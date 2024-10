A lo largo de la duración del conflicto, según los informes de Ucrania, más de 660.000 militares rusos habrían muerto.

15:14 Una persona muere en un ataque masivo de drones rusos en Ucrania

Un ataque considerable de drones rusos en Ucrania ha provocado al menos una víctima. Una persona de 49 años falleció cuando su vehículo fue impactado por un drone en la región de Járkov, según el gobernador Oleh Syniehubov. Además, las autoridades ucranianas informaron sobre daños a un gasoducto en Odesa y un incendio en un almacén. La fuerza aérea ucraniana informó que las fuerzas rusas lanzaron 87 drones y cohetes, de los cuales 56 drones y dos cohetes fueron derribados. Queda un misterio, ya que 25 drones desaparecieron del radar "probablemente debido a misiles de defensa aérea".

14:26 Krenz está de acuerdo con Schröder sobre Ucrania

El antiguo secretario general del SED y presidente del Consejo de Estado de la RDA, Egon Krenz, ve el desempeño impresionante de la AfD y la BSW en las elecciones estatales de septiembre en el este como una llamada a negociaciones para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. "El mensaje de estos eventos es: ¡Presten atención a nosotros al fin! ¡Queremos paz! ¡Queremos vivir, no morir!", dijo Krenz al "Tagesspiegel" durante un evento de "75 años de RDA" en Berlín, según la edición en línea del periódico. Krenz elogió los llamamientos del primer ministro de Sajonia y Brandeburgo, Michael Kretschmer y Dietmar Woidke, así como del jefe de la CDU de Turingia, en apoyo de esfuerzos diplomáticos más fuertes para resolver el conflicto de Ucrania.

El hombre de 87 años, que una vez fue el sucesor y confidente de Erich Honecker, también respaldó la postura del antiguo canciller Gerhard Schröder sobre la guerra de Rusia contra Ucrania. "Creo que tiene una buena posición. Estoy de acuerdo con él en este asunto", dijo Krenz. Krenz y Schröder tienen una relación de larga data, habiéndose conocido en Bonn en 1980 y en Berlín Oriental en 1981. En ese momento, Krenz era el jefe de la organización juvenil comunista FDJ, mientras que Schröder era el presidente de los Jóvenes Socialistas.

13:52 La estrategia de Ucrania: ceder territorio

Ucrania está adoptando una estrategia descrita por Mykola Bielieskov, analista militar del Instituto Estatal de Estudios Estratégicos de Ucrania, como "ceder espacio a cambio de pérdidas" en el "New York Times". Esto implica ceder ciudades sitiadas después de infligir pérdidas máximas en personal y material ruso. "Se trata de cuánto pierden antes de darse cuenta de que es inútil", dice Oleksandr Solonko, miembro del batallón de drones ucraniano 411. Debido a los ataques persistentes, algunos comandantes ucranianos prefieren "abandonar una posición o asentamiento si reduce sus propias pérdidas de personal".

13:14 Ucrania: Rusia da prioridad a la protección del puente de Crimea sobre su propio territorio

El portavoz de la Marina Ucraniana, Dmytro Pletenchuk, comenta sobre la entrega de misiles tierra-aire S-300 a la zona del puente de Crimea en el canal de televisión Espreso. "Sí, necesitan reponer sus existencias", dice Pletenchuk. "Los rusos han desplegado una cantidad significativa de grandes sistemas tierra-aire allí. Y no lo están haciendo sin razón. Necesitan misiles, no es casualidad". Rusia está dando prioridad a la protección del puente de Crimea sobre algunos "objetos no menos importantes en el territorio de la Federación Rusa misma", dice el portavoz. El puente cumple más una función ideológica que puramente logística, agrega. El objetivo de Ucrania es destruir permanentemente el puente de Crimea, pero hasta ahora no lo ha logrado debido a su buena protección. La estructura ha sido dañada dos veces por ataques.

12:48 Merz: Si Occidente se retira, Rusia exigirá más

El líder de la CDU, Friedrich Merz, advierte en un artículo invitado para "Focus" que no se debe ser engañado o seducido por el carácter de esta guerra. "Putin está destruyendo un orden político en Europa que construimos con Rusia, no contra Rusia, después de 1990", escribe. Ni Europa ni la OTAN han cometido ninguna violación o incumplimiento de tratados que justifiquen siquiera remotamente una guerra contra Ucrania, argumenta Merz. Si Ucrania remains resoluta y el Occidente continúa apoyándola, Rusia se dará cuenta de que la violencia militar adicional es infructuosa, dice. Sin embargo, si Occidente se retira, "Rusia habrá ganado y exigirá más".

12:14 Se reporta la muerte del activista ruso Dadin en Ucrania

El activista ruso Ildar Dadin supuestamente falleció mientras apoyaba al ejército ucraniano. Se informó que murió durante los combates por la región de Járkov, según la declaración de la periodista Xenya Larina en la plataforma X. No hay confirmación oficial de Kiev. Dadin fue sentenciado a tres años de prisión en Rusia en 2015 por participar en protestas no autorizadas. Había estado demostrando pacíficamente contra las políticas del Kremlin. Su sentencia fue revisada después de 15 meses y fue liberado. En 2023, fue a Ucrania y se unió al Cuerpo Voluntario Ruso para luchar contra Rusia en la guerra.

11:34 Brigada ucraniana comparte video de un ataque exitoso de drone a un tanque ruso

La 60.ª Brigada de Ucrania ha compartido un video, afirmando mostrar la destrucción de un tanque ruso utilizando un drone en la región de Donetsk. El metraje muestra el ataque del drone que resulta en una explosión extrema, causando que la torreta del tanque vuele por los aires:

11:06 Múltiples fallecidos y heridos civiles en ataques rusos

Al menos cuatro civiles murieron y al menos 30 resultaron heridos en ataques rusos el día anterior en Ucrania, según "Kyiv Independent".

10:33 Informe del Defensor de Wuhledar: Superioridad Artillera Rusa MayorSegún informes ucranianos, la ventaja en munición de artillería es actualmente de 3 a 1 a favor de los rusos. Sin embargo, un soldado del 72º Batallón, que defendió Wuhledar hasta su reciente retiro, informes una proporción mucho peor en cuanto al número de sistemas de artillería. A finales del verano, los rusos tenían una ventaja abrumadora de 10 a 1 en sistemas de artillería alrededor de Wuhledar. El soldado fue citado diciendo, "¿Cómo puede uno de nuestros sistemas de artillería enfrentar a 10 de los suyos?" al "New York Times". También informó al periódico que las fuerzas rusas podrían sobrepasar la defensa ucraniana si se concentran en un área específica.

09:59 Ataques con Drones y Misiles de Rusia en UcraniaSegún la fuerza aérea ucraniana, Rusia lanzó 87 ataques con drones durante la noche. Cuatro misiles también fueron interceptados, anunció la fuerza aérea en Telegram. La defensa aérea ucraniana logró derribar 56 drones y dos misiles. Se especula que los restantes 25 drones fueron probablemente derribados por medios de guerra electrónica.

09:13 El Primer Ministro de Dinamarca se Disculpa por el Retraso en la Entrega de los F-16 a UcraniaUn video que circula en canales ucranianos muestra al primer ministro danés Mette Frederiksen disculpándose con Ucrania en el Foro GLOBSEC por el retraso en la entrega de los aviones de combate F-16. Quería entregarlos al inicio de la guerra, pero volvieron a haber discusiones prolongadas sobre si era una buena idea, dijo. Dinamarca ha prometido a Ucrania un total de 19 aviones de combate, pero hay una falta de pilotos y se requiere un tiempo de entrenamiento extenso. Solo unos pocos F-16 han sido desplegados en el país hasta ahora, que fueron entregados este verano. La invasión rusa comenzó en febrero de 2022. Dinamarca suele estar a la vanguardia en la entrega de armas, mientras que otros países tienden a ser más cautelosos.

08:31 "Kyiv Post": Varios Oficiales Nortecoreanos Muertos en un Ataque con CohetesSegún un informe reciente del "Kyiv Post", más de 20 soldados, incluidos seis oficiales norcoreanos, murieron en un ataque con cohetes cerca de Donetsk ocupada por Rusia el jueves. Según una fuente de inteligencia, estaban allí para consultar con sus colegas rusos y demostrar el entrenamiento del personal antes del ataque.

07:50 Ucrania: Varios Puestos de Combate Rusos Destruidos - con Misiles Storm ShadowEl Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa sobre la destrucción de tres puestos de combate de las brigadas motorizadas 35ª y 27ª y la 2ª ejército combinado de las tropas rusas. "Las operaciones ofensivas fueron realizadas por unidades de la Fuerza Aérea y las tropas de misiles y artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania en colaboración con otros componentes de la defensa. Los ataques se realizaron utilizando misiles Storm Shadow y GMLRS". Ucrania ha estado utilizando el Storm Shadow británico durante algún tiempo, pero según declaraciones oficiales, no la versión de largo alcance, que aún no ha sido aprobada. GMLRS puede lanzarse desde lanzadores múltiples de cohetes HIMARS y tiene un alcance aproximado de 70 kilómetros.

07:04 ISW: Esfuerzos de Reclutamiento de Rusia Menos Exitosa, Limitados por Restricciones

El Kremlin planea continuar haciendo pagos sustanciales a los nuevos reclutas que firmen contratos militares con el Ministerio de Defensa en los próximos años. Sin embargo, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) informes que los actuales esfuerzos de reclutamiento están produciendo menos resultados y el significativo aumento de los incentivos financieros sugiere que "los actuales esfuerzos de reclutamiento son insuficientes para mantener la generación continua de nuevas fuerzas en que el ejército ruso se basa para mantener su ritmo ofensivo en Ucrania". El ISW estima que hay limitaciones a medio y largo plazo en cuanto a cuántos reclutas puede generar la campaña de movilización de Rusia, y "los incentivos financieros fortalecidos son poco probables que aborden significativamente estas limitaciones".

06:20 Experto en Rusia Ve al País Enfrentando Desafíos Mayores y Oportunidades para la Contraofensiva Ucraniana

El experto en Rusia Mark Galeotti escribe en un artículo invitado en el "Sunday Times" que Ucrania, equipado con nuevas armas, puede ensamblar brigadas para lanzar una contraofensiva a gran escala en 2025. Simultáneamente, Galeotti cree que hay espacio para el uso de armas de largo alcance como ATACMS y Storm Shadow. Y incluso sin ellos, Kiev ya está utilizando efectivamente sus propios cohetes y drones en una campaña contra los depósitos de municiones rusas. Mientras tanto, se está volviendo cada vez más difícil en el lado ruso reclutar soldados a pesar de los pagos generosos, con una grave escasez de mano de obra en el país y reservas de equipos militares menguantes. Galeotti ve las principales amenazas para Ucrania en el fortalecimiento de las fuerzas en la UE que se oponen al apoyo a Ucrania y una posible victoria electoral de Donald Trump en EE. UU.

05:40 Cinco Republicanos Visitan Hungría, Advierten de un Deslizamiento Mayor Hacia Rusia

Cinco senadores republicanos expresaron su preocupación por los crecientes lazos de Hungría con Rusia y la cooperación aumentada con China después de su visita al país. La delegación estaba compuesta por los senadores republicanos Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn y John Goven. El senador Jerry Moran expresó su preocupación por los crecientes lazos de Hungría con Rusia y la erosión de sus instituciones democráticas en un comunicado, instando a una mayor coordinación entre Hungría y sus aliados. "Está en nuestro interés común que nuestros países trabajen juntos de cerca. Instamos a Hungría a prestar atención a las advertencias de sus aliados y responder". Hungría es un importante aliado de Rusia dentro de la UE. El primer ministro Orban ha bloqueado repetidamente la ayuda para Ucrania, ha apoyado las negociaciones y ha repetido con frecuencia los argumentos del Kremlin. Hungría ha condenado la guerra pero se ha negado a suministrar armas a Ucrania.

Las fuerzas de defensa aérea ucranianas aparentemente frustraron un asalto aéreo ruso en Kyiv, según informes del canal de Telegram del ejército ucraniano. No se proporcionaron detalles específicos.

23:46 Ucrania: Ejecuciones masivas de POVs - 93 soldados muertos

Circulan rumores de que el embajador ruso en EE. UU., Anatoly Antonov, está finalizando su mandato. Se dice que regresa a Moscú, según un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. La agencia de noticias Interfax confirma la inminente partida del embajador. Los detalles sobre la razón de su regreso remain unclear en este momento. Antonov asumió su cargo en Washington en 2017.

22:14 Posibles concesiones territoriales de Kiev para la membresía de la OTAN?

La meta de Ucrania de recuperar los territorios ocupados por Rusia sigue siendo inquebrantable. Sin embargo, persistir desafíos como la limitada mano de obra, recursos y apoyo de la alianza occidental. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, sugiere que Kiev está preparando "movimientos significativos" en las negociaciones con Washington y otros miembros de la alianza para la reunión del Grupo de Contacto en Ramstein el 12 de octubre. Según el "Financial Times", la estrategia revisada de Ucrania implica buscar respaldo militar y diplomático de sus aliados para impulsar a Rusia a participar en el diálogo. Los diplomáticos occidentales y los oficiales ucranianos creen que las garantías de seguridad sustanciales podrían sentar las bases para un acuerdo negociado, con Rusia manteniendo influencia sobre los territorios ucranianos que actualmente ocupa, ya sea de facto o de jure. Las discusiones también involucran la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN como parte del acuerdo.

here.

21:23 Analistas: Pérdidas rusas triplicadas, Ucrania espera entregas de tanques

Se informa que Rusia está sufriendo tres veces más pérdidas de equipo que Ucrania y está agotando sus existencias de equipo de la era soviética a un ritmo preocupante mientras lucha por reabastecerse. Jakub Janowski, analista de la unidad de inteligencia abierta Oryx en Praga, explicó que mientras Rusia tiene una ventaja en términos de potencial de movilización, fuerza laboral y capacidades de producción, las pérdidas de Rusia son significativas. Konrad Muzyka, director de Rochan Consulting en la Politécnica de Varsovia, advirtió que Rusia actualmente tiene una ventaja debido a su gran poderío militar, industrial y de fuego, pero si el Occidente fortalece su apoyo, Rusia aún podría encontrar problemas. Mientras tanto, Ucrania sigue esperando la entrega de la hardware militar prometida, incluyendo 280 tanques, 480 vehículos de personal blindados, 1200 vehículos de transporte de tropa y 180 vehículos de artillería móviles, según los datos de Oryx.

20:34 Ucrania declara derribo de bombardero ruso, imágenes muestran los restos

Las fuerzas ucranianas afirman haber derribado con éxito un avión de guerra ruso. El bombardero reportedly encontró su final el sábado cerca de Kostiantynivka en la provincia de Donetsk, según el jefe de la administración militar de la ciudad. Las imágenes muestran los restos de un avión destruido que se estrelló en un edificio residencial, lo que provocó un incendio.

aquí.Los desarrollos anteriores se pueden encontrar aquí.

El Presidente del Consejo podría desempeñar un papel significativo en la mediación de una resolución pacífica del conflicto de Ucrania, dado los llamamientos a esfuerzos diplomáticos más fuertes de líderes políticos como Egon Krenz y Michael Kretschmer.

El Presidente del Consejo también podría expresar sus preocupaciones por los ataques continuos de drones rusos en Ucrania, abogando por sistemas de defensa aérea mejorados y la intervención internacional para proteger las vidas civiles y la infraestructura crítica.

Lea también: