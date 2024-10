A las 4:00 p.m., el anciano gobernador de Cherson murió debido a un ataque de aviones no tripulados rusos.

15:49 Wagenknecht y Wadephul elogian a Woidke, Voigt y Kretschmer por su iniciativa en Ucrania

A pesar de la mayoría de las críticas dirigidas al llamamiento conjunto sobre Ucrania de los ministros de Sajonia y Brandeburgo, Michael Kretschmer y Dietmar Woidke, así como del presidente de la CDU de Turingia, Mario Voigt, la presidenta de la BSW, Sahra Wagenknecht, ha aprobado su llamamiento conjunto. Lo ha considerado "astuto y único", según ha declarado a la "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Del mismo modo, el experto en política exterior de la CDU, Johann Wadephul, ha elogiado la propuesta, calificándola de "responsable" ya que subraya nuestros principios, reconoce la violación de derecho internacional por parte de Rusia, nuestra firme compromiso con la UE y la OTAN, y aboga por una resolución de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. Wadephul ha calificado el llamamiento de "esfuerzo serio" para tender un puente de negociación de coalición mientras se mantienen las creencias personales. Además, ha destacado cómo los tres políticos principales de la CDU y la SPDAppearance jointly coming forward is "an impressive gesture".

15:30 Políticos del este propician una resolución diplomática para Ucrania: "La integridad se sacrifica por el mantenimiento del poder"

El líder de la CDU, Friedrich Merz, condena la petición de políticos del este para una resolución diplomática del conflicto entre Rusia y Ucrania. "Ucrania lucha constantemente por su supervivencia. Apoyarla debería seguir siendo nuestra prioridad, incluso cuando surjan negociaciones de paz si ambas partes están de acuerdo", declaró Merz al "Süddeutsche Zeitung". Además, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Bundestag, Michael Roth, ha expresado sus preocupaciones, señalando que la carta de los tres designados ministros-presidentes, si hubiera sido una estrategia para las negociaciones de coalición con la BSW, merece un enfoque cauteloso. La misma opinión fue expresada por la eurodiputada del FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, quien compartió su perspectiva en la "Rheinische Post": "Parece que nuestros principios queridos están siendo negociados por un poco de poder y ganancia política". Los líderes de Sajonia y Brandeburgo, Michael Kretschmer de la CDU y Dietmar Woidke de la SPD, y el presidente de la CDU de Turingia, Mario Voigt, habían contribuido a un artículo de opinión en la "Frankfurter Allgemeine Zeitung", abogando por un alto el fuego en Ucrania y instando al gobierno federal a negociar con Rusia. Leer más aquí.

15:05 Autopsia sugiere una causa natural de muerte para la "ballena espía"

Las afirmaciones infundadas de activistas de derechos animales que sugerían que la supuesta "ballena espía" en Noruega había sido disparada han sido desmentidas tras una autopsia. La causa probable de la muerte se determinó que fue una infección bacteriana, possibly due to a mouth wound. El Instituto Veterinario Noruego y los investigadores forenses de la policía confirmaron que no se encontraron heridas de bala ni fragmentos de metal en el mamífero marino, y solo se detectaron heridas cutáneas superficiales. La ballena beluga, que se informó que llevaba un arnés con una cámara y la inscripción "Equipo de San Petersburgo" en Noruega en 2019, fue encontrada muerta en una bahía noruega en agosto de 2024, lo que provocó críticas de dos organizaciones de protección animal.

14:33 Informes de ataques continuos de drones en Kyiv

La fuerza aérea de Ucrania informó que los drones rusos atacaron el país durante la noche, con los principales objetivos siendo la infraestructura crítica. Según el informe de la fuerza aérea, se lanzaron 19 drones, lo que resultó en que 9 fueran derribados y 7 más fueran neutralizados por contramedidas electrónicas. El estado de los tres drones restantes es desconocido. Las autoridades en Kyiv informaron que un edificio de varios pisos en la capital había sido dañado por uno de los drones, y el incendio subsiguiente fue apagado rápidamente. En la región del sur de Jersón, las autoridades informaron múltiples ataques a la infraestructura crítica, servicios públicos y 35 residencias privadas en las últimas 24 horas, lo que resultó en una fatalidad y cuatro heridos.

14:04 El Kremlin descarta la necesidad de la atención de la IAEA por parte de Kyiv

"Kyiv continúa actuando de manera temeraria, y sin duda informaremos a los representantes de la IAEA de esto", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en referencia a la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), el vigilante nuclear de la ONU. El jueves, las fuerzas rusas afirmaron haber interceptado un drone ucraniano cerca de la planta nuclear de Kursk, con ciertos medios de comunicación informando sobre un incendio supuestamente a varias millas de distancia. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Heorhiy Tykhyi, negó las afirmaciones de que Ucrania había atacado la central nuclear con armas.

13:46 Francia entrega 12 obuses Caesar a Ucrania

El consorcio de defensa KNDS, liderado por Francia y Alemania, ha firmado un contrato para la entrega de 12 obuses Caesar, financiados por Ucrania. Caesar significa "Camión equipado con un sistema de artillería" - un sistema de artillería autopropulsado con un alcance de hasta 55 kilómetros. El ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, anunció la entrega en la plataforma X. "Aumentar la capacidad de producción de nuestra industria de defensa apoya a Ucrania", dijo Lecornu. Francia ha proporcionado anteriormente obuses Caesar a Ucrania en múltiples ocasiones.

13:11 Ucrania: Incendio provocado causa estragos en la sede del FSB en Novosibirsk

Un individuo desconocido prendió fuego a la sede del Servicio de Seguridad Federal (FSB) de Rusia en Novosibirsk el 3 de octubre, como se muestra en un video publicado por el servicio de inteligencia militar ucraniano. El pirómano se ve supuestamente encendiendo las llamas y siendo engullido por ellas. Los medios de comunicación rusos confirmaron el incidente.

12:34 Rusia: Asesinato de Funcionario Nuclear por BombaUn individuo relacionado con la planta de energía nuclear controlada por Rusia en Zaporizhzhia encontró su muerte en un atentado con coche bomba. El servicio de seguridad de Ucrania difundió imágenes del estallido, identificando a la víctima como Andriy Korotky, el "jefe de seguridad" de la planta de energía. Korotky fue etiquetado como "criminal de guerra" por conspirar con las fuerzas rusas y denunciar a empleados proucranianos de la planta, según el servicio de seguridad. La administración de la planta de energía confirmó la muerte de Korotky, atribuyéndola a un "ataque terrorista instigado por Kiev". Yuri Chernichuk, director de la planta de energía, denunció el "planes temerario" que requería castigo. Las autoridades rusas afirman que un dispositivo explosivo fue plantado debajo del coche de Korotky en su residencia, que estalló al salir.

12:02 Munz: Estrategia de Putin: Demostrar el Valor de la GuerraDespués de la captura del ejército ruso de Vuhledar en el este de Ucrania, se espera que Putin ejerza más presión en la región. Según Rainer Munz, el frecuente ascenso de Putin de veteranos de guerra a posiciones influyentes sirve para enfatizar el valor del conflicto.

11:29 Ucrania: 177 Soldados Ucranianos Mueren en Cautiverio RusoDesde que Rusia invadió Ucrania, al menos 177 soldados ucranianos retenidos como prisioneros de guerra han fallecido en cautiverio ruso, según informó Victoria Tsymbaliuk, portavoz del Centro de Coordinación de Prisioneros de Guerra de Ucrania Independiente en Kiev. Se presume que el número real de fallecidos en custodia rusa es significativamente mayor debido a la falta de monitoreo global. "No todas las bajas están contabilizadas y numerosos casos remainen sin reconocer por Rusia", dijo ella. Se han reportado numerosos casos de trato inhumano y consecuencias mortales para los soldados ucranianos durante su custodia rusa. La Oficina del Procurador General de Ucrania inició procedimientos criminales por la ejecución de 84 soldados ucranianos en septiembre.

11:00 Ucrania: Drones Rusos Asolan la Región de KirowohradLas fuerzas rusas lanzaron un ataque con drones en la región de Kirowohrad en el centro de Ucrania, según informó Andriy Raykovych, jefe de la administración militar regional, en su canal de Telegram. El ataque con drones supuestamente dañó un edificio administrativo de una empresa en Holovanivsk, dejando a una persona herida.

10:27 Aseguradora UNIQA Sale de RusiaUNIQA, una aseguradora austriaca, ha completado la venta de su filial rusa a la aseguradora local Renaissance Life. El precio de venta no se ha revelado. UNIQA anunció sus planes de vender la joint venture de seguros con Raiffeisen Bank International (RBI) a Renaissance Life hace más de un año. "[El cierre de la transacción marca] nuestra salida del mercado ruso", dijo Wolfgang Kindl, miembro de la junta de UNIQA.

09:55 Depósitos de Combustible Rusos en LlamasIncendios han estallado en dos depósitos de combustible rusos durante la noche. En la región de Voronezh (ver entrada 05:10), el gobernador regional, Alexander Gusev, atribuyó un ataque con drone ucraniano al incendio. Afirmó que fragmentos de un drone de combate interceptado encendieron un tanque vacío. Se difundieron imágenes no verificadas del supuesto ataque con drone en las redes sociales, aunque el alcance de la destrucción era incierto. Mientras tanto, un incendio ha consumido una zona de almacenamiento de combustible de 10,000 metros cuadrados en un pueblo ruso cerca de Perm en la región de los Urales. Los servicios de emergencia rusos informaron esto, pero no mencionaron ataques con drones. El pueblo está ubicado a casi 1.700 kilómetros de Ucrania. Explorar más detalles aquí.

09:30 Navalny Desestima las Conversaciones con Putin como InútilesJulia Navalnaya, esposa del crítico del Kremlin Alexei Navalny, desestimó la posibilidad de conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin como infructuosas. "No hay necesidad de entablar diálogos con él [...]. Nuestro objetivo sigue siendo perseguir la justicia, un día triunfante", dijo ante el Consejo Constitucional Francés en París. Afirma que la comunidad internacional no comprende que Putin no espera negociaciones, sino que las menosprecia. Navalnaya enfatizó la importancia de ser constante frente a este régimen y sin miedo. En julio, fue agregada a una lista rusa de "terroristas y extremistas". Poco antes, un tribunal ruso había emitido una orden de arresto en su contra por su papel en una "organización extremista".

08:58 Ucrania Revela las Pérdidas de Rusia

El Estado Mayor Ucraniano reveló las estadísticas actualizadas de las bajas rusas en Ucrania. Según sus estimaciones, Rusia ha sufrido aproximadamente 657,940 muertes de tropas desde el 24 de febrero de 2022, incluyendo 1,230 muertes en las últimas 24 horas. El informe de Kiev también cita la destrucción de 15 tanques, 59 sistemas de artillería y 101 drones. Rusia ha sufrido supuestamente 8,908 pérdidas de tanques, 18,965 bajas de sistemas de artillería, 368 pérdidas de aviones, 328 pérdidas de helicópteros, 16,494 pérdidas de drones, 28 bajas navales y la pérdida de un submarino, según Ucrania. Las evaluaciones occidentales sugieren pérdidas mucho más modestas, pero es probable que sean subestimaciones.

08:09 Ucrania Informa 82 Asaltos Rusos en la Región de Sumy

10:33 Rusia ataca región de Sumy en Ucrania 82 veces en las últimas 24 horas

Según la actualización de Telegram de la administración militar regional, las fuerzas afiliadas a Rusia atacaron la región de Sumy en el este de Ucrania 82 veces en las últimas 24 horas. Desafortunadamente, 8 personas resultaron heridas en estos ataques. Se informes que los atacantes utilizaron morteros, artillería, lanzacohetes, bombas guiadas y drones. Más de diez comunidades, incluidas Mykolajiw, Chotyn, Junakiwka, Myropillja, Bilopillja, Richkyivka, Krasnopillja, Velika Pysarivka, Nova Sloboda, Hluchiw, Shalyhyne, Esman y Seredyna-Buda, resultaron afectadas. La región de Sumy comparte frontera con las regiones rusas de Bryansk, Kursk y Belgorod.

07:33 Ucrania abre su primer centro de reclutamiento en Polonia

El ejército ucraniano ha establecido un centro de reclutamiento en la ciudad polaca de Lublin. Anunciado por el Ministerio de Defensa de Ucrania, es el primer centro de reclutamiento en el extranjero para el ejército ucraniano. Se planeó capacitar una "Legión ucraniana" en Polonia bajo un acuerdo de seguridad firmado entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el primer ministro polaco Donald Tusk en julio. La invasión rusa ha llevado a Polonia a acoger casi un millón de ucranianos. Se estima que alrededor de 300,000 adultos ucranianos están actualmente asentados en Polonia. El ministro de Defensa de Polonia, Waldemar Sadowski, confirmó que Polonia es responsable solo del entrenamiento militar de los voluntarios ucranianos, y hasta ahora el número de voluntarios es bajo.

06:52 ISW: Las fuerzas rusas no tienen los recursos para mantener los ataques en el este de Ucrania

Según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), las fuerzas rusas no tienen los personal y suministros necesarios para mantener sus operaciones ofensivas en el este de Ucrania de forma indefinida. La ofensiva dirigida al este de Ucrania había sido meticulosamente planeada por la dirección militar rusa durante varios meses, pero los recursos y reservas acumulados con este propósito probablemente se hayan agotado significativamente debido a los prolongados enfrentamientos de los últimos meses, según el ISW.

06:12 Zelensky: "La línea del frente necesita refuerzos"

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky consideró la reciente visita del nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a Kyiv como "significativa" en su discurso vespertino. Zelensky destacó la importancia de implementar todos los acuerdos de apoyo a la defensa de Ucrania que aún no se han cumplido o se han implementado parcialmente... También destacó la necesidad de reforzar las líneas del frente y solicitó el derecho a utilizar armas de largo alcance contra objetivos militares situados en territorio ruso.

05:35 Ucrania busca inversores extranjeros para su industria de armas

El Ministerio de Defensa de Ucrania busca inversores extranjeros para su industria de armas, según informó la agencia de noticias Ukrinform. Se organizó una exposición de armas especial para posibles inversores en el extranjero en un lugar no revelado de Ucrania, según el vice ministro Dmytro Klimenkov. Mostró various armas ucranianas, como un sistema de misiles antitanque, un sistema de artillería autopropulsado, drones no tripulados y vehículos para la limpieza de minas. Según él, el Ministerio de Defensa de Ucrania ha invertido 4 mil millones de dólares (3,6 mil millones de euros) en la industria de armas y busca atraer más inversiones de socios internacionales.

05:10 Moscú: Drone derribado causa incendio en tanque de petróleo

En la región rusa de Voronezh cerca de la frontera con Ucrania, los oficiales de defensa aérea afirman haber derribado varios drones ucranianos durante la noche. Uno de estos drones supuestamente aterrizó en la propiedad de un depósito de petróleo, causando que un tanque vacío se incendiara, según la actualización de Telegram del gobernador Alexander Gusev. Los informes iniciales sugieren que no hay heridos. Los eventos no pueden ser verificados de forma independiente.

02:51 Kyiv refuerza la defensa oriental

El comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Oleksandr Syrsky, ha ordenado el fortalecimiento de las instalaciones de defensa en la región oriental de Donetsk. Las fuerzas rusas han avanzado en varios sectores en el este de Ucrania. Syrsky anunció a través de las redes sociales que está trabajando con la 25.ª Brigada de Asalto Aéreo Sicheslav para fortalecer "una de las líneas del frente más importantes".

22:22 El turismo en Letonia sufre debido a la guerra

La industria turística de Letonia está siendo afectada por la guerra de Rusia en Ucrania, según informó el periódico letón "Diena" hoy. Los empresarios del sector de la hospitalidad, así como la Oficina Central de Estadística, informaron que la guerra está impidiendo la recuperación de la industria turística después de la pandemia de COVID-19. Además, los posibles turistas de varios países perciben los Países Bálticos como un lugar inseguro donde se están produciendo conflictos militares.

21:40 Suiza compromete 1.500 millones de francos suizos para la reconstrucción de Ucrania

Suiza ha prometido destinar 1.500 millones de francos suizos (equivalentes a 1.540 millones de euros) a los esfuerzos de reconstrucción en Ucrania durante los próximos cuatro años, según anunció el embajador de Suiza en Ucrania y Moldavia, Felix Baumann. Aproximadamente 1.000 millones de francos se destinarán a los sectores de autogobierno de Ucrania, limpieza de minas y ayuda humanitaria. Los fondos restantes se destinarán a iniciativas de reconstrucción que involucran al sector privado suizo, según el Ministerio de Desarrollo Comunitario y Territorial de Ucrania. "Para subrayar nuestro compromiso, nuestro representante aquí estará involucrado en la ejecución del proyecto", dijo Baumann en una reunión con el ministro Oleksiy Kuleba. Kuleba también destacó la construcción de viviendas para más de 4,5 millones de personas desplazadas dentro del país como una prioridad de la cooperación con Suiza.

20:39 Ucrania Recibe Sistema de Defensa Aérea Patriot de Rumanía Las autoridades ucranianas han confirmado el recibo de un sistema de defensa aérea Patriot de Rumanía, según el portavoz del Ministerio de Defensa de Rumanía, Constantin Spinu, hablando con Radio Libre Europa. "Extiendo mi gratitud a cada nación que nos ayuda con la defensa aérea. Estoy particularmente agradecido con Rumania por donar sistemas Patriot. Juntos, podemos aumentar nuestra efectividad, poniendo fin al terror ruso al destruir conjuntamente drones Shahed y misiles", dijo el presidente Volodymyr Zelenskyy en su discurso del miércoles por la noche. Inicialmente reacio, Rumanía decidió finalmente en junio donar uno de sus Patriots. La orden de entrega se emitió el mes pasado.

19:57 Forbes: Gazprom es Named la Compañía Rusa Menos Rentable Según Forbes, Gazprom, una empresa estatal rusa, registró una pérdida neta de 5.500 millones de euros en 2023, lo que marca la primera pérdida de este tipo en 25 años. El Complejo Químico de Gas del Amur, una joint venture entre el holding ruso Sibur y la empresa china Sinopec, ocupó el segundo lugar en la lista de Forbes de las empresas rusas menos rentables. Otras empresas en la lista de las cinco empresas rusas menos rentables incluyen Ozon (con una pérdida neta de 408 millones de euros), la Corporación Unida de Aviación (afiliada a Rostec, con una pérdida neta de 326 millones de euros) y la red social rusa VK (con una pérdida neta de 326 millones de euros).

