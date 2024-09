A las 3:13, las fuerzas militares rusas bombardean indiscriminadamente un distrito residencial en Kostantynivka

02:22 Los ucranianos podrían enfrentar cortes de energía prolongados de 12 horas o más durante el invierno

Según el pronóstico del Instituto Ucraniano de Estrategias Energéticas, los ucranianos podrían enfrentar cortes de energía que duren un mínimo de 12 horas cada día durante el otoño y el invierno. En el peor de los casos, estos cortes podrían prolongarse hasta 20 horas. La previsión razonable asume una operación estable de ocho a nueve unidades de la central nuclear y un invierno sin heladas severas. Para lograr esto, se debe restaurar aproximadamente la mitad de los 6 gigavatios de capacidad dañada. Si Rusia continúa atacando el sector energético de Ucrania, el instituto advierte que los cortes podrían prolongarse hasta 20 horas, lo que obligaría a la gente a pasar sin calor y electricidad en la situación más adversa.

00:29 Suiza prolonga la protección para los refugiados ucranianos

Suiza ha prolongado su estatus de protección para los refugiados ucranianos hasta al menos el 4 de marzo de 2026. Esta decisión surge de la expectativa de que la situación en Ucrania no mejorará en el futuro cercano. En marzo de 2022, Suiza concedió a los refugiados ucranianos la protección temporal "S", que concede una forma limitada de protección a las personas que enfrentan un peligro serio y generalizado.

23:03 Tres muertos en ataques ucranianos en la región fronteriza de Rusia

Tres personas han fallecido en ataques ucranianos en la región fronteriza rusa de Belgorod, según informes rusos. El gobernador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, declaró que el pueblo de Novaya Tavolzhanka fue objeto de repetidos ataques con artillería por parte de las fuerzas ucranianas, lo que resultó en tres muertos y dos heridos. La región fronteriza de Belgorod es un objetivo frecuente de ataques aéreos y con drones de Ucrania.

22:09 Diputado ucraniano culpa a Rusia por ataques intencionales a escuelas

El diputado ucraniano Roman Hryshchuk ha acusado a Rusia de intensificar los ataques a instituciones educativas en Ucrania al comenzar el nuevo curso escolar. "Esto es un esfuerzo calculado para intimidar a los ucranianos", dijo Hryshchuk al "Kyiv Independent". Según la plataforma de noticias, al menos 12 instalaciones educativas, entre ellas un instituto militar, un instituto de aviación, una universidad y escuelas dispersas por todo Ucrania, han sufrido daños por ataques rusos en un período de tres días. Decenas de personas han resultado muertas o heridas.

21:36 ISW cree que Putin sigue confiando en someter a Ucrania

Los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) especulan que el presidente ruso Vladimir Putin sigue ambicionando someter a Ucrania. A pesar de los avances ucranianos en territorio ruso en la región de Kursk, ISW afirma que esto no ha alterado esta idea. Aunque la ofensiva parece estar afectando al ejército ruso a nivel operativo, todavía no ha llevado a Putin a reconsiderar su estrategia. ISW supone que Putin sigue creyendo que Rusia puede alcanzar sus objetivos mediante una guerra prolongada y superar el apoyo occidental. Por lo tanto, Putin no está inclinado a negociaciones que no culminen en la rendición de Ucrania y Occidente a sus demandas.

21:03 Serbia, candidata a la UE, reafirma su lealtad a Putin

El presidente ruso Vladimir Putin maintenance una reunión con el viceprimer ministro serbio Aleksandar Vulin en el margen de un foro económico en Vladivostok. Según la televisión rusa, Putin dijo que el presidente serbio Aleksandar Vucic también ha sido invitado a la próxima cumbre del BRICS en Rusia en octubre. Vulin reafirmó que Serbia es tanto un "aliado ruso" como un aliado estratégico. A pesar de la presión enorme, Serbia, bajo el liderazgo de Vucic, "nunca se alineará con la OTAN, nunca impondrá sanciones a Rusia y nunca permitirá" acciones hostiles contra Rusia desde su territorio. Serbia mantiene relaciones amistosas con Rusia, incluso en su capacidad como candidata de la UE.

20:29 Miles huyen de Pokrovsk

Numerosas personas están evacuando la ciudad ucraniana oriental de Pokrovsk, ubicada a unos 10 kilómetros de la línea del frente. Más de 20.000 personas han abandonado la ciudad en un mes, según informó el gobernador de la región de Donetsk, Vadym Fillaschkin, a Interfax Ucrania durante un programa de televisión. Approximately 26,000 people remain in Pokrovsk, including over 1,000 children. Before the conflict, the industrial and mining city was home to almost 65,000 residents. Pokrovsk serves as a significant logistics hub for the Ukrainian army. Ukrainian troops have been retreating from a Russian advance in the region for several months. Recently, pro-Russian military bloggers claimed that Russian troops had advanced into the towns of Selydove and Ukrainsk and fought there.

19:55 EE. UU. acusa a Rusia de interferir en las elecciones presidenciales

Estados Unidos acusa a Rusia de intentar manipular las elecciones presidenciales de noviembre con desinformación objetivo. A través de sus medios estatales, el Kremlin habría llevado a influencers ingenuos en EE. UU. a adoptar su propaganda, afirma el fiscal general Merrick Garland. Por lo tanto, se han impuesto sanciones, se han presentado cargos criminales y se ha ordenado el secuestro de dominios de internet. Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., estas penalties afectan a diez personas y dos organizaciones, que incluyen representantes de la broadcaster estatal rusa RT, hackers y una organización no gubernamental asociada con el Kremlin. Se les acusa de utilizar inteligencia artificial (IA) para campañas de desinformación objetivo "contra la campaña electoral de EE. UU.". Para obtener más información, consulte aquí.

La Unión Europea podría ofrecer ayuda humanitaria a Ucrania durante el invierno, teniendo en cuenta los posibles cortes de energía prolongados. Dado los ataques rusos al sector energético de Ucrania, la Unión Europea podría proporcionar generadores, calentadores y otros recursos esenciales para mitigar el impacto en los civiles ucranianos.

