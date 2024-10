A las 23:46, Ucrania informa: los rusos ejecutan a prisioneros de guerra adicionales - 93 militares fueron ejecutados

Fuerzas del Orden Tienen Información Verificada Sobre Ejecuciones en Masa de Prisioneros de Guerra Ucranianos por Tropas Rusas. Según informó Ukrinform, Yuri Belousov, jefe del departamento de guerra de la Fiscalía General, declaró en la radio nacional: "Hemos recibido información sobre 93 de nuestros soldados que han sido asesinados en el campo de batalla", dijo. Belousov destacó que alrededor del 80% de los prisioneros de guerra ucranianos han sido masacrados este año. La práctica de exterminarlos comenzó tan temprano como noviembre de 2023. "La actitud de los soldados rusos hacia nuestros prisioneros de guerra ha cambiado", dijo Belousov.

22:14 Actualización: Rendición Preliminar de Kiev para la Adhesión a la OTAN? A pesar de buscar recuperar los territorios ocupados por Rusia en la última década, Ucrania enfrenta dificultades en personal, armas y apoyo necesario de la alianza occidental. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy menciona "decisiones significativas" que se están preparando con Washington y otros países para la reunión del grupo de contacto de Ramstein el 12 de octubre. Según "Financial Times", la nueva estrategia de Ucrania implica solicitar asistencia militar y diplomática de los aliados para llevar a Rusia a la mesa de negociaciones. Los diplomáticos occidentales y cada vez más oficiales ucranianos creen que las garantías de seguridad sustanciales podrían servir como base para una resolución negociada, con Rusia manteniendo efectivamente, aunque no oficialmente, el control sobre partes del territorio ucraniano que ocupa actualmente. Además, se discuten possibilities de que Ucrania se una a la OTAN como parte de este acuerdo.

**21:23 Revisión: Rusia Pierde Tres Veces Más Equipo, Ucrania Espera Entregas de Tanques Rusia está perdiendo, en promedio, tres veces más equipo que Ucrania, y está "sistemáticamente agotando sus reservas de equipo heredado de la Unión Soviética, mientras que su producción, como la de Ucrania, apenas cubre una fracción de lo que pierde", dice Jakub Janowski, analista con sede en Praga que trabaja para el servicio de inteligencia abierto Oryx de los Países Bajos. En comparación con el potencial de movilización, la fuerza laboral y las capacidades de producción, la situación actual favorece a Rusia. Sin embargo, Konrad Muzyka, analista polaco y director de Rochan Consulting, advierte que el tiempo juega a favor de Rusia. Janowski cree que a pesar de que Rusia tiene más soldados y mayor potencia de fuego, podría seguir luchando si el Occidente aumenta su apoyo. Además, aún faltan entregas de equipo militar prometido. Según Oryx, Kiev aún espera entregas prometidas de al menos 280 tanques, 480 vehículos de personal blindados, 1200 transportes de tropas y 180 vehículos de artillería móvil.

20:34 Anuncio: Ucrania Afirma Derribar Avión de Combate Ruso, Fotos Muestran Restos Ukrainian forces affirm to have brought down a Russian combat aircraft. The airplane was struck near Kostiantyniwka in the Donetsk province on Saturday, reported the head of the local military administration. Photographs depict charred remains of an aircraft that crashed into a house, setting it ablaze.

19:54 Opinión: "Imposible para Ucrania igualar a Rusia en efectivos" Para obtener ventaja sobre Rusia en el campo de batalla, Ucrania debe adoptar "estrategias no convencionales", dice Dmytro Schmajlo, cofundador y director general del think tank con sede en Kiev "Centro de Seguridad y Cooperación de Ucrania". Esto incluye ataques de largo alcance. Con tales ataques de artillería y misiles, Ucrania podría haber incapacitado rutas de suministro y bases durante meses durante la contraofensiva de otoño de 2022, obligando a las tropas rusas a abandonar regiones como Jersón y Járkov. "Es poco realista que Ucrania iguale a Rusia en efectivos", dice Schmajlo. Por lo tanto, el enfoque debe estar en obstaculizar la logística enemiga y centrarse en golpear el "corazón" del complejo militar-industrial. En la actualidad, Ucrania está utilizando sus drones autónomos desarrollados internamente para atacar en lo profundo de Rusia.

19:20 Declaración: "Imposible para Ucrania igualar a Rusia en efectivos" Röttgen baja las expectativas de una paz rápida. "La diplomacia tiene una oportunidad si Putin entiende que no puede ganar mediante la guerra", le dice "Der Spiegel": "El Occidente está haciendo demasiado poco para ayudar a llegar a ese punto", critica. "La solución será política. Pero tiene un requisito previo militar: no implica recuperar todos los territorios ucranianos. En cambio, consiste en que Ucrania obtenga la ventaja en el campo de batalla hasta que Putin comprenda: no hay nada más que ganar con la guerra". Para lograr esto, Ucrania necesita asistencia internacional constante y efectiva.

18:36 Ucrania: Más de medio millón de explosivos desactivados Los equipos de desactivación de explosivos ucranianos han desactivado y neutralizado con éxito más de 533,200 dispositivos explosivos desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, según un informe de los servicios de emergencia. Han limpiado 148,858 hectáreas de tierra de minas y 4,018 bombas aéreas. En las últimas 24 horas, las unidades de servicios de emergencia abordaron 173 incidentes y neutralizaron y eliminaron 293 dispositivos explosivos, incluyendo dos bombas aéreas. Las áreas más afectadas fueron Járkov (35,815 veces), Jersón (16,560 veces), Donetsk (14,826 veces), Kiev (11,393 veces), Mikolaiv (9,360 veces), Chernígov (6,948 veces) y Sumy (4,425 veces). Ucrania lidera el mundo en países afectados por minas. En los últimos dos años, los expertos militares ucranianos han limpiado 30,000 kilómetros cuadrados de minas - un área del tamaño de Bélgica o Moldavia. Desde 2022, aproximadamente 174,000 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano se han contaminado con explosivos.

17:54 Antiguo Secretario General de la OTAN Stoltenberg Suggests Early Membership for Ucrania a pesar de la Ocupación RusaActualmente, la postura pública es que Ucrania debería convertirse en miembro de la OTAN en el futuro, pero solo después de la conclusión de la guerra contra Rusia. Ucrania desea recuperar el control de todo su territorio para lograr este objetivo. Recientemente, el antiguo Secretario General de la OTAN Jens Stoltenberg propuso una posible vía para que Kiev se una antes. El territorio reconocido por la OTAN no necesariamente debe alinearse con la frontera internacionalmente reconocida. "Se necesita una línea que active el artículo 5 y Ucrania debe controlar todo el territorio hasta esa frontera". El artículo 5 significa el compromiso de defensa mutua que obliga a otros miembros a proteger militarmente al miembro. Alemania Occidental consideraba a Alemania Oriental como parte de una Alemania más grande, explicó Stoltenberg. "Pero la OTAN solo protegió a Alemania Occidental". Además, EE. UU. proporciona garantías de seguridad a Japón, no para las Islas Kuriles, que Japón considera su propio territorio pero están controladas por Rusia. Ucrania presentó su solicitud de membresía en la OTAN en 2022. Actualmente, aproximadamente una quinta parte del territorio de Ucrania está bajo control ruso.

17:19 Político de la CDU Röttgen Critica el "Miedo" de ScholzEl especialista en política exterior de la CDU Norbert Röttgen acusa al Canciller Federal Olaf Scholz de fomentar la renuencia social a continuar apoyando a Ucrania con armas mediante su "miedo". Röttgen expresó estas opiniones durante una entrevista con "Der Spiegel". La renuencia del Canciller a emplear medidas de apoyo a Ucrania por demasiado arriesgadas, insinuando que la autodefensa de Ucrania es la escalada en lugar del ataque ruso, es culpa de Scholz, según Röttgen. "Un Canciller no debería dejarse gobernar por el miedo. No debería dejar que el miedo gobierne sus acciones políticas".

16:44 Ucrania Espera un Asalto a la Ciudad Principal de SaporischschjaSegún la dirección militar ucraniana, las fuerzas rusas se están preparando para un ataque inminente hacia la ciudad importante de Saporischschja. Con este ataque, entre otros objetivos, se espera que se perturben las rutas de suministro a los sectores de defensa orientales alrededor de Donbass. El representante militar Vladislav Voloshin expresa sus preocupaciones sobre la situación, stating, "Las condiciones son desafiantes, como se evidencia en la guerra de artillería en curso, junto con el bombardeo de nuestras posiciones y los ataques a nuestras líneas". La guerra de artillería es el fuego de artillería que targets posiciones enemigas identificadas. Además, hay ataques pesados de aire y misiles en esta sección frontal cerca de Saporischschja: "La situación remains unstable". En la región de Saporischschja, las tropas rusas han ocupado la parte sur de la área, incluyendo la planta nuclear de Saporischschja, pero no la ciudad principal en sí.

16:17 Informes: Rusia Pierde Drone Stealth en el Espacio Aéreo de UcraniaSegún los informes, las fuerzas militares de Moscú han perdido un drone stealth en el espacio aéreo ucraniano. Varios canales de Telegram pro-rusos y pro-ucranianos han compartido inteligencia que sugiere que el avión no tripulado de combate, un S-70 Okhotnik, se estrelló en la región de Donetsk. Un miembro de la fuerza aérea ucraniana afirmó que el S-70 lanzó bombas de racimo hacia posiciones ucranianas antes de ser derribado por fuego amigo ruso para evitar su captura por las fuerzas ucranianas. Este drone stealth tiene una capacidad de carga útil de hasta 2000 kilogramos y se espera que entre en producción masiva más tarde este año, según fuentes rusas.

15:44 Informe: La Mitad de los Municiones de Artillería de Rusia Proporcionadas por Corea del NorteSegún un informe publicado por "The Times" y respaldado por servicios de inteligencia occidentales, Corea del Norte suministra aproximadamente la mitad de las granadas de artillería utilizadas por Rusia en Ucrania. Pyongyang está proporcionando alrededor de 3 millones de granadas anualmente a Moscú, y aunque muchas de estas granadas se cree que son defectuosas, han jugado un papel crucial en el progreso de Rusia en el este de Ucrania, incluyendo la reciente captura de Wuhledar en la región de Donetsk. A medida que las reservas de municiones de Rusia disminuyen debido al uso intensivo en Ucrania, Corea del Norte se ha convertido en el principal proveedor externo de armas de Moscú. En agosto, la agencia de noticias de Corea del Sur Yonhap informó que Corea del Norte recibió tecnología de Rusia para facilitar el uso de satélites espía, tanques y aviones a cambio de granadas de artillería. En junio, los dos países firmaron un pacto de defensa militar.

15:16 Rusia Emplea Drones No Identificados Contra UcraniaSegún "Kyiv Independent", el antiguo portavoz de la fuerza aérea Yuriy Ihnat menciona que junto con los drones Shahed, Rusia está aumentando el uso de modelos de drones no identificados en ataques contra Ucrania. Ihnat no especificó el tipo de drones utilizados por Rusia. En las últimas semanas, Rusia ha intensificado sus ataques con drones, lanzando ataques diarios contra ciudades y pueblos en Ucrania desde septiembre. Esta tendencia ha sido consistente en octubre.

14:51 Kara-Mursa Honrada: "Lucha entre el Derecho y el Mal"El disidente ruso Vladimir Kara-Mursa y su esposa Yevgeniya recibirán el premio de derechos humanos de la Fundación Bruno Kreisky en Viena. Abogan por la liberación de los disidentes detenidos en Rusia. El liberación de los detenidos como el consejero del distrito de Moscú Alexey Gorinov y la periodista siberiana Maria Ponomarenko es una cuestión de vida o muerte para ellos. Ambos están sirviendo condenas de prisión prolongada por criticar la invasión de Rusia en Ucrania. Vladimir Kara-Mursa fue anteriormente imprisoned en Rusia y fue liberado en agosto como parte de un canje de prisoners. Yevgeniya Kara-Mursa urge a los políticos occidentales a adoptar una postura más fuerte: "Cuando hay una lucha genuina entre el derecho y el mal, los dictadores se unen y la supervivencia de la democracia depende de ello, no puedes remained neutral".

14:23 Preocupación por Misiles de Largo Alcance? Rusia Mueve Personal y EquipoUn grupo partisano conocido como Atesh, activo en territorios controlados por Rusia en Ucrania, informa sobre el traslado de equipo militar y personal a ubicaciones seguras en Mariupol. Según Atesh, los comandantes militares rusos están preocupados por la seguridad de sus tropas debido a la amenaza que representan los misiles de largo alcance del ejército ucraniano y no tienen más opción que cambiar de posición.

13:45 "Esfuerzos Heroicos" - Ucrania Intenta Recuperar Plataformas de GasLa guardia fronteriza ucraniana, en colaboración con la inteligencia militar, ha publicado un video que muestra operaciones para recuperar plataformas de gas cerca de la Isla de la Serpiente en el Mar Negro. La operación tiene como objetivo recuperar el control de instalaciones estratégicamente importantes que sirven como fortificaciones navales y asegurar una parte significativa del área acuática, fortaleciendo las defensas de Ucrania.

13:18 Fiscales Rusos Piden Siete Años de Prisión para un Americano de 72 AñosLos fiscales rusos piden una condena de siete años de prisión para un ciudadano estadounidense de 72 años acusado de ayudar a la defensa de Ucrania contra la guerra de Rusia. Según la agencia de noticias rusa Interfax, citando la solicitud de los fiscales, el hombre servirá su condena en un campo penal para delincuentes violentos. El juicio se está llevando a cabo en secreto. Los informes sugieren que el hombre, originario de Míchigan, había estado viviendo en Ucrania desde 2014 y se unió a un batallón de defensa territorial en Izium después de la invasión de Rusia. Izium fue capturada por las fuerzas rusas poco después de que comenzara la guerra y el estadounidense fue arrestado en abril de 2022 durante el conflicto.

12:50 Canal de Propaganda Rusa Destacado ya No Está Activo en XUno de los canales de propaganda rusa más destacados, Rybar, ya no está disponible en la plataforma X. El canal, con más de 1,3 millones de suscriptores, anunció su suspensión a través de Telegram, citando a Elon Musk como la razón de su eliminación. Las razones de esta acción remain desconocidas. Rybar se presenta como el "canal de Telegram ruso más citado en los medios extranjeros" y se ocupa de análisis militares, guerra informativa y propaganda visual.

12:03 Possiblemente Derribado Avión de Combate RusoSe rumorea que Ucrania puede haber derribado otro avión de combate ruso, según videos que circulan en las redes sociales y reportes del medio de Europa Oriental Nexta. Todavía no hay confirmación oficial. El avión se alega que fue derribado sobre Kostyantynivka. El periodista ucraniano Illia Ponomarenko ha sugerido que el incidente podría haber sido fuego amigo, causado por las propias fuerzas rusas.

11:44 Tropas Rusas Reportan Tomar el Control de un Pueblo en el Este de UcraniaLas fuerzas rusas han tomado el control del pueblo de Schelanne Druhe en el este de Ucrania, según el Ministerio de Defensa ruso y TASS, una agencia de noticias estatal rusa. El pueblo se encuentra en la región de Donetsk, que está parcialmente bajo control ruso. No es posible verificar independientemente los informes sobre el progreso del conflicto.

11:32 Merz: Un Grupo de Contacto Alemán-Francés-Británico-Polaco para Dar Forma al Orden Postbélico EuropeoEl candidato a canciller de la Unión Friedrich Merz propone un grupo de contacto que incluya a Alemania, Francia, el Reino Unido y Polonia para examinar las bases para un orden europeo postbélico después del conflicto de Ucrania. "Dos condiciones esenciales para la cooperación y la propuesta de un orden postbélico son imprescindibles: las propuestas para un plan de paz nunca deben ser propuestas por Alemania sola, sino en estrecha coordinación con estos socios europeos", escribe el presidente del CDU en un correo electrónico. "Además, es necesario evitar dar la impresión entre los estados del Este y Centroeuropeos, especialmente Ucrania, de que el mapa político de Europa se está redibujando sobre sus cabezas", dice Merz. Según él, estos cuatro países, unidos con EE. UU., poseen suficiente poder político, económico y militar para influir en la creación del sistema político postbélico de Europa.

11:15 Ucrania Presentará Estrategia de Victoria para la Próxima Reunión de RamsteinLa próxima semana tendrá lugar la reunión número 25 de Ramstein, que marcará la primera vez a nivel de jefes de estado y de gobierno. El presidente ucraniano Zelenskyy planea presentar su "plan de victoria", que incluye "pasos claros y tangibles hacia un final justo de la guerra". Un video relacionado sugiere la dependencia de Kyiv: entregas de armas de los socios, asegurar que Rusia esté de acuerdo con la paz a través de "la fuerza". El clip enfatiza repetidamente aviones de combate, tanques y artillería. "Necesitamos capacidades de largo alcance significativas y fortalecimiento de nuestras posiciones en la línea del frente", asegura. Además, se pueden ver imágenes aéreas de presuntos depósitos de municiones rusas destruidas. Su eliminación serves como un medio esencial para limitar la capacidad de Rusia para mantener su guerra agresiva. Sin embargo, los depósitos de municiones a menudo están muy detrás de la línea del frente y están bien protegidos, lo que requiere armas de largo alcance con gran poder explosivo.

10:42 "Deteriora la Independencia Económica" - Empresas Chinas Amplían su Presencia en RusiaEl ex presidente del Banco Nacional de Ucrania, Kyrylo Shevchenko, sugiere en X que China está intensificando su influencia en la economía rusa. Un asombroso 34% de las nuevas empresas este año tienen propiedad china, en comparación con el 13% en 2021. "Las registraciones mensuales han aumentado a 200, con la venta al por mayor que representa el 26% de la turnover", señala Shevchenko. "La dominancia de las empresas chinas en sectores clave como las ventas de automóviles debilita la independencia económica de Rusia", añade.

10:08 "Imprudente" - La apelación de Kretschmer, Woidke y Voigt desata la controversiaEl presidente del Comité de Asuntos Europeos del Bundestag alemán, Anton Hofreiter, critica la apelación de los ministros de Sajonia y Brandeburgo, Michael Kretschmer y Dietmar Woidke, y del líder de la CDU en Turingia, Mario Voigt, por abogar por un mayor compromiso diplomático en la guerra de Ucrania, calificándola de "imprudente". "Minimiza el apoyo a Ucrania, al menos en la percepción pública, y anima a Putin a continuar la guerra", dijo Hofreiter a la red editorial alemana. Los críticos acusan a los líderes de apelar a la BSW para formar eventuales coaliciones en los tres estados alemanes del este. Kretschmer, Woidke y Voigt habían abogando por un alto el fuego en Ucrania y habían instado al gobierno federal a mantener conversaciones con Rusia, a pesar de que Moscú presenta demandas que equivalen a un ultimátum para Ucrania y exige retener todos los objetivos de la guerra.

09:31 Miembro de izquierda lamenta participación en "protesta por la paz" en BerlínLa violenta invasión rusa de Ucrania, con sus incontables bajas, ha dividido políticamente los círculos de izquierda. La culpa de Rusia se minimiza o se niega regularmente, y a veces se acepta la sumisión de Ucrania a los invasores rusos. El miembro de izquierda Max S. de Sajonia-Anhalt expresa su arrepentimiento en una publicación de Facebook por haber participado en la reciente "manifestación por la paz" en Berlín. Critica los abucheos y silbidos cuando el político del SPD Ralf Stegner habló de un ataque, y se sorprende por los llamamientos de "guerrerista" de los miembros de la BSW. "Ukraine tiene derecho a la defensa propia", dice. "Las personas que nombran al agresor no deben ser abucheadas en un 'movimiento por la paz'". Escribe que no volverá a participar en una "protesta por la paz" similar.

08:49 Antiguo jefe de la OTAN admite deficiencias en armasEl antiguo secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, admite que Ucrania no estaba adecuadamente armada. En una entrevista con el "Financial Times", confiesa: "Creo que todos debemos reconocer que Ucrania debería haber recibido más armas antes de la invasión, y armas más avanzadas después de la invasión. Asumo la responsabilidad de eso". Stoltenberg también reveló una significativa discusión previa al asalto ruso en febrero de 2022 sobre si proporcionar armas a Kiev. La mayoría de los aliados se oponían en ese momento - "estaban muy preocupados por las consecuencias".

08:07 Ucrania ataca la región rusa de Voronezh con dronesSegún el gobernador de la región de Voronezh, Alexander Gusev, hubo ataques con drones ucranianos durante la noche. Varios establecimientos que producen bienes civiles habrían sido objetivo, informó Gusev. Hubo un herido y un incendio, dijo Gusev. Se pueden ver quemaduras en videos no verificados en las redes sociales. Las autoridades rusas minimizan tradicionalmente los efectos de los ataques ucranianos.

07:31 El Ministerio de Defensa ruso publica un video extraño de entrenamiento para evadir dronesEl Ministerio de Defensa ruso ha publicado un video que muestra a soldados rusos practicando para evadir ataques de drones. Los drones representan una amenaza significativa en el campo de batalla. La defensa más efectiva contra ellos es mediante inhibidores de radiofrecuencia. Cuando este método falla o resulta insuficiente, hay pocas formas eficientes de defenderse de ellos. Matar un drone con un arma de infantería convencional es muy difícil; los escopetas son las más adecuadas. En el video ruso, se ve a un soldado rodando en el suelo para eludir un ataque. Otro soldado lanza su rifle hacia arriba y logra darle a un drone con él. Escenas similares se han observado en múltiples videos del frente, donde los drones suelen explotar.

06:45 Especialista en inteligencia abierta revela tasas extremas de bajas rusas cerca de PokrovskLas tácticas brutales empleadas por Rusia en su guerra, destacadas por los asalto masivos forzados, son evidentes en la información proporcionada por un especialista en inteligencia abierta del proyecto Oryx. Según estos datos, las fuerzas rusas han sufrido pérdidas catastróficas en las inmediaciones de Pokrovsk, el actual punto focal de la guerra, que superan con creces las de Ucrania. En el último año, se ha informado que 539 tanques rusos han sido destruidos, abandonados, dañados o capturados, en comparación con solo 92 tanques ucranianos. Por lo general, un atacante necesita una superiority de tres veces para tener éxito contra los defensores. Las disparidades también son considerables en términos de vehículos blindados de combate como vehículos de personal blindado, con 1020 vehículos rusos contra 138 ucranianos. El antiguo marine de EE. UU. Robert Lee del Instituto de Investigación de Política Extranjera califica estas pérdidas de "sorprendentes". Estos especialistas en inteligencia abierta recopilan principalmente datos de imágenes y videos de fuentes en línea públicamente accesibles. Las pérdidas reales probablemente sean más altas.

06:06 Discusión sobre la conscripción de personas de 18 a 25 años: Saluschnyj discrepaEl antiguo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas y actual embajador en el Reino Unido, Valeriy Saluschnyj, aboga en contra de reducir la edad de movilización según la agencia de noticias UNIAN, citando Bukvy. Cree que el grupo de edad de 18 a 25 años debe ser protegido tanto como sea posible. Durante su mandato como comandante en jefe, protestaría contra las exenciones de edad de movilización para los menores de 25 años, considerando la importancia futura de los jóvenes ucranianos para la nación en 20 y 30 años. Las nuevas propuestas en Ucrania para reducir la edad de movilización le preocupan.

05:29 Segundo Intento: Legión de Voluntarios Ukrainianos Verá Entrenamiento PolacoEl subsecretario de Defensa Paweł Zalewski reveló el viernes que el consulado ucraniano en Lublin ha comenzado a reclutar refugiados ucranianos residentes en Polonia para recibir entrenamiento por el ejército polaco. Según el ministro de Defensa Władysław Kosiniak-Kamysz, Polonia estaba preparada para iniciar el entrenamiento en septiembre, pero la falta de voluntarios causó un retraso. "En ese momento, no hubo suficientes voluntarios interesados. Según tengo entendido, Ucrania ha implementado ahora medidas para promover y ayudar en este proceso, lo que significa que podemos esperar resultados", afirmó Kosiniak-Kamysz a la outlet de noticias local Wnp.pl. La Legión ucraniana, presentada como un grupo militar voluntario compuesto por varones ucranianos residentes en Polonia y entrenados por el ejército polaco, se estableció en julio.

04:00 Stoltenberg Lamenta el Retraso de NATO en Ayudar a Ucrania con ArmasEn una entrevista con el "Financial Times", el antiguo secretario general de la NATO Jens Stoltenberg reconoció su principal arrepentimiento durante su mandato al frente de la alianza: la demora en proporcionar armas a Ucrania. Él cree que proporcionar más apoyo militar a Ucrania antes podría haber fortalecido significativamente la defensa del país. "Si hay una cosa que lamento, de cierta manera y ahora lo veo más claro, es que deberíamos haber dado mucho más apoyo militar a Ucrania mucho antes", admitió Stoltenberg. Expresó su arrepentimiento por las preocupaciones y la vacilación que impidieron la entrega de armas letales antes, incluso antes de la invasión. Concluyó: "Habría sido una ventaja significativa si hubiéramos starting earlier. Perhaps even have prevented the invasion or at least made it much harder for them to do what they did."

02:01 Unidades Élite Rusas Sufren Graves Pérdidas en Batallas de WuhledarSegún BBC News Russia, las unidades élite rusas han sufrido cuatro veces más bajas en el combate de un año en las cercanías de Wuhledar en la región de Donetsk que durante los 10 años de la Segunda Guerra Chechena. Las fuerzas de Kyiv anunciaron su retiro del asentamiento estratégico en la región de Donetsk después de que las tropas rusas penetraran las defensas exteriores de la ciudad y entraran en Wuhledar misma. Las fuerzas militares rusas de las brigadas élite 155 y 40, también conocidas como los "Boinas Negras", participaron en el asalto a la ciudad. BBC reporta que al menos 211 marines de la brigada 155 murieron, con 42 aún desaparecidos. Esto supera con creces las bajas de la unidad durante la Segunda Guerra Chechena (1999-2009). Los periodistas de BBC también documentaron la muerte de 72 soldados de la brigada 40 en Wuhledar.

23:55 Figuras de la Oposición Belarusa Sentenciadas por Ataque de Sabotaje, hasta 25 años de PrisiónUn tribunal belaruso ha sentenciado a doce activistas de la oposición acusados de participar en un ataque de sabotaje a un avión militar ruso en febrero de 2023. El tribunal de Minsk impuso condenas de prisión que van desde dos hasta 25 años para los acusados, que estaban presentes en el juicio o fueron juzgados en ausencia. Entre los condenados estaba el presunto cerebro del ataque, Nikolai Swet, que fue sentenciado a 25 años de prisión. Él había salido de Belarús como parte de un canje de prisioneros con Ucrania en el verano. El 20 de febrero de 2023, activistas proucranianos afirmaron haber destruido un avión de reconocimiento ruso en el aeropuerto de Matschulischtschi cerca de Minsk.

22:19 Actualización: Rusia busca alistar a 225,000 soldados temporales en un plazo de 3 añosSegún informes no confirmados del sitio de noticias independiente ruso "Important Stories", el Ministerio de Defensa del país tiene la intención de reclutar al menos 225,000 soldados temporales en los próximos tres años. Esto se deduce del proyecto de plan financiero para el período 2025-2027. Se han asignado $335 millones anuales en bonificaciones de incorporación única.

21:44 Rumania: Restos de drone ruso encontrados cerca de la frontera de NATORumania reveló el hallazgo de restos de un drone ruso en su territorio. Descubiertos en las cercanías del canal de Litcov cerca de la frontera con Ucrania, estos fragmentos están siendo evaluados por el Ministerio de Defensa, según se informó en una plataforma local X. Incidentes similares ocurrieron la semana pasada, cuando se informó que un drone ruso había penetrado en el espacio aéreo rumano durante unos minutos, según la explicación del ministerio. El drone fue implicado en un ataque a la ciudad ucraniana del sur de Izmail. Estratégicamente situada en el Danubio, Rumania se encuentra en la orilla opuesta del río.

21:10 Johnson: Putin podría haber evitado atacar Ucrania bajo TrumpEn la opinión del exprimer ministro británico Boris Johnson, no es casualidad que Rusia evitara la invasión de Ucrania durante el mandato de Donald Trump. Según el "Telegraph", Johnson comenta: "Uno de los beneficios de Trump es su absoluta impredecibilidad". Especula que Rusia no habría invadido Ucrania durante el mandato de Trump. "Desde la perspectiva del Kremlin, había un riesgo palpable de que Trump pudiera percibir un ataque a una nación europea como una afrenta a América y al orden mundial, lo que podría haber provocado una acción contundente". Según el "Telegraph", Johnson destaca la sola incertidumbre sobre las acciones de Trump como un suficiente disuasivo para disuadir al líder ruso Vladimir Putin de atacar a una nación soberana.

20:03 Alcalde: Rusos avanzan 7 km hacia Pokrovsk

El alcalde Serhii Dobriak informó en televisión ucraniana que las tropas rusas ahora se encuentran a solo 7 kilómetros de Pokrovsk, habiendo estado anteriormente a menos de 10 kilómetros. Se informaron bombardeos en la ciudad, con dos impactos dirigidos al centro de la ciudad el día anterior. Ahora, el 80% de la infraestructura crítica de la ciudad se encuentra dañada o destruida. "El enemigo nos deja sin electricidad, agua y gas - esto es su 'preparación' para el invierno". Se estima que más de 13,000 personas remain en Pokrovsk, incluyendo casi 100 niños que ignoraron las advertencias de evacuación. La población preconflicto de la ciudad era de 60,000.

