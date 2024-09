A las 23:29, Höcke logra asegurar un puesto en el Parlamento de Turingia

La AfD Consigue la Victoria en 29 de 44 Circunscripciones en Turingia, Pero No Logra el Gobierno La Alternativa para Alemania (AfD) ha salido victoriosa en 29 de las 44 circunscripciones durante las elecciones estatales en Turingia. Sin embargo, el líder del partido, Björn Höcke, sufrió una derrota ante el político de la CDU Christian Tischner en la circunscripción Greiz II. A pesar de la derrota de Höcke, el impresionante resultado del 32,8% de los votos asegura que la AfD obtendrá escaños adicionales en el parlamento estatal más allá de sus candidatos directos. Por lo tanto, Höcke logra entrar en el parlamento estatal a través de la lista estatal, liderándola. En un escenario probable, un candidato exitoso de la AfD habría tenido que renunciar a su mandato a favor de Höcke.

Resultado Preliminar: la AfD Ganó en Turingia, Possibles Conversaciones de Coalición con la Izquierda, Verdes y FDP Por primera vez en unas elecciones estatales en Alemania, la AfD ha obtenido el mayor número de votos en Turingia. El candidato principal del partido, Björn Höcke, logró un aumento significativo del 32,8% en los votos. Debido a la oposición de los partidos democráticos, la AfD no puede formar una coalición para gobernar, lo que hace probable que la CDU se involucre en conversaciones de coalición con la Izquierda, Verdes y FDP.

El Partido de la Izquierda Gana Mandatos Directos en Sajonia a Pesar de No Superar el 5% de Hurto En un giro inesperado de los acontecimientos, el Partido de la Izquierda aseguró dos mandatos directos en Leipzig durante las elecciones estatales de Sajonia. A pesar de no superar el umbral del 5% según las proyecciones, una peculiaridad en el sistema electoral de Sajonia permitió la entrada del Partido de la Izquierda en el parlamento. La alianza de CDU, Verdes y SPD, que anteriormente estaba en el poder, se proyecta que ya no tendrá mayoría debido a la entrada del Partido de la Izquierda en el parlamento.

El Líder del Partido Verde Atribuye los Resultados Electorales a los Problemas de Migración y Ucrania El líder del Partido Verde, Omid Nouripour, ve los resultados de las elecciones estatales de Sajonia y Turingia principalmente como consecuencia de los problemas de migración y Ucrania. Nouripour criticó al gobierno federal por abordar estos problemas mientras dañaba la reputación de la coalición con disputas innecesarias.

La Coalición de Minoría en Turingia Llega a su Fin, una Extraña Coalición CDU-BSW-SPD es una Posibilidad La coalición de minoría de rojo-rojo-verde liderada por el primer ministro Ramelow en Turingia ha llegado a su fin. Dado que ningún partido está dispuesto a formar una coalición con la AfD, una alianza sin precedentes de CDU, BSW y SPD se considera la opción más probable para una coalición de gobierno en Turingia. Sin embargo, debido a las proyecciones actuales, esta constelación actualmente falta un escaño para formar una mayoría en el parlamento estatal.

El Líder de la CDU Mario Voigt No Consigue el Mandato Directo en Turingia El candidato líder de la CDU, Mario Voigt, no logró asegurar un mandato directo en las elecciones estatales de Turingia. Voigt recibió el 37,4% de los primeros votos en el distrito de Saale-Holzland II, colocándose en segundo lugar detrás del candidato de la AfD, Wiebke Muhsal. En contraposición, Voigt había sido elegido como candidato directo al parlamento estatal en las elecciones estatales de 2019.

Preferencia por la AfD entre los Jóvenes Votantes en Turingia Más de una tercera parte de los jóvenes votantes en Turingia optó por emitir sus votos a la AfD, un partido considerado de extrema derecha por las agencias de inteligencia nacional. Según una encuesta realizada por infratest-dimap para ARD, el 38% de los votantes de 18 a 24 años en Turingia votó por la AfD, seguidos del Partido de la Izquierda con el 16% y la CDU con el 13%. Los Verdes tuvieron el menor apoyo entre los jóvenes votantes con el 6%.

Michael Kretschmer Ganó el Mandato Directo en Sajonia El ministro-presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, salió victorioso en su circunscripción, obteniendo una clara mayoría del 47,2% de los votos en Görlitz II. A pesar de que su partido tuvo un mal desempeño en su circunscripción con el 34,2%, superó cómodamente al candidato de la AfD con el 39,4% de los votos.

La CDU Ahora Está Claramente Adelantada en las Proyecciones de Sajonia Según las proyecciones de ARD y ZDF, la CDU ahora está cómodamente adelante de la AfD en Sajonia, con una ventaja del 1,2% al 1,6%. Inicialmente, el Forschungsgruppe Wahlen había mostrado una carrera cerrada entre la CDU y la AfD, pero la proyección de ARD mostró a la CDU manteniendo una ventaja a lo largo del tiempo.

21:21 Turingia: el Deseo de Ramelow de Suprimir la AfD Parece poco Probable de Materializarse El Partido de la Izquierda sufrió pérdidas significativas en las elecciones estatales de Turingia, y el ministro-presidente Bodo Ramelow parece estar a punto de dimitir. Uno de los fervientes deseos de Ramelow para la noche - evitar que la AfD obtenga un tercio de todos los votos - parece extremadamente poco probable que se materialice. La AfD ha logrado esto, potencialmente bloqueando decisiones que requieren una mayoría de dos tercios.

21:13 el SPD en Dígitos Únicos, Klingbeil Apoya a Scholz A pesar de los malos resultados del SPD en las elecciones estatales de Turingia y Sajonia, el líder del partido, Lars Klingbeil, declaró que el canciller Olaf Scholz aún cuenta con su apoyo. Klingbeil lo dejó claro durante una entrevista con ZDF. Instó a todos los miembros del partido a redoblar sus esfuerzos para recuperar a los votantes. "Todos deben hacer ahora su parte para mejorar las cosas", dijo Klingbeil.

21:02 Viceportavoz del FDP Kubicki: "La coalición de tráfico lights ha perdido su legitimidad"Después de los malos resultados de los partidos de tráfico lights en las elecciones de Sajonia y Turingia, el viceportavoz del FDP, Wolfgang Kubicki, exigió consecuencias para la coalición federal. "El resultado de las elecciones muestra: La coalición de tráfico lights ha perdido su legitimidad", escribió Kubicki en Twitter. Si una parte sustancial de los votantes rechaza la coalición de esta manera, debe tener consecuencias. Los votantes parecen creer que "esta coalición está perjudicando al país", dijo Kubicki. El FDP no logró superar el umbral del 5 por ciento en ambas elecciones estatales y ahora se proyecta que está a solo 1 por ciento de distancia.

20:41 Turingia: Höcke no logra mandato directoEl distrito de Greiz II, donde el líder de la fracción de AfD, Björn Höcke, está corriendo, ha sido contado: Höcke no alcanza la mayoría de votos para ingresar directamente al parlamento estatal de Turingia. Según la información de ntv, el partido garantizará el asiento de Höcke en el parlamento estatal. Otro diputado de AfD renunciará a su mandato a favor de Höcke.

20:37 Sajonia: El Partido de la Izquierda probablemente existirá en el parlamento a pesar de la pérdida del 4 por cientoEn las elecciones de Sajonia, el Partido de la Izquierda probablemente seguirá en el parlamento estatal a pesar de sus pérdidas significativas. A pesar de no superar el umbral del 5 por ciento con los segundos votos y actualmente proyectarse en un 4,3 por ciento por ZDF, dos candidatos directos del Partido de la Izquierda en los distritos de Leipzig lideran con una cómoda ventaja sobre la competencia. Dos mandatos directos serían suficientes para garantizar al Partido de la Izquierda al menos algunos asientos en el nuevo parlamento estatal. Los ganadores potenciales de los distritos también podrían garantizar un asiento para los primeros lugares de su lista estatal. Esto significaría que la coalición actual de CDU, SPD y Verdes no tendría mayoría - el Ministro Presidente Kretschmer necesitaría el BSW para una mayoría de gobierno.

20:28 Proyección para Turingia: AfD continúa fortaleciéndoseEn la proyección actual de ZDF para el resultado de las elecciones en Turingia, la AfD puede fortalecerse aún más. Según esto, alcanza el 33,4 por ciento de los votos. La CDU está en el 23,8, el SWB en el 15,5 por ciento. El Partido de la Izquierda está actualmente en el 11,9. La SPD llega al 6,0 y los Verdes alcanzan el 3,4 por ciento de los votos. El FDP no logra superar el 1,2 por ciento.

20:17 Proyección para Sajonia: La ventaja de la CDU sobre la AfD se estrechaSegún la proyección actual de ZDF, la CDU en Sajonia solo mantiene una ventaja del 0,1 por ciento sobre la AfD. Según esto, los cristianos demócratas están en el 31,5 por ciento, la AfD, clasificada como extrema derecha por la agencia de protección constitucional, en el 31,4. En Turingia, la AfD ha superado claramente a la CDU según las proyecciones. Los Verdes están actualmente en el 5,1 por ciento en Sajonia y enfrentan la amenaza de perder sus escaños parlamentarios. El Partido de la Izquierda tiene pocas posibilidades con una proyección del 4,3 por ciento. La SPD está asegurada en un lugar en el parlamento estatal con el 7,6 por ciento.

19:56 El mandato directo de Höcke en peligro en TuringiaLa entrada directa del líder de la fracción de AfD, Björn Höcke, en el parlamento estatal de Turingia está en grave peligro. Después de contar 68 de 74 constituencias, el candidato de la CDU Christian Tischner lidera. Tiene una ventaja del 42,3 por ciento de los votos sobre Höcke, que está detrás con el 40,4 por ciento. Si Tischner gana la mayoría de votos en la circunscripción de Greiz II, Höcke no garantizará un mandato directo. entonces dependería de un asiento en el parlamento a través de la lista estatal, en la que lidera en primer lugar. Sin embargo, si numerous

19:13 Última proyección para Sajonia: la victoria de la CDU se vuelve más dependienteLa última proyección de ZDF indica que AfD y CDU están empatados en Sajonia: los Cristianos Demócratas llevan una ligera ventaja con el 31,7 por ciento, mientras que AfD tiene el 31,4 por ciento de los votos emitidos. BSW está en el 11,4 por ciento, el SPD en el 7,8. Los Verdes entrarían con más seguridad en el parlamento estatal con el 5,5 por ciento, mientras que la Izquierda no supera el cinco por ciento con el 4,3 por ciento.

19:08 Wagenknecht busca coalición con la CDU y potencialmente el SPD en TuringiaLa líder de BSW, Sahra Wagenknecht, busca una coalición con la CDU y possibly también con el SPD en Turingia. "Esperamos mucho formar un buen gobierno juntos con la CDU - probablemente también con el SPD", dijo Wagenknecht en ARD. Después de cinco años de gobierno minoritario, la gente desea un gobierno mayoritario estable que aborde problemas concretos como la "severa escasez de maestros" en Turingia. Sin embargo, también quieren un gobierno estatal que "hable" en la política nacional - uno que abogue por la paz, la diplomacia y se oponga al despliegue de misiles estadounidenses en Alemania. Wagenknecht descarta coaliciones con AfD en Turingia.

19:02 Última proyección para Turingia: AfD mejora aún más sus resultadosUna proyección de ZDF para el resultado de las elecciones en Turingia muestra a AfD más exitosa de lo esperado. Según la proyección, el partido de ultraderecha recibe el 33,1 por ciento de los votos en el estado. La CDU está en el 24,3, la alianza de Sahra Wagenknecht logra el 15 por ciento desde cero. La Izquierda, actualmente liderada por el popular ministro-presidente Bodo Ramelow, pierde casi 8 puntos porcentuales y está en el 11,7. El SPD obtiene el 6,6 por ciento y los Verdes el 4 por ciento de los votos.

Goring-Eckardt: la victoria de AfD es una "sorpresa democrática" en Alemania

Los políticos federales alemanes están más sacudidos de lo que indica la derrota electoral del Partido Verde en Turingia sobre el éxito de AfD en Turingia. Katrin Goring-Eckardt, vicepresidenta del Bundestag verde, ve el éxito de los extremistas de derecha como una "sorpresa" en Alemania. El líder del partido Omid Nouripour siente el dolor del fracaso de su propio partido como "negligible, considerando que AfD se ha convertido en la fuerza más fuerte en un parlamento estatal".

Kretschmer sobre Sajonia: "Tenemos todas las razones para celebrar"

El ministro-presidente saliente de Sajonia, Michael Kretschmer, ve a la CDU como una roca en la coalición gubernamental. "Tenemos todas las razones para celebrar", dijo Kretschmer en la fiesta electoral de su partido. "Detrás de nosotros hay cinco años difíciles", el pueblo de Sajonia ha confiado en la CDU y no ha hecho un voto de protesta. "Sabemos cuán decepcionado está el pueblo con lo que está sucediendo en Berlín".

Proyección para Sajonia: la ventaja de la CDU sobre AfD se reduce

Según las primeras proyecciones en ZDF, la ventaja de la CDU sobre AfD en las elecciones estatales de Sajonia se ha reducido: la CDU ahora lidera muy ligeramente a AfD con el 31,9 por ciento frente al 31,3 por ciento de los votos emitidos. BSW está en el 11,6 por ciento, el SPD en el 7,8. Los Verdes entrarían justo en el parlamento estatal con el 5,2 por ciento, mientras que la Izquierda estaría fuera con el 4,5 por ciento.

La líder de AfD Weidel reclama participación gubernamental para AfD

La líder del partido federal de AfD, Alice Weidel, reclama participación gubernamental para su partido en Turingia y Sajonia. "Bajo circunstancias normales, para mantener las prácticas en este país, se debe consultar al partido más fuerte, y ese es AfD", dice Weidel en ARD, refiriéndose a Turingia. "El votante quiere que AfD esté involucrada en el gobierno. Representamos el 30 por ciento de los votantes en ambos estados federados, y sin nosotros, un gobierno estable no sería posible".

El secretario general del SPD, Kevin Kuhnert, admitió el mal desempeño de su partido en las elecciones de Turingia y Sajonia. Refiriéndose a la transmisión de ARD, dijo: "Esta no es una noche para celebrar para el SPD". El SPD ha enfrentado desafíos difíciles en los últimos años, bordeando la salida de los parlamentos estatales. "Luchar es esencial", dijo Kuhnert, "Somos indispensables". Kuhnert enfatizó la necesidad de cambio, reconociendo la necesidad de mayor apertura y atención al electorado. Cuando se le preguntó sobre el canciller Olaf Scholz, propuso explicar juntos su política.

Höcke celebra resultado en Turingia como "triunfo histórico"

El líder de la fracción de AfD, Björn Höcke, consideró el resultado de Turingia como "histórico". Con AfD como el partido más popular en la federación, Höcke dijo en MDR que la "tontería del firewall" debe cesar. Solo el cambio puede ocurrir a través de AfD.

18:21 Chrupalla Declara la Victoria en Sajonia: "Incluso con la CDU"El líder del partido AfD, Tino Chrupalla, celebró el resultado de su partido como notable, atribuyéndolo a la voluntad pública que ha llevado a un cambio en la política de ambos estados federales. En una entrevista con ZDF, Chrupalla reveló que el AfD está abierto a colaborar con todos los partidos. "En Sajonia, estamos empatados con la CDU", dijo, enfatizando su deseo de gobernar para el bienestar de Sajonia.

18:17 Linnemann Rechaza Coalición con AfD en Turingia o SajoniaEl secretario general de la CDU, Carsten Linnemann, rechazó categóricamente cualquier coalición con el AfD en Turingia o Sajonia. En ARD, dijo: "Estamos firmes en esto". La CDU formará gobiernos desde el centro del parlamento, demostrando confianza en que tendrá éxito. Linnemann describió a la CDU como la última opción viable, destacando el castigo infligido a los partidos de la luz de tráfico.

18:13 Proyecciones Iniciales para Sajonia: CDU Lidera Casi Empatado con AfD, BSW en 12 por Ciento, Verdes al BordeLas primeras proyecciones para las elecciones estatales de Sajonia indican que la CDU obtiene una ligera ventaja con el 31,5% de los votos, siguiendo de cerca al AfD con el 30%. El BSW es la tercera fuerza con el 12%, mientras que el SPD remains en el parlamento estatal con el 8,5%. Los Verdes apenas logran entrar con el 5,5%, mientras que la Izquierda queda fuera con el 4% y el FDP ausente del nuevo parlamento.

18:10 Resultados Preliminares para Turingia: AfD Lidera a la CDU, BSW Garantiza el 16%Las primeras proyecciones en las elecciones estatales de Turingia muestran al AfD tomando una clara ventaja con el 30,5% de los votos, seguido de cerca por la CDU con el 24,5% y la Izquierda con el 12,5%. El SPD mantiene una presencia en el parlamento estatal con el 7%, mientras que el BSW garantiza un escaño con el 16%. Los Verdes y el FDP remain por debajo del 5%.

18:01 AfD Dominante en Turingia, BSW Triunfa en SajoniaLas primeras proyecciones posteriores a las elecciones estatales de Turingia muestran al AfD como la fuerza más fuerte, como se anticipaba. El SPD supera el 5% de hurdle, mientras que los Verdes y el FDP no logran hacerlo. En Sajonia, el BSW triunfa con un resultado de dos dígitos desde el principio. La CDU mantiene una ligera ventaja sobre el AfD según las proyecciones. Según los datos, la Izquierda y el FDP no entrarán en el parlamento estatal, mientras que los Verdes perseveran.

17:18 Höcke Face Possible Exclusion from Upcoming State ParliamentEn Turingia, el líder de la facción AfD, Björn Höcke, corre el riesgo de no obtener un escaño en el próximo parlamento estatal. Sus colegas exitosos representan una amenaza. Muchos candidatos potenciales del AfD en los distritos electorales están posicionados para victorias directas en las elecciones. Sin embargo, Höcke enfrenta una fuerte competencia del candidato de la CDU, Christian Tischner, en su circunscripción de Greiz II. Si Tischner resulta victorious y el AfD obtiene más mandatos directos de los asignados debido al resultado de la segunda votación, nadie podrá entrar a través de la lista estatal, incluso desde la posición líder que ocupa Höcke. En caso de que esta situación se presente, el AfD podría intentar persuadir a un candidato exitoso en las elecciones directas para que renuncie a su escaño en el parlamento estatal, asegurando así que Höcke obtenga un mandato.

16:48 Probabilidad de No Cobertura Mediática en la Fiesta Electoral del AfD de TuringiaEs altamente probable que no haya cobertura mediática de la fiesta electoral del AfD de Turingia. Clasificada como extrema derecha por la agencia de inteligencia interior, el partido intentó prohibir a ciertos medios de comunicación del evento. Sin embargo, un tribunal intervino, prohibiendo la exclusión, lo que llevó a la partido estatal a restringir todo el acceso a la prensa. El portavoz del partido citó problemas logísticos, citando insufficient space en el venue para los representantes de los medios que habían solicitado accreditation.

15:52 Höcke vota en Lada - Ramelow con su esposaEl líder estatal y candidato principal del AfD en Turingia, Björn Höcke, votó al mediodía. El Höcke de 52 años visitó su estación de votación en Bornhagen, distrito de Eichsfeld, llegando en un Lada Niva, un vehículo todoterreno ruso popular. Por otro lado, el ministro-presidente Bodo Ramelow votó en la capital del estado de Erfurt, acompañado por su esposa, Germana Alberti vom Hofe. Ramelow, de 68 años, ha estado liderando el gobierno del Estado Libre desde 2014, más recientemente liderando una coalición de minoría.

15:38 Mayor Participación de Votantes que en la Vez AnteriorEn Turingia, el 44,4% de los votantes había emitido su voto a las 2:00 PM, lo que representa un aumento de más de dos puntos en comparación con la última votación hace cinco años. Esto significa una alta participación electoral, sin contar aún a los votantes por correo. La participación en Sajonia también fue ligeramente superior a la de 2019, con un 35,4%. Sin embargo, las comisiones electorales esperan significativamente más votantes por correo que en 2019. Ambos estados cerrarán sus estaciones de votación a las 6:00 PM.

Kretschmer espera que los partidos de la coalición entren al parlamento estatal

14:36 Principales Problemas en Sajonia y TuringiaSegún una gran encuesta, alrededor de un tercio de los votantes en Sajonia y Turingia planean votar por el AfD en las próximas elecciones del 1 de septiembre. La encuesta revela por qué ocurre esto, destacando los principales problemas y desafíos. La migración es solo uno de ellos.

14:06 Höcke no se detiene en el centro de votaciónBjörn Höcke, el candidato principal de AfD para las elecciones estatales de Turingia, emitió su voto alrededor del mediodía. No pasó mucho tiempo en el centro de votación de Bornhagen y se negó a hablar con periodistas en el lugar. Previamente, Höcke siempre había perdido ante el candidato de la CDU en su distrito de Eichsfeld, lo que lo llevó a presentarse en la circunscripción de Greiz. A pesar de eso, la derrota contra la CDU también es una posibilidad allí.

12:46 La participación en Turingia similar a la de 2019 al mediodíaEn Turingia, la participación electoral está siguiendo un patrón similar al de las elecciones parlamentarias anteriores. Según el comisionado electoral, aproximadamente el 32% de los votantes elegibles habían emitido sus votos en los centros de votación a las 12 PM, sin contar los votos por correo. En las elecciones estatales de 2019, la participación fue del 31,2%. Además, ha habido más interés en las elecciones estatales que en las elecciones europeas y locales celebradas anteriormente, con una participación del 24,3%.

12:18 Se espera una alta participación en SajoniaEn Sajonia, se espera una alta participación electoral en las elecciones estatales. A mediodía, el 25,8% de los votantes elegibles habían emitido sus votos, según la Oficina Estadística del Estado en Kamenz. Se informaron cifras similares durante las elecciones estatales de 2019, con un ligero porcentaje más alto del 26,2%. Los votos por correo aún no se han incluido en los números preliminares. La participación estimada de votantes que ejercen su derecho al voto por correo es del 24,6%, en comparación con el 16,9% en 2019. La oficina electoral informó que las elecciones han transcurrido sin interrupciones.

11:58 von Lucke: El resultado de las elecciones podría debilitar la coalición de BerlínLos resultados de las elecciones en Sajonia y Turingia aún están por determinarse. Según el político Albrecht von Lucke, si el SPD no logra entrar al parlamento estatal, sería "casi como un terremoto". En una entrevista, analizó las elecciones y sus posibles implicaciones.

11:26 La policía investiga una amenaza en un centro de votaciónLa policía en Gera está investigando una amenaza realizada en un centro de votación. Un hombre, que llevaba una camiseta de AfD, entró al centro de votación para emitir su voto por la mañana. El gerente del centro de votación le pidió al hombre que se quitara la camisa, ya que estaba prohibida la publicidad partidista dentro del centro de votación. Él accedió, pero expresó su descontento al salir del lugar, amenazando con volver. La policía tomó una declaración y lo amonestó. Además, la policía en Erfurt está investigando graffiti ("Höcke es un nazi") cerca de los centros de votación como casos de daños criminales.

11:10 Correctiv advierte sobre noticias falsas circulantesLa red de investigación Correctiv ha expresado preocupaciones sobre una historia falsa que vuelve a circular. Afirma que firmar el papel de votación protege contra el manipulación del voto. Sin embargo, la oficina del Comisionado Federal de Elecciones confirmó a Correctiv que "el papel de votación no debe ser firmado por el votante, ya que esto pone en peligro el secreto del voto, invalidando así todo el papel de votación".

10:29 Voigt espera "razones de mayoría estable"El candidato principal de la CDU en Turingia, Mario Voigt, también emitió su voto. Espera "que muchas mujeres y hombres de Turingia vayan a las urnas y ejerzan su derecho a dar forma al futuro de nuestro estado". También expresó su esperanza de "razones de mayoría estables" para que el estado pueda progresar nuevamente.

11:25 Aumento de amenazas de extrema derecha en SonnebergSonneberg es el primer distrito en Alemania gobernado por un político de AfD. Desde entonces, los activistas han informado sobre acoso severo, lo que ha llevado a varias personas a renunciar a sus trabajos. Además, los informes sugieren un aumento drástico de cinco veces en los ataques de extrema derecha en un año. Los expertos correlacionan esta tendencia con el administrador del distrito de AfD.

10:57 Declaración de Kretschmer en la urnaEl primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer, considera las elecciones estatales en su jurisdicción como "probablemente las más críticas en 34 años". Después de emitir su voto en Dresde, agradeció a quienes inicialmente votaron de manera diferente pero luego apoyaron la "fuerza significativa en el centro principal", refiriéndose a la Unión Sajona. "Esta comprensión compartida facilitará una formación de gobierno que sirva a esta región", agregó Kretschmer. En las encuestas actuales, su CDU está empatada en una carrera ajustada con la AfD.

10:30 La postura de Ramelow sobre el gobierno minoritarioPara el primer ministro de Turingia, Bodo Ramelow, el día de las elecciones es una "fiesta de la democracia", a pesar del riesgo potencial de no ser reelegido. En una entrevista con ntv, el político del partido de la izquierda habló sobre sus razones para no abogar por un gobierno minoritario y sus dudas sobre la competencia del BSW.

09:59 Historiador critica la fecha de las eleccionesEl historiador Peter Oliver Loew critica la fecha de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia en el 85º aniversario de la invasión alemana de Polonia en 1939. "Las personas que pensaron que programar elecciones el 1º de septiembre era una buena idea no tenían un gran sentido de la historia", dijo Loew a Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Al considerar la AfD, etiquetada como "extrema derecha segura" por los servicios de inteligencia interna de ambos estados, Loew dijo: "Esto puede llevar a muy incómodas conexiones si el partido gana en Dresde y Erfurt,whose relationship with the Nazi era is unclear".

09:30 "Elección Crítica": Todos los Datos para las Elecciones Estatales de SajoniaMás de 3,3 millones de votantes en Sajonia emitirán sus votos hoy para determinar quién les gustaría que dirigiera el futuro curso político del parlamento estatal de Dresde. El CDU ya no podría asegurar el primer lugar en el estado por primera vez desde 1990. El primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer, califica la elección como "decisiva". "Todo depende de ella".

09:05 Kretschmer Habla sobre el Debate de Refugiados, el Gobierno de Tráfico Luz y la Guerra de UcraniaEn el día de las elecciones en Sajonia, ¿Michael Kretschmer continuará la racha ganadora del CDU en el estado? En una entrevista con ntv, Kretschmer discute su postura sobre el debate de refugiados, el gobierno de tráfico luz y la guerra de Ucrania.

08:46 Datos de las Elecciones de TuringiaHoy, la llamada al deber electoral en el corazón de Alemania: comienza la lucha por el poder para gobernar el estado federal de aproximadamente 2,1 millones de habitantes durante los próximos cinco años. ¿El AfD, con el candidato principal Björn Höcke, se convertirá en la fuerza más fuerte en Turingia?

08:24 La Amenaza a la Democracia por el Crecimiento del AfDLas encuestas indican que el AfD podría obtener una gran influencia en las próximas elecciones en Sajonia y Turingia. Para las instituciones democráticas, este desarrollo es preocupante, ya que lo ha destacado un grupo de investigación. La gente puede sobreestimar la robustez de nuestro estado de derecho.

08:00 Las Cabinas de Voto Abren en Turingia y SajoniaHoy se elegirán nuevos parlamentos estatales en Turingia y Sajonia. Según las encuestas, el AfD tiene una ventaja considerable en Turingia. En Sajonia, el CDU liderado por el primer ministro incumbent Michael Kretschmer y el AfD están empatados en una carrera ajustada. Se esperan las primeras proyecciones alrededor de las 18:00, cuando cierren las cabinas de voto. Las elecciones en estos dos estados del este de Alemania sirven como una medida para la coalición de tráfico luz en Berlín.

Para la coalición actual rojo-rojo-verde en Turingia liderada por el primer ministro Bodo Ramelow (Izquierda), no hay mayoría en las encuestas. Una opción posterior a las elecciones podría incluir un gobierno formado por el CDU, la Alianza para el Progreso y la Renovación (APR) liderada por Sahra Wagenknecht y el SPD. En Sajonia, el destino de la coalición entre CDU, SPD y Verdes remains incierto. Kretschmer no descarta una alianza con el APR. El partido de la Izquierda corre el riesgo de ser expulsado del parlamento en Sajonia. Lo mismo podría suceder con los Verdes y el FDP en Turingia.

El Grupo Verde, a pesar de no tener un candidato directo en Turingia, podría ganar escaños en el parlamento estatal a través de la lista estatal, ya que el impresionante resultado del segundo voto del AfD asegura asientos adicionales más allá de sus candidatos directos.

En contraposición al Grupo Verde, el Partido de la Izquierda en Sajonia logró asegurar dos mandatos directos en Leipzig, a pesar de no haber alcanzado el umbral del 5% gracias a un sistema electoral único en Sajonia.

