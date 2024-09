A mediados de 2025, Ucrania anticipa desafíos en el proceso de reclutamiento militar de Rusia.

22:18 Scholz: La agresión rusa contra Ucrania es "totalmente absurda"El canciller alemán Olaf Scholz reprende al presidente ruso Vladimir Putin por poner en peligro el futuro de Rusia al atacar Ucrania. "El conflicto también es miope desde la perspectiva de Rusia", declara durante un discurso público como miembro del SPD en el parlamento de Brandeburgo en Prenzlau. Para cumplir con sus ambiciones imperialistas, Putin está enviando cientos de miles de soldados rusos hacia posibles lesiones y muertes, y dañando las relaciones económicas de Rusia con numerosos países en todo el mundo. "Y Ucrania tendrá un ejército más fuerte que antes", señala Scholz. Alemania continuará brindando asistencia militar a Ucrania para evitar que el país ocupado se derrumbe y para asegurar que no tenga éxito una flagrante violación de las normas europeas. "Putin está poniendo en peligro el futuro de Rusia". Solo se puede llegar a una solución pacífica si Rusia reconoce que Ucrania no es un estado vasallo.

21:19 Resultados mixtos en la batalla por KurskLas fuerzas ucranianas logran nuevas victorias territoriales mientras avanzan hacia la región rusa de Kursk, pero también sufren reveses debido a los contraataques rusos. Según Deep State, un canal militar pro-gubernamental ucraniano, las tropas ucranianas capturan tres asentamientos más. Sin embargo, los contraataques rusos rechazan a las fuerzas ucranianas alrededor del pueblo de Snagost, lo que resulta en profundas incursiones en las líneas defensivas ucranianas. Estas informaciones aún deben confirmarse de manera independiente. A principios de agosto, las tropas ucranianas ingresaron a la zona fronteriza rusa cerca de Kursk, capturando aproximadamente 1.300 km² y alrededor de 100 asentamientos, incluyendo Sudcha, según sus propias afirmaciones. Los expertos estiman ganancias territoriales más pequeñas. Esta semana, el ejército ruso lanzó su primer intento importante para desalojar a las tropas ucranianas.

20:21 EE. UU.: Retrasos en la ayuda a Ucrania por "dificultades logísticas"El gobierno de EE. UU. cita "dificultades logísticas" como la razón de los retrasos en el suministro de ayuda militar a Ucrania. "No es un problema de voluntad política", dice Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, en Kyiv, Ucrania. "Este es un problema de entregar este material a la línea del frente", aclara en la conferencia Yalta European Strategy (YES). Dadas las circunstancias de Ucrania, EE. UU. debe "hacer más" y "mejorar", admite Sullivan. El presidente de EE. UU., Joe Biden, está comprometido a aprovechar el tiempo que le queda en el cargo para posicionar a Ucrania para el éxito en el conflicto. Biden y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy se reunirán en Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas a finales de septiembre, anuncia Sullivan.

19:26 Scholz: Saboteadores del gasoducto Nord Stream serán juzgados en Alemania

El canciller alemán Olaf Scholz califica el sabotaje de los tubos del gasoducto Nord Stream en el mar Báltico como un "acto terrorista". Scholz busca procesar a los culpables en Alemania. Lo confirma durante una aparición pública como miembro del parlamento del SPD en Brandenburg's Prenzlau. "Esta decisión es para instruir a todas las agencias de seguridad y al Fiscal Federal para investigar sin prejuicios. No se ocultará nada", enfatiza. "Queremos llevar a los perpetradores ante un tribunal alemán si logramos capturarlos". Scholz también lo llama una "mentira descarada" que el gobierno federal ha renunciado al gas natural ruso. Rusia ella misma detuvo el suministro de gas a través del gasoducto Nord Stream 1. El posterior aumento de precios, los precios regulados por el estado y la búsqueda de suministros de gas alternativos han costado a Alemania "más de 100 mil millones de euros". Las explosiones del gasoducto ocurrieron solo después de que Rusia ya había cesado el suministro a Europa a través del mar Báltico. En agosto, el Fiscal Federal alemán emitió su primera orden de arresto contra un ciudadano ucraniano en relación con el acto de sabotaje.

18:27 G7 condena el suministro de armas iraníes a Rusia

Después de informes sobre el suministro de armas iraníes a Rusia, las principales democracias del G7 condenan firmemente el suministro de armas. A pesar de las apelaciones internacionales para que cesen las entregas, Irán persiste en suministrar armas a Rusia, exacerbando el apoyo militar de Irán a la invasión rusa de Ucrania, según un comunicado conjunto de los ministros de Relaciones Exteriores de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y EE. UU., así como el Representante de la UE. Rusia está utilizando armas iraníes para matar a civiles ucranianos y atacar la infraestructura crítica. Recientemente, el Reino Unido y EE. UU. informaron que Rusia había recibido misiles balísticos de Irán. El gobierno iraní descartó las acusaciones. "Irán debe detener de inmediato todo el apoyo a la guerra ilegal e injustificable de Rusia contra Ucrania y dejar de enviar armas de misiles balísticos, drones y tecnología relacionada que amenaza directamente la vida de la gente ucraniana y la seguridad internacional y europea", dice el comunicado emitido por la presidencia del G7 de Italia. "Permanece comprometido con hacer responsable a Irán por su apoyo inaceptable a la guerra ilegal de Rusia en Ucrania, que socava la seguridad global". Alemania, Francia y el Reino Unido ya han impuesto sanciones a Irán, y la UE también planea imponer sanciones más estrictas.

19:20 Scholz Confirma No a Futuro Entrega de Misiles Taurus

El canciller alemán Olaf Scholz ha descartado la entrega futura de armas de precisión de largo alcance a Ucrania, ignorando las decisiones de los países aliados. Durante un diálogo ciudadano en Prenzlau, Brandenburg, confirmó su negativa a entregar misiles Taurus que podrían alcanzar Moscú desde Ucrania (alrededor de 500 km), citando el "riesgo significativo de escalada" como justificación. "He dicho que no. Y eso también se aplica a otras armas capaces de alcanzar esa distancia", afirma Scholz. "Esto sigue siendo así. Aunque otros países tomen decisiones diferentes" (ver también la entrada de las 17:24). El arma de mayor alcance que Alemania ha suministrado a Ucrania es el lanzador de cohetes Mars II, capaz de alcanzar objetivos a 84 km de distancia.

18:29 Stoltenberg: NATO Podría haber Prevenido la Invasión Rusa de Ucrania con Más Armas

La OTAN podría haber proporcionado más armas a Ucrania para prevenir la invasión rusa, afirma el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una entrevista con "FAZ". "Ahora estamos entregando armas para la guerra. Entonces, podríamos haber entregado armas para evitar la guerra", dice Stoltenberg. El día en que comenzó la guerra marcó el peor momento de su mandato de diez años, declara (ver también la entrada de las 10:31). Stoltenberg entregará su cargo como secretario general de la OTAN el 1 de octubre al antiguo primer ministro neerlandés Mark Rutte.

17:50 Scholz Espera Resolución para la Refinería PCK en Schwedt para Final de Año

El canciller Olaf Scholz es optimista sobre llegar a una resoluciónRegarding the future ownership structure of the PCK refinery in Schwedt by the end of the year. "Esperamos que todo esté resuelto para finales de año", dijo durante un diálogo ciudadano en Prenzlau, Brandenburg. Han informado a Rosneft, el copropietario ruso, que la participación bajo la tutela del gobierno federal debe venderse. Están al tanto de las negociaciones "plausibles" en curso. "Tenemos una idea clara de con quién están negociando", comentó Scholz, insinuando a un posible inversor catarí. Además, Kazajistán está proporcionando petróleo a Schwedt a través de un oleoducto ruso, reemplazando el petróleo ruso después de la invasión rusa de Ucrania. El gobierno federal había prorrogado la tutela de las acciones de Rosneft por otros seis meses a principios de septiembre, considerando las negociaciones en curso. La alternativa es la expropiación de la participación rusa, vista como legalmente compleja.

17:24 Scholz Mantiene Rechazo al Uso de Armas de Alcance Extendido en Rusia

El canciller Olaf Scholz reiteró que Ucrania no puede utilizar las armas otorgadas por Alemania para ataques en objetivos profundos en Rusia. "Esto sigue siendo nuestra posición", declaró el político de SPD durante un diálogo ciudadano en Prenzlau, Brandenburg. "Por lo tanto, mantendré mi posición incluso si otros países deciden de manera diferente", dijo Scholz, refiriéndose a EE. UU. "No apoyaré esto porque lo considero un riesgo".

16:57 Hofreiter Advierte sobre Más 'Cientos de Miles de Refugiados' de Ucrania

Ante la posibilidad de controles fronterizos adicionales en las fronteras nacionales de Alemania, el presidente del Comité de Asuntos Europeos del Bundestag, Anton Hofreiter, propone una cooperación armonizada con Polonia en particular. "Si no seguimos apoyando a Ucrania de manera continua, debemos esperar cientos de miles de refugiados del conflicto de agresión ruso en los próximos años", advirtió Hofreiter al "Tagesspiegel", refiriéndose a las críticas del primer ministro polaco Donald Tusk sobre los controles fronterizos adicionales en las fronteras exteriores de Alemania. Hofreiter aboga por una solución europea para la política migratoria. El fin de la UE sería el resultado si cada estado miembro implementara sus propios controles fronterizos, argumenta Hofreiter. Espera que el canciller Olaf Scholz y Tusk sigan colaborando estrechamente en el futuro, afirmó Hofreiter.

16:32 Inteligencia Británica Muestra Puentes Destruidos por Ucrania en la Región de Kursk

La agencia de inteligencia británica ha publicado imágenes de puentes sobre el río Seim que fueron demolidos por el ejército ucraniano durante su operación en la región de Kursk. "Ucrania continúa obstaculizando los suministros rusos en la región de Kursk mediante una serie de ataques, que incluyeron la destrucción de puentes de carretera y pontones sobre el río Seym", escribió el Ministerio de Defensa británico en su plataforma X, mostrando las imágenes captadas a mediados y finales de agosto. Ucrania inició su ofensiva en la región rusa de Kursk el 6 de agosto y logró avanzar varios kilómetros en territorio ruso.

16:05 Ataque ucraniano en la región de Belgorod deja a cinco heridosSegún informes oficiales, al menos cinco personas han resultado heridas en un ataque ucraniano en la región rusa de Belgorod. El gobernador Vyacheslav Gladkov informó que varias granadas impactaron en un tramo de carretera entre Belgorod y Shebekino, dejando a cuatro personas heridas y dañando numerosos vehículos. En el cercano pueblo de Vosnesenskoye, una mujer resultó herida cuando un dron impactó en una vivienda particular. Estos incidentes aún no han sido confirmados de manera independiente. Rusia suele atacar zonas civiles en Ucrania vecina, con Járkov, ubicada a unos 30 kilómetros de la frontera, siendo una de las ciudades más atacadas. La artillería ucraniana y los drones militares suelen atacar zonas en la región rusa de Belgorod al otro lado de la frontera. Rusia inició un asalto a Járkov durante el verano con el objetivo de establecer una zona de amortiguación, pero los ataques rusos se detuvieron a unos pocos kilómetros más allá de la frontera.

15:44 Acceso exclusivo: tren médico reformado atiende a heridos ucranianosMuchos hospitales ucranianos han resultado dañados y el personal médico trabaja incansablemente las 24 horas para atender a los heridos. Para agilizar el tratamiento, se está utilizando un tren especial. CNN ha tenido acceso exclusivo a este tren.

15:26 Michael Douglas visita a niños en KyivEl actor estadounidense Michael Douglas visitó la zona infantil "Tierra de Hierro" de la Estación Central de Kyiv el viernes. La empresa de ferrocarriles estatal ucraniana, Ukrzaliznytsia, anunció esto en Facebook. Según la publicación, el famoso actor deambuló por la estación y habló con los pasajeros. Antes, había conocido al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y su esposa Olena, así como a su hijo Dylan, en su calidad de enviado especial de la ONU.

14:49 Kyiv solicita aprobación para armas de guerra: "Parece que Biden no cambiará de opinión"El coronel jubilado Ralph Thiele espera que la cuestión de los ataques ucranianos de largo alcance contra Rusia también despierte el debate sobre las entregas de Taurus. El experto militar sospecha que EE. UU. mantendrá su posición.

13:58 Zelenskyy confirma la liberación de otros 103 prisionerosUcrania ha confirmado el canje de prisioneros con Rusia. Un total de 103 personas han sido liberadas de la cautiverio ruso y devueltas a Ucrania, según el comunicado del presidente Zelenskyy. Entre ellos hay soldados y personal de la Guardia Nacional, la guardia fronteriza y la policía. Son defensores de las regiones de Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporizhzhia, Járkov y la ciudad de Mariúpol y la planta Azovstal.

13:38 Estados Unidos autoriza la venta de aviones de combate avanzados a RumaniaEl gobierno de EE. UU. ha aprobado la venta de 32 aviones de combate F-35 avanzados a Rumanía, un aliado de la OTAN y vecino de Ucrania. La embajadora de EE. UU. en Bucarest, Kathleen Kavalec, explica: "Rumanía es un aliado vital en la alianza de la OTAN, comprometido con la seguridad y la estabilidad en la región del Mar Negro y más allá". Con la adquisición de estos aviones de combate multipropósito de sigilo de Lockheed Martin, Rumanía obtendrá "capacidades de defensa aérea sin precedentes", añade Kavalec. La primera entrega está programada para 2031. El valor total del acuerdo se estima en unos 7.200 millones de dólares.

13:02 Rusia informa sobre el canje de más de 200 prisioneros de guerraRusia y Ucrania han informado del canje de más de 200 prisioneros de guerra, según informes rusos. Cada lado ha liberado a 103 personas, informó el ministerio de Defensa ruso en Telegram. Los soldados rusos actualmente se encuentran en Bielorrusia, donde reciben asistencia psicológica y médica. El ministerio informó de que los soldados rusos canjeados habían sido capturados en Kursk. Las tropas ucranianas habían avanzado en la región rusa en agosto. El lado ucraniano aún no ha respondido a los informes rusos sobre el canje. El viernes, el presidente ucraniano Zelenskyy anunció el regreso de 49 prisioneros de Rusia. No está claro si estos formaban parte del canje anunciado por Rusia.

12:50 Rusia declara la captura de otro pueblo en Ucrania orientalEn Ucrania oriental, el ejército ruso afirma haber tomado otro pueblo. "El pueblo de Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche en ucraniano) ha sido tomado", anunció el ministerio de Defensa ruso. El pequeño pueblo se encuentra cerca de la ciudad estratégicamente importante de Pokrovsk, que está amenazada por el avance ruso. El ejército ruso ha avanzado rápidamente en la región de Donetsk en las últimas semanas. El presidente ruso Vladimir Putin recently reiterated that the main objective of the Russian army is to capture the industrially significant Donbass region, which includes Donetsk.

12:21 Medvedev advierte de convertir Kyiv en "un gran punto fundido"El antiguo presidente ruso Dmitry Medvedev ha amenazado con convertir la capital ucraniana Kyiv en "un gran punto fundido". Rusia ya tiene una justificación legal para utilizar armas nucleares debido a la incursión de Ucrania en la región rusa de Kursk, aunque hasta ahora ha elegido no hacerlo. En respuesta al uso por parte de Ucrania de misiles de largo alcance occidentales, Rusia podría utilizar la tecnología militar rusa más moderna y no nuclear para lograrlo, ha declarado Medvedev. Medvedev es el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso y ha utilizado repetidamente un lenguaje duro contra el Oeste y Ucrania.

11:50 Sharma: "Luchas intensas continúan alrededor de Kurachove"Las luchas más intensas en Ucrania oriental actualmente tienen lugar alrededor de la ciudad de Kurachove, según la reportera de ntv Kavita Sharma, que informa desde Dnipro. La decisión de utilizar armas de largo alcance europeas está causando inquietud entre la población.

11:12 Ataques de drones causan daños en la región del Mar Negro de Odesa

Recientes desarrollos revelan detalles sobre el extenso ataque con drones que tuvo lugar durante la noche. Rusia dispatchó un total de 76 drones de combate, de los cuales 72 fueron derribados con éxito por la fuerza aérea ucraniana. Lamentablemente, no hay información disponible sobre las consecuencias de este ataque. El gobernador del distrito del mar Negro de Odesa informó daños significativos en varias estructuras en las afueras de la capital de Odesa. Los escombros de estos drones causaron daños en varios edificios, incluyendo almacenes en el distrito de Ismajil, una sección crucial donde Ucrania exporta parte de su grano. Además, ciertas estructuras gubernamentales en Kiev también fueron afectadas por los escombros, afortunadamente sin informes de incendios.

10:31 Stoltenberg Revela Diálogo Previo a la Guerra con Rusia: Mapas Falsificados Presentados Como Secretario General de la OTAN en ese momento, Jens Stoltenberg recuerda el último encuentro diplomático entre la OTAN y Rusia, que tuvo lugar antes de la invasión de Rusia a Ucrania en enero de 2022. Stoltenberg lideró esta reunión decisiva en el Consejo OTAN-Rusia, donde Rusia exigió la retirada de las tropas de la OTAN de la región este. "Esa demanda era absurda, sin embargo, mantengo la diplomacia", expresó a la "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Durante esta reunión, los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa adjuntos de Rusia afirmaron que no había planes de guerra,.assertando que su nación estaba amenazada por Ucrania. "Mostraron mapas que demostraban que Rusia está rodeada por la OTAN. ¡Pero incluso estos mapas eran erróneos! Dinamarca, por ejemplo, no estaba designada como territorio de la OTAN en esos mapas. ¡Era desconcertante!", confiesa Stoltenberg que no está seguro si estos errores fueron consecuencia de una mala preparación o un acto intencional. A posteriori, Stoltenberg reconoce su arrepentimiento por no haber tomado medidas más contundentes para fortalecer militarmente a Ucrania antes. Él sugiere que si Ucrania hubiera tenido una capacidad militar más robusta, el punto de entrada para la agresión de Rusia habría sido más alto. Sin embargo, él sostiene que la efectividad ultimate nunca se sabría.

10:03 Wiegold sobre el Pacto Germano-Lituano: Lituania Ve la Brigada de Combate Alemana como Ayuda Como parte de un acuerdo gubernamental, Alemania y Lituania han sellado un acuerdo que garantiza el despliegue de una brigada alemana lista para el combate dentro de Lituania, un miembro de la región báltica de la OTAN. El estratega militar Thomas Wiegold analiza los motivos y la importancia de este acuerdo en una entrevista con ntv.

09:28 Ambición de Kim: Fortalecer la Cooperación con Rusia El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha expresado su determinación de fortalecer los lazos con Rusia, según los medios de comunicación controlados por el estado. Después de una discusión con el jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, en Corea del Norte, los medios de comunicación informaron extensamente sobre el diálogo Regarding the enhancement of strategic dialogue between the two nations, the reinforcement of cooperation to safeguard their respective security interests, and the regional and global situation. A pesar de las acusaciones de Ucrania, Estados Unidos y Corea del Sur, Corea del Norte mantiene que no ha suministrado armas o misiles a Rusia para su uso en Ucrania.

08:59 Starmer y Biden Piensan en el Uso Extendido de Armas para Ucrania Se espera una mayor deliberación sobre la posibilidad de permitir que Ucrania utilice armas occidentales más potentes contra objetivos rusos. El primer ministro británico Starmer anunció esta decisión después de una reunión con el presidente de Estados Unidos, Biden, en la que pospusieron su decisión inicial sobre el tema. Starmer y Biden volverán a discutirlo en la próxima Asamblea General de la ONU en Nueva York, con un grupo de participantes más amplio. Las fuentes británicas informan que Biden está inclinado a permitir que Ucrania utilice cohetes británicos y franceses con tecnología estadounidense, aunque es reacio a desplegar cohetes estadounidenses.

08:23 Zelensky Reevalúa las Declaraciones de Trump: "Promesas de Campaña son Promesas de Campaña" El candidato presidencial republicano Donald Trump ha afirmado repetidamente que podría poner fin al conflicto de Ucrania en un solo día, pero nunca ha especificado su plan. Durante una entrevista con CNN, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reflexiona sobre las declaraciones de Trump. "No puedo descifrar esta dicotomía ya que no conozco sus detalles", aclara Zelensky en la entrevista, que se emitirá el domingo. Él observes que hay una campaña electoral en curso en Estados Unidos. "Y las promesas de campaña son promesas de campaña", mantiene. Zelensky también señala que habló con Trump hace dos meses. Durante esta conversación, Trump aseguró a Zelensky su apoyo a Ucrania, según Zelensky. Él describe esta conversación como positivamente influyente.

07:27 Kursk: ISW SUGIERE NECESIDAD DE MÁS TROPAS Y RECURSOS El ISW, un think tank estadounidense con sede en Washington, reconoce que Rusia continúa sus contraataques en la región de Kursk. Sin embargo, el ISW no reconoce la existencia de una operación a gran escala destinada a expulsar completamente a las fuerzas ucranianas de la zona. El ISW informes que hasta ahora, Rusia ha confiado principalmente en conscriptos mal entrenados y mal equipados, junto con pequeños contingentes del ejército ruso regular y otras fuerzas de seguridad desplegadas en la región fronteriza. En un resumen, el think tank dice: "Si Rusia tiene la intención de llevar a cabo una operación importante para expulsar a las fuerzas ucranianas del óblast de Kursk, Rusia necesitará probablemente más personal y recursos, más allá de los que ya han reunido colectivamente en esta región - especialmente si la mayoría de las unidades presentes carecen de experiencia

06:49 Ucrania Sumergida en Ataques con Drones Durante la NocheSegún informes del ejército ucraniano, Rusia llevó a cabo una serie de ataques con drones a lo largo de la noche. Las fuerzas rusas lanzaron numerosos grupos de drones de ataque, según la Fuerza Aérea ucraniana, que emitió alertas aéreas en virtually todas las regiones. Por ejemplo, en la región de Odesa, la marina reportó haber derribado nueve drones. Explosiones resonaron en el centro de la ciudad de Odesa, lo que fue confirmado por el alcalde. Lamentablemente, hasta el momento no se han reportado víctimas confirmadas.

06:13 Mützenich Propone Grupo de Diálogo GlobalEl líder del SPD alemán, Rolf Mützenich, sugiere la creación de un grupo de diálogo global para iniciar una iniciativa de paz en el conflicto de Ucrania. En una entrevista con el "Rheinische Post", expresó su creencia de que ahora es el momento para que los aliados occidentales lideren un grupo de diálogo para iniciar un proceso de paz. "La Canciller alemana y el Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky están de acuerdo en que ahora es el momento de intensificar los esfuerzos por las conversaciones de paz, y que Rusia debería ser incluida en la próxima cumbre de paz". Mützenich propone países como China, India, Turquía y Brasil como posibles miembros de dicho grupo, señalando que su participación podría facilitar el proceso.

05:41 UE Considera Estrategias para Prorrogar Sanciones a RusiaSegún diplomáticos de la UE, la Comisión Europea está considerando tres estrategias distinctas para la posible prórroga de las sanciones contra Rusia en el futuro. Estas estrategias fueron compartidas con los diplomáticos europeos el viernes, según revelaron varias fuentes. La razón detrás de este movimiento es el bloqueo de los activos del Banco Central Ruso, que son cruciales para la concesión de un crédito de 50 mil millones de dólares del G7 a Ucrania. Estos activos han estado bloqueados desde la invasión rusa de Ucrania.

03:40 Klitschko: Escombros de Drones Impactan Edificio de KyivEl alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, anunció a través de la aplicación de mensajería Telegram que los escombros de un drone habían impactado un edificio de la ciudad en el distrito de Obolon al norte del centro de la ciudad. Klitschko agregó que los servicios de emergencia estaban en camino al lugar. Antes, el alcalde había confirmado que las unidades de defensa aérea habían estado operativas en la capital.

01:35 Kim Jong Un Resalta Cooperación con ShoiguEl líder norcoreano Kim Jong Un prometió fortalecer la cooperación con el Secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu. Según la agencia de noticias estatal KCNA, los dos hombres tuvieron una detallada discusión durante la visita de Shoigu a Pyongyang y llegaron a un acuerdo satisfactorio sobre matters relacionados con la cooperación para proteger los intereses de seguridad mutua. Shoigu, quien hasta mayo era el Ministro de Defensa ruso, había iniciado relaciones más cercanas entre Corea del Norte y Rusia con su visita a Pyongyang en julio de 2022.

23:36 Zelensky Presentará "Plan de Victoria" a Biden en SeptiembreEl Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció una reunión con el Presidente de EE. UU. Joe Biden en septiembre. "Presentaré el plan para la victoria", dijo Zelensky durante una aparición en Kyiv. Se refirió a una serie de decisiones interconectadas que equiparían a Ucrania con suficiente poder militar para llevar el conflicto hacia la paz. "Tales guerras de conquista pueden ser justamente concluidas de dos maneras: ya sea expulsando al ejército ocupante por la fuerza o mediante la diplomacia", explicó Zelensky. Esto garantizaría la verdadera independencia de Ucrania. Sin embargo, Kyiv depende del apoyo de EE. UU. para lograr una posición fuerte.

22:59 El Ataque Ruso Se Desplaza Hacia el SurLa lucha continúa en el este de Ucrania, según el ejército ucraniano. El Estado Mayor en Kyiv informó de 115 engagements en su informe de situación de la tarde. "La intensidad fue mayor hoy en la dirección de Kurachove, aparte del enemigo también estuvo activo en la dirección de Lyman y Pokrovsk", informó. Kurachove es un pequeño pueblo al sur de Pokrovsk. Pokrovsk ha sido considerado durante mucho tiempo el objetivo principal del ataque de las tropas rusas. Sin embargo, en tiempos recientes, los rusos sólo han logrado avances territoriales mínimos en esta área. En cambio, han ampliado su frente de ataque hacia el sur para capturar la ciudad minera de Hirnyk cerca de Kurachove.

22:18 Zelensky: La Contraofensiva de Ucrania Logra los Resultados DeseadosEl Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que la contraofensiva de Ucrania en la región rusa de Kursk ha producido los resultados deseados. Afirmó que las fuerzas ucranianas habían detenido el avance del enemigo en la región de Kharkiv y que el avance ruso había disminuido en Donetsk. También señaló que Rusia no había logrado ningún avance significativo en su contraofensiva en Kursk.

21:46 Zelensky Lamenta el Miedo de los Aliados a Ayudar a UcraniaEl Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky critica a

20:43 Bloqueo estadounidense sobre el debate de armas de largo alcance para UcraniaEn el corazón de Washington D.C., el Primer Ministro Keir Starmer del Reino Unido y el Presidente Joe Biden de Estados Unidos se reúnen para una discusión. El ambiente está cargado de curiosidad, insinuando posibles actualizaciones sobre la autorización de armas de largo alcance para Ucrania. Los informes del periódico británico "The Guardian" sugieren que el Reino Unido ha dado luz verde a Ucrania para utilizar misiles Storm-Shadow, pero se informes ampliamente que no habrá ningún anuncio al respecto durante la reunión de hoy entre los dos aliados. John Kirby, director de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, expresó sus thoughts sobre el tema, diciendo: "No apostaría por un anuncio hoy sobre Ucrania utilizando armas de largo alcance dentro del territorio ruso, definitivamente no de EE. UU.". Luego procedió a mencionar sus diálogos en curso con el Reino Unido, Francia y otros aliados sobre los "tipos de capacidades" que se pondrían a disposición de Ucrania. Kirby evita comprometerse con algún cambio en la política, simplemente reconociendo: "No voy a adentrarme en una discusión hipotética sobre lo que podríamos o no decir en un momento específico".

La escalada de la guerra cibernética entre Ucrania y Rusia podría llevar a graves consecuencias para ambas naciones, como se ha demostrado por la sabotaje de Rusia del gasoducto Nord Stream y el presunto hackeo de la infraestructura rusa por parte de Ucrania. Se deben llevar a cabo discusiones urgentes sobre la ciberdefensa a nivel global para prevenir el uso adicional de estas poderosas herramientas digitales en conflictos y garantizar la protección de la infraestructura crítica, ante el creciente peligro de la guerra cibernética.

