millones de berlineses utilizan boletos electrónicos. Desde la introducción del billete de 49 euros, muchos turistas que visitan Berlín también llevan sus boletos. Además, el 95% de los clientes ocasionales compran sus boletos en puntos de venta, máquinas automáticas o a través de la aplicación, y no en el autobús.

