A las 23:19, el BND no está obligado a revelar su evaluación sobre Ucrania a los periodistas.

El BND no tiene la obligación de revelar si consideró un triunfo militar para Ucrania como difícil o imposible en conversaciones privadas

El Servicio Federal de Inteligencia (BND) no está obligado a revelar si consideró un triunfo militar para Ucrania como difícil o imposible en conversaciones privadas. Los medios que participan en estas conversaciones privadas no están obligados a ser revelados, según una resolución del Tribunal Administrativo Federal de Leipzig. La solicitud de un periodista para una orden judicial provisional fue principalmente denegada. Sin embargo, el BND debe revelar el número de discusiones confidenciales de fondo sobre la situación militar en Ucrania este año. El periodista, un editor de un periódico diario, presentó la solicitud urgente. El tribunal citó un artículo de periódico de mayo como razón, en el que se informó de que un político de la CDU afirmaba que el BND estaba difundiendo intencionadamente una evaluación negativa de la situación militar de Ucrania para influir en la opinión pública.

22:06 Políticos de la coalición de semáforo apoyan el uso de armas de largo alcance contra objetivos rusos

Políticos de la coalición de semáforo abogan por permitir a Kiev atacar objetivos militares en Rusia con misiles de largo alcance occidentales. El portavoz de política exterior de la SPD, Michael Roth, le dice a T-Online que es justo y conforme al derecho internacional atacar finalmente objetivos militares rusos con misiles de largo alcance. Roth menciona como posibles objetivos militares rusos para armas de largo alcance bases aéreas militares, centros de mando o bases de lanzamiento. Desde estas bases se lanzan "ataques crueles contra objetivos civiles ucranianos" y pueden ser detenidos allí efectivamente. El presidente del comité de defensa, Marcus Faber de la FDP, dice que la aprobación para atacar aeropuertos militares rusos con misiles de largo alcance como ATACMS y Storm Shadow es larga. El político verde Anton Hofreiter enfatiza que Rusia terroriza diariamente a la población civil ucraniana con ataques con cohetes a hospitales, edificios residenciales y el suministro de energía. Para proteger a la población civil ucraniana, el ejército debe poder atacar bases militares rusas con armas de largo alcance.

21:35 Vance discute los planes de Trump para la guerra de Ucrania

El candidato a vicepresidente republicano J.D. Vance cree que el plan de Donald Trump para poner fin a la guerra rusa podría involucrar la creación de una zona desmilitarizada entre Ucrania y Rusia. Vance explica durante una entrevista con el productor de televisión Shawn Ryan que Trump podría llevar a rusos, ucranianos y europeos a la mesa de negociaciones para descubrir qué aspecto podría tener una solución pacífica. "Creo que podría llegar a un acuerdo rápidamente", dice Vance. Trump es conocido por su visión simpática del presidente ruso Vladímir Putin y su crítica a la ayuda de EE. UU. a Ucrania. El ex presidente también afirma que podría poner fin a la guerra en 24 horas si fuera elegido, pero no proporciona detalles de su plan.

21:03 Manifestación nacionalista en San Petersburgo

"Somos rusos. Dios está con nosotros", gritan numerosos nacionalistas y fascistas rusos que marchan por San Petersburgo. Constantemente gritan "¡Adelante, rusos!". Su marcha coincide con el aniversario del traslado de las reliquias de Alejandro Nevski, que se celebra como héroe nacional y santo de la Iglesia ortodoxa.

20:28 Ideas expansionistas de Solovyov

El popular presentador de televisión ruso Vladímir Solovyov sugiere que Rusia no debería detenerse en la conquista de Ucrania. "Creo que la barrera ideal es el Atlántico. Una barrera natural", dijo el propagandista del Kremlin. "El lugar perfecto para nuestras tropas - Berlín, Lisboa, Madrid. Y cómo se veían en París". Recordado de que no hay muchos rusos, responde "Los hermanos bielorrusos están con nosotros". De lo contrario, Rusia podría recurrir a China.

20:01 Voluntarios británicos se preparan para el invierno

Faltan ventanas en muchas casas ucranianas que han sobrevivido a los bombardeos - una situación preocupante a medida que se acerca el invierno. La organización benéfica británica "Insulate Ukraine" toma medidas: viajan a zonas de conflicto y instalan ventanas temporales.

19:34 Mineros atrapados en Donetsk debido a un corte de energía

150 mineros están atrapados en la mina Dobropillia debido a un corte de energía causado por ataques rusos en la región de Donetsk. Esto se informa en el "Kyiv Independent" y se refiere a Mychailo Volynets, el jefe del sindicato de mineros ucranianos. La ciudad de Dobropillia, que tenía unos 28.000 habitantes antes de la guerra, se encuentra aproximadamente a 20 kilómetros al norte de Pokrovsk. Este fue un objetivo principal de las tropas rusas en los últimos meses. Los ataques rusos han interrumpido el suministro de energía de Dobropillia y asentamientos cercanos, incluidas las minas de carbón. El corte de energía está causando el envenenamiento y inundación de las minas, según el informe. El jefe del sindicato Volynets agrega que la situación en la región sigue siendo "difícil".

19:08 Suecia aumenta el presupuesto de defensa civil

Suecia tiene como objetivo duplicar su gasto en defensa civil en los próximos tres años para prepararse para la guerra. "Las lecciones de la guerra de Ucrania muestran que es esencial garantizar el funcionamiento de los sectores clave de la sociedad", dijo el gobierno sueco. El ministro de Defensa Civil Carl-Oskar Bohlin dice que Suecia aumentará el presupuesto de defensa civil en dos mil millones de coronas a un total de 8.5 mil millones de coronas, equivalente a 740 millones de euros, este año. Para 2028, se tiene como objetivo un presupuesto anual de 15 mil millones de coronas. "La situación de seguridad sigue siendo seria y seguirá siéndolo en el futuro previsible", dijo Bohlin.

18:39 Putin: NATO en Conflicto con Rusia si Occidente Aprobara el Uso de Armas de Largo AlcanceEl presidente ruso Vladimir Putin ha afirmado que si las potencias occidentales aprueban el uso por parte de Ucrania de armas de largo alcance contra objetivos rusos, eso significaría que la OTAN está en conflicto con Rusia. Putin explicó a un reportero de la televisión estatal: "Esto modificaría drásticamente la naturaleza del conflicto. Significaría que los países de la OTAN están en guerra con Rusia". Si se toma esta decisión, Putin añadió: "sería nada menos que la participación directa de los países de la OTAN en la guerra de Ucrania". En el pasado, los representantes rusos han mantenido consistentemente esta postura. Ya sea tanques, aviones o misiles: desde que Rusia comenzó su ataque a Ucrania, Moscú ha emitido numerosas advertencias sobre escaladas, cambios en la naturaleza del conflicto o incluso amenazas nucleares. Ucrania ha estado buscando la aprobación occidental para utilizar armas de largo alcance extranjeras para atacar objetivos dentro de Rusia durante algún tiempo. Durante meses, Rusia ha lanzado ataques incesantes contra la infraestructura de Ucrania.

18:07 Zelensky Desestima la Iniciativa de Paz China-Brasil como PerjudicialEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha desestimado una iniciativa de paz chino-brasileña. En una entrevista con el medio brasileño Metropoles, Zelensky describió la propuesta como "perjudicial, es solo una declaración política". Preguntó: "¿Por qué proponer 'esto es nuestra iniciativa' sin siquiera consultarnos?". China y Brasil habían llamado a una conferencia internacional de paz en mayo. Zelensky preguntó: "¿Cuál es la intención detrás de este acto?". A diferencia de Moscú, Kyiv no fue consultado antes de la propuesta.

17:40 Ucrania: Misil Ruso Impacta Barco de GranoUn misil ruso ha impactado un barco civil que transportaba grano desde Ucrania, según fuentes ucranianas. El presidente Volodymyr Zelensky anunció que el barco había zarpado de aguas ucranianas en el Mar Negro en el momento del impacto. El ministro de Relaciones Exteriores Andriy Sybiha condenó el ataque como "un audaz asalto a la libertad de navegación y la seguridad alimentaria global". Zelensky confirmó que el barco estaba destinado a Egipto y no hubo víctimas. Un portavoz de la marina ucraniana dijo que el barco de grano no estaba en el corredor de granos ucraniano en el momento del impacto, sino dentro de la zona económica marina de Rumania. Un portavoz de la marina rumana aclaró que el barco no estaba en aguas territoriales rumanas.

17:12 El Presidente Chino Visitará Rusia de Nuevo en OctubreEl presidente chino Xi Jinping visitará Rusia nuevamente en octubre. El ministro de Relaciones Exteriores chino Wang Yi confirmó que Xi asistirá a la cumbre del BRICS en la ciudad de Kazán. Wang se encuentra actualmente en San Petersburgo para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin. Ambos líderes elogiaron la relación entre China y Rusia. Xi ha "aceptado calurosamente" la invitación de Putin a la cumbre del BRICS, dijo Wang. Putin afirmó que él y Xi también discutirían aspectos de su relación que "están progresando muy satisfactoriamente" durante una reunión privada.

16:50 EE. UU. Preparado para "Ajustar" la Ayuda Militar a UcraniaEl secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, ha declarado que EE. UU. está preparado para ajustar la ayuda militar a Ucrania según sea necesario. Cuando se le preguntó en una conferencia de prensa en Varsovia si EE. UU. había dado el visto bueno a Ucrania para atacar territorio ruso con armas occidentales, Blinken respondió: "Lo que estamos haciendo es seguir haciendo exactly what we've been doing: We're adjusting, we're adapting, as necessary, including with regard to the capabilities that are available to Ukraine". Blinken dijo que había tenido conversaciones productivas con su homólogo británico David Lammy en Kyiv el miércoles y había obtenido información sobre cómo los ucranianos están evaluando el campo de batalla y sus necesidades. Agregó: "Y si es necesario, ajustaremos".

16:35 Nuevo Rol para el Secretario General de la OTAN StoltenbergEl secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se convertirá en el nuevo presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich. El noruego asumirá el cargo después de la conferencia de seguridad en febrero de 2025. Christoph Heusgen, quien asumió el cargo en 2022 y fue anteriormente un largo tiempo asesor de política exterior del canciller Angela Merkel, renunciará como presidente, mientras que el largo tiempo presidente saliente Wolfgang Ischinger remaindará como presidente del consejo de administración de la fundación. Stoltenberg renunciará a su cargo como secretario general de la OTAN en octubre al ex primer ministro holandés Mark Rutte.

16:11 Tres Trabajadores de la Cruz Roja Muertos en UcraniaSegún informes ucranianos, tres trabajadores de la Cruz Roja ucraniana murieron en un ataque ruso. El incidente tuvo lugar en un pueblo en la región disputada de Donetsk, según la oficina del fiscal general de Ucrania, que detalló el incidente en Telegram. Dos trabajadores más fueron hospitalizados, uno en estado crítico. "Otro crimen de guerra ruso. Hoy, el ocupante atacó vehículos de la misión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja en la región de Donetsk", escribió el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Twitter. El defensor del pueblo ucraniano de derechos humanos, Dmytro Lubinets, apelo a la CICR: "¡La @CICR debe reconocer oficialmente la violación de Rusia de las Convenciones de Ginebra!"

15:18 Conflicto en el Mar Negro Según diversas fuentes, Ucrania y Rusia parecen estar envueltos en un enfrentamiento naval y aéreo en el Mar Negro. La inteligencia militar ucraniana informó que un caza ruso Su-30 fue derribado por un sistema portátil de defensa aérea durante una operación en el mar (como se mencionó a las 08:04). No se revelaron detalles sobre la operación durante la noche del martes en Kyiv. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso confirmó el miércoles que un intento de Ucrania de atacar una plataforma de perforación rusa en el Mar Negro con barcos de alta velocidad fue frustrado. De los 14 barcos, 8 fueron impactados y hundidos, mientras que los demás se retiraron. No se mencionó un avión derribado desde Moscú. Sin embargo, el blog militar Rybar informó que un Su-30 fue derribado mientras repelía el ataque ucraniano.

14:23 Zelensky: Contraofensiva rusa en la región de Kursk Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Rusia inició una contraofensiva en la región rusa de Kursk. Esto coincide con los planes estratégicos de Ucrania, dijo Zelensky en una conferencia de prensa en Kyiv sin proporcionar información adicional. Según el Ministerio de Defensa ruso, las fuerzas rusas liberaron diez asentamientos en la región de Kursk en dos días.

13:55 Crítica de las relaciones con Rusia por parte de un político iraní Un político iraní destacado criticó las relaciones de su país con Rusia debido a las recientes sanciones y tensiones diplomáticas. En una publicación en la plataforma X, Ali Motahari, quien fuera vicepresidente del parlamento, mencionó las sanciones impuestas por Alemania, Francia y Reino Unido debido al presunto suministro de misiles balísticos a Rusia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán niega estas entregas de misiles.

13:38 Problemas de suministro de agua y gas en Pokrovsk, Ucrania Después de los ataques rusos, la ciudad de Pokrovsk en la región ucraniana de Donetsk está experimentando problemas de suministro de agua y gas. Muchos residentes carecen de agua potable regular y gas para cocinar y calentar, según el gobernador de la región, Vadym Filashkin. Recientemente, una planta de tratamiento de agua resultó dañada en los combates, y la ciudad depende de más de 300 pozos de emergencia para su suministro de agua. Además, los rusos destruyeron un centro de distribución de gas ayer, dejando a 18,000 personas en Pokrovsk sin gas.

13:07 Rusia exagera el número de buques de guerra Un informe del portal de noticias ruso independiente "Agentstvo" sugiere que Rusia puede tener la mitad de buques de guerra que afirma. El Ministerio de Defensa ruso reporta que más de 400 buques de guerra están participando en el ejercicio militar a gran escala "Ocean-2024". Sin embargo, los datos de los proyectos "Ranking Global de Potencias Navales 2024" y "RussiaShips.info" indican que hay 264 y 299 buques de guerra, respectivamente, con alrededor de 50 ships and submarines belonging to the Black Sea Fleet, which is not participating in the exercise. Rusia ha sido acusada anteriormente de exagerar el tamaño de sus fuerzas militares.

12:28 Aumentan las actividades de espionaje ruso contra la Bundeswehr Los servicios de inteligencia rusa han intensificado sus actividades de espionaje contra la ayuda a Ucrania y la Bundeswehr, según el nuevo informe anual del Servicio de Contraespionaje Militar (MAD). Este interés estratégico se ha centrado cada vez más en el nivel táctico, enfocándose en la ayuda militar proporcionada por Alemania a Ucrania, las rutas de transporte de armas y municiones, los procedimientos de despliegue y las tácticas de los sistemas de armas occidentales en Ucrania.

11:52 Se pospone la decisión sobre misiles de largo alcance para Ucrania Una decisión sobre el uso de misiles de largo alcance occidentales en Rusia por parte de Ucrania puede posponerse hasta dos semanas. Es poco probable que se tome una decisión antes de la Asamblea General de la ONU el 24 de septiembre, que reunirá a alrededor de 150 jefes de estado y de gobierno, según el medio estadounidense Bloomberg. Los autores se refieren al ministro de Asuntos Exteriores británico Lammy, quien dijo que la reunión de la ONU será la próxima oportunidad para discutir el uso de misiles de largo alcance. Según el informe, el presidente ucraniano Selenskyj planea reiterar su demanda en la reunión.

11:15 Blinken hace escala en Polonia de vuelta de Kyiv El secretario de Estado de EE. UU., Blinken, se espera que haga una escala en Polonia, un importante aliado de Ucrania, en su regreso de Kyiv. Se han planificado reuniones con el primer ministro Tusk y el presidente Duda. Blinken probablemente discutirá la cooperación adicional con Polonia, el principal centro logístico de apoyo militar occidental a Ucrania. Polonia también ha aumentado significativamente su gasto militar desde la invasión rusa de Ucrania y ha ordenado 96 helicópteros de combate Apache de la compañía estadounidense de defensa Boeing por un valor de diez mil millones de dólares.

10:03 Ucrania registra 64 drones rusos y 5 misiles en el ataque nocturno La fuerza aérea ucraniana reporta un ataque a Ucrania durante la noche por parte del ejército ruso, que involucró 5 misiles y 64 drones de combate de origen iraní. Alrededor de 44 drones fueron interceptados. Sin embargo, los informes militares no son extensamente verificables. La defensa aérea también estuvo activa varias veces cerca de Kyiv para derribar drones que se acercaban.

10:24 Analista Ruso Propone Postura Nuclear Más DuraEl experto en política exterior rusa Sergei Karaganov sugiere que Rusia debe enviar un mensaje claro sobre su disposición a utilizar armas nucleares. Cree que el objetivo principal de la estrategia nuclear de Rusia debe ser "transmitir a todos los enemigos actuales y potenciales que Rusia está preparada para usar armas nucleares". Karaganov le dice al periódico ruso "Kommersant" que Rusia podría llevar a cabo un ataque nuclear limitado en un país de la OTAN sin desatar una guerra nuclear a gran escala. Los EE. UU. serían deshonestos si afirmaran garantizar la protección nuclear para sus aliados. Karaganov ha defendido anteriormente la posibilidad de que Rusia considere un ataque nuclear preventivo para disuadir a sus adversarios. Algunos analistas occidentales creen que Karaganov cumple una función útil para el Kremlin al expresar puntos de vista que alertan al Occidente, lo que hace que Putin parezca más moderado en comparación.

09:58 Ucrania Espera Aprobación de EE. UU. para Misiles de Largo Alcance OccidentalesEn Ucrania, crece la expectativa de que pronto se les autorice a realizar ataques más profundos en territorio ruso utilizando armas occidentales. El Secretario de Estado de EE. UU. indicó durante su visita a Kyiv que busca asegurar que "Ucrania tenga todo lo que necesita". Ya hay señales evidentes de aprobación en Reino Unido.

09:32 Inteligencia Ucraniana Confirma Abatimiento de Avión de Caza RusoSe ha confirmado por la inteligencia militar ucraniana el desaparición de un avión de combate ruso Su-30SM de los radares. Afirman que las tropas ucranianas derribaron un avión de este tipo durante una operación en el Mar Negro. El avión, valorado en $50 millones, estaba estacionado en la península de Crimea. Se reporta que fue destruido por un sistema portátil de defensa aérea.

08:58 Ucrania Informa de Más de una Docena de lesionados en Masivo Ataque de Drones en KonotopEl número de lesionados en el severo ataque con drones rusos a la infraestructura energética de Konotop en la región de Sumy ha ascendido a 14. Lo reporta la agencia de noticias estatal ucraniana Ukrinform, citando la administración militar regional. Entre otras cosas, se reporta que un edificio residencial en el centro de la ciudad fue alcanzado.

Más detalles se pueden encontrar aquí.

here.

aquí.07:44 Ucranianos en Alemania Mantienen Estatus Protegido en Visitas a CasaEl Bundestag alemán discutirá hoy el paquete de seguridad propuesto por el gobierno federal, que incluye disposiciones para que los solicitantes de asilo pierdan su estatus protegido si viajan a su país de origen. Sin embargo, hay excepciones, como los refugiados de Ucrania.

06:48 Canal Ruso Acusa sesgo Contra Trump en DebateVarios comentaristas en la televisión estatal rusa han acusado "interferencia" contra Trump en su debate con Kamala Harris, según reporta el Kyiv Independent. Trump supuestamente fue desventajado. Se criticó el hecho de que se chequearan los comentarios de Trump. Se reporta que muchos observadores consideraron que Trump perdió el debate. Trump ha anunciado que acabaría inmediatamente el conflicto de Ucrania si gana las elecciones.

04:20 Ataque Ruso en Konotop Causa Grave Daño a Infraestructura EnergéticaVarios civiles resultaron lesionados en un ataque ruso a Konotop en la región de Sumy. Según el alcalde Artem Semenikhin, el suministro de agua en la ciudad se cortó temporalmente. También hay daños extensos a la infraestructura energética, y es incierto cuándo las casas particulares tendrán electricidad nuevamente. Después del ataque al centro de la ciudad, hubo varios incendios, edificios escolares y residenciales resultaron dañados. Dos personas fueron llevadas al hospital, una en estado crítico.

02:38 Letonia Envía Más Ayuda Militar a UcraniaLa primera ministra de Letonia, Evika Siliņa, anuncia un paquete de asistencia militar para Ucrania durante su visita a Kyiv. Incluirá vehículos de combate de infantería. Lo anunció el primer ministro ucraniano Denys Shmyhal después de la reunión con Siliņa. Según Shmyhal, ambos países también discuten una expansión de la cooperación en la industria de defensa.

12:16 Reino Unido Convoca a Empresario Iraní por Sospecha de Suministro de Cohetes a RusiaEn respuesta a la sospecha de suministro de cohetes iraníes a Rusia, el Reino Unido ha convocado a un empresario iraní, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores en Londres. "El gobierno del Reino Unido ha dejado claro que cualquier transferencia de cohetes balísticos a Rusia sería considerada una peligrosa escalada yWould result in a firm response", dice el comunicado. El martes, Alemania, Francia y el Reino Unido anunciaron más sanciones contra Teherán por la sospecha de suministro de cohetes, en particular la suspensión de los acuerdos bilaterales de transporte aéreo. La Unión Europea había citado "información creíble" sobre el suministro de cohetes iraníes a Rusia.

10:00 Rusia Despliega Soldados sin Experiencia de Combate en el Frente de JárkovSegún informes de la militar ucraniana, Rusia está desplegando soldados sin experiencia de combate en el frente de Járkov. Según Vitalii Sarantsev, portavoz del grupo operativo táctico de las fuerzas en Járkov, las unidades involucradas en las operaciones de ataque en Vovchansk están pobremente entrenadas: se asume que los refuerzos recién llegados son una reserva de movilización reunida por Rusia. Aún no está claro si estos son antiguos presos o soldados reclutados de otros países, como Asia Central, África o el Oriente Medio.

20:23 Alcalde en Occidente de Ucrania Nombra Inspectores de Habla Rusa

En la ciudad occidental ucraniana de Ivano-Frankivsk, el alcalde ha anunciado el inicio de patrullas para supervisar el uso creciente del idioma ruso. Esta es una iniciativa impulsada por la comunidad, y cualquier persona puede unirse como vigilante lingüístico, según el alcalde Ruslan Martsinkiv, hablando en el canal de televisión NTA. Muchos individuos desplazados de las regiones ruso-hablantes del este de Ucrania ahora residen en esta ciudad. Se espera que al menos 100 monitores lingüísticos se unan a la iniciativa, y ya se han registrado alrededor de 50 voluntarios. También se ha establecido una línea directa para que los ciudadanos informen sobre el uso del idioma ruso en espacios públicos debido al conflicto en curso. El éxodo de personas, especialmente de las regiones ruso-hablantes en el este y sur, ha llevado a millones a buscar refugio en la relativamente segura Ucrania occidental de habla ucraniana.

21:42 Erdogan Pide la Devolución de Crimea a Ucrania desde Rusia

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha instado a Rusia a devolver Crimea, anexada en 2014, a Ucrania. Invocando el derecho internacional, Erdogan afirmó: "Nuestra compromiso con la integridad territorial, soberanía e independencia de Ucrania remains firme. La devolución de Crimea a Ucrania es una demanda prescrita por el derecho internacional". Esta declaración se hizo durante la cumbre de la Plataforma de Crimea, establecida por Kyiv para atraer la atención mundial sobre la situación de la península anexada.

21:05 Informe: Zelenskyy Presentará Estrategia Militar a EE. UU.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha destacado el papel significativo de Estados Unidos en ayudar a Ucrania a resistir la invasión rusa. "El plan para la victoria (...) depende en gran medida del apoyo de Estados Unidos, así como el de otros aliados", dijo Zelenskyy en una conferencia de prensa en Kyiv. La estrategia, que se presentará en detalle antes de la segunda Conferencia de la Paz de Ucrania, busca reforzar Ucrania y obligar a Rusia a poner fin al conflicto. Bloomberg alega que Estados Unidos está presionando a Zelenskyy para obtener un plan de acción definido contra Rusia antes de levantar las restricciones en el uso de armas del Oeste. En Kyiv, el secretario de Estado de EE. UU. Blinken y el secretario del Foreign Office británico Lammy reportedly seeking a long-term strategy from Zelenskyy for the upcoming year to better comprehend Ukraine's objectives.

20:37 Blinken Confirma la Posición de Biden sobre el Suministro de Armas a Ucrania

El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken ha confirmado que están trabajando diligentemente para satisfacer las necesidades militares de Ucrania, incluidas las armas de largo alcance suministradas por el Oeste para atacar objetivos rusos. Una reunión entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el primer ministro del Reino Unido Keir Starmer discutirá estas demandas, según Blinken durante una conferencia de prensa conjunta con el secretario del Foreign Office británico David Lammy, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania Dmytro Kuleba, en Kyiv. "Estamos trabajando expeditivamente para garantizar que Ucrania pueda defenderse efectivamente", dijo Blinken, reiterando: "Deseamos la victoria de Ucrania".

Puede explorar la cronología completa de la Guerra Ruso-Ucraniana aquí.

La Comisión puede ser consultada en relación con el posible uso de armas de largo alcance por Ucrania contra objetivos rusos, como se hizo en el caso del gobierno británico.

La Comisión, en su papel como cuerpo consultivo, podría proporcionar perspectivas sobre las implicaciones legales y estratégicas de tal movimiento.

Lea también: