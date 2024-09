- A nivel mundial, ha habido un aumento significativo del 71% en las muertes relacionadas con el cólera.

En 2022, las muertes por cólera experimentaron un aumento significativo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hubo un aumento del 71% en los casos mortales en comparación con el año anterior, acompañado de un aumento del 13% en los casos informados.

Más de 4.000 personas murieron a causa de esta enfermedad prevenible y curable en 2022. En total, se documentaron 535,321 casos, de los cuales el 38% afectó a niños menores de cinco años. La OMS sospecha que la cifra real es mucho más alta debido a la subnotificación y los casos no diagnosticados.

El agua y los alimentos insalubres son los principales vectores del cólera, una enfermedad diarreica capaz de causar deshidratación, fallo renal y incluso la muerte. En África, el número de casos casi se duplicó, mientras que en Asia y Oriente Medio disminuyó en aproximadamente un tercio. Las cifras preliminares de este año indican una alta incidencia: hasta ahora, la OMS ha informado de 342,000 casos y 2.400 muertes.

La OMS atribuyó el aumento de los brotes de cólera en 2022 a "conflictos, cambio climático, agua y saneamiento insuficientes, pobreza, subdesarrollo y desplazamiento de población debido a nuevos y conflictos y desastres naturales en curso".

Hay una escasez notable de vacunas, según la OMS. El año pasado solo se produjeron 36 millones de dosis, mientras que los países necesitaban el doble de esa cantidad. Se está intensificando la producción tanto como sea posible.

El cólera y otras enfermedades siguen siendo desafíos importantes para la salud, con la OMS señalando un aumento de casos no informados y no diagnosticados más allá de los 535,321 casos documentados en 2022. El aumento de las muertes por cólera y las posibles amenazas de otras enfermedades subrayan la necesidad urgente de mejorar el acceso a las vacunas, ya que solo se produjeron 36 millones de dosis el año pasado, lo que no alcanzó la cantidad necesaria.

