A las 5:09 PM, Musk aboga por la liberación del CEO de Telegram

16:37 Söder Disiente con la Posición de Kretschmer sobre la Política de UcraniaEl Ministro-Presidente de Baviera, Markus Söder, discrepa de la postura de su homólogo sajón, Michael Kretschmer (CDU), sobre la política de Ucrania. "Tenemos una posición clara. El señor Kretschmer tiene la suya, que respeto. Pero la nuestra es fundamentalmente diferente", dice el líder de la CSU en una entrevista de verano de ARD. "En mi opinión, si hubiéramos dejado que Hitler continuara en la Segunda Guerra Mundial, la guerra no habría terminado. ¿Acabarían las guerras rindiéndose al agresor?", dice Söder, comparando al presidente ruso Vladimir Putin. Kretschmer critica las entregas de armas a Ucrania. Söder considera ingenuo creer que Putin cambiaría su política si conquistara Ucrania.

16:09 Zelensky Afirma el Apoyo de Trump a la Paz de UcraniaEl presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirma que el candidato presidencial estadounidense, Donald Trump, le ha asegurado su apoyo a Ucrania y su deseo de poner fin a la guerra. Zelensky comparte esto en una conversación con periodistas indios, que publica en su canal de redes sociales.

15:41 Medvedev Advertido a Durov sobre Consecuencias Globales por su Postura sobre la PrivacidadDespués del arresto del CEO de Telegram, Pavel Durov, en París, el ex presidente ruso, Dmitry Medvedev, dice que advirtió a Durov "hace mucho tiempo" que enfrentaría "problemas graves en todos los países" debido a su postura sobre la privacidad de los datos de los usuarios. "Subestimó", escribe Medvedev en Telegram: "Para nuestros enemigos comunes hoy, es un ruso, y por lo tanto, impredecible y peligroso". Durov debe comprender ahora "que no puedes elegir tu patria".

14:36 Zelensky Propone que India Hospede la Segunda Edición de la Cumbre de PazEl presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sugiere que India podría hospedar una segunda edición de la cumbre de solución de paz. Zelensky comparte esto en una conversación con periodistas indios, que publica en las redes sociales. Ha expresado su apoyo a esto al primer ministro indio, Narendra Modi. Actualmente, se llevan a cabo conversaciones con Arabia Saudita, Catar, Turquía y Suiza sobre la posibilidad de hospedar una segunda reunión. Sin embargo, es difícil organizar la conferencia en un país que no firmó la declaración final de la cumbre anterior. Aunque India participó en la primera reunión en Suiza, no apoyó la declaración final.

14:13 El Papa Critica la Prohibición de la Iglesia Ortodoxa en UcraniaEl Papa Francisco critica la prohibición de la Iglesia Ortodoxa pro-rusa en Ucrania. Sobre la ley emitida por el presidente Volodymyr Zelensky, el Pontífice dijo en su oración dominical: "No se debe abolir directamente o indirectamente ninguna iglesia cristiana. ¡No se deben tocar las iglesias!" Ucrania justifica la prohibición con el apoyo del Patriarcado de Moscú a la guerra de agresión rusa. El Papa dijo a decenas de miles de fieles en la Plaza de San Pedro: "No se hace el mal porque se reza. Si alguien hace el mal a su pueblo, es culpable. Pero no pueden haber hecho el mal porque rezaron".

13:43 "Crimen de Guerra Cruel" - Ucrania Condena el "Ataque Intencional" al Hotel en KramatorskEl Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania condena el ataque ruso a un hotel en Kramatorsk donde se alojaban periodistas extranjeros. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Georgiy Tykhyi, anunció esto. "Anoche, otro ataque brutal y deliberado de Rusia en las zonas residenciales de Kramatorsk hirió a periodistas de los medios extranjeros que se alojaban en un hotel", escribió el portavoz. Según Tykhyi, los ataques a los representantes de los medios se han convertido en una táctica sistemática de la guerra rusa. "Estos bárbaros crímenes de guerra deben ser condenados y castigados", agregó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

13:14 Después de los Ataques Rusos en Sumy: Informe de la Policía con 4 Muertos y 13 HeridosEl ejército ruso atacó la óblast de Sumy de Ucrania 261 veces ayer, informó la policía local. Al menos 4 personas murieron y 13 resultaron heridas en los ataques a la región norte. Según el periódico ucraniano "Ukrainska Pravda", 6 bloques de apartamentos, 26 casas, una institución educativa, dependencias, automóviles, una tubería de gas y tiendas resultaron dañadas. Además, se incendió la hierba seca en un área de aproximadamente 2 hectáreas.

12:42 Zelensky se Burla de Putin: "Viejo Enfermo desde la Plaza Roja"En ocasión del Día de la Independencia de Ucrania, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no solo presentó el nuevo dron ucraniano Palianytsia, sino que también se burló del líder ruso, Vladimir Putin, en un discurso en video. Zelensky llamó a Putin "un viejo enfermo desde la Plaza Roja" debido a su retórica nuclear. El hombre de 71 años "es un viejo enfermo desde la Plaza Roja que constantemente amenaza a todos con el botón rojo, y no dictará ninguna de sus líneas rojas".

12:14 Ministerio de Energía Informe más de 500 Asentamientos Ukrainianos sin Electricidad después de los AtaquesMás de 500 asentamientos en Ucrania siguen sin electricidad después de los ataques rusos a la infraestructura energética del país, informó el Ministerio de Energía ucraniano a través de la agencia de noticias estatal Ukrinform. La situación en el sector energético es desafiante, pero no se han impuesto restricciones a los consumidores. Los técnicos ya han restaurado la electricidad a más de 7200 personas. El ministerio anima a los ciudadanos a usar la electricidad de manera cuidadosa y responsable, especialmente por las noches. Debido a los daños masivos causados por los ataques de las tropas rusas, el sistema energético sigue siendo muy vulnerable a las interrupciones.

11:38 Ucrania: 160 Incidentes con Soldados Rusos en el Frente en 24 Horas El lado ucraniano documentó 160 situaciones de conflicto en la línea del frente ayer. La lucha fue significativa en diez ubicaciones, con la situación en el sector de Pokrovsk siendo la más volátil, según informó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su actualización matutina. Las tropas rusas iniciaron cinco ataques utilizando 15 misiles y 95 ataques utilizando 127 bombas aéreas guiadas en posiciones y asentamientos ucranianos.

10:57 Empleado de Reuters Desaparecido Después del Ataque a un Hotel en Ucrania - Búsqueda en Escombros en Curso Las tropas rusas atacaron un hotel en la ciudad oriental ucraniana de Kramatorsk anoche, según informes ucranianos. Un empleado de Reuters está desaparecido, y otros dos resultaron heridos. Un comunicado de Reuters indicó que un equipo de seis personas estaba en el Hotel Sapphire cuando tuvo lugar el ataque. El edificio fue claramente impactado por un cohete ayer. "Uno de nuestros colegas sigue desaparecido, y otros dos fueron llevados a un hospital para recibir tratamiento", indicó. Están cooperando con las autoridades de Kramatorsk. El gobernador de la región de Donetsk escribió en Telegram que "las fuerzas rusas atacaron Kramatorsk". Dos periodistas resultaron heridos, y uno sigue desaparecido. "Las autoridades, la policía y los servicios de rescate están en el lugar. Se están realizando operaciones de limpieza de escombros y rescate". El Ministerio de Defensa ruso no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. "Las tropas rusas atacaron la ciudad de Kramatorsk, possibly utilizando un misil Iskander-M", dijo un comunicado de la Oficina del Fiscal General de Ucrania, que ha iniciado una investigación inicial sobre el ataque. El misil impactó a las 22:35 hora local de ayer.

Actualización a las 13:30: El número de empleados de Reuters heridos se ha actualizado a cuatro. Esto fue informado por el jefe de la administración militar regional de Donetsk, Wadym Filaschkin, a través de Telegram.

10:44 Fuerza Aérea Ucraniana: La Mayoría de los Drones Shahed Rusos Interceptados y Destruidos Anoche La defensa aérea ucraniana hizo un buen trabajo anoche: ocho de nueve drones Shahed rusos fueron interceptados y destruidos por las fuerzas de defensa aérea ucranianas. Esto fue informado por la agencia de noticias ucraniana Ukrinform citando al comandante de la fuerza aérea, Mykola Oleschuk. Según él, no solo se interceptaron casi todos los drones kamikaze, sino que también se neutralizaron la mayoría de los misiles lanzados por ellos.

10:20 Ciudad Ucraniana Atacada - Varios Periodistas Occidentales Resultaron Heridos Varios periodistas occidentales resultaron heridos durante la noche en un ataque ruso a la ciudad oriental ucraniana de Kramatorsk, según informes oficiales. Un hotel fue impactado, con dos personas heridas y una todavía atrapada bajo los escombros, escribió el gobernador de la región de Donetsk, Wadym Filaschkin, en Telegram. "Todas las tres víctimas son periodistas: ucranianos, estadounidenses y británicos". El ataque fue confirmado en fuentes pro-rusas. Según ellas, Kramatorsk fue atacada con bombas pesadas de caída libre del tipo FAB-1500. Sin embargo, se informó que una fábrica de maquinaria y varios objetivos militares fueron impactados.

09:54 Electrónica de EE. UU. a Rusia: Nuevas Restricciones de Exportación de EE. UU. Desatan Críticas de China

China ha criticado las normas más estrictas impuestas por EE. UU. a más de cincuenta exportadores de China. Las medidas de EE. UU., según el Ministerio de Comercio chino, perturban el orden comercial global y obstruyen las interacciones comerciales normales. China tomará medidas necesarias para proteger los derechos legales de sus empresas. El Ministerio de Comercio chino respondió a una decisión del gobierno de EE. UU. del viernes pasado, que clasificó a 105 empresas - 42 chinas, 63 rusas y 18 de otros países - en una lista de comercio restringido. Fueron objetivo por diversas razones, incluyendo la transferencia de electrónica de EE. UU. al ejército ruso y la fabricación de miles de drones utilizados por Rusia en su ataque a Ucrania. Estas empresas ahora necesitarán obtener licencias difíciles de obtener.

09:29 "250 Objetivos Potenciales" para Ucrania: ISW Pide el Uso Ilimitado de Misiles de Largo Alcance

El think tank estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) está pidiendo la aprobación sin restricciones del uso de armas de largo alcance en territorio ruso por parte de Ucrania. A pesar del desplazamiento de las fuerzas aéreas a áreas más profundas en la retaguardia, muchos objetivos militares aún están al alcance de los misiles ATACMS de EE. UU., que Ucrania actualmente posee pero no puede utilizar para ataques en territorio ruso debido a las restricciones de Washington. "ISW estima que al menos 250 objetivos militares y paramilitares en Rusia están al alcance de los misiles ATACMS proporcionados a Ucrania por EE. UU.", según un análisis reciente. Sin embargo, solo se permiten ataques con lanzadores múltiples de cohetes HIMARS y cohetes GLMRS. "Esto permite a Ucrania atacar como máximo 20 de los 250 objetivos", dice ISW.

09:06 Kiev: 1190 Soldados Rusos "Eliminados" en un Día

Las pérdidas de personal ruso siguen siendo altas, según las cifras oficiales de Kiev. En un día, se dice que 1190 soldados rusos han sido muertos o incapacitados. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, un total de 607,680 soldados rusos han sido "eliminados" desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. El Ministerio de Defensa de Ucrania informó en su informe diario sobre las pérdidas rusas que el enemigo también perdió cinco tanques más (8547). Desde el inicio de la invasión rusa, Ucrania ha contado más de 16,600 vehículos blindados y alrededor de 14,000 drones que ya no están en posesión de Rusia o han sido destruidos. Estas cifras no pueden ser verificadas de forma independiente. Moscú sigue sin hablar sobre sus propias pérdidas en Ucrania.

08:39 Fuerza Aérea Ucraniana: La Mayoría de los Misiles y Drones Rusos Interceptados Anoche

21:03 Ministro de Defensa del Reino Unido: "Ukraine siempre ha sido el perdedor frente a las fuerzas más grandes de Rusia"

22:12 Tropas rusas hieren a cuatro mujeres en ataque a aldea en Kupiansk

Las tropas rusas atacaron la aldea de Novoosynove en el distrito de Kupiansk de la región de Kharkiv, dejando heridas a cuatro mujeres, informó Oleh Syniehubov, jefe de la administración militar de la región de Kharkiv. "Los ocupantes atacaron la aldea de Novoosynove en el distrito de Kupiansk alrededor de las 12:00. Como resultado del ataque, se incendió un edificio privado", dijo Syniehubov. Las heridas fueron trasladadas a un centro médico. Se están realizando investigaciones sobre las secuelas del ataque.

21:03 Ministro de Defensa del Reino Unido: "Ukraine siempre ha sido el perdedor frente a las fuerzas más grandes de Rusia"

22:12 Tropas rusas hieren a cuatro mujeres en ataque a aldea en Kupiansk

Las tropas rusas atacaron la aldea de Novoosynove en el distrito de Kupiansk de la región de Kharkiv, dejando heridas a cuatro mujeres, informó Oleh Syniehubov, jefe de la administración militar de la región de Kharkiv. "Los ocupantes atacaron la aldea de Novoosynove en el distrito de Kupiansk alrededor de las 12:00. Como resultado del ataque, se incendió un edificio privado", dijo Syniehubov. Las heridas fueron trasladadas a un centro médico. Se están realizando investigaciones sobre las secuelas del ataque.

21:03 Ministro de Defensa del Reino Unido: "Ukraine siempre ha sido el perdedor frente a las fuerzas más grandes de Rusia"

22:12 Tropas rusas hieren a cuatro mujeres en ataque a aldea en Kupiansk

Las tropas rusas atacaron la aldea de Novoosynove en el distrito de Kupiansk de la región de Kharkiv, dejando heridas a cuatro mujeres, informó Oleh Syniehubov, jefe de la administración militar de la región de Kharkiv. "Los ocupantes atacaron la aldea de Novoosynove en el distrito de Kupiansk alrededor de las 12:00. Como resultado del ataque, se incendió un edificio privado", dijo Syniehubov. Las heridas fueron trasladadas a un centro médico. Se están realizando investigaciones sobre las secuelas del ataque.

21:03 Ministro de Defensa del Reino Unido: "Ukraine siempre ha sido el perdedor frente a las fuerzas más grandes de Rusia"

22:12 Tropas rusas hieren a cuatro mujeres en ataque a aldea en Kupiansk

Las tropas rusas atacaron la aldea de Novoosynove en el distrito de Kupiansk de la región de Kharkiv, dejando heridas a cuatro mujeres, informó Oleh Syniehubov, jefe de la administración militar de la región de Kharkiv. "Los ocupantes atacaron la aldea de Novoosynove en el distrito de Kupiansk alrededor de las 12:00. Como resultado del ataque, se incendió un edificio privado", dijo Syniehubov. Las heridas fueron trasladadas a un centro médico. Se están realizando investigaciones sobre las secuelas del ataque.

21:03 Ministro de Defensa del Reino Unido: "Ukraine siempre ha sido el perdedor frente a las fuerzas más grandes de Rusia"

22:12 Tropas rusas hieren a cuatro mujeres en ataque a aldea en Kupiansk

Las tropas rusas atacaron la aldea de Novoosynove en el distrito de Kupiansk de la región de Kharkiv, dejando heridas a cuatro mujeres, informó Oleh Syniehubov, jefe de la administración militar de la región de Kharkiv. "Los ocupantes atacaron la aldea de Novoosynove en el distrito de Kupiansk alrededor de las 12:00. Como resultado del ataque, se incendió un edificio privado", dijo Syniehubov. Las heridas fueron trasladadas a un centro médico. Se están realizando investigaciones sobre las secuelas del ataque.

21:03 Ministro de Defensa del Reino Unido: "Ukraine siempre ha sido el perdedor frente a las fuerzas más grandes de Rusia"

22:12 Tropas rusas hieren a cuatro mujeres en ataque a aldea en Kupiansk

Las tropas rusas atacaron la aldea de Novoosynove en el distrito de Kupiansk de la región de Kharkiv, dejando heridas a cuatro mujeres, informó Oleh Syniehubov, jefe de la administración militar de la región de Kharkiv. "Los ocupantes atacaron la aldea de Novoosynove en el distrito de Kupiansk alrededor de las 12:00. Como resultado del ataque, se incendió un edificio privado", dijo Syniehubov. Las heridas fueron trasladadas a un centro médico. Se están realizando investigaciones sobre las secuelas del ataque.

21:03 Ministro de Defensa del Reino Unido: "Ukraine siempre ha sido el perdedor frente a las fuerzas más grandes de Rusia"

22:12 Tropas rusas hieren a cuatro mujeres en ataque a aldea en Kupiansk

Las tropas rusas atacaron la aldea de Novoosynove en el distrito de Kupiansk de la región de Kharkiv, dejando heridas a cuatro mujeres, informó Oleh Syniehubov, jefe de la administración militar de la región de Kharkiv. "Los ocupantes atacaron la aldea de Novoosynove en el distrito de Kupiansk alrededor de las 12:00. Como resultado del ataque, se incendió un edificio privado", dijo Syniehubov. Las heridas fueron trasladadas a un centro médico. Se están realizando investigaciones sobre las secuelas del ataque.

21:03 Ministro de Defensa del Reino Unido: "Ukraine siempre ha sido el perdedor frente a las fuerzas más grandes de Rusia"

22:12 Tropas rusas hieren a cuatro mujeres en ataque a aldea en Kupiansk

Las tropas rusas atacaron la aldea de Novoosynove en el distrito de Kupiansk de la región de Kharkiv, dejando heridas a cuatro mujeres, informó Oleh Syniehubov, jefe de la administración militar de la región de Kharkiv. "Los ocupantes atacaron la aldea de Novoosynove en el distrito de Kupiansk alrededor de las 12:00. Como resultado del ataque, se incendió un edificio privado", dijo Syniehubov. Las heridas fueron trasladadas a un centro médico. Se están realizando investigaciones sobre las secuelas del ataque.

El Ministro de Defensa del Reino Unido, John Healey, escribe un artículo para "European Pravda", conmemorando el Día de la Independencia de Ucrania. Hace tres décadas, Ucrania declaró su soberanía, jurando una vida más brillante y próspera como una democracia autogobernada, liberada del dominio de la Rusia soviética. Este año, los ucranianos celebran su Día de la Independencia en medio del conflicto. Es una lucha cuesta arriba mantener la libertad e independencia frente a la invasión despiadada e ilegal de Putin. Healey reconoce que "Ucrania ha luchado constantemente contra el poder militar y los recursos de Rusia. Hoy, honramos al pueblo ucraniano". Tanto el ejército como los civiles muestran una valentía tremenda en su lucha. El Reino Unido se compromete a estar al lado de Ucrania, brindando apoyo inquebrantable mientras sea necesario. En consecuencia, el Reino Unido lanza una campaña, instando a los británicos y a otros en todo el mundo a mostrar su apoyo a Ucrania a través de las redes sociales. Healey anima a "compartir las publicaciones 'Haz Ruido por Ucrania' en las redes sociales, ya que la amistad y la solidaridad, además de la ayuda militar y económica, son cruciales".

20:05 Zelensky Promueve a Syrsky a General

El Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha nombrado a Oleksandr Syrsky, jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, al rango de General. Según un decreto firmado por Zelensky, Syrsky ha sido ascendido desde su anterior rango de Coronel General. El ascenso se debe al progreso notable logrado por las tropas ucranianas en las fronteras rusas de Kursk.

Puedes encontrar todos los desarrollos anteriores aquí.

En el contexto de la ciberseguridad y el conflicto geopolítico en curso, dos posibles oraciones podrían ser:

El miedo a la represalia en una posible guerra cibernética contra Rusia podría disuadir a algunos países occidentales de proporcionar apoyo tecnológico crítico a Ucrania. Si la guerra cibernética tiene un impacto significativo en la infraestructura de Ucrania, podría exacerb

Lea también: