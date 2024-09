A las 23:19, el BND no está obligado a revelar su evaluación de Ucrania a los periodistas.

22:06 Políticos de la Coalición Apoyan el Uso de Armas de Largo Alcance contra RusiaPolíticos del gobierno de la coalición apoyan la idea de permitir a Kiev utilizar armas de largo alcance contra objetivos en Rusia. El portavoz de política exterior del SPD, Michael Roth, comparte: "Es correcto y legal atacar finalmente objetivos militares en Rusia con cohetes occidentales de largo alcance". Roth sugiere como posibles objetivos militares rusos para armas de largo alcance aeródromos militares, centros de mando o bases de misiles. Roth argumenta que estos son los lugares donde "se llevan a cabo los ataques insidiosos contra objetivos civiles ucranianos" y pueden ser efectivamente abordados allí. El presidente del Comité de Defensa, Marcus Faber del FDP, cree que "la aprobación para atacar aeropuertos militares rusos con armas de largo alcance como ATACMS y Storm Shadow ha sido muy retrasada". El político verde Anton Hofreiter enfatiza que "Rusia terroriza diariamente a la población civil ucraniana con ataques de cohetes contra hospitales, edificios residenciales y suministro de energía". Para proteger efectivamente a la población civil ucraniana, el ejército debe poder atacar bases militares en territorio ruso con armas de largo alcance.

21:35 Vance Habla sobre las Ideas de Trump para UcraniaSegún el candidato a vicepresidente republicano J.D. Vance, el plan de Donald Trump para resolver el conflicto ruso podría involucrar la creación de una zona desmilitarizada entre Ucrania y Rusia. Vance explica en una entrevista con el productor de televisión Shawn Ryan que Trump podría reunir a rusos, ucranianos y europeos en la mesa de negociaciones para "descubrir qué aspecto podría tener una solución pacífica". "Creo que podría llegar a un acuerdo rápidamente", dice Vance. Trump es conocido por su postura simpática hacia el presidente ruso Vladímir Putin y su crítica repetida de la ayuda de EE. UU. a Ucrania. El ex presidente también afirma que podría poner fin a la guerra en 24 horas si fuera elegido, pero no ha proporcionado detalles de su plan.

21:03 Marcha Fascista en San Petersburgo: "Somos rusos. Dios está con nosotros"No pueden ser desafiados o contradichos: "Somos rusos. Dios está con nosotros", gritan numerosos nacionalistas y fascistas rusos durante su marcha por San Petersburgo. Y repetidamente, gritan: "¡Adelante, rusos!". La razón de su marcha es el aniversario del traslado de las reliquias de Alejandro Nevski, que se celebra como héroe nacional y santo de la Iglesia ortodoxa.

20:28 Propaganda del Kremlin: "El Atlántico es la barrera ideal"El popular presentador de televisión ruso Vladímir Solovyov cree que Rusia no debería detenerse en la conquista de Ucrania. "Creo que la barrera ideal es el Atlántico. Una barrera natural", dijo el propagandista del Kremlin. El lugar perfecto para sus tropas - Berlín, Lisboa, Madrid. "Y cómo se veían en París", añade. Cuando le recuerdan que no hay muchos rusos, dice: "Los hermanos bielorrusos están con nosotros". De lo contrario, también se podría recurrir a China.

20:01 Voluntarios Británicos se Preparan para el InviernoEn muchas casas ucranianas que han resistido los bombardeos hasta ahora, faltan ventanas - una situación difícil justo antes del invierno. La ONG británica "Insulate Ukraine" está tomando medidas: viajan a zonas de guerra y instalan ventanas temporales.

19:34 Mineros Atrapados en Donetsk150 mineros están atrapados en la mina Dobropillia debido a un corte de energía causado por ataques rusos en la región de Donetsk. Mychailo Volynets, jefe de la Unión de Mineros de Ucrania, informa esto al "Kyiv Independent". Dobropillia, que antes de la guerra tenía unos 28.000 habitantes, está casi 20 kilómetros al norte de Pokrovsk. Esta ciudad fue un objetivo principal de las tropas rusas en los últimos meses. Los ataques rusos han interrumpido el suministro de energía a Dobropillia y asentamientos cercanos, incluidas las minas de carbón. El corte de energía está causando la intoxicación y inundación de las minas, según el informe. Volynets añade que la situación en la región sigue siendo "difícil".

19:08 Suecia Fortalece para la Guerra: Significativamente Más Dinero para la Defensa CivilSuecia tiene como objetivo duplicar su gasto en defensa civil en los próximos tres años para prepararse para la guerra. "Las lecciones de la guerra de Ucrania muestran que es importante garantizar la funcionalidad de los sectores clave de la sociedad", dijo el gobierno sueco. El ministro de defensa civil sueco, Carl-Oskar Bohlin, revela que su país aumentará el presupuesto de defensa civil en dos mil millones de coronas a un total de 8.5 mil millones de coronas, equivalente a 740 millones de euros, este año. Para 2028, se tiene como objetivo un presupuesto anual de 15 mil millones de coronas. "La situación de seguridad sigue siendo seria y así seguirá en el futuro previsible", dijo Bohlin.

18:07 Zelensky Desestima la Iniciativa de Paz Chino-Brasileña como "Destructiva" El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, rechaza la iniciativa de paz chino-brasileña, calificándola de "destructiva" y simplemente una "declaración política", durante una entrevista con el medio brasileño Metropoles. Zelensky pregunta: "¿Cómo pueden presentar 'aquí está nuestra iniciativa' sin siquiera preguntarnos?". China y Brasil habían propuesto una conferencia internacional de paz para mayo. Zelensky se pregunta: "¿Qué es este teatro para?". A diferencia de Moscú, Kiev no fue invitado a participar.

17:40 Misil Ruso Ataca Civiles Según fuentes ucranianas, un misil ruso impacta en un barco carguero que transportaba grano desde Ucrania. El presidente Zelensky informó que el barco ya había salido de las aguas ucranianas en el Mar Negro en el momento del impacto. El ministro de Asuntos Exteriores, Andriy Sybiha, lo describe como un "ataque descarado contra la libertad de navegación y la seguridad alimentaria mundial". El barco se dirigía a Egipto sin informes de bajas. Un portavoz de la marina ucraniana confirma que el barco de grano no estaba dentro del corredor de navegación de granos de Ucrania en el momento del ataque, sino en la zona económica marina de Rumania. Un portavoz de la marina rumana confirma que el barco no estaba dentro de las aguas territoriales de Rumania.

17:12 Xi Jinping Planea otro Viaje a Rusia El presidente chino, Xi Jinping, visitará Rusia en octubre, según un comunicado del ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi. Xi asistirá a la cumbre del BRICS en Kazán, reveló Wang. Wang se encuentra actualmente en San Petersburgo, reunido con el presidente ruso, Vladímir Putin. Ambos líderes elogiaron su relación positiva, según Wang. Xi agradeció la invitación de Putin a la cumbre del BRICS, expresando su deseo de asistir. Putin confirmó que su reunión bilateral abordará aspectos de su relación, que "están desarrollándose bastante exitosamente".

16:50 EE. UU. Listo para Ajustar la Ayuda Militar a Ucrania El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, afirma que EE. UU. está preparado para modificar la ayuda militar a Ucrania según sea necesario. Blinken reconoció en una conferencia de prensa en Varsovia que EE. UU. no ha autorizado a Ucrania para atacar objetivos rusos con armas occidentales, pero prometió: "Estamos ajustando, estamos adaptando cuando es necesario, incluyendo en cuanto a las capacidades que están disponibles para Ucrania". Blinken tuvo reuniones con su homólogo británico, David Lammy, en Kiev, recopilando información sobre la situación en el campo de batalla y las necesidades ucranianas. En consecuencia, revisarán su estrategia y realizarán ajustes si es necesario.

16:35 Nuevo Rol para el Secretario General de la OTAN Stoltenberg El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, asumirá el cargo de presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, reemplazando a Christoph Heusgen, quien asumió el cargo en 2022. Stoltenberg asumirá el cargo después de la conferencia de seguridad en febrero de 2025. Heusgen renunciará como presidente, mientras que el veterano presidente saliente, Wolfgang Ischinger, permanecerá como presidente de la junta directiva de la fundación. Stoltenberg renunciará a su cargo como secretario general de la OTAN en octubre al primer ministro neerlandés saliente, Mark Rutte.

16:11 Tres Empleados de la Cruz Roja Muertos en Ucrania Tres empleados ucranianos de la Cruz Roja murieron en un ataque ruso en un pueblo de la región de Donetsk, según las autoridades ucranianas. La Oficina del Procurador General de Ucrania informó sobre dos empleados adicionales que resultaron heridos en el ataque, uno de ellos en estado crítico. En una publicación en redes sociales, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenskyy, condenó el ataque a la misión humanitaria, calificándolo de otro "crimen de guerra ruso". El comisionado de Derechos Humanos de Ucrania, Dmytro Lubinets, acusó a Rusia de violar las Convenciones de Ginebra.

15:18 Escalada Naval en el Mar Negro Se informanReports sugieren que Ucrania y Rusia están envueltos en una escalada naval y aérea en el Mar Negro. El servicio de inteligencia de Ucrania afirma que utilizó un arma portátil de defensa aérea para derribar un caza ruso Su-30 durante una operación naval encubierta (consulte la entrada 08:04). Sin embargo, los detalles de esta operación desde Kiev son escasos. Por el contrario, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció que Ucrania intentó atacar una plataforma de perforación rusa en el Mar Negro utilizando lanchas rápidas. Ocho de catorce lanchas fueron reportadas como derribadas y hundidas, con las lanchas restantes retirándose. No se mencionó la pérdida de un avión en Moscú. Sin embargo, el blog militar Rybar, cercano al Ministerio de Defensa ruso, informó que un Su-30 fue derribado durante la defensa del ataque ucraniano.

14:23 Zelensky: Rusia lanza contraofensiva en KurskEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha informado que Rusia ha iniciado una contraofensiva en su región fronteriza de Kursk. Zelensky afirmó que esta acción coincide con los planes de Ucrania, sin proporcionar más detalles, durante una conferencia de prensa en Kyiv. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, las unidades rusas han liberado diez asentamientos en la región de Kursk en dos días, según se anunció a través de Telegram.

13:55 Críticas a las relaciones entre Irán y RusiaUn político conservador influyente de Irán, Ali Motahari, ha expresado sus preocupaciones sobre las relaciones de Irán con Rusia ante las nuevas sanciones y tensiones diplomáticas. En una publicación en la plataforma X, Motahari criticó las nuevas sanciones impuestas por Alemania, Francia y el Reino Unido debido a la presunta entrega de misiles balísticos a Rusia. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán niega firmemente estas entregas de misiles.

13:38 Escasez de necesidades básicas en la ciudad ucraniana de PokrovskDespués de los ataques, la ciudad de Pokrovsk en la región ucraniana de Donetsk enfrenta una falta de suministro regular de agua potable, y muchos residentes están sin gas para cocinar y calentar, según el gobernador de la región, Vadym Filaschkin. La ciudad ha estado recurriendo a más de 300 pozos de emergencia para su suministro de agua desde que una planta de tratamiento de agua resultó dañada en los combates. Además, un centro de distribución de gas fue destruido por los rusos el día anterior, dejando a 18,000 personas en Pokrovsk sin gas.

13:07 ¿La marina de Rusia: sobreestimada o subestimada?Un informe del portal de noticias ruso independiente "Agentstvo" cuestiona la afirmación oficial de que más de 400 buques de guerra rusos participan en el ejercicio militar a gran escala "Ocean-2024". El portal cita datos en línea difíciles de verificar de los sitios web "Global Naval Powers Ranking 2024" y "RussiaShips.info", que sugieren 264 y 299 buques de guerra respectivamente. Los números también incluyen alrededor de 50 barcos y submarinos de la Flota del Mar Negro que no participan en el ejercicio. Rusia ha sido criticada en el pasado por exagerar el tamaño de sus fuerzas militares.

12:28 Servicios de inteligencia rusos apuntan a la Bundeswehr y la ayuda a UcraniaEl informe anual del Servicio de Contraespionaje Militar (MAD) de Alemania destaca que los servicios de inteligencia rusos han intensificado sus actividades de espionaje contra la ayuda alemana a Ucrania y la Bundeswehr. El cambio de enfoque sugiere que Rusia ahora está muy interesada en obtener información sobre la ayuda militar que Austria proporciona a Ucrania, incluyendo las rutas de transporte de armas y municiones, los procedimientos de despliegue y los detalles sobre el rendimiento de las armas occidentales en Ucrania. También ha aumentado el interés de Rusia en las capacidades propias de la Bundeswehr para la defensa territorial y de la alianza.

11:52 Munz: Nueva advertencia sobre armas atómicas contra Berlín no es casualSegún el corresponsal de ntv Rainer Munz, Gran Bretaña y Estados Unidos podrían potencialmente conceder a Ucrania el permiso para utilizar armas contra el territorio ruso. Por lo tanto, no es sorprendente que un especialista en armas atómicas haya propuesto atacar Berlín, explica el corresponsal de ntv Rainer Munz. Hasta ahora, el Kremlin ha logrado frustrar tales decisiones a través de amenazas.

11:15 Se retrasará la decisión sobre los misiles de largo alcanceLa muy esperada decisión sobre el despliegue de misiles de largo alcance occidentales en Ucrania podría retrasarse aún más. Según el medio estadounidense Bloomberg, una resolución de la Asamblea General de la ONU prevista para el 24 de septiembre es poco probable. Los autores citan al ministro de Asuntos Exteriores británico Lammy, quien sugirió que la próxima reunión de la ONU será la próxima oportunidad para discutir el uso de misiles de largo alcance en Ucrania. El presidente ucraniano Zelensky es esperado para reiterar su demanda de tales armas en la reunión. Lammy y el secretario de Estado de EE. UU. Blinken visitaron Kyiv el miércoles para discutir el asunto con Zelensky, mientras que Blinken está previsto que se reúna con el presidente Biden el viernes. El primer ministro británico Starmer también se reunirá con Biden el viernes.

10:31 Blinken hace una visita a Polonia después de su estancia en KyivEl secretario de Estado de EE. UU. Blinken visita Polonia, un aliado clave de Ucrania, después de su estancia en Kyiv. En el programa hay reuniones con el primer ministro Tusk y el presidente Duda. Blinken está previsto que discuta la posible cooperación futura con Polonia, que sirve como la principal base logística para la ayuda militar occidental a Ucrania durante su visita. Polonia ha aumentado significativamente su gasto militar desde la invasión rusa de Ucrania y ha pedido 96 helicópteros de combate a la empresa estadounidense de defensa Boeing, por un total de diez mil millones de dólares.

09:59 Ucrania informa de 64 drones enemigos y 5 misiles en el ataque nocturnoLa fuerza aérea ucraniana informa de que las fuerzas rusas atacaron Ucrania durante la noche con 5 misiles y 64 drones de origen iraní. 44 drones fueron abatidos. Los informes militares no son completamente verificables. La defensa aérea estuvo activa en numerosas ocasiones en el área de Kyiv para derribar drones que se acercaban.

09:11 Alto cargo ruso llama a una postura nuclear más fuerteEl renombrado experto en política exterior rusa Sergei Karaganov sugiere que Rusia debería comunicar inequívocamente su disposición a utilizar armas nucleares. El objetivo principal de la estrategia nuclear de Rusia debería ser "convencer a todos los adversarios existentes y futuros de que Rusia está dispuesta a desplegar armas nucleares", afirmó Karaganov en una entrevista con el periódico ruso "Kommersant". Rusia podría llevar a cabo un ataque nuclear limitado en un país de la OTAN sin desatar una guerra nuclear a gran escala. El

08:46 Ucrania Espera Aprobación de EE. UU. para Misiles de Largo Alcance del OesteEl optimismo crece en Ucrania de que en el futuro podrían permitírsele realizar ataques más lejos en territorio ruso utilizando armamento occidental. El Secretario de Estado de EE. UU. mencionó durante su visita a Kyiv que busca garantizar que "Ucrania tenga todo lo que necesita". En Gran Bretaña, las señales apuntan a lo verde.

08:04 Inteligencia Ucraniana Informe Avión de Caza Ruso AbatidoDespués de informes de ayer que sugerían que un avión de combate ruso Su-30SM había desaparecido del radar, la inteligencia militar ucraniana ahora afirma que las fuerzas ucranianas han derribado un avión similar durante operaciones en el Mar Negro. Informa el Independiente de Kyiv. El avión de combate, valorado en $50 millones, estaba estacionado en Crimea. Se reporta que fue destruido por un sistema portátil de defensa aérea.

07:26 Konotop Sufre Ataque Masivo de Drones, Docenas HeridasEl número de víctimas ha ascendido a 14 tras un ataque masivo con drones rusos a la infraestructura energética de Konotop en la región de Sumy. Informa la agencia de noticias estatal Ukrinform, citando la administración militar regional. Entre las estructuras objetivo se encontraba un edificio residencial en el centro de la ciudad.

aquí.06:42 Refugiados Ucranianos en Alemania Mantienen su Estatus al Regresar a CasaEl Bundestag alemán debate hoy por primera vez el paquete de seguridad propuesto por el gobierno federal, que incluye, entre otras cosas, la retirada del estatuto de refugiado para las personas que regresan a su país de origen. Sin embargo, existen excepciones, por ejemplo, para los refugiados de Ucrania.

06:04 Medios Rusos Acusan Sesgo Contra Trump Durante el DebateVarios comentaristas en la televisión estatal rusa han acusado "sabotaje" contra Trump durante su debate contra Kamala Harris, según el Independiente de Kyiv. Trump supuestamente fue desventajado, afirman. Las declaraciones de Trump fueron cuestionadas por verificadores de hechos. En la opinión de muchos expertos, Trump perdió el debate. Trump ha prometido que si gana las elecciones, pondrá fin immediately a la guerra de Ucrania.

04:50 Konotop Sufre por el Ataque Ruso, Daños Graves a la Infraestructura EnergéticaVarios civiles resultaron heridos en un bombardeo ruso a Konotop en la región de Sumy. Según el alcalde Artem Semenikhin, el suministro de agua de la ciudad se interrumpió momentáneamente. También hay daños a la infraestructura energética, aunque el cronograma exacto para que los hogares privados recuperen la electricidad sigue incierto. Después del ataque al centro de la ciudad, se registraron varios incendios y tanto edificios escolares como residenciales sufrieron daños. Dos personas fueron hospitalizadas, una en estado crítico.

03:29 Letonia Fortalece el Apoyo Militar para UcraniaLa primera ministra de Letonia, Evika Silina, anunció un paquete de ayuda militar para Ucrania durante su visita a Kyiv. Incluirá vehículos blindados. El primer ministro ucraniano Denys Shmyhal confirmó esto durante una reunión con Silina, según X después de su encuentro. Ambos países también están considerando ampliar la cooperación en la industria de defensa, dijo Shmyhal.

01:32 Reino Unido Emite Citas a un Empresario Iraní por Supuestas Entregas de Cohetes a RusiaCon sospechas de envíos de cohetes iraníes a Rusia, el Reino Unido ha citado a un empresario iraní, anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. "El gobierno del Reino Unido ha comunicado que cualquier transferencia de misiles balísticos a Rusia sería considerada una escalada peligrosa y merecería una respuesta significativa", indicó. El martes, Alemania, Francia y el Reino Unido presentaron nuevas sanciones contra Teherán debido a los supuestos envíos de cohetes, en particular la suspensión de los acuerdos bilaterales de transporte aéreo. La Unión Europea había citado anteriormente "pruebas creíbles" de transferencias de cohetes iraníes a Rusia.

00:14 Ucrania: Rusia Deployment Soldados Inexpertos en Vovchansk

Fuentes militares ucranianas afirman que Rusia está desplegando soldados sin entrenamiento en el frente de Járkov. Según Vitalii Sarantsev, portavoz del grupo táctico de operaciones en Járkov, los soldados en las acciones ofensivas en Vovchansk están mal preparados. Se sospecha que estos nuevos refuerzos son una reserva de movilización rusa. No está claro si son ex presidiarios o reclutas de países como Asia Central, África o el Medio Oriente.

22:39 Alcalde en el Oeste de Ucrania Establece Equipos de Monitoreo del Idioma Ruso

El alcalde de Ivano-Frankivsk, una ciudad occidental de Ucrania, ha anunciado la instalación de patrullas para supervisar el creciente uso del idioma ruso. "Esto es una iniciativa pública y cualquiera puede convertirse en inspector de lenguaje", comparte Ruslan Martsinkiv, alcalde de la ciudad, con el canal de televisión NTA. Muchos refugiados de Ucrania oriental, whose native language is Russian, have arrived in the city. The mayor anticipates at least 100 language controllers, with 50 volunteers already registered. He also provided a hotline number for citizens to report Russian speakers in public spaces. Due to the conflict, millions have fled to the relatively safe Ukrainian-speaking west of Ukraine, mainly from Russian-speaking regions in the east and south.

21:42 Erdogan Pide el Retorno de Crimea de Rusia

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha exigido el retorno de Crimea, anexada por Rusia, a Ucrania. "Nuestro compromiso con la integridad territorial, soberanía e independencia de Ucrania es inquebrantable. El retorno de Crimea a Ucrania es una exigencia del derecho internacional", declara en un mensaje de video en la cumbre de la Plataforma de Crimea. Establecida en 2021, la Plataforma de Crimea tiene como objetivo aumentar la atención internacional hacia la situación en la península anexada.

21:05 Informe: Kyiv Presentará Estrategia Militar a EE. UU.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy cree que el apoyo estadounidense es crucial para repeler la invasión rusa. "Nuestro plan para la victoria (...) depende principalmente del apoyo de EE. UU. y de otros socios", dice Zelenskyy en una rueda de prensa en Kyiv. La presentación del plan detallado, prevista para la Segunda Conferencia de la Paz de Ucrania, tiene como objetivo "fortalecer a Ucrania" y "obligar a Rusia a poner fin a la guerra". Según Bloomberg, EE. UU. solicita una estrategia clara para atacar a Rusia antes de aliviar las restricciones en el uso de armas occidentales. El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, y el secretario del Foreign Office británico, Lammy, se espera que se reunan con Zelenskyy en Kyiv para discutir una estrategia a largo plazo para el próximo año y comprender mejor los objetivos de Ucrania.

20:37 Blinken Confirma el Apoyo de EE. UU. a la Solicitud de Armas de Ucrania

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, ha confirmado que EE. UU. está trabajando diligentemente para cumplir con las solicitudes militares de Ucrania, que incluyen el uso de armas occidentales de largo alcance contra objetivos rusos. El presidente Joe Biden y el primer ministro británico Keir Starmer discutirán estos requisitos el viernes, dijo Blinken en una rueda de prensa conjunta con su homólogo británico David Lammy y el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrij Sybiga, en Kyiv. "Estamos trabajando urgentemente para asegurar que Ucrania tenga los medios necesarios para defenderse efectivamente", continuó Blinken, agregando: "Queremos que Ucrania gane".

En medio del conflicto en curso, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha advertido que si el Occidente autoriza a Ucrania a utilizar armas de largo alcance contra objetivos rusos, significaría que la OTAN está en guerra con Rusia. "Esto cambiaría significativamente la naturaleza del conflicto. Significa que los países de la OTAN están en guerra con Rusia".

Después del informe de un político de la CDU que sugirió que el BND había pintado intencionalmente una imagen negativa de la situación militar de Ucrania para influir en la opinión pública, la solicitud urgente del periodista de una orden temporal fue predominantemente denegada, ya que el BND debe compartir el número de discusiones confidenciales individuales sobre la situación militar de Ucrania que tuvieron lugar este año.

