A las 23:22, los republicanos de EE.UU. abogan por el permiso de Ucrania para utilizar armas estadounidenses contra Rusia.

Republicanos influyentes del Congreso de EE. UU. instan a Biden a permitir que Ucrania utilice sistemas de misiles de largo alcance contra objetivos militares rusos designadosLos republicanos influyentes del Congreso de EE. UU. están instando al presidente Biden a levantar las restricciones sobre el uso por parte de Ucrania de sistemas de misiles de largo alcance contra objetivos militares designados dentro de Rusia, según se indica en una carta dirigida al presidente y firmada por figuras prominentes como Michael McCaul, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Hasta ahora, EE. UU. ha limitado el uso de sus armas contra Rusia a la defensa contra la ofensiva rusa contra la ciudad ucraniana de Kharkiv.

22:17 El Secretario de Estado de EE. UU. y su homólogo británico planean visita a KievEl Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, y su homólogo británico, David Lammy, realizarán una visita conjunta a Ucrania más tarde esta semana, según anunciaron durante una rueda de prensa en Londres durante las reuniones de Blinken. La visita es crucial para Ucrania, según Blinken, ya que Rusia continúa intensificando su agresión contra la población civil, la infraestructura clave y el ejército ucraniano. "Estamos viendo cómo escalan sus ataques contra ciudades, personas y especialmente la infraestructura energética antes de los meses fríos", advierte Blinken.

21:36 Zelenskyy critica la diplomacia anteriorEl presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, ha instado a sus diplomáticos a ser más proactivos en la promoción de los intereses de Ucrania, que considera que han sido atacados por Rusia. El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Andriy Sybiha, debe transformar la diplomacia ucraniana para permitir una respuesta más rápida a los desafíos, aconseja Zelenskyy en su discurso en video de la noche. También destacó la necesidad de una mayor comprensión de Ucrania en Europa y relaciones más cercanas con América Latina, África y Asia, y el pleno aprovechamiento de la asociación estratégica de Ucrania con Estados Unidos.

20:57 Las minas tienen un impacto negativo en el PIB de UcraniaSe estima que las minas disminuyen el Producto Interior Bruto (PIB) de Ucrania en 11.200 millones de dólares anuales, lo que equivale aproximadamente al 5,6% de la riqueza nacional de Ucrania según su producción económica de 2021, según informó el Ministerio de Economía de Ucrania y el Instituto Tony Blair para el Cambio Global. El estudio revela que los ingresos fiscales regionales fueron un 1.100 millones de dólares más bajos debido a las minas, y el valor de las exportaciones ucranianas también disminuyó en unos 8.900 millones de dólares. El Ministerio de Agricultura ha indicado que el 2,5% de las tierras arables se han vuelto minadas e inutilizables, y se estima que se necesitan 34.600 millones de dólares para eliminar las minas de manera segura.

20:11 Kiev se prepara para el invierno más difícil desde el inicio del conflictoEl gobierno ucraniano espera enfrentarse al invierno más difícil desde el inicio del conflicto, dada la daños en el sector energético. Asegurar un suministro de energía constante durante el próximo período de calefacción será un desafío, menciona el primer ministro Denys Shmyhal en Kiev. "Hemos superado con éxito tres períodos de calefacción, pero el próximo invierno no será más fácil; podría ser incluso el más difícil". Ucrania recibe ayuda para su sector energético de varios países para restaurar las centrales eléctricas dañadas y hacer el sistema energético más resistente al descentralizarlo. "También estamos fortaleciendo la autonomía de la infraestructura crítica", añade el PM.

19:27 Baerbock duda sobre nuevas conversaciones de pazLa ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, expresa dudas sobre nuevas conversaciones de paz con el presidente ruso Vladímir Putin para poner fin al conflicto de casi dos años y medio en Ucrania. Desafortunadamente, cada iniciativa de paz negociada ha provocado "más terror, más sufrimiento y más víctimas" por parte rusa, señaló Baerbock durante una reunión con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, en Berlín. Putin ha respondido a las propuestas de paz "destruyendo Ucrania en lugar de negociar", advierte Baerbock contra ser demasiado optimista; el conflicto ruso se lucha en múltiples frentes.

18:43 Moscú se fortalece con los ataques con drones de KievDespués de que Ucrania atacara Moscú con drones, el Kremlin mantiene que su enfoque militar es justificado. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó a las agencias de noticias rusas: "Debemos continuar la operación militar especial para protegernos de tales incidentes". A pesar de las víctimas civiles diarias en Ucrania debido a los ataques con drones o misiles rusos, Peskov etiqueta el ataque con drones mortal de Kiev como "representativo del régimen de Kiev".

18:07 Primera víctima civil en la región de Moscú debido a los ataques ucranianosPor primera vez desde el inicio del conflicto, una persona ha muerto en la región de Moscú debido a los ataques con drones ucranianos. El gobernador regional, Andrei Vorobyov, informó en Telegram que una mujer de 46 años murió cuando un drone impactó en un edificio residencial en la ciudad de Ramenskoye en las afueras sur de la capital.

17:23 Putin: Rusia necesita prepararse para la defensa contra la agresión militar desde cualquier direcciónEl presidente ruso Vladímir Putin destaca la importancia de que Rusia esté preparada para repeler la agresión militar potencial desde múltiples direcciones en su discurso a los participantes del ejercicio estratégico de mando "Ocean-2024". "Rusia debe estar preparada para todos los desarrollos. Nuestras fuerzas armadas deben proteger efectivamente la soberanía y los intereses de la nación, repeliendo cualquier invasión militar desde todas las direcciones, incluyendo las regiones oceánicas y marítimas", cita la agencia de noticias TASS al presidente. También señala que "la marina juega un papel vital en la realización de esta tarea".

16:51 Alemania, Francia y Reino Unido condenan el suministro de misiles iraníes a RusiaAlemania, Francia y el Reino Unido expresan su descontento ante la entrega de misiles balísticos iraníes a Rusia. En un comunicado conjunto, condenan este movimiento como una escalada adicional del apoyo militar de Irán a las acciones hostiles de Rusia contra Ucrania. El despliegue de estos misiles iraníes podría alcanzar territorios europeos, exacerbando la situación de la población ucraniana. La acción se considera una escalada estratégica tanto por parte de Irán como de Rusia, constituyendo una amenaza directa a la seguridad europea. Los gobiernos habían advertido previamente a Irán en contra de tal movimiento y ahora impusieron sanciones, incluyendo la suspensión de los acuerdos bilaterales de transporte aéreo y el objetivo de Iran Air, así como la imposición de sanciones a individuos e instituciones involucrados en el proceso. Previamente, EE. UU. acusó a Irán de suministrar armas a Rusia para sus esfuerzos bélicos en Ucrania y anunció nuevas sanciones contra Teherán.

16:32 Shoigu rechaza negociaciones con Ucrania sin retirada de territorios rusosEl secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, descarta la idea de negociaciones de paz con Ucrania mientras las tropas ucranianas permanezcan en territorio ruso. En una entrevista con la televisión estatal rusa, Shoigu afirmó: "No habrá discusiones hasta que los hayamos echado de nuestro territorio". Desde principios de agosto, Ucrania ha llevado a cabo una ofensiva en la región rusa de Kursk, lo que marca la primera vez desde el inicio de la guerra que las fuerzas terrestres ucranianas han penetrado en territorio ruso. Shoigu ve esto como un intento de Ucrania de coerción a Rusia para negociar en sus términos y retirar sus fuerzas de Donetsk.

16:04 Soldados reclutas de cárceles para el frente Tanto Rusia como Ucrania están recurriendo a reclutar presos para el servicio militar en primera línea para mantener un número adecuado de soldados. El antiguo director de prisión Oleksandr ahora serves como comandante en la 59.ª Brigada. En un informe de video, los hombres discuten su despliegue.

15:38 El ejército ruso planea expulsar a las tropas ucranianas de la región de KurskEl ejército ruso tiene un plan para expulsar a las tropas ucranianas de la zona fronteriza rusa de Kursk, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. La agencia de noticias TASS reporta que Peskov mencionó: "El ejército tiene los planes necesarios, pero no creo que deban ser hechos públicos", cuando se le preguntó sobre el cronograma de retirada de las tropas ucranianas del territorio ruso. La región ha sido testigo de una ofensiva ucraniana masiva el 6 de agosto, con grandes porciones ahora controladas por las fuerzas ucranianas.

15:13 Letonia extiende las medidas de seguridad fronteriza hasta final de añoDespués de experimentar niveles persistentemente altos de cruces ilegales de frontera, Letonia, miembro de la UE y de la OTAN, ha decidido prolongar su protección fronteriza mejorada con Bielorrusia hasta finales de año. El conflicto respaldado por Rusia en Ucrania y la gobernanza autoritaria en Minsk se identificaron como factores de riesgo adicionales que motivaron esta medida. Esta acción concede poderes adicionales a los guardias fronterizos en seis regiones orientales del país báltico.

14:47 Ucrania aumenta la producción de armas en un 100%Según las cifras del gobierno, Ucrania ha visto un aumento del 100% en su producción de armas este año, con el primer ministro Denys Shmyhal informando sobre un aumento del doble de la producción en comparación con 2023. Ucrania aspira a fabricar más de un millón de drones antes de que finalice el año. "Estamos progresando y la producción de drones está en aumento", afirmó Shmyhal.

14:23 Experto militar elogia la propuesta "sensata" del canciller ScholzEl canciller Scholz propone conversaciones de paz con Rusia, lo que ha recibido críticas de algunos círculos políticos. Sin embargo, el experto militar Ralph Thiele apoya la iniciativa del canciller y urge a una acción inmediata, advirtiendo que Ucrania enfrenta un posible breakthrough en sus líneas de defensa después de la ofensiva de Kursk.

13:52 Instituto de Kiel advierte sobre un "insuficiente" presupuesto de defensa alemánLos investigadores del Instituto de Economía Mundial de Kiel argumentan que el presupuesto de defensa de Alemania es estratégicamente insuficiente frente a la creciente amenaza de seguridad de Rusia para la OTAN. A pesar del discurso sobre "cambios significativos", la brecha entre las capacidades militares de Alemania y Rusia se está ampliando, según los investigadores. Exigen un presupuesto de defensa permanente de al menos 100 mil millones de euros, stating that, "Russia is evolving into a greater danger to NATO while we are only gradually building up our defense capabilities."

12:25 Diferencia en el enfoque entre Putin y Lavrov en el uso de armas en UcraniaUcrania ha instado a los líderes de la UE y EE. UU. a permitir el uso de armas en territorio ruso. Los Países Bajos han acordado, incluyendo aviones de combate prometidos.

12:59 Rusia afirma la captura de cuatro pueblos más en DonetskEl ejército ruso afirma haber tomado el control de cuatro pueblos más en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. El Grupo de Fuerzas del Sur ha Reporting se ha apoderado de Krasnohoriwka y Hryhoriwka, el Grupo Oriental de Wodiane y el Grupo Central de Halyzynivka, según el Ministerio de Defensa ruso. Sin embargo, estas afirmaciones no pueden ser verificadas de manera independiente y han sido cuestionadas por observadores militares ucranianos, que han marcado tres de los pueblos como ocupados, con la excepción de Hryhoriwka. Ucrania está actualmente bajo una presión intensa en el frente este.

12:20 Moscú Prioriza un solo socio en el diálogoEn junio, tuvo lugar una cumbre de paz en Suiza sin la participación de Rusia. Ahora, el canciller alemán Olaf Scholz muestra su disposición a conversar con el presidente ruso Vladimir Putin. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, demuestra iniciativas diplomáticas, pero no hacia Europa, informan los corresponsales de ntv.

11:50 Kiev Advierte sobre el Aumento del Uso de Armas Químicas por Rusia Las autoridades ucranianas advierten que las tropas rusas en Ucrania están aumentando progresivamente el uso de armas químicas. El comando militar ucraniano publicó en Facebook que las fuerzas rusas desplegaron 447 rondas de munición que contienen sustancias químicas y agentes de guerra química en agosto solo, y 4.035 veces entre el 15 de febrero de 2023 y el 24 de agosto de 2024. El comando militar ucraniano también alega que las tropas del Kremlin están suministrando agentes de guerra química prohibidos y utilizando compuestos químicos no identificados. Además, afirman: "Rusia está así flagrantemente violando las regulaciones de la guerra y descuidando los principios y compromisos establecidos en la Convención de Armas Químicas".

11:19 Oficina Presidencial de Kiev: los Ataques a los Almacenes de Armas Rusos son Permisibles El jefe de la oficina presidencial de Ucrania reiteró la demanda de sus aliados occidentales de sancionar el uso de sus armas contra objetivos en territorio ruso. Andriy Yermak explica que es crucial atacar los depósitos de municiones rusas. "La defensa no es una escalada." Es sobre el uso de armas occidentales para frustrar el terror, comunica Yermak en Telegram. Sin embargo, los países occidentales vacilan en autorizar a Ucrania para usar las armas que le han proporcionado en territorio ruso, citando preocupaciones sobre involucrarse en el conflicto.

10:53 Incendios y Víctimas - Rusia Ataca con enjambres de Drones y Dos Misiles Al menos tres personas resultaron heridas, según informaron las autoridades locales, en los ataques con drones y misiles rusos. Se destruyeron edificios y se iniciaron incendios, señalaron. La defensa aérea derribó 38 de 46 drones rusos sobre 13 regiones durante el ataque nocturno, según informó la fuerza aérea en Telegram. Rusia también utilizó dos misiles en su ataque. Las instalaciones energéticas en ocho regiones ucranianas también fueron objetivo, informó el ministerio de energía en Kiev, lo que provocó interrupciones en las líneas de energía y subestaciones.

10:27 Pérdida de Reputación: la Comisionada de Derechos del Niño de Putin se Casa con un Oligarca Anteriormente considerada como la personificación de la mujer rusa, Maria Lwowa-Belova, comisionada de derechos del niño de Rusia, estaba casada con un sacerdote ortodoxo desde 2003. Juntos, propagaron creencias en los medios de propaganda sobre valores conservadores, fe cristiana y su experiencia criando numerosos hijos. También fue acusada por la Corte Penal Internacional en 2023 junto con el líder Kremlin Vladimir Putin por la deportación ilegal de niños de Ucrania. Sin embargo, su amor por la tradición y su esposo sacerdote puede no ser tan sólido como se asumía. El medio de comunicación independiente Verstka informes que se ha casado con el oligarca Konstantin Malofeew, con quien había estado en una relación durante algún tiempo. Sin embargo, esta relación sigue siendo algo tradicional, ya que Malofeew es el fundador de la televisión cristiana afín al Kremlin Tsargrad TV y un defensor vocal de la monarquía y la guerra de Rusia.

09:59 Rusia Informa sobre una Ola de Drones Ucranianos Una mujer murió en un ataque con drones ucranianos en la capital de Moscú, según el gobernador de la región. Los videos muestran explosiones en áreas residenciales. Las cuentas rusas también afirman que se derribaron 144 drones.

09:32 La Fuerza Naval de Rusia Inicia Ejercicios a Gran Escala con más de 400 Buques de Guerra La marina rusa inicia los ejercicios estratégicos "Ocean-2024" en diferentes regiones del país más grande de Rusia. Más de 400 buques de guerra, incluyendo submarinos, y más de 90.000 personal de diversas flotas participarán en los ejercicios hasta el 16 de septiembre, según el Ministerio de Defensa de Moscú. Los ejercicios se llevan a cabo en el mar Báltico, el océano Ártico, el mar Caspio y el mar Mediterráneo, donde Rusia mantiene una base en la ciudad portuaria de Tartus, en Siria.

09:10 Dos Muertes en un Incendio en un Oleoducto en la Región Rusa de Orenburg Dos personas murieron en un incendio en un oleoducto en la región rusa de Orenburg, según un informe de la agencia de noticias TASS. Se está investigando la causa del incendio. Aún no está claro cuándo comenzó el incendio. Ya habían circulado informes no confirmados del incidente en algunos canales de Telegram rusos el lunes.

08:43 Las Negociaciones Están en Pausa por Ahora: Rusia Rusia no entrará en negociaciones con Ucrania hasta que sus tropas se retiren de los territorios rusos, según la agencia de noticias TASS, citando al secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu. Antes, el portavoz del Kremlin, Peskov, también había rechazado las negociaciones.

07:43 Scholz Propone Condiciones para la Participación de Rusia en las Conversaciones de Paz El canciller alemán Olaf Scholz sugiere condiciones para la participación de Rusia en una posible cumbre de paz sobre Ucrania. Durante un evento del SPD el lunes por la noche, destaca la necesidad de proporcionar asistencia militar a Ucrania contra el agresor Rusia, y al mismo tiempo explorar formas de desescalar el conflicto. Scholz expresa su deseo de otra conferencia de paz con la participación de Rusia. Sin embargo, reconoce que esto es improbable si Rusia continúa amenazando a Ucrania, refiriéndose a Vladimir Putin que aboga por más territorio ucraniano. "Lo que es crucial en la política", subraya Scholz, "es la comunicación clara, la resistencia y la determinación para establecer la paz y la seguridad en Europa".

07:18 Oficiales ucranianos responden a las afirmaciones de Fico sobre el fascismo en las fuerzas armadasUkraine expresa su descontento ante las acusaciones de fascismo dentro del ejército ucraniano por parte del primer ministro eslovaco, Robert Fico. Según Reuters, Fico instó a Kiev a erradicar los elementos fascistas de su ejército. En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, se afirma que los soldados ucranianos están protegiendo a sus familias, hogares y país contra los invasores rusos, que muestran el símbolo "Z" -emblema de la estética fascista de la Rusia moderna. El comunicado también menciona las millones de víctimas sufridas por el pueblo ucraniano en su lucha contra el nazismo a lo largo del siglo XX. La acusación de Fico refleja la propaganda rusa que etiqueta al gobierno ucraniano como nazis. En realidad, los partidos extremistas obtuvieron menos del 2,4% de los votos en las elecciones ucranianas de 2019. El historiador Timothy Snyder reconoce características fascistas en el régimen de Putin.

06:56 Vorobyov revisa las estadísticas de víctimas en MoscúEl gobernador ruso Andrei Vorobyov informó a través de un mensaje de Telegram que una mujer murió y tres civiles resultaron heridos debido a un ataque con drone ucraniano en Moscú. Anteriormente había informado sobre la muerte de un niño, que no pudo confirmar. Según él, 43 personas actualmente se encuentran en refugios.

06:25 Greenpeace reactiva la oficina de Kiev para perseguir crímenes ambientalesGreenpeace reactivó una oficina en Kiev con el propósito de acelerar los proyectos de reconstrucción en Ucrania e investigar los crímenes ambientales causados por la invasión rusa. La organización ya ha colaborado con organizaciones ambientales locales y busca promover el desarrollo de infraestructura verde a través del uso de fuentes de energía renovable. Según Natalya Hosak, la nueva jefa de la oficina, Greenpeace ayudará a Ucrania a desarrollar infraestructura sostenible utilizando energía solar y eólica.

06:02 Heridos y muertos reportados en la región rusa después del ataque con droneLos informes de noticias rusas indican que un niño falleció después de un ataque con drone ucraniano en la región de Moscú. El gobernador Andrei Vorobyov anunció en Telegram que al menos 14 drones ucranianos fueron interceptados en la región de la capital durante la noche. Uno de estos drones causó un incendio que actualmente está siendo apagado por bomberos. Al menos una persona resultó herida cuando un drone impactó contra un edificio de apartamentos durante este incidente.

05:31 Las fuerzas de defensa ucranianas repelen el ataque con drone en KievLa administración militar de la capital de Ucrania informó a través de Telegram que las unidades de defensa aérea ucranianas repelieron con éxito un ataque con drone ruso en Kiev.

04:36 Escombros de drone dañan la instalación de energía y combustible rusaSegún la agencia de noticias rusa TASS, los escombros de un drone derribado por la defensa aérea rusa en la región de Tula cayeron sobre un complejo de energía y combustible. No se han reportado heridos y las operaciones en el complejo continúan sin afectación.

03:29 Drones ucranianos interceptados sobre MoscúDespués de que dos drones ucranianos fueran derribados sobre el distrito de Domodedovo de Moscú, se llamaron a los servicios de emergencia al lugar del accidente, según informó el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin. No se proporcionó información sobre daños o víctimas. El distrito de Domodedovo, que se encuentra a aproximadamente 50 kilómetros al sur del Kremlin, alberga uno de los principales aeropuertos de Moscú.

02:17 Defensa aérea rusa derriba drone entranteLas unidades de defensa aérea rusa derribaron un drone que se dirigía hacia Moscú, según informó el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin. Los informes iniciales indican que no hay heridos ni daños debido a los escombros del drone. No se ha emitido ningún comunicado por parte de Ucrania.

00:12 Zelensky agradece a Suecia por el nuevo paquete de ayudaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó su agradecimiento por el paquete de ayuda de defensa de Suecia, valorado en $445 millones. El paquete incluye sistemas de defensa aérea, armas antitank y contribuciones financieras para cubrir las necesidades urgentes de Ucrania. Según los informes suecos, el paquete también abarca piezas de repuesto para los aviones de combate Gripen en preparación para posibles entregas futuras de aviones.

22:17 Ministerio de Asuntos Exteriores: Rusia representa un "mayor peligro para la tranquilidad" en el borde de la OTANDespués de la intrusión de drones rusos en Letonia y Rumanía, el Ministerio de Asuntos Exteriores califica a Rusia bajo el presidente Vladimir Putin como "el mayor peligro para la tranquilidad y la seguridad". "Desafortunadamente, la Rusia de Putin es actualmente el mayor peligro para la tranquilidad y la seguridad directamente en el borde de la OTAN", señala el Ministerio en X. "Este hecho ha sido subrayado, no en último lugar, por los recientes incidentes de drones en Rumanía y Letonia". "Trabajamos estrechamente con nuestros aliados de la OTAN y estamos a su lado", agrega el Ministerio de Asuntos Exteriores, en referencia a los drones. Durante el fin de semana, los miembros de la OTAN y de la UE Letonia y Rumanía informaron cada uno sobre la intrusión de un drone ruso en su territorio.

21:42 EE. UU. no tiene confirmación de los misiles iraníes proporcionados a RusiaEl gobierno de los Estados Unidos no puede confirmar los informes de que Irán ha proporcionado misiles balísticos a Rusia, según declaró John Kirby, portavoz del gobierno de los Estados Unidos en materia de seguridad nacional.

21:28 Zelensky destaca la pronta ejecución de los contratos de ayudaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instó a la pronta implementación de los acuerdos de ayuda con el Occidente. "El resultado de la guerra depende directamente de la eficiencia de la logística en las entregas y la finalización de todos los compromisos de los socios", mencionó en su discurso en video nocturno. Las armas y el equipo deben llegar a tiempo para ser efectivos. "Lo que se necesita en septiembre debe ser suministrado a nuestras tropas en septiembre".

20:52 Político opositor ruso advierte contra conceder a Putin una salida 'de cara a la galería'El político opositor ruso Vladimir Kara-Mursa advierte a Occidente contra conceder al presidente ruso Vladimir Putin una salida 'de cara a la galería' del conflicto en Ucrania. "Es crucial que Vladimir Putin no salga victorioso de la guerra contra Ucrania", señala Kara-Mursa. "Es crucial que Vladimir Putin no encuentre una salida 'de cara a la galería' de este conflicto en Ucrania". Un mes después de su liberación en un canje de prisioneros, Kara-Mursa señala que hay "fatiga" sobre el conflicto en las sociedades occidentales. Sin embargo, Putin debe "ser derrotado". Agrega: "Si, lamentablemente, el régimen de Putin puede representar el resultado de esta guerra como una victoria para sí mismo y mantenerse en el poder, estaremos hablando de otro conflicto o calamidad dentro de un año o 18 meses".

