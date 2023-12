A medida que la esperanza de vida en EE.UU. se retrasa, las carencias nutricionales suelen ser un factor ignorado

Más de 21.000 personas murieron por desnutrición en 2022, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, lo que supone más del doble en los últimos cinco años. Y un aumento del 20% de la mortalidad entre 2021 y 2022 sitúa la deficiencia nutricional entre los cinco factores con un efecto negativo en las estimaciones de esperanza de vida para 2022.

Más de la mitad de las muertes atribuidas a deficiencias nutricionales en 2022 se produjeron entre personas de 85 años o más, según datos de los CDC. Pero las muertes han aumentado en casi todos los grupos de edad.

Normalmente, las causas de muerte que más contribuyen a los cambios en las estimaciones de esperanza de vida son las que afectan a personas más jóvenes -las malformaciones congénitas también fueron un factor clave en 2022, por ejemplo- o las que afectan a un gran número de personas. La disminución de la mortalidad por Covid-19 fue el factor clave que impulsó el aumento de la esperanza de vida en más de un año en 2022.

Aunque el efecto de las deficiencias nutricionales en las estimaciones de esperanza de vida fue relativamente pequeño, los expertos afirman que este hallazgo no debe descartarse, y que es probable que se subestime el impacto negativo de la desnutrición.

Una buena nutrición implica un equilibrio saludable de macronutrientes, como hidratos de carbono y proteínas, que se necesitan en grandes cantidades para mantener en funcionamiento los sistemas corporales, así como micronutrientes vitales, o vitaminas y minerales.

"La falta de proteínas puede hacer que muchos sistemas corporales empiecen a fallar. Por otro lado, muchos de los sistemas que alimentan nuestros micronutrientes son los que conducen a la resistencia. Así que cuando estamos bajos en varios micronutrientes, todos esos sistemas comienzan a verse comprometidos. Eso puede acabar provocando la muerte o un mal funcionamiento", explica Emily Ho, directora del Instituto Linus Pauling, un centro de investigación de la Universidad Estatal de Oregón centrado en el papel de las vitaminas y los minerales esenciales en la salud.

"Si nos fijamos en las principales causas de muerte, especialmente en Estados Unidos -infecciones, cáncer, enfermedades cardiovasculares-, las carencias de nutrientes pueden acelerar también esos procesos de enfermedad. Así que creo firmemente que la desnutrición es probablemente un factor aún más importante de lo que pensamos", afirma.

Por ejemplo, a una persona desnutrida le resulta más difícil combatir una infección Covid-19. Cuando los sistemas corporales no tienen el combustible que necesitan para funcionar correctamente, aumenta el riesgo de sucumbir. Las deficiencias nutricionales son más comunes entre los adultos mayores, lo que podría haber influido en las mayores tasas de mortalidad por Covid-19.

"A medida que envejecemos, nuestra inmunidad es algo que empieza a disminuir, no sólo por la edad, sino también por deficiencias nutricionales que pueden contribuir realmente al proceso", afirma Ho.

Los adultos mayores son más susceptibles a las deficiencias nutricionales por una variedad de razones, dicen los expertos.

"Hay muchas personas mayores con enfermedades crónicas que afectan a su apetito, como la insuficiencia cardíaca congestiva, el cáncer o la enfermedad de Alzheimer. Las enfermedades digestivas, también comunes entre las personas mayores, pueden afectar a la absorción de nutrientes por parte del organismo", explica Kathleen Cameron, directora del Centro para un Envejecimiento Saludable del Consejo Nacional sobre Envejecimiento.

Además, muchos están socialmente aislados. "No quieren cocinar para sí mismos y pueden no tener acceso al transporte para ir a la tienda de comestibles a comprar alimentos nutritivos".

Estas preocupaciones sobre la salud de los adultos mayores en EE.UU. vienen de lejos, y la mortalidad por deficiencias nutricionales había aumentado mucho antes de la pandemia, pero ésta probablemente exacerbó muchos factores.

"Hay 10.000 centros de mayores por los que pasan un millón de personas cada día", afirma Ramsey Alwin, presidente y director general del Consejo Nacional sobre el Envejecimiento. "Cuando visitamos algunos de nuestros centros de mayores, nos enteramos de que la asistencia a sus comidas colectivas sólo se ha recuperado en un 50%, porque la gente sigue recelosa, sobre todo en esta época de respiración, de salir y estar en esos entornos de grupo. Así que creo que todavía estamos recuperando algo de eso".

Además, más de la mitad de las personas mayores que pueden acogerse al SNAP, el programa de asistencia nutricional del gobierno federal, no lo hacen, según el Consejo Nacional sobre el Envejecimiento.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Agricultura colaboran para actualizar y publicar las directrices dietéticas cada cinco años. Las últimas conversaciones incluyen debates sobre las necesidades específicas y el equilibrio más saludable para las personas mayores.

Una persona que sufre desnutrición no siempre es estereotípicamente frágil y delgada.

"En EE.UU., a menudo tenemos sobrealimentación y malnutrición en la misma persona, que es algo un poco único para nosotros. Puede haber una sobrealimentación de calorías vacías que conduzca a la obesidad, pero la calidad de la dieta que siguen es baja, por lo que están desnutridos si nos fijamos en el contenido de micronutrientes", explica Ho. "Así que los sistemas corporales están comprometidos, aunque no se esté presentando un síndrome de desgaste".

Una sencilla evaluación nutricional que los médicos de atención primaria pueden utilizar durante las visitas anuales de bienestar puede ayudar, dicen los expertos.

Tomar un multivitamínico diario también es "un buen seguro", dijo Ho. "Incluso las personas que intentan comer sano a veces siguen teniendo algunas de esas carencias".

