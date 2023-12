Lo más destacado

A mi manera o por la autopista: El credo de Niki Lauda en la Fórmula 1

La leyenda de la Fórmula 1 Niki Lauda desafió a su adinerada familia para seguir una carrera en el automovilismo

El austriaco impresionó al duro jefe de equipo Enzo Ferrari a pesar de criticar su coche

Tras un accidente mortal en 1976, Lauda volvió a subirse a un monoplaza 42 días después.

Ganaría dos títulos mundiales más antes de retirarse por segunda vez en 1985.

El piloto austriaco de Fórmula 1 protagonizó una de las mayores remontadas del deporte tras recuperarse de las quemaduras y lesiones pulmonares que sufrió en un terrible accidente en Alemania en 1976 y ganar otros dos títulos mundiales.

Pero el tricampeón del mundo, fallecido a los 70 años, no creía en los milagros ni en los sentimientos de la gran pantalla.

El austriaco construyó su propio legado desafiando no sólo a la muerte en la pista, sino también a su familia, a sus jefes y a sus acérrimos rivales.

"Yo sigo mi propio camino", dijo Lauda al programa The Circuit de la CNN en 2013.

"Gracias a Dios, aprendí en el deporte, que no hay excusas. Es muy simple, si eres primero, segundo o tercero no hay discusión".

"Si algo sale mal, mira primero en ti mismo: ¿qué hice mal?

"Sólo veo blanco y negro, no tengo zonas grises y las odio.

"Intento analizar, tomar la decisión, aunque sea la equivocada, es mejor que no tomar ninguna decisión porque si no tomas ninguna decisión nunca descubres lo que tienes que hacer. "

Piloto inconformista

Lauda nació en el seno de una acaudalada familia austriaca cuatro años después del final de la II Guerra Mundial, pero a pesar de crecer entre privilegios aprendió rápidamente que tendría que abrirse camino en el mundo.

Su familia desaprobaba las ambiciones de su hijo adolescente. Cuando Lauda consiguió que un banco austriaco patrocinara su debut con el equipo March de F1, su abuelo, que formaba parte del consejo de administración del banco, echó por tierra el acuerdo.

"Dijo: '¡Ni hablar! Si se trata de mi nieto, no le patrocinaréis'", cuenta Lauda.

"Me enfadé mucho con él y le dije: 'Déjame en paz, es asunto mío'. Entonces empecé a correr a mi manera".

Lauda financió su propio camino en la parrilla de F1, debutando en el Gran Premio de Austria de 1971 para el poco competitivo equipo March.

Su decisión de pedir más préstamos bancarios para financiar su carrera en la F1 dio sus frutos a finales de 1973, cuando fue fichado por Ferrari, pero incluso en esta nueva era con el equipo más emblemático del deporte, Lauda siguió haciendo las cosas a su manera.

"Recuerdo mi primer test en Fiorano", recuerda. "Di las dos primeras vueltas y (el fundador del equipo) Enzo Ferrari estaba allí con su hijo Piero para traducirme.

"Ferrari me dijo: 'Chico, ¿qué te parece este coche?

"Le dije que el coche era una mierda. Y Piero dijo: 'No puedes decir esto. No puedes decirle a mi padre que el coche es una mierda porque te echará. Dile que no es bueno, suena un poco mejor'.

"Se lo dijo y el viejo se enfadó mucho porque critiqué un Ferrari".

Suerte de estar vivo

Lauda pronto se ganó el respeto de "Il Commendatore", un defensor del amor duro que el austriaco describió como "el tipo más carismático que he conocido en toda mi vida".

En 1975, consiguió cinco victorias y su primer título mundial con la escudería italiana, pero la temporada siguiente el destino se cruzó en su camino.

Al llegar al Gran Premio de Alemania, en el famoso circuito de Nurburgring, que había pedido a sus compañeros que boicotearan debido a su deficiente configuración de seguridad, Lauda lideraba la lucha por el título de 1976.

Salió de la carrera luchando por su vida.

El Ferrari de Lauda estalló en una bola de fuego tras un accidente en la segunda vuelta. Fue sacado de las llamas con graves quemaduras y daños pulmonares. Esa misma noche, en el hospital, un sacerdote le dio la extremaunción.

Lauda veía las cosas de otra manera. A los 27 años, hizo acopio de una voluntad de hierro para encontrar el camino de vuelta.

Sólo 42 días después de su accidente en Alemania, Lauda volvía a pilotar un Ferrari para defender su título en el Gran Premio de Italia.

Fue un regreso que desafió a los médicos y a sus rivales. Lauda lo calificó como la decisión más valiente de su carrera en la F1.

"En primer lugar, conocía el peligro", dijo Lauda, que llevaba una gorra de béisbol para ocultar las cicatrices del accidente.

"Acudía a todos los accidentes, aunque no estuviera implicado o no lo viera, para entender lo que pasaba.

"El accidente no me sorprendió porque sabía que era peligroso. Me dije: 'He tenido suerte, sigo vivo, así que por qué no, ya que estoy vivo, que Dios me ayude, vamos a intentarlo'.

"Este era el gran reto ... un regreso. Para mí estaba claro que cuanto más esperara, más difícil sería, porque más preocupaciones empezaría a acumular.

"Tenía que hacerlo lo más rápido posible para superar estos problemas y seguir compitiendo como antes".

Lauda asiste a la carrera Hahnenkamm si el 20 de enero de 2018 en Kitzbuehel, Austria.

Momentos decisivos

Pero fue otra decisión valiente la que decidió el título de F1 esa temporada.

Lauda se negó a correr bajo una lluvia torrencial en el decisivo Gran Premio de Japón, que entregó la corona a su rival James Hunt.

"Hoy tomaría la misma decisión", dijo Lauda en 2013. "Fue estúpido correr".

La historia de esos momentos decisivos se convirtió en "Rush", una película del fanático de la F1 y director Ron Howard.

Para Lauda, su autodeterminación le guió durante toda su vida.

Tras ganar un segundo título con Ferrari y pasar al equipo Brabham, abandonó la F1 cuando aún quedaban dos carreras por disputar en la temporada de 1979.

Lauda dijo que estaba "cansado de dar vueltas en círculos" y se planteó una nueva carrera como jefe de una compañía aérea.

Sin embargo, una segunda etapa en McLaren le proporcionó su tercer y último título mundial en 1984, antes de una inevitable segunda retirada.

Lauda se convirtió en una voz opinante pero respetada en el círculo íntimo del paddock de la F1, donde patrullaba como presidente no ejecutivo del equipo Mercedes y analista de televisión.

Si "Rush" es la película de su vida, la banda sonora tiene que ser "My Way" de Frank Sinatra.

"No quiero cambiar", insiste Lauda. "Seguiré así hasta el final de mi vida".

