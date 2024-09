A las 8:01 p.m., los voluntarios británicos se preparan para la temporada fría.

Numerosos hogares ucranianos, a pesar de resistir los bombardeos, carecen de ventanas - un desafío ante el invierno que se acerca. La organización benéfica británica "Aislante Ucrania" está ayudando al enviar equipos a zonas de guerra y colocar ventanas temporales.

19:34Numerosos Mineros Atrapados en DonetskAproximadamente 150 mineros están atrapados en la mina de carbón de Dobropillia debido a un corte de energía causado por los ataques rusos en la región de Donetsk, según "The Kyiv Independent", citando a Mykhailo Volynets, jefe de la Unión de Mineros de Carbón de Ucrania. La ciudad de Dobropillia, ubicada a unos 20 kilómetros al norte de Pokrovsk, un objetivo reciente de las tropas rusas, tenía una población de aproximadamente 28,000 antes de la guerra. Los ataques rusos han afectado el suministro de energía a Dobropillia y áreas cercanas, incluidas las minas de carbón. El corte de energía está causando que la mina se llene de gas y se inunde, según el informe. Volynets también destacó que las circunstancias en la región son "difíciles".

19:08 Suecia Aumenta el Presupuesto de Defensa Civil Ante el Temor de la GuerraSuecia planea duplicar su presupuesto de defensa civil en los próximos tres años para prepararse para posibles hostilidades. "Las lecciones del conflicto ucraniano muestran que es crucial proteger el funcionamiento de los sectores críticos de la sociedad", dijo el gobierno sueco. Al hablar sobre la decisión, el ministro de Defensa Civil Carl-Oskar Bohlin dijo que Suecia aumentaría su presupuesto de defensa civil en dos mil millones de coronas este año, lo que lo llevaría a 8.5 mil millones de coronas (alrededor de 740 millones de euros). El objetivo es tener un presupuesto anual de 15 mil millones de coronas para 2028. "La situación de seguridad sigue siendo precaria y persistirá en el futuro previsible", remarked Bohlin.

18:39 Putin: NATO en Guerra con Rusia si Ayuda a Ucrania en el Uso de Armas de Largo AlcanceEl presidente ruso Vladimir Putin afirmó que si el Occidente afirma el uso de Ucrania de armas de largo alcance contra objetivos rusos, significaría que la NATO está "en guerra" con Rusia. "Esto transformaría fundamentalmente el carácter del conflicto. Significaría que los países de la NATO están en guerra con Rusia", dijo Putin a un periodista de la televisión estatal. Si se toma tal decisión, "sería nada menos que la participación directa de los países de la NATO en el conflicto de Ucrania". Ucrania ha pedido al Occidente el permiso para desplegar armas occidentales de largo alcance para disuadir los ataques desde dentro de Rusia. Rusia ha lanzado numerosos ataques a la infraestructura ucraniana en los últimos meses.

18:07 Zelenskyy Critica la Iniciativa de Paz China-Brasil como 'Destructiva'El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy descartó una iniciativa de paz chino-brasileña, llamándola "destructiva, es solo una declaración política". En una entrevista con el medio brasileño Metropoles, Zelenskyy dijo: "¿Cómo pueden proponer 'aquí está nuestra iniciativa' sin siquiera consultarnos?". China y Brasil propusieron una conferencia internacional de paz en mayo. "¿Para qué es esto?", preguntó Zelenskyy. A diferencia de Kiev, Zelenskyy no fue consultado antes de la propuesta.

17:40 Ucrania: Misil Ruso Impacta Barco de GranoUn misil ruso aparentemente golpeó un barco civil que transportaba grano desde Ucrania, según fuentes ucranianas. El presidente Volodymyr Zelenskyy reveló que el barco había salido de las aguas ucranianas en el Mar Negro en el momento del ataque. El ministro de Relaciones Exteriores Andriy Sybiha lo describió como "un ataque provocador a la libertad de navegación y la seguridad alimentaria global". Zelenskyy confirmó que no hubo víctimas. Un portavoz de la Armada ucraniana indicó que el barco de grano no estaba en el corredor de grano ucraniano en el momento del ataque. En su lugar, estaba situado en la zona económica marina de Rumania. Un portavoz de la Armada rumana dijo que el barco no estaba dentro de las aguas territoriales rumanas.

17:12 El Presidente Chino Visitará Rusia de NuevoEl presidente chino Xi Jinping visitará Rusia en octubre. Xi participará en la cumbre del BRICS en la ciudad de Kazán, confirmó el ministro de Relaciones Exteriores chino Wang Yi. Xi se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin en San Petersburgo ese día. Ambos elogiaron la relación entre China y Rusia. Xi expresó su agradecimiento por la invitación de Putin a la cumbre del BRICS en Kazán, mencionó Wang. Putin sugirió que también discutirían aspectos de su relación que "están evolucionando muy exitosamente" durante una reunión bilateral.

16:50 EE. UU. Está Preparado para "Modificar" la Ayuda Militar a UcraniaEl secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, dijo que EE. UU. está preparado para "modificar" su ayuda militar a Ucrania según sea necesario. Durante una conferencia de prensa en Varsovia, Blinken fue preguntado si los estadounidenses habían autorizado a Ucrania para atacar objetivos dentro de Rusia utilizando armas occidentales. Respondió: "Puedo informarle que continuaremos haciendo lo que hemos estado haciendo: modificaremos, adaptaremos, si es necesario, incluidas las armas disponibles para Ucrania". Blinken reveló que había mantenido "discusiones detalladas y productivas" con su homólogo británico David Lammy en la capital ucraniana de Kyiv el miércoles. Tendrían en cuenta esto. "Y si es necesario, nos adaptaremos".

16:35 Nuevo cargo para el secretario general de la OTAN StoltenbergEl secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, está a punto de convertirse en el nuevo líder de la Conferencia de Seguridad de Múnich. El noruego asumirá el cargo después de la conferencia de seguridad en febrero de 2025. Christoph Heusgen, quien asumió el cargo en 2022 y sirvió como asesor de política exterior de la canciller Angela Merkel durante mucho tiempo, renunciará como líder, mientras que el antiguo presidente de larga data, Wolfgang Ischinger, continuará sirviendo como presidente de la junta de la fundación. Stoltenberg dejará su cargo como secretario general de la OTAN el 1 de octubre, después de diez años, al antiguo primer ministro neerlandés Mark Rutte.

16:11 Trabajadores de la Cruz Roja Ucraniana sufren pérdidas en un ataqueEn un ataque ruso, tres trabajadores de la Cruz Roja Ucraniana perdieron la vida, según informaron fuentes ucranianas. El incidente tuvo lugar en un pueblo de la región disputada de Donetsk, informó la Oficina del Fiscal General de Ucrania a través de Telegram. Dos trabajadores más fueron hospitalizados, uno de ellos en estado crítico. "Otra atrocidad del invasor en la misión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja en la región de Donetsk", escribió el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en sus redes sociales. El defensor del pueblo de Ucrania, Dmytro Lubinets, instó al CICR a reconocer la violación por parte de Rusia de los principios de las Convenciones de Ginebra.

15:45 El público se ve restringido del juicio a los abogados de NavalnyEl juez que presidía el juicio a los tres abogados que representan al opositor al Kremlin Alexey Navalny en la ciudad rusa de Petushki, Vadim Kobzev, Alexei Lipzer e Igor Sergunin, lo cerró rápidamente. El juez citó una advertencia policial sobre posibles provocaciones por parte de los seguidores de Navalny como justificación. El trío está siendo acusado de pertenecer a una organización extremista, en referencia al fondo contra la corrupción de Navalny.

15:18 El juicio a los abogados de Navalny registra un enfrentamiento entre Ucrania y RusiaSe informan de enfrentamientos en el mar y en el aire entre Ucrania y Rusia en el Mar Negro. La inteligencia militar ucraniana revela que un avión de combate ruso Su-30 fue derribado durante una operación especial en el mar (ver entrada a las 08:04) utilizando un arma portátil de defensa aérea. Sin embargo, el ejército de Kyiv no reveló más detalles sobre la operación el martes por la noche. El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, afirmó en Telegram que un intento de asalto ucraniano a una plataforma de perforación rusa en el Mar Negro, utilizando lanchas rápidas, había resultado en la destrucción y hundimiento de ocho de los 14 barcos, mientras que el resto se retiró. El Ministerio ruso no mencionó la pérdida de un avión, pero el blog militar afín a Rusia Rybar informó de que un Su-30 había sido derribado durante el ataque ucraniano.

14:54 Petición de soldados ucranianos: ¡Estamos hartos de la guerra!Los soldados ucranianos deben utilizar su escasa arsenal de armas sabiamente y con recursos. La reportera de ntv, Kavita Sharma, ha encontrado tanto armas soviéticas anticuadas con munición limitada como armas occidentales superiores pero escasas en el frente.

14:23 Zelensky: Rusia inicia contraofensiva en KurskSegún el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Rusia ha lanzado una contraofensiva en la zona de Kursk, en la frontera rusa. Esta reacción del ejército ruso coincide con la estrategia ucraniana, mencionó Zelensky durante una conferencia de prensa en Kyiv, sin proporcionar más detalles. El Ministerio de Defensa ruso anunció en Telegram que las fuerzas rusas habían recuperado diez asentamientos en la región de Kursk en dos días.

13:55 Críticas de un político iraní de alto nivel a las relaciones con RusiaUn político conservador iraní de alto nivel ha ofrecido críticas poco comunes a las relaciones entre Irán y Rusia, ante las recientes sanciones y tensiones diplomáticas. En la plataforma X, Ali Motahari, antiguo vicepresidente del Parlamento, criticó públicamente las nuevas sanciones impuestas por Alemania, Francia y Reino Unido a Irán por suministrar misiles balísticos a Rusia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán rechazó firmemente tales acusaciones.

13:38 Escasez de agua y gas en la ciudad ucraniana de PokrovskDespués de los ataques rusos, la ciudad de Pokrovsk en la región de Donetsk de Ucrania enfrenta una escasez de agua y muchos residentes se quedan sin gas para cocinar y calentar, confirmó el gobernador de la región, Vadym Filashkin. Recientemente, una planta de tratamiento de agua fue alcanzada, dejando a la ciudad dependiendo de más de 300 pozos de emergencia para su suministro de agua potable. También, un centro de distribución de gas fue destruido horas antes, lo que dejó a 18.000 residentes en Pokrovsk sin gas.

13:07 Posible exageración del número de barcos de guerra rusosEl recuento de los barcos de guerra rusos que participan en el ejercicio militar "Ocean-2024" puede ser una exageración, según un informe del medio de noticias independiente ruso "Agentstvo". El Ministerio de Defensa ruso afirma que más de 400 barcos de guerra participan en el ejercicio naval, pero el informe cita datos en línea dudosos de "Global Naval Powers Ranking 2024" y "RussiaShips.info" que estiman 264 y 299 barcos de guerra, respectivamente. Además, alrededor de 50 barcos y submarinos asignados a la Flota del Mar Negro no están participando en el ejercicio. Rusia tiene una historia de inflar el tamaño de sus fuerzas militares.

12:28 Aumenta la vigilancia rusa sobre la ayuda a Ucrania y la BundeswehrSegún el último informe anual del Servicio de Contraespionaje Militar (MAD), los servicios de inteligencia rusa han intensificado sus actividades de espionaje contra la ayuda alemana a Ucrania y la Bundeswehr. El informe destaca que el enfoque estratégico de los servicios de inteligencia rusa en la política y la estrategia militar se ha desplazado al nivel táctico. Ahora es crucial para los rusos saber detalles sobre el transporte de armas y municiones, los procedimientos de despliegue y el uso táctico de armas occidentales en Ucrania. Además, los servicios de espionaje ruso están cada vez más enfocados en las capacidades de la Bundeswehr para la defensa territorial y de la alianza.

11:52 Munz: La amenaza de armas atómicas de Berlín no es accidentalSegún el corresponsal de ntv Rainer Munz, Reino Unido y EE. UU. podrían aprobar el uso de armas por parte de Ucrania contra el territorio ruso. Como el Kremlin ha logrado evitar esta decisión mediante amenazas hasta ahora, no es sorprendente que un especialista en armas atómicas abogue por ataques contra Berlín.

11:15 Se retrasará la decisión sobre el uso de misiles ucranianos de largo alcanceLa decisión sobre el uso por parte de Ucrania de misiles occidentales de largo alcance en Rusia podría tardar más. La reunión de la Asamblea General de la ONU del 24 de septiembre, en la que se espera la asistencia de unos 150 líderes de estado y gobierno, no será testigo de esta decisión. Según el medio estadounidense Bloomberg, el secretario británico de Asuntos Exteriores Lammy sugiere que la reunión de la ONU proporcionará la próxima oportunidad para discutir el uso de misiles de largo alcance. El presidente ucraniano Selenskyj planea reiterar su demanda en esta reunión. El miércoles, Lammy y el secretario de Estado de EE. UU. Blinken visitaron Kyiv para discutir los planes de Selenskyj para ataques contra el territorio ruso. Blinken planea discutir este tema con el presidente Biden el viernes, mientras que el primer ministro británico Starmer también se reunirá con Biden ese mismo día.

10:31 Blinken visita Polonia después de KyivEl secretario de Estado de EE. UU. Blinken se detiene en Polonia, un importante aliado de Ucrania, en su regreso de Kyiv. Blinken tiene previsto maintenance con el primer ministro Tusk y el presidente Duda para discutir la cooperación adicional con Polonia, que sirve como la principal puerta de entrada logística para el apoyo militar occidental a Ucrania. El gasto militar de Polonia ha aumentado significativamente desde la invasión rusa de Ucrania, con el país ordenando 96 helicópteros de combate Apache de la compañía estadounidense Boeing por un valor de 10.000 millones de dólares.

09:59 La fuerza aérea ucraniana informa sobre un ataque ruso con drones y misilesLa fuerza aérea ucraniana informa sobre un ataque ruso a Ucrania utilizando 5 misiles y 64 drones de combate de origen iraní. Si bien se interceptaron 44 drones, los datos militares no son completamente verificables. La defensa aérea también estuvo activa alrededor de Kyiv para derribar drones que se acercaban.

09:11 Experto ruso aboga por una postura nuclear más duraEl experto en política exterior rusa Sergei Karaganov sugiere que Rusia debe demostrar claramente su disposición a utilizar armas nucleares. El objetivo principal de la política nuclear de Rusia debería ser hacer que "todos los enemigos actuales y futuros" comprendan que Rusia está dispuesta a utilizar armas nucleares, según Karaganov. Rusia podría llevar a cabo un ataque nuclear limitado en un país de la OTAN sin desatar una guerra nuclear a gran escala, añade. Si EE. UU. afirmara que proporciona protección nuclear a sus aliados, sería falso, cree Karaganov. Anteriormente, ha abogando por considerar un ataque nuclear preventivo para intimidar a los adversarios. Algunos expertos occidentales consideran que las opiniones de Karaganov son beneficiosas para el Kremlin ya que alertan al Occidente y hacen que Putin parezca más moderado en comparación.

08:46 Ucrania espera la aprobación de EE. UU. para misiles de largo alcance occidentalesHay crecientes esperanzas en Ucrania de que pronto se les autorice a llevar a cabo ataques profundos en territorio ruso utilizando armas occidentales. El secretario de Estado de EE. UU. aseguró durante su visita a Kyiv que intentará "asegurarse de que Ucrania tenga todo lo que necesita". En el Reino Unido, las indicaciones parecen sugerir una luz verde:

08:04 Inteligencia ucraniana afirma haber derribado un avión de combate rusoDespués de los informes del día anterior sobre un avión de combate ruso Su-30SM desaparecido del radar, la inteligencia militar ucraniana ahora informes que los soldados ucranianos derribaron el avión durante los enfrentamientos en el mar Negro. El medio independiente de Kyiv informes. El avión, valorado en 50 millones de dólares y estacionado en Crimea, supuestamente fue destruido por un sistema portátil de defensa aérea.

here.

07:26 Decenas de heridos en Konotop debido a un ataque masivo con drones rusosEl número de heridos en el ataque masivo con drones rusos durante la noche en la infraestructura energética de Konotop en la región de Sumy ha ascendido a 14. Según la agencia de noticias estatal ucraniana Ukrinform, informando desde la administración militar regional, un edificio residencial en el centro de la ciudad también resultó afectado.

06:42 Los refugiados ucranianos en Alemania están exentos de restricciones de viajeEl Bundestag discutirá por primera vez hoy el paquete de seguridad planeado por el gobierno alemán, que incluye restricciones a los cuchillos y la revocación del estado de refugiado para aquellos que viajan a sus países de origen. Sin embargo, se aplican excepciones para los refugiados de Ucrania.

04:50 Asalto ruso a Konotop: Daños significativos a las instalaciones energéticasEn un asalto ruso a la ciudad de Konotop en el área de Sumy, varios residentes locales resultaron heridos. Según el alcalde Artem Semenikhin, el suministro de agua de la ciudad se vio temporalmente afectado. También hay daños significativos a la infraestructura energética, lo que hace incierto la fecha exacta de la restauración de la electricidad en las viviendas privadas. Después del ataque en el centro de la ciudad, se produjeron varios incendios; las escuelas y los edificios residenciales resultaron dañados. Dos personas fueron ingresadas en el hospital, una de las cuales se encuentra en estado crítico.

03:29 Paquete de Ayuda Militar Adicional de Letonia para UcraniaDurante su visita a Kiev, la Primera Ministra de Letonia, Eva Šilina, anunció un paquete de ayuda militar para Ucrania. Esto incluye la provisión de vehículos de combate de personal. El Primer Ministro ucraniano, Denys Shmyhal, confirmó esto después de reunirse con Šilina, agregando que las discusiones sobre la expansión de la cooperación en la industria de defensa también están en curso.

01:32 Reino Unido Acusa a Empresario Iraní por Posibles Suministros de Misiles a RusiaEl Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido en Londres reveló que un empresario iraní ha sido citado por sospechas de suministro de misiles a Rusia. El gobierno del Reino Unido destacó que cualquier entrega de misiles balísticos a Rusia se interpretaría como una peligrosa escalada, lo que desencadenaría una respuesta firme. El martes, Alemania, Francia y el Reino Unido impusieron más sanciones a Teherán en respuesta a los supuestos suministro de misiles, específicamente sobre la suspensión de los acuerdos bilaterales de tráfico aéreo. La Unión Europea había mencionado con anterioridad "pruebas creíbles" de entregas de misiles iraníes a Rusia.

00:14 Ucrania: Rusia Deployment Troops sin Entrenar en VovchanskSegún informes del ejército ucraniano, Rusia ha desplegado tropas sin entrenar en el frente de Járkov. El portavoz Vitalii Sarantsev, hablando en nombre del grupo táctico operativo de las fuerzas armadas en Járkov, dijo que las unidades involucradas en las operaciones de ataque en Vovchansk son inexpertas. Se especula que estos refuerzos son una reserva de movilización reunida por Rusia, possibly formada por ex presidiarios o soldados reclutados de países como Asia Central, África o el Medio Oriente.

22:39 Patrullas Lingüísticas del Alcalde en Ucrania OccidentalEl alcalde de la ciudad de Iwano-Frankiwsk, en Ucrania occidental, anunció el despliegue de patrullas lingüísticas debido al aumento del uso del ruso. El alcalde de la ciudad, Ruslan Marzinkiw, informó al canal de televisión NTA que cualquiera puede unirse a estas patrullas lingüísticas. Esperan al menos 100 controladores lingüísticos, con alrededor de 50 voluntarios que se han inscrito actualmente. Se estableció una línea directa para que los ciudadanos informen a los hablantes de ruso en espacios públicos. Debido al conflicto, millones de personas, principalmente de las regiones de habla rusa en el este y el sur, han buscado refugio en Ucrania occidental de habla ucraniana.

21:42 Erdogan Exige a Rusia la Devolución de Crimea a UcraniaEl presidente turco Recep Tayyip Erdoğan exigió la devolución del peninsula de Crimea, anexada por Rusia, a Ucrania. Erdoğan abogó por el apoyo inquebrantable a la integridad territorial, soberanía e independencia de Ucrania. Repitió la necesidad de la devolución de Crimea según el derecho internacional. Con la creación de la Plataforma de Crimea en 2021, Kiev trata de atraer más atención internacional a la situación del conflicto en torno al peninsula anexada.

21:05 Ucrania Presentará Estrategia Militar a EE. UU.El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy consideró el apoyo de EE. UU. crucial para repeler la invasión rusa. "La estrategia para la victoria (...) depende esencialmente del apoyo de los Estados Unidos. Y de otros socios", dijo Zelenskyy en una conferencia de prensa en Kiev. La estrategia, prevista para presentarse antes de la segunda Conferencia de la Paz de Ucrania, tiene como objetivo "fortalecer significativamente Ucrania" y "obligar a Rusia a poner fin a la guerra". Según Bloomberg, EE. UU. está presionando a Zelenskyy para que presente una estrategia clara sobre el ataque a Rusia antes de aflojar las restricciones en el uso de armas occidentales. El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, y el secretario británico de Asuntos Exteriores, Lammy, estaban previstos para discutir un plan a largo plazo con Zelenskyy en Kiev para comprender mejor los objetivos de Ucrania.

20:37 Blinken Confirma la Postura de Biden sobre el Uso de Armas en RusiaSegún el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, EE. UU. trabaja diligentemente para satisfacer las demandas militares de Ucrania, que buscan utilizar armas occidentales de largo alcance para atacar objetivos rusos. El presidente de EE. UU., Joe Biden, y el primer ministro británico, Keir Starmer, debían deliberar sobre estas demandas el viernes, según Blinken en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo británico, David Lammy, y el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrij Sybiga, en Kiev. "Estamos trabajando urgentemente para garantizar que Ucrania tenga todos los medios necesarios para defenderse efectivamente", dijo Blinken, confirmando "Deseamos que Ucrania gane".

Puede revisar todos los desarrollos anteriores aquí. Los mineros en Dobropillia están luchando debido a un corte de energía causado por los ataques rusos, afectando la mina de carbón y la infraestructura de la ciudad. Mientras tanto, la capacidad militar de Suecia se está fortaleciendo en respuesta a la situación en Ucrania, ya que el gobierno sueco planea duplicar su presupuesto de defensa civil en los próximos tres años.

Lea también: