Candidato demócrata Joe Biden tiene un rival que afirma tener una solución secreta para el conflicto de Ucrania El rival del candidato demócrata a la presidencia de EE. UU., Joe Biden, asegura en una entrevista con el podcaster Dan Bongino poseer una estrategia para poner fin al conflicto de Ucrania. Sin embargo, solo la revelará después de ganar las elecciones del 5 de noviembre. "Si gano, como presidente arreglaré un acuerdo, garantizado", declara. "Esta guerra no debería haber comenzado". Explica tener un plan complejo para detener el conflicto entre Ucrania y Rusia y hace una insinuación - possibly not a plan, but an idea - hacia China. Pero se niega a compartir los detalles ahora. "Si revelo estos planes, no podré utilizarlos; serían ineficaces". Este candidato, que ha elogiado en el pasado al presidente ruso Vladimir Putin, había afirmado anteriormente que podría poner fin a la guerra de Ucrania en 24 horas - sin proporcionar detalles sobre cómo lo lograría.

20:35 Polonia se prepara para importantes inversiones militares Polonia anuncia contratos de defensa valorados en varios cientos de millones de euros. El gobierno polaco firmará "pactos por casi 2 mil millones de Zloty" (aproximadamente 470 millones de euros), informa el ministro de Defensa Mariusz Blaszczak a los reporteros. El miércoles, revela un "contrato monumental por casi 1.1 mil millones de Zloty con una empresa española" para sistemas de vigilancia de aeropuertos. Se avecilan detalles. El martes, se finalizaron tres contratos más en el ámbito de la logística y las comunicaciones militares, agrega Blaszczak. Desde la invasión rusa de Ucrania, Polonia ha aumentado significativamente su presupuesto militar.

20:01 La central nuclear de Zaporizhzhia corre riesgo de corte de energía El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, advierte sobre un posible desastre en la central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia en una conferencia de prensa en Kyiv. La situación en la planta sigue siendo delicada después de los recientes enfrentamientos en las cercanías, advierte Grossi. "La planta vuelve a estar al borde de un corte de energía. Hemos temido esto durante mucho tiempo. Un corte de energía significa sin energía: sin energía, sin enfriamiento. Sin enfriamiento, entonces un posible desastre". La OIEA informó que el ataque ruso dañó el suministro de energía de la central nuclear el lunes. Si también se daña una segunda línea de energía, podría haber una situación de emergencia peligrosa, advierte el operador del sistema eléctrico ucraniano Enerhoatom en un comunicado.

19:27 Personal militar ucraniano muerto en un ataque en Poltava En un ataque con misiles rusos a un edificio militar en el centro de Poltava, murieron miembros del Ejército ucraniano, según un comunicado del ejército ucraniano en Telegram. Se está investigando si las medidas de protección fueron suficientes. Se implementarán mejoras para proteger las instalaciones militares. Los informes ucranianos indican al menos 50 muertos y 271 heridos en el ataque de Poltava. Esto marca el ataque más pesado a objetivos ucranianos por parte de Rusia en todo el año.

19:03 El Kremlin amplía la indotrinación en las escuelas rusas Los educadores prevén un aumento significativo de la propaganda del Kremlin en los estudiantes con el inicio del año académico ruso. La proporción de horas de clase dedicadas a promover las ideologías del Kremlin se prevé que se duplique este año, llegando a alrededor de 1.300 horas. Según el portal "Agentstvo", periodistas rusos opositores colaboran en este informe. Putin ha abogando repetidamente por que las escuelas críen a los niños como patriotas desde una edad temprana y lo antes posible. No se fomenta el pensamiento crítico. "Agentstvo" ha cuantificado el número de horas de clase que se dedican a la postura del Kremlin sobre diversos temas, como la historia, el conflicto de Ucrania y los valores familiares y sociales tradicionales. Si bien el porcentaje de estas horas puede variar de una clase a otra, más de 1.300 de las 11.000 horas de clase podrían destinarse a la indotrinación, afirma el portal.

18:14 El director de Ukrenergo es despedido El director de la operadora de la red eléctrica de Ucrania, Ukrenergo, ha sido destituido. Después de una votación de la junta supervisora el lunes, el presidente de la junta, Volodymyr Kudryzkyj, anunció el despido en Facebook. El motivo oficial es su incapacidad para proteger la red eléctrica ucraniana de los ataques rusos. Kudryzkyj niega esta afirmación y señala las medidas de protección que ha implementado. En cambio, sugiere que ha sido víctima de una campaña mediática para difamar a la empresa. Los arquitectos de esta campaña buscan controlar Ukrenergo, aclara Kudryzkyj, sin nombrar a nadie explícitamente.

17:39 Varios funcionarios del gobierno ucraniano renuncian Varios miembros del gabinete en Ucrania han dimitido. Entre ellos se encuentra el ministro de Industrias Estratégicas, Olexander Kamyshin, quien supervisó la producción de armas nacionales durante la guerra con Rusia. Kamyshin ha anunciado que mantendrá su presencia en el sector de la defensa, pero en una capacidad diferente. Según el presidente del parlamento, el ministro de Justicia, Denys Maliuska, y el ministro de Medio Ambiente, Ruslan Strilets, también han dimitido.

17:04 Scholz recibe a crítico del Kremlin liberado Kara-Mursa El canciller alemán Olaf Scholz recibió a Vladimir Kara-Mursa, un crítico del Kremlin que Recently was freed from Russian imprisonment, in Berlin. "Estoy asombrado por la resistencia y el valor de Vladimir Kara-Mursa, así como por su compromiso inquebrantable con un futuro democrático para Rusia", comentó Scholz en la plataforma X. "Logramos obtener su liberación a través de un canje de prisioneros en agosto, y hoy tuvimos una conversación extensiva". Kara-Mursa es uno de los más de 20 presos que fueron liberados temprano en agosto en un canje de prisioneros único entre Rusia y varios países occidentales, incluidos EE. UU. y Alemania.

16:16 Rusia Preparando Instalaciones de Defensa Masivas para el Puente de KerchSegún la inteligencia británica, Rusia espera un posible ataque al Puente de Kerch, que conecta Rusia con la anexada Crimea. Se informa que Rusia ha instalado barreras utilizando buques y barcazas hundidas, ha plantado minas marinas y ha establecido máquinas de humo para obstaculizar las vistas del puente. Además, se ha ampliado el número de unidades de defensa aérea. También se está llevando a cabo un proyecto de construcción paralelo al puente, que podría ser un puente adicional de un solo carril o una barrera para defenderse de los ataques de drones navales ucranianos.

15:52 Ucrania Presenta Nuevo Vehículo Blindado, Bautizado como "Estandarte"El Ministerio de Defensa de Ucrania ha presentado un nuevo vehículo de combate de infantería (VCI) para las tropas ucranianas. El Khorunzhyi, que significa "Estandarte" y era un rango militar en los ejércitos cosacos, ha estado en desarrollo durante algún tiempo. Un prototipo del vehículo se observó en las líneas del frente en febrero de 2022. El reciente anuncio se espera que lleve a un aumento en el despliegue de estos vehículos, un valioso refuerzo fabricado en el país para las necesidades de armamento de las tropas ucranianas.

15:38 Estonia y Lituania Critican a Mongolia por Honrar a PutinEstonia y Lituania critican a Mongolia por recibir al presidente ruso Vladimir Putin. El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, declaró en Tallin: "La decisión del gobierno mongol de honrarlo en lugar de arrestarlo socava ampliamente el Tribunal Penal Internacional y el sistema legal internacional". El ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, lo describió como "inaceptable" que el gobierno mongol ignorara la orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional contra Putin. "Este es otro ejemplo del sistema que se tambalea que se basa en el derecho internacional", dijo, según la agencia de noticias BNS en Vilna.

14:57 Comienza el Juicio para el 'Espía' Francés Detenido en RusiaUn empleado francés de una organización no gubernamental suiza comenzó a ser juzgado en Moscú el martes, acusado de violar la legislación de Rusia sobre "agentes extranjeros". El tribunal ordenó que Laurent Vinatier permaneciera detenido al menos hasta febrero de 2023. Vinatier era un especialista en Rusia y la antigua Unión Soviética para el Centro para el Diálogo Humanitario (HD), que busca poner fin y prevenir los conflictos armados en todo el mundo mediante la mediación y la diplomacia discreta. Fue arrestado en Moscú en junio.

14:27 Alemania Preparada para Proporcionar a Ucrania Seis Sistemas IRIS-T MásSegún fuentes de seguridad, Alemania tiene la intención de proporcionar a Ucrania seis sistemas adicionales de defensa aérea IRIS-T SLM. Además, el gobierno alemán planea adquirir seis unidades adicionales para su propio ejército.

13:58 Medios Rusos Informan sobre el Incidente del Helicóptero Mi-8Los medios rusos informan sobre otro incidente Involucrando un helicóptero ruso Mi-8. Según el mensaje de Telegram de Alexey Tsydenov, el aircraft experimentó un aterrizaje forzoso a unos 85 kilómetros de Irkutsk. Dos personas resultaron heridas leves. Las operaciones de rescate aún continúan. El helicóptero inicialmente desapareció después de que se perdiera el contacto en la frontera entre la República de Buriatia y la región de Irkutsk, según informó la agencia de noticias Ria Novosti.

13:34 Zelensky: 41 Muertos y 180 heridos en el Ataque Ruso a PoltavaEl presidente Volodymyr Zelensky informó que 41 personas murieron y más de 180 resultaron heridas en un ataque con misiles rusos en la ciudad central ucraniana de Poltava. Un escuela y un hospital cercano fueron alcanzados, y el edificio del Instituto de Comunicaciones quedó partially destruido. "Según la información actual, Rusia utilizó dos misiles balísticos", dijo el Ministerio de Defensa de Ucrania. "El tiempo entre la alarma y la llegada de los misiles mortales fue tan corto que cogió a la gente en el refugio antiaéreo durante la evacuación". Se cree que varias personas más aún están atrapadas bajo los escombros. Los equipos de rescate lograron rescatar a 25 personas, incluidas 11 que fueron liberadas de los escombros.

12:43 Tribunal Ruso Sentencia a Físico Traidor a 15 Años en un Campo de TrabajoUn tribunal ruso sentenció a un físico destacado a 15 años en un campo de trabajo después de declararlo culpable de "traición" por supuestas filtraciones secretas. Este es solo otro caso de un científico presuntamente revelando secretos de estado. El hombre de 57 años fue una figura clave en el desarrollo de misiles hipersónicos rusos, según informaron las agencias de noticias rusas. Dos de sus colegas también fueron detenidos por sospecha de traición. El trío del Instituto para la Mecánica Teórica y Aplicada (ITAM) en Novosibirsk forma parte de una docena de científicos acusados de traición en los últimos años por su trabajo en esta tecnología. El físico fue arrestado en agosto de 2022. El trío enfrentó serias acusaciones, según fuentes de seguridad.

El comercio entre Rusia e India casi se duplicó el año pasado, según el vicepresidente del banco ruso Sberbank, Anatoly Popov, quien compartió la noticia con Reuters. El comercio entre los dos países alcanzó alrededor de 65 mil millones de dólares en 2023. El aumento se debió en gran medida a que India se convirtió en un importante importador de petróleo ruso después de las sanciones occidentales por la invasión rusa de Ucrania. "Las empresas rusas mostraron un mayor interés en el mercado indio en 2022, ya que ofrece una alternativa", dijo Popov. "Hoy también proporcionamos cuentas en rupias a clientes rusos. No descartamos que la rupia no solo sirva como método de pago, sino también como herramienta de ahorro", agregó. Sberbank maneja hasta el 70% de todas las exportaciones rusas a India.

11:22 Rusia Fortalece Defensa en Belgorod

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado que ha desplegado sistemas de defensa adicionales en la región de Belgorod. La región fronteriza rusa ha sido objeto de ataques ucranianos durante algún tiempo.

10:57 Ucrania: Rusia Ataca Infraestructura Ferroviaria

Se informes que Rusia atacó la infraestructura ferroviaria en varias partes de Ucrania durante la noche, según informes ucranianos. La región norte de Sumy y la central-oriental de Dnipropetrovsk fueron afectadas, informó la empresa estatal de ferrocarriles.

10:28 Informe: Cientos de Soldados Ucranianos en Peligro en Pokrovsk

Cientos de soldados ucranianos están en riesgo de quedar rodeados por las fuerzas rusas en la región de Donetsk, según un informe de Forbes. Las fuerzas rusas habrían rodeado a los soldados ucranianos en Memryk y el río Vovcha, avanzando hacia la ciudad ucraniana de Pokrovsk, lo que deja vulnerable a partes de al menos cuatro brigadas ucranianas a la posibilidad de ser rodeadas, advirtió el Centro de Estrategias de Defensa de Ucrania. Se informó que las fuerzas rusas podrían haber comenzado a retirarse.

10:02 ISW: Rusia Recupera Posiciones en Kursk

Según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), las fuerzas rusas han recuperado posiciones perdidas en Kursk. Se han recuperado posiciones cerca de la ciudad de Olgovka. El ISW cree que las fuerzas ucranianas se han retirado de Olgovka. Un bloguero militar ruso también informó de avances menores cerca de Pogrebki y Malaya Loknya (ambos al noroeste de Sudzha) y que las fuerzas rusas habían evacuado estas posiciones para evitar ser rodeadas. El ISW añadió que los ataques ucranianos a los puentes pontoneros rusos sobre el río Seim en la región de Gluschkowo continúan.

09:30 ¿Por qué Mongolia no detiene a Putin

A pesar de una orden de detención internacional contra Vladimir Putin, es recibido como un invitado de honor en el vecino Mongolia. No es solo porque Mongolia está entre los poderes principales Rusia y China, como explica el corresponsal de ntv Rainer Munz.

09:00 El Jefe de la Red Eléctrica de Ucrania es Despedido por No Proteger la Infraestructura

El jefe de la empresa estatal de energía eléctrica de Ucrania, Ukrenergo, Vladimir Kudrytskyi, ha sido despedido, según informes ucranianos. Esto se debe a su incapacidad para proteger las instalaciones de energía durante un aumento de los ataques rusos, según informó el medio ucraniano Suspilne, citando fuentes dentro de la empresa. La junta supervisora de Ukrenergo votó a favor del despido de Kudrytskyi con una mayoría de cuatro a dos. Kudrytskyi es acusado de no implementar adecuadamente las órdenes anteriores de los comandantes superiores y de no proteger efectivamente las instalaciones de Ukrenergo. También está siendo investigado por presunta corrupción.

08:22 Redes Criminales de Evitación del Servicio Militar en Ucrania: Descubiertas más de 570

Desde que Rusia invadió Ucrania, las autoridades ucranianas han descubierto más de 570 redes criminales que ayudan a los hombres a eludir el servicio militar. Estas organizaciones ayudan a los hombres ucranianos a huir al extranjero y a producir certificados de enfermedad falsos, que falsamente afirman que no son aptos para el servicio militar, a cambio de una cantidad que oscila entre $7,000 y $10,000, según informó "Kyiv Independent" citando a Andrii Demtschenko, portavoz del servicio de frontera ucraniano. Los hombres ucranianos de 18 a 60 años generalmente están restringidos de salir del país debido a la posible leva militar. En 2024, se detectaron más de 200 redes similares por parte de las fuerzas del orden, según Demtschenko.

07:50 Ex-Magnate Ruso: Los Rusos Ven la Ofensiva de Kursk como un "Evento Desafortunado"

El disidente ruso y exmagnate Mikhail Khodorkovsky encuentra fascinante la postura de la población rusa sobre la ofensiva ucraniana en Kursk. No se percibe como una agresión de un adversario, sino más bien como algo así como un "evento desafortunado", afirmó Khodorkovsky en una entrevista con "Tagesspiegel". La población está descontenta con la forma en que el gobierno lo está manejando. Las calificaciones de aprobación de Putin están disminuyendo actualmente.

07:22 Ucrania: Niño Muerto en el Ataque Ruso a Saporishshia

Según fuentes ucranianas, dos personas murieron ayer alrededor de las 11 pm en un ataque ruso a la ciudad de Saporishshia en el sureste de Ucrania. El gobernador de la región de Saporishshia, Ivan Fedorov, informó esto en Telegram. Una mujer de 38 años y un niño de 8 años fueron las víctimas mortales. Una persona de 43 años y una niña de 12 años resultaron heridas. La niña actualmente recibe atención crítica. Un edificio en la ciudad también resultó dañado. La fuerza de la explosión y los escombros también causaron daños a otros edificios.

06:58 Investigadores Identifican Posible Sitio de Lanzamiento del "Superarma" Nuclear de PutinDos investigadores estadounidenses afirman haber identificado el probable sitio de lanzamiento del misil 9M370 "Burevestnik" en Rusia. Este misil crucero impulsado por energía nuclear, alabado por el presidente Vladimir Putin como "invencible" y apodado "superarma", es conocido como SSC-X-9 "Skyfall" en la OTAN. Los investigadores utilizaron imágenes de una empresa de satélites para identificar un proyecto de construcción adjunto a una instalación de almacenamiento de ojivas nucleares, según informó Reuters. Este sitio, ubicado a aproximadamente 475 kilómetros al norte de Moscú, se sospecha que es el sitio de lanzamiento del misil previamente clasificado. Los investigadores detectaron nueve plataformas de lanzamiento bajo construcción en este sitio. Se cree que el lugar es para un gran sistema de lanzamiento de misiles estacionario, y el único gran sistema de lanzamiento de misiles estacionario actualmente en desarrollo por Rusia es Skyfall, según el informe. Ni el Ministerio de Defensa ruso ni su embajada en Washington respondieron a una solicitud de comentarios.

06:30 Después del Ataque de Dron: la Refinería de Petróleo de Moscú Suspende Parcialmente las OperacionesLa refinería de petróleo de Moscú de Gazprom Neft suspendió temporalmente sus operaciones después de un incendio supuestamente causado por un ataque con un dron ucraniano, según informó Reuters citando fuentes no identificadas. La unidad Euro+ responsable de aproximadamente la mitad de la capacidad de la refinería fue cerrada. Se espera que las operaciones vuelvan a comenzar dentro de cinco a seis días después de que se completen las reparaciones necesarias. El año pasado, la fábrica de Moscú procesó 11,6 millones de toneladas de crudo, según Reuters. Aún no se ha determinado el impacto en la capacidad de la refinería debido a los daños en la instalación.

05:58 Exmagnate Ruso: el Enfoque del Oeste Prolonga el Mandato de PutinEl disidente ruso y exmagnate Mikhail Khodorkovsky critica la estrategia de los gobiernos occidentales en relación con Rusia. Khodorkovsky argumenta que el Oeste está cometiendo "varios errores estratégicos", lo que prolonga el mandato de Putin, según declaró en una entrevista con "Tagesspiegel". Según Khodorkovsky, el Oeste debería declararse en guerra con los tomadores de decisiones en lugar de tratar a Rusia como el enemigo y equiparar a los tomadores de decisiones rusos con la población. En cuanto a la guerra de Ucrania, Khodorkovsky habla de una oportunidad perdida en febrero de 2022, stating that "had the West acted as it does now, the war would have already ended."

04:13 Zelensky: la Recuperación de la Planta Nuclear de Zaporiyia conlleva RiesgosEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky planea reunirse con el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, en Kiev. Esta reunión tendrá lugar después de la visita de Grossi a la central nuclear de Zaporiyia. Zelensky reveló esto en un video en las redes sociales, stating that at present, Ukraine cannot regain control of the plant due to the ongoing war. He further adds, "I see no such opportunities on the battlefield, and the ones that appear are risky." Grossi había anunciado anteriormente que viajaría a la planta para "continuar nuestra ayuda y prevenir un desastre nuclear." Desde la invasión rusa en 2022, la mayor planta de energía nuclear de Europa ha estado bajo control ruso. Ambos bandos acusan recurrentemente al otro de ataques en la instalación.

02:27 Gobernador: Ataque con Misil Ruso Mata a una Persona en DniproAl menos una persona falleció y otras tres resultaron heridas en un ataque con misiles rusos en la parte central de Dnipro. El gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, informó esta información en Telegram. Varios edificios en un distrito de la ciudad resultaron dañados debido al ataque. La información sigue sin confirmarse.

23:55 Zelensky: Aprobación para Armas de Largo Alcance y Mención de Alemania NecesariaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky volvió a demandar armas de largo alcance durante una reunión con el primer ministro holandés Dick Schoof en Zaporiyia. Además de la aprobación para atacar objetivos en el interior de Rusia, también se requiere la entrega de estos misiles, stated Zelensky en el sur de Ucrania. A pesar de que Rusia ocupa parcialmente la región de Zaporiyia, no controla la ciudad. Se discutieron nuevos sistemas de defensa aérea del tipo Patriot, junto con su munición, ampliar la flota con aviones de combate F-16, oferta de municiones y equipos adicionales, y nuevas sanciones contra Rusia. "Todas estas medidas son cruciales para evitar que Rusia abra nuevos frentes en Ucrania", comentó Zelensky. Expresó su esperanza por la aprobación de armas de largo alcance, mencionando a los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania. La situación actual de Kiev muestra un mayor sentido de optimismo. Zelensky no proporcionó detalles específicos.

22:13 Kiev Critica al Gobierno Mongol por Hospedar a PutinUkraine condena al gobierno mongol por hospedar al presidente ruso Vladimir Putin y exige consecuencias. Al recibir a Putin, quien es buscado por crímenes de guerra en Ucrania, Mongolia se ha vuelto cómplice de sus acciones, stated un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, Heorhiy Tychyj, en Kiev. Putin viajó a ese país ese día. "Trabajaremos con nuestros socios para asegurar que esto tenga consecuencias para Ulaanbaatar", dijo Tychyj. El fracaso del gobierno mongol para ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Putin es un importante revés para la CPI y el sistema de justicia internacional, según el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

21:59 Putin Recibido por Guardia de Honor Mongolía Despite Orden de Detención de la ICCEl presidente ruso Vladimir Putin fue recibido por una guardia de honor mongola a pesar de una orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional (CPI). Ucrania anunció más tarde que buscaría "consecuencias" de sus aliados por las acciones de Mongolia. La CPI emitió la orden de detención contra Putin por alegaciones de deportación ilegal de niños ucranianos durante la guerra en curso. Putin fue recibido por una guardia de honor en el aeropuerto de Ulaanbaatar. Su visita coincide con las celebraciones del 85º aniversario de la victoria de las fuerzas soviéticas y mongolas sobre Japón. Putin está programado para reunirse con el presidente mongol Ukhnaa Khürelsükh.

21:48 Informe: Ucrania Utiliza Drone "Palianytsia" Contra Objetivo en Crimea por Primera VezSegún un informe del periódico ucraniano, el ejército ucraniano utilizó su drone casero "Palianytsia" contra un objetivo militar en la Crimea controlada por Rusia por primera vez en agosto. El nombre del drone, que es difícil de pronunciar para los rusos, no es casualidad. Desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia, los ucranianos se han referido a los militares o saboteadores rusos como "Palianytsia".

