A las 23:23, Bulgaria adopta medidas para prohibir la entrada de las importaciones de huevos ucranianos en la UE.

22:13 Merz Desconoce Posibilidad de Proceso de Paz con Rusia

El líder de la CDU alemana, Friedrich Merz, ha expresado su preocupación por la situación en Ucrania, reconociendo que "no hay posibilidad en este momento de iniciar un proceso de paz". Rusia solo cesará sus actividades militares cuando resulten ineficaces o si Kyiv se derrumba. A largo plazo, Alemania tendrá que seguir apoyando militarmente a Ucrania, afirmó Merz, stating, "Debemos defender la libertad y la paz contra Rusia, no con Rusia". Esta aceptación es amarga, dijo. "No hay otra opción en este momento, al menos mientras Putin y su régimen estén en el poder".

21:23 Kadyrov Acusa a Musk de Desactivar Su Cybertruck

El presidente de Chechenia, Ramzan Kadyrov, acusa al CEO de Tesla, Elon Musk, de desactivar su Cybertruck de forma remota. En su canal de Telegram, Kadyrov había presumido anteriormente de su Cybertruck de Tesla equipado con una ametralladora. Afirmó haber recibido el "Cyberbestia" de Musk. Ahora, Kadyrov alega que Musk desactivó el Cybertruck en un mensaje reciente de Telegram, stating, "No es justo, Elon". Musk ya niega haber proporcionado a Kadyrov el Cybertruck.

20:42 Zelensky Reporta 40,000 Soldados Rusos en la Región de Járkov

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha declarado que el gobierno ruso ha sido obligado a desplegar a 40,000 soldados en la región de Járkov, disminuyendo así la capacidad de ataque de Rusia en el frente de Donetsk. Zelensky hizo esta declaración en su discurso nocturno. Ucrania había avanzado en territorio ruso el mes pasado.

20:17 Zelensky Se Reunirá con Biden, Harris y Trump Durante su Visita a EE. UU.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, recibirá al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en la Casa Blanca en Washington la próxima semana. La reunión está programada para el jueves, según fuentes del gobierno de EE. UU. Zelensky también Maintenance una reunión separada con la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, quien está corriendo para la presidencia en noviembre. Zelensky había anunciado previamente sus planes para presentar a Biden "un plan para la victoria" en la guerra contra Rusia. Durante su visita, Zelensky primero aparecerá en la Asamblea General de la ONU en Nueva York y Maintenance reuniones laterales. También tiene la intención de reunirse con miembros del Congreso de EE. UU. y con el ex presidente de EE. UU. y candidato presidencial republicano Donald Trump, quien compite contra Harris en noviembre. No se proporcionaron de inmediato detalles sobre la reunión planeada con Trump.

19:52 Stoltenberg Sobre las Perspectivas de Paz: Putin Debe Encontrar el Precio Demasiado Alto

Al dejar su cargo como Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg destaca que el apoyo militar a Ucrania debe obligar al presidente ruso, Vladimir Putin, a sentarse a la mesa de negociaciones. Stoltenberg cree que se puede modificar el cálculo de Putin, "porque hay un límite a lo alto que está dispuesto a pagar". En su opinión, el apoyo militar a Ucrania aumenta las posibilidades de convencer a Putin para que firme un acuerdo de paz en el que Ucrania aparezca como una nación soberana e independiente. "Luego le corresponde a Ucrania y Rusia negociar", dice Stoltenberg. La OTAN debe permitir que Ucrania transmita el mensaje de que Putin no puede triunfar en el campo de batalla porque el precio es demasiado alto. Stoltenberg pasará su cargo como Secretario General de la OTAN al ex primer ministro holandés, Mark Rutte, y, según los informes de los medios, se convertirá en el presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

19:07 Ucrania Sospecha que Rusia Prepara Explosivos en Sus Propias Presas

Un portavoz militar ucraniano afirma que Rusia está colocando explosivos en presas en su propio territorio alrededor de la ciudad de Belgorod. El portavoz militar ucraniano, Vitali Sarantsev, sospecha que las fuerzas rusas planean hacer explotar las presas para slowing down un posible avance de las fuerzas ucranianas. Alternativamente, Rusia puede desear culpar a Ucrania por los explosions y blame it for environmental damage. Estas afirmaciones no pueden ser confirmadas. Belgorod se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros de la frontera ucraniana, lo que la convierte en una de las ciudades rusas más afectadas por la guerra de Moscú contra Ucrania.

18:36 Protestas Ukrainianas Contra la Película Rusa en el Festival de Cine de Zúrich

A pesar de las protestas ucranianas, el Festival de Cine de Zúrich ha incluido un documental controvertido sobre soldados rusos en la guerra de Ucrania en su programa. "Rусские на войне" es una película antibélica y los soldados critican abiertamente a Putin y a la guerra de Moscú. El festival de cine se celebra en la metrópolis suiza de Zúrich por vigésima vez del 3 al 13 de octubre. A pesar de las protestas, "Rусские на войне" se había proyectado anteriormente en el Festival de Cine de Venecia y en Toronto.

Según un informe de la ONU, los cortes de energía diarios en Ucrania durante el invierno podrían oscilar entre 4 y 18 horas. Según "Ukrajinska Prawda", Daniel Bell, presidente de la investigación de la ONU, prevé un invierno riguroso. Advierte que más cortes de energía permanente después de los ataques podrían tener consecuencias catastróficas. Los expertos de la ONU evaluaron las plantas de energía y consultaron a expertos de la industria y a representantes de las empresas de energía para este informe. Los cortes de energía son el resultado de los ataques repetidos de Rusia a la

17:54 Von der Leyen y Zelenskyy discutiendo el suministro de energía

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planea reunirse con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, en Kyiv el viernes. Discutirán, entre otros temas, la asistencia para garantizar el suministro de energía de Ucrania antes del invierno. Von der Leyen señala que Rusia ha atacado la infraestructura energética de Ucrania para sumir al país en la oscuridad desde el inicio de la invasión. "Como amigos y aliados de Ucrania, debemos utilizar todo nuestro poder para mantener las luces encendidas", asegura. La temporada de calefacción comenzará en dos semanas. Von der Leyen garantiza que la Unión Europea está lista para ampliar su apoyo a Ucrania a medida que bajan las temperaturas.

17:33 Muertos reportados en ataque ruso a hogar de ancianos

El Independiente de Kyiv informa, citando al Ministerio del Interior de Ucrania, que las fuerzas rusas atacaron un hogar de ancianos en Sumy, lo que resultó en una muerte y al menos 12 heridos. El gobernador Volodymyr Artiukh informó que 211 personas residían en el hogar de ancianos. El ataque causó daños parciales en dos pisos del edificio, con 147 residentes evacuados sin informes de personas atrapadas.

16:50 Terzenbach defiende la prestación ciudadana para refugiados ucranianos

Daniel Terzenbach, el Comisionado Federal para la Integración de Refugiados en el Mercado de Trabajo, ha defendido la prestación ciudadana para los refugiados ucranianos. "Esto fue una decisión política para incorporar a los refugiados de Ucrania en la prestación básica", explica. La crítica por la reducción de transferencias estatales a los refugiados de guerra ucranianos ha aumentado recientemente. Desde junio de 2022, los refugiados de Ucrania en Alemania han podido beneficiarse de las prestaciones de seguridad básica, ahora denominadas prestación ciudadana, en lugar de las prestaciones más bajas disponibles bajo la Ley de Prestaciones para Solicitantes de Asilo.

16:15 Putin planea aumentar la producción de drones

El presidente Vladimir Putin busca aumentar la producción de drones de Rusia en un asombroso diez veces este año, con casi 1,4 millones de drones programados para la producción, según informó Reuters. Tanto Rusia como Ucrania han adquirido drones en el extranjero mientras aumentan su producción nacional. Los drones han surgido como uno de los armas más influyentes en la invasión de Rusia a Ucrania, que lleva casi tres años, utilizados para reconocimiento y combate contra la infantería, vehículos blindados y objetivos estratégicos en la retaguardia.

15:39 Parlamento ucraniano destituye a MP controvertido del comité

El Parlamento de Ucrania votó unánimemente para remover a la diputada Marjana Besuhla de su cargo como vicepresidenta del comité parlamentario para la seguridad nacional y la defensa, informó el Independiente de Kyiv. Besuhla, quien ha sido objeto de diversas controversias, ha hecho frequently headlines con su dura crítica del liderazgo militar anterior y actual. Fue despedida anteriormente como jefa del subcomité para la supervisión civil del ejército en julio, un acción que atribuyó a su abierta discusión de los problemas en las fuerzas armadas. subsequently, se separó del partido del presidente Zelensky, "Servidor del Pueblo".

14:57 Parlamento Europeo aboga por el acceso de Ucrania a armas occidentales en suelo ruso

El Parlamento Europeo recomienda que los estados miembros de la UE permitan a Ucrania emplear armas occidentales contra objetivos militares en territorio ruso. Según el Parlamento, Ucrania necesita la capacidad total para defenderse, lo que no se logra completamente sin levantar restricciones. Una resolución no vinculante que promueve esta postura fue adoptada por los parlamentarios en Estrasburgo, con 425 votos a favor, 131 en contra y 63 abstenciones. El Parlamento también anima a los estados miembros de la UE a aumentar, en lugar de reducir, la ayuda a Ucrania, a acelerar las entregas de armas, a imponer sanciones contra Rusia y sus aliados, y a regular para compensar a Ucrania con los activos del estado ruso incautados por los daños causados.

14:30 Individuo arrestado tras tiroteo en la sede de Wildberries

Un hombre ha sido detenido tras un episodio de tiroteo en la sede de Wildberries, lo que resultó en dos muertos y varios heridos. Vladimir Bakaltschuk, esposo de la fundadora de la empresa Tatiana Bakaltschuk, ha sido detenido bajo sospecha de asesinato, intento de asesinato, agresión a un oficial de seguridad y usurpación de autoridad, según sus abogados. Él niega todos los cargos. La revista Forbes afirma que Tatiana Bakaltschuk es la mujer más rica de Rusia. Ella afirma que individuos armados liderados por su esposo Vladimir asaltaron la sede de la empresa el miércoles, con la intención de un golpe. Cuando la seguridad les negó la entrada, se produjo un enfrentamiento que culminó en disparos.

13:58 El pueblo ucraniano Georgyivka tomado por las fuerzas rusas en la región de Donetsk

El Ministerio de Defensa de Rusia informes que ha tomado el pueblo de Georgyivka en la región de Donetsk de Ucrania. En los últimos tiempos, el ministerio ha informado frequentemente de victorias en el campo de batalla, donde las tropas ucranianas parecen estar bajo presión significativa. El objetivo principal actual de las fuerzas rusas parece ser la ciudad estratégicamente importante de Pokrovsk, cuya caída podría asestar un golpe severo a Kyiv. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy había hablado anteriormente de una "situación extremadamente difícil" en la línea del frente oriental de Ucrania.

13:31 Soldados rusos reciben una recepción diferente en Kursk que en Donbass

Parece que los soldados rusos, que se proyectan para "liberar" Donbass de "nazis" según la retórica del Kremlin, no son tan bienvenidos allí como se anticipaba. La cadena de televisión estatal Rossia 1 transmite el testimonio de un soldado que trabaja en Kursk y Bakhmut. El soldado señala una clara diferencia: "Aquí, es como estar en nuestro propio país, nos aman. Pero allí, la recepción fue completamente diferente".

13:09 Renombram 327 Asentamientos en Ucrania

El parlamento de Ucrania ha renombrado un total de 327 asentamientos en el país. La iniciativa busca eliminar la influencia soviética y rusa, según indicó uno de los autores de la ley, Roman Losynskyj, en Facebook. Él describe la decisión como "histórica", pero se planean más renombramientos. El diputado Yaroslav Zhelezniak reporta que 281 parlamentarios votaron a favor de la propuesta legislativa. En total, Ucrania tiene 450 diputados.

12:35 La Presidenta de la Comisión Europea von der Leyen Visita Ucrania con Millones en Apoyo

La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitará Ucrania el viernes. Durante su estancia en Kyiv, discutirá el apoyo europeo a la Versorgung de energía de Ucrania este invierno con el Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. La UE planea proporcionar 160 millones de euros adicionales para reparar plantas de energía dañadas, 60 millones de euros para calefacción y equipo relacionado para alojamiento para personas desplazadas, y 100 millones de euros para la reparación de plantas de energía y la instalación de nuevas instalaciones solares en Ucrania. Según von der Leyen, una parte de los fondos se financiará a través de los ingresos de los activos rusos congelados en la UE.

12:10 Explosión Masiva en Depósito de Municiones Ruso en Toropez

Se reportó una explosión masiva en un depósito de municiones ruso en Toropez, ubicado a 500 kilómetros detrás de la frontera ucraniana. El tamaño de la explosión es inmenso y incluso se registra en la escala sismológica, según informó el corresponsal de NTV desde Moscú, Rainer Munz. Munz explica la importancia estratégica del depósito para Rusia.

11:50 Alemania Planea Aumentar la Ayuda Militar a Ucrania en más de 400 Millones de Euros

A pesar de los desafíos financieros, Alemania tiene la intención de proporcionar casi 400 millones de euros adicionales en ayuda militar a Ucrania este año. El Secretario de Estado de Finanzas, Florian Toncar, escribió una carta al Comité de Presupuestos del Bundestag, citando un aumento en la demanda del Ministerio Federal de Defensa y la situación difícil de Ucrania en su conflicto contra Rusia. Los fondos se utilizarán principalmente para la compra de equipo militar de la industria de defensa alemana, escribe Toncar. Los éxitos continuos de Ucrania contra las fuerzas rusas han exacerbado la situación para Ucrania, que ha sufrido graves pérdidas materiales debido a la superioridad rusa en artillería y el uso de bombas guiadas. Existe un "riesgo significativo" de que Ucrania fracase en su lucha defensiva sin un apoyo sustancialmente mayor.

11:32 Infraestructura Energética en Ucrania bajo Presión; el Invierno será "Por Far el Mayor Desafío"

La AIE insta a los socios de Ucrania a fortalecer su suministro de energía antes del invierno. Los ataques a plantas de energía, instalaciones de calefacción y redes de transmisión en Ucrania han provocado una presión significativa en la infraestructura energética de Ucrania, según la AIE. Se están produciendo cortes de energía regulares y problemas con el suministro de agua, y la situación podría empeorar a medida que los días se acortan y las temperaturas bajan. Existe el riesgo de que el suministro de energía a instalaciones esenciales como hospitales, escuelas y ciudades se vea aún más perturbado durante el invierno, y el suministro de calefacción de Ucrania podría estar en peligro. Se anima a los socios de Ucrania a mejorar la protección de la infraestructura energética contra ataques y ciberataques. Según el Director Ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, este invierno será "por lejos el mayor desafío" para el sistema energético de Ucrania.

10:58 Revocan la Rehabilitación de Miles de Víctimas de Stalin por Parte de Rusia

Rusia ha revocado la rehabilitación de más de 4,000 personas que fueron víctimas de las purgas bajo el dictador soviético Joseph Stalin. Desde 2020, la Oficina del Procurador General ha identificado varios casos en los que personas fueron rehabilitadas a pesar de haber colaborado con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Andrei Ivanov, portavoz oficial de la oficina, informó al periódico "Kommersant" que aquellos que habían sido rehabilitados anteriormente eran hombres y mujeres que habían colaborado con los nazis. Joseph Stalin gobernó Moscú desde la

09:30 Rusia: Afirma la Recuperación de Dos Poblados en KurskSegún un alto mando militar, el ejército ruso ha avanzado en su contraofensiva contra las fuerzas ucranianas que han infiltrado Kursk. En la parte occidental de la región fronteriza rusa, el ejército habría recuperado los asentamientos de Nikolajewo-Darino y Darino. Estos asentamientos recuperados podrían utilizarse para atacar Swerdlikovo, un centro logístico de las fuerzas ucranianas. "Todo nuestro frente está avanzando", dijo el Mayor General Apti Alaudinow. Las fuerzas rusas comenzaron su contraofensiva en Kursk al inicio de septiembre, después de que las fuerzas ucranianas hubieran infiltrado Kursk al comienzo de agosto. Mientras tanto, las fuerzas de invasión rusa también avanzan en el este de Ucrania, según lo informado por Alaudinow.

09:01 A Pesar de las Protestas del Kremlin: Municiones Indias Llegarán a UcraniaLas granadas de artillería indias están llegando a Ucrania, a pesar de las objeciones de Moscú, según informó Reuters citando información de funcionarios gubernamentales indios y europeos, representantes de la industria de defensa y datos aduaneros. La transferencia de municiones para apoyar la defensa de Ucrania ha estado en curso durante más de un año. Los países europeos, incluyendo Italia y la República Checa, están comprando las granadas de artillería y luego las redirigen a Ucrania.

08:25 TASS Informa Sobre Otro Caso de Corrupción en el Ministerio de Defensa RusoSegún TASS, las autoridades rusas han detenido al jefe del servicio de tanques del Distrito Militar Central por sospecha de recibir un gran soborno. Denis Putilov es acusado de recibir un soborno de 10 millones de rublos ($107,000) a cambio de emitir contratos para el reparo y mantenimiento de vehículos militares. Este es otro caso de corrupción que involucra a un alto funcionario militar ruso desde que Andrei Belousov fue nombrado ministro de defensa ruso en abril de 2024. Las purgas dentro del ministerio de defensa llevan meses en curso.

07:52 Putin Prorroga el Embargo de Alimentos por Dos Años MásEl embargo de alimentos contra los países occidentales, impuesto en 2014 en respuesta a "acciones hostiles del Occidente", ha sido prorrogado por dos años hasta finales de 2026, según informó TASS. El presidente ruso Vladimir Putin firmó el decreto. El embargo cubre bienes de EE. UU., UE, Australia y Ucrania, entre otros.

07:22 El Bombardeo Ruso Continúa en ZaporizhzhiaEl fuego de artillería rusa en la región sudoriental ucraniana de Zaporizhzhia ha causado la muerte de una mujer mayor, según informó el gobernador regional Ivan Fedorov en Telegram. Dos mujeres más resultaron heridas. Las fuerzas rusas han bombardeado la región más de 160 veces en las últimas 24 horas, lo que ha causado daños a la infraestructura y edificios residenciales. La región sigue estando principalmente bajo control ruso.

06:50 Kiev Reporta el Número de Niños Muertos en el ConflictoDesde el inicio de la invasión a gran escala, la agresión rusa ha causado la muerte de más de 500 niños ucranianos y ha herido a más de 1600, según informó Dmytro Lubinets, Comisionado de Derechos Humanos del Verkhovna Rada, en Telegram. "Oficialmente, 1,609 niños han resultado heridos y 575 han perdido la vida. Las cifras reales podrían ser mucho más altas porque no tenemos acceso a los datos de los territorios ocupados en Ucrania", agregó Lubinets. "La Federación Rusa está violando flagrantemente y sistemáticamente las Convenciones de Ginebra sobre la protección de los civiles durante la guerra y el tratamiento de los prisioneros de guerra".

06:16 Zelensky Planea Reunión con HarrisLa vicepresidenta y candidata presidencial demócrata de EE. UU., Kamala Harris, planea reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky la próxima semana en Washington, según informó Bloomberg. Zelensky está previsto que se reúna con el presidente de EE. UU., Joe Biden, en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York del 24 al 30 de septiembre. Durante su visita, Zelensky discutirá sus planes para la membresía de Ucrania en la OTAN y la UE, acuerdos económicos y de seguridad, y la continuación del suministro de armas modernas, como parte de su "plan de victoria", con Harris y Biden.

05:44 Rusia y Pakistán Planifican Conexiones Económicas Más CerradasRusia y Pakistán están planeando aumentar sus operaciones comerciales y fortalecer sus lazos económicos, según declararon el viceprimer ministro ruso Alexei Overchuk y el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar, en Islamabad. Moscú también prometió asistencia para la attempts de Pakistán de unirse a la alianza internacional BRICS. A pesar de enfrentar un creciente aislamiento económico debido a las sanciones occidentales tras la invasión rusa de Ucrania, el comercio entre Moscú e Islamabad ha aumentado y alcanzó los $1 mil millones en 2023. Las naciones esperan construir sobre sus conexiones económicas a pesar de las restricciones impuestas por las sanciones, dijo Dar durante una conferencia de prensa.

04:48 Combates Intensos Informados en el Frente Este de KievEl Estado Mayor en Kiev describe los combates, especialmente entre Pokrovsk y Kurakhove, como intensos. Más de la mitad de los más de 150 intentos de asalto ruso durante el día ocurrieron en este sector, con varios aún en curso, informó.

03:48 Aviones de Caza Franceses Están Siendo Modificados para UcraniaLos aviones de combate franceses del tipo Mirage 2000-5 destinados a Ucrania están siendo modificados para poder atacar objetivos terrestres. Esto informó el periódico francés "Sud Ouest". En un artículo detallado sobre el trabajo que se está realizando en la base de la fuerza aérea Cazaux, se menciona que también se están realizando modificaciones en los aviones. El Mirage 2000 es un avión multipropósito que se desarrolló a finales de la década de 1970 y se introdujo en 1984. La versión 2000-5 tiene sistemas de radar mejorados y puede llevar tanques de combustible, lo que aumenta significativamente su alcance.

02:48 Trump Sugiere Reunión con ZelenskyEl candidato presidencial republicano Donald Trump ha insinuado que es probable que se reúna con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien visitará EE. UU. la próxima semana para hablar en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la guerra en su país. "Probablemente sí", responde Trump a la pregunta de un reportero. No proporciona más detalles.

01:39 EE. UU. Planea Aumentar Reservas de PetróleoEl gobierno de EE. UU. bajo la presidencia de Joe Biden tiene la intención de aumentar las reservas estratégicas de petróleo del país. EE. UU. tiene como objetivo adquirir hasta seis millones de barriles de petróleo, anunció el Departamento de Energía. Sería el mayor reaprovisionamiento de existencias desde una histórica liberación en 2012. El petróleo debe ser entregado entre febrero y mayo de 2025. En respuesta a los altos precios de la gasolina debido a la invasión rusa de Ucrania, el gobierno de EE. UU. vendió grandes cantidades de crudo de sus reservas estratégicas en 2022 para suprimir los precios del mercado. Fue la "mayor liberación de reservas de petróleo de la historia".

00:34 Zelensky Exhorta a Acelerar la Entrega de Sistemas de DefensaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está presionando a sus aliados occidentales para que agilicen la entrega de los sistemas de defensa prometidos. "No se han cumplido todas las compromisos hechos en la cumbre de Washington para la defensa todavía", advierte en su discurso en video nocturno. Es crucial tener un sistema de defensa eficiente, especialmente a medida que llega el otoño, dice, dada la persistente agresión rusa contra los suministros de energía y calor.

00:02 Europa del Este Busca Respuesta de la OTAN a las Violaciones del Espacio Aéreo RusoLos ministros de Defensa de los estados miembros de la OTAN en Europa Oriental están pidiendo una respuesta conjunta de la OTAN a las violaciones del espacio aéreo por parte de drones y misiles rusos. Los representantes de nueve estados a lo largo del flanco oriental de la OTAN, que se reúnen en Bucarest, expresan su "profunda preocupación" por las reiteradas intrusiones de proyectiles rusos en su espacio aéreo y exigen una "respuesta colectiva de la OTAN". También destacan la necesidad de mejorar las capacidades para detectar, identificar y, si es necesario, derribar objetos que vuelan bajo y lento.

23:25 Putin Ordena Aumento del Ejército: Se Refuerzan los Distritos de Moscú y LeningradEl presidente ruso Vladimir Putin ha ordenado un aumento del número de soldados activos a 1,5 millones. Dijo que es necesario para asegurar que las fuerzas armadas tengan soldados bien entrenados, mientras se reunía con expertos en defensa. Antes esta semana, firmó un decreto para aumentar las tropas en 180,000 soldados. Según el presidente, los recién establecidos distritos militares de Moscú y Leningrad serán especialmente reforzados. Este es el tercer aumento de tropas ordenado por Putin desde el inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

22:24 Asesor Militar Británico: La Guerra es un 'Desastre Militar' para el KremlinEl asesor militar británico Nicholas Aucott ha declarado que la guerra de Rusia en Ucrania es un "desastre militar para el Kremlin", según un informe de la agencia de noticias ucraniana "Ukrinform". Factores como la contraofensiva ucraniana en Kursk y la destrucción y daños de un cuarto de la Flota del Mar Negro de Rusia han llevado a un "fracaso militar ruso abrumador", dijo Aucott. El uso efectivo de la guerra de maniobra ucraniana contrasta con las "tácticas de la trituradora de carne" de Rusia.

22:04 Zelenskyy: 'Plan de Victoria' Está Completamente EsbozadoTodos los componentes del "Plan de Victoria" que Ucrania planea presentar a EE. UU. están finalizados, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Plane

