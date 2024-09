A mediodía, la participación electoral en Turingia refleja los niveles de las elecciones de 2019.

En Turingia, la participación electoral parece estar muy cerca de la participación en las últimas elecciones parlamentarias. Según el comisionado electoral del estado, alrededor del 32% de los votantes elegibles habían votado a las 12 pm en las urnas. Es importante tener en cuenta que estas cifras no incluyen a los votantes por correo. En las elecciones estatales de 2019, la participación electoral fue ligeramente menor, con un 31,2%. Esta elección parece haber generado más interés que las elecciones europeas y locales que tuvieron lugar anteriormente este año, con una participación del 24,3% a la misma hora.

13:29 Se espera una alta participación electoral en SajoniaLa participación electoral en las elecciones estatales de Sajonia se prevé que sea alta. A mediodía, el 25,8% de los votantes elegibles habían ejercido su derecho al voto, según informó la Oficina Estatal de Estadísticas en Kamenz. En las elecciones estatales de 2019, la participación fue del 26,2%. Estas cifras iniciales no incluyen a los votantes por correo. Se estima que el 24,6% de los votantes elegibles ejercerán su derecho al voto por correo, lo que representa un aumento significativo en comparación con el 16,9% de 2019. El comité electoral del estado ha informado de que el proceso de votación está transcurriendo sin incidentes.

13:11 von Lucke: El resultado electoral podría debilitar la coalición de BerlínAún no se han anunciado los resultados de las elecciones en Sajonia y Turingia. Según el político Albrecht von Lucke, si el SPD no logra obtener un escaño en el parlamento regional, esto podría considerarse casi catastrófico. En una entrevista con ntv, analiza las elecciones y considera sus posibles implicaciones.

12:44 La policía investiga una amenaza en un colegio electoralLa policía de Gera está investigando una amenaza realizada en un colegio electoral. Un hombre, que llevaba una camiseta de AfD, entró en el colegio electoral para votar por la mañana. Al ser invitado a quitársela, ya que estaba prohibido publicitar partidos en el colegio electoral, el hombre accedió pero luego amenazó con volver debido a su insatisfacción con el trato recibido al salir del colegio electoral. Se tomó una declaración y el hombre fue advertido por la policía. Además, la policía de Erfurt investiga pintadas políticas ("Höcke es un nazi") cerca de colegios electorales como daños criminales.

12:15 Correctiv advierte sobre la circulación de información erróneaLa red de investigación Correctiv ha emitido una advertencia sobre una noticia falsa que circula asegurando que firmar el papel de votación protege contra el fraude electoral. De hecho, la oficina del presidente electoral federal ha confirmado que firmar el papel de votación por parte del votante podría violar el secreto del voto, invalidando así todo el papel de votación.

11:51 Voigt desea "relaciones mayoritarias estables"El candidato principal de la CDU de Turingia, Mario Voigt, también ha ejercido su derecho al voto. Espera que muchos ciudadanos de Turingia ejerzan su derecho al voto y moldeen el futuro de su estado. Además, ruega por "relaciones mayoritarias estables" que permitan que el estado progrese nuevamente.

11:25 Aumento de ataques de extrema derecha en SonnebergSonneberg es el primer distrito en Alemania que es liderado por un político de AfD. Sin embargo, los activistas han informado de un aumento de las amenazas, con muchos sintiendo la necesidad de dejar de trabajar. Además, se cree que la frecuencia de los ataques de extrema derecha ha aumentado cinco veces en el último año. Los expertos sospechan un vínculo con el administrador del distrito de AfD.

10:57 Kretschmer pronuncia un discurso en el colegio electoralEl ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, considera las elecciones estatales en su estado federal como "probablemente las más significativas en 34 años". Después de ejercer su derecho al voto en Dresde, expresó su gratitud a muchas personas que habían votado de manera diferente en años anteriores pero que ahora habían elegido la "fuerza fuerte en el centro burgués", es decir, la Unión Sajona. Cree que esta comprensión unificada les permitirá formar un gobierno que sirva a su tierra. En las encuestas, su CDU compite actualmente muy de cerca con la AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "no está en la papeleta"Para el ministro presidente de Turingia, Bodo Ramelow, el día de las elecciones representa "una fiesta de la democracia" a pesar del riesgo de no ser reelegido. En una entrevista con ntv, el político del Partido de la Izquierda explica por qué no aboga por un gobierno de minoría y duda de la competencia de la BSW.

09:59 Historiador desaprueba la fecha de las eleccionesEl historiador Peter Oliver Loew critica la fecha elegida para las elecciones estatales en Sajonia y Turingia, ya que coincide con el 85º aniversario de la invasión alemana de Polonia en 1939. "Cualquiera que pensara que sería apropiado celebrar elecciones el 1 de septiembre carecía de sentido de la historia", dice el director del Instituto Alemania-Polonia a la red editorial de Alemania (RND). En cuanto a la AfD, que se clasifica como "claramente de extrema derecha" por los servicios de inteligencia interior en ambos estados, Loew destaca que "esto podría llevar a asociaciones muy desafortunadas si en Dresde y Erfurt también gana el partidowhose relación con la era nazi es cualquier cosa menos clara".

09:30 "Elección crucial": Todos los datos sobre las elecciones estatales de SajoniaAlrededor de 3,3 millones de votantes elegibles en Sajonia tendrán la oportunidad de decidir quién guiará el rumbo político en el futuro parlamento estatal de Dresde. La CDU corre el riesgo de perder su posición como la fuerza más fuerte en el estado por primera vez desde 1990. El ministro presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, se refiere a las elecciones como "cruciales". "Esto es sobre todo".

09:05 Kretschmer Acusa "Enfático Enfoque en las Elecciones" por la Coalición de Tráfico de Luces Hoy es día de elecciones en Sajonia, y la pregunta es: ¿Conservará el ministro presidente Michael Kretschmer la racha victoriosa de la CDU en el estado? En una charla con ntv, comparte sus opiniones sobre el debate de refugiados, el gobierno de tráfico de luces y el conflicto de Ucrania.

08:46 Todos los Datos de las Elecciones en Turingia Ha llegado el momento de decidir: En el centro de Alemania, la contienda es por quién controlará el estado federal con sus aproximadamente 2.1 millones de habitantes durante los próximos cinco años. ¿La AfD, con Björn Höcke como su líder, se convertirá en la fuerza más poderosa en Turingia?

08:24 El Posible Impacto de la AfD en la Democracia Las encuestas indican: La AfD es probable que aumente significativamente su influencia en las próximas elecciones en Sajonia y Turingia. Según un grupo de investigación, esto representa una amenaza para las instituciones democráticas, ya que el estado de derecho no es tan robusto como muchos creen.

08:00 Las urnas en Turingia y Sajonia están abiertas

Hoy se eligen nuevos parlamentos estatales en Turingia y Sajonia. Según las encuestas, la AfD lidera significativamente en Turingia. En Sajonia, la CDU liderada por el ministro presidente incumbente Michael Kretschmer y la AfD están empatadas. Se esperan las primeras proyecciones una vez que las urnas cierren a las 6 pm. Las elecciones en estos dos estados alemanes orientales sirven como barómetro para la coalición de tráfico de luces en Berlín.

Para la actual coalición roja-roja-verde en Turingia liderada por el ministro presidente Bodo Ramelow (Izquierda), no hay mayoría en las encuestas. Un posible gobierno postelectoral podría estar compuesto por la CDU, la Alianza de Sahra Wagenknecht (BSW) y el SPD. En Sajonia, sigue sin estar claro si la coalición actual de CDU, SPD y Verdes aún tiene mayoría. Kretschmer no descarta una alianza con la BSW. La Izquierda corre el riesgo de ser expulsada del parlamento de Sajonia. Lo mismo podría suceder con los Verdes y el FDP en Turingia.

