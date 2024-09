A las 23:10, el ex comandante estadounidense Hodges y otras personas instan a Biden a tomar medidas fuertes contra Rusia.

18:51 Trump tras la reunión con Zelenskyj: "Es un enigma"Tras reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el candidato a la presidencia de EE. UU. Donald Trump en Nueva York, el republicano adopta una postura cautelosamente optimista sobre el fin del conflicto en curso. "Es un enigma", dice, "pero lo resolveremos". Trump reitera su postura bien conocida de que ofrece una solución para el conflicto de Ucrania. Conocido por su oposición a la ayuda de miles de millones de dólares de EE. UU. a Kiev, si fuera reelegido, Trump podría cambiar por completo la política de EE. UU. hacia Ucrania. Trump ha instado a la dirección de Kiev en múltiples ocasiones a firmar un acuerdo con Rusia y ha criticado duramente a Zelensky. Antes de la reunión, Trump expresó su aprecio por su relación tanto con Zelensky como con el presidente ruso Putin.

19:06 Video compartido: "Este lugar se ha convertido en una ciudad de los muertos"La ciudad de Pokrovsk en la óblast de Donetsk ha sufrido intensos ataques del ejército ruso durante varias semanas. La mayoría de los residentes han abandonado la ciudad, mientras que las tropas ucranianas permanecen debido a la importancia estratégica de las líneas ferroviarias militares que pasan por la zona.

19:32 Autoridades alemanas incautan servicio de streaming de TV rusa ilegalA pesar de una prohibición a nivel de la UE, una pareja residente en Karlsruhe ofrecía canales de televisión rusos a través de internet. Los sospechosos, de 37 y 42 años, han sido acusados de proporcionar varios canales de televisión rusos sancionados. Se cree que la pareja ganó alrededor de 120.000 euros con el servicio, que probablemente será confiscado. Se emitieron órdenes de registro, lo que llevó al decomiso de equipos técnicos, pruebas escritas y 40.000 euros en efectivo. También se incautó la dirección de Internet utilizada para acceder al servicio de IP-TV ilegal. Los sospechosos actualmente están en libertad. La convicción supondría al menos un año de prisión.

20:09 China y Brasil critican abiertamente la amenaza nuclear rusaChina, Brasil y varios otros países han advertido firmemente en contra del uso o la amenaza de usar armas nucleares contra Ucrania. En una declaración conjunta, piden la eliminación de cualquier uso o amenaza de armas nucleares, químicas o biológicas. Doce países expresan su "preocupación grave" regarding the threat of "escalation" in Ukraine, urging that civilian infrastructure, including peaceful nuclear facilities, should not be targeted during military operations. The statement was issued in response to threats made by Russian President Vladimir Putin this week, indicating that Russia could potentially use nuclear weapons if there are severe air attacks on Russian territory, or if an attack is supported by a nuclear power, which would be considered a "joint" aggression. Zelenskyy had also accused Russia of aiming to attack Ukrainian nuclear reactors.

20:35 Casa Blanca descarta acusaciones contra Zelenskyy como "maniobra política"La Casa Blanca rechaza las acusaciones de los republicanos que sugieren que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy interfirió ilegalmente en la campaña electoral de EE. UU. al visitar una fábrica de armas. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, califica estas afirmaciones de "maniobra política" y anima a los republicanos a "pasar página". La solicitud de visita fue hecha por la delegación ucraniana, que fue concedida y facilitada por el Departamento de Defensa. "Es normal", dice Jean-Pierre. La visita de Zelenskyy a la fábrica de Pennsylvania, que produce urgentemente las granadas de artillería de 155 mm necesarias para Ucrania, fue asistida por varios demócratas, incluyendo al gobernador de Pennsylvania, Josh Shapiro. Los republicanos, por su parte, han iniciado una investigación, con el portavoz de la Cámara de Representantes solicitando que Zelenskyy "despida" al embajador ucraniano en EE. UU.

23:45 Servicios de seguridad rusos inspeccionan a periodistas extranjeros por el incidente de KurskLa agencia de seguridad rusa, el FSB, está investigando a tres periodistas extranjeros más debido a su cobertura en áreas bajo control ucraniano en la región rusa de Kursk. Los periodistas afectados incluyen a Kathryn Diss y Fletcher Yeung de la red de noticias ABC de Australia, así como al periodista rumano Mircea Barbu. Estos individuos son acusados de cruzar ilegalmente la frontera rusa, según la agencia de noticias rusa RIA Novosti. Las consecuencias para estos periodistas podrían llevar a una condena de cinco años de prisión. Sin embargo, se ha informado de que ninguno de estos periodistas se encuentra actualmente en Rusia. Varios medios internacionales, incluyendo Deutsche Welle (Alemania), CNN (EE. UU.) y Rai (Italia), han informado desde los territorios ucranianos ocupados en Kursk.

17:56 Más oportunidades laborales para refugiados ucranianos en AlemaniaEl panorama laboral para los refugiados ucranianos en Alemania está mejorando significativamente. Según el ministro federal del Trabajo, Hubertus Heil (SPD), más de 8.500 ciudadanos ucranianos lograron encontrar empleo o trabajo por cuenta propia y comenzaron aprendices en septiembre de 2022, lo que representa más del doble que en septiembre de 2021. "Estas cifras demuestran que nuestra iniciativa está dando resultados", reconoce Heil. La iniciativa brinda a los refugiados colocaciones laborales después de completar sus cursos de integración y adquirir habilidades lingüísticas básicas en alemán. Hasta julio de 2022, aproximadamente 266.000 de los aproximadamente 700.000 refugiados ucranianos de edad laboral en Alemania tenían empleo; 213.000 estaban sujetos a contribuciones de seguridad social y 53.000 estaban empleados en trabajos a tiempo parcial. No obstante, reconocer las cualificaciones profesionales extranjeras sigue siendo un desafío, según la Agencia Alemana de Empleo.

17:20 Las fuerzas rusas conquistan más territorios en DonbassLa línea del frente oriental de Ucrania está siendo testigo del avance militar ruso, con la captura reportada de dos asentamientos más en la región de Donbass. Marynivka y Ukrajinka habrían sido ocupadas, según el Ministerio de Defensa ruso. Sin embargo, estas afirmaciones aún no han sido verificadas por el comando militar ucraniano. El informe matutino del Estado Mayor ucraniano del viernes describe Marynivka como un campo de batalla, mientras que Ukrajinka ha sido marcada como controlada por Rusia durante varios días por observadores militares ucranianos. Ambos lugares se encuentran dentro de la región de Donetsk, cerca de las ciudades intermedias de Pokrovsk, Kurakhove y Vuhledar. Las tropas rusas han logrado avanzar en esta región en los últimos meses y las fuerzas defensivas luchan contra la escasez de soldados y recursos.

16:43 Zelensky se reúne con Trump en Nueva York: "Objetivo Compartido"Durante su visita a EE. UU., el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reúne con el candidato presidencial republicano Donald Trump para una conversación en la Torre Trump de Manhattan. Ambos expresan su acuerdo en poner fin al conflicto en Ucrania, con Zelensky declarando: "Nuestro objetivo es detener la guerra". Trump ha abogado durante mucho tiempo por la ayuda financiera de EE. UU. a Ucrania, pero ha instado a la liderazgo en Kyiv a negociar un acuerdo con Rusia. Los críticos argumentan que el ex presidente está cediendo ante Ucrania y refleja la postura del presidente ruso Vladimir Putin. La última reunión entre ambos tuvo lugar hace unos cinco años. Zelensky se reunió con el presidente de EE. UU. Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris en Washington el jueves.

16:02 Kiev impone impuestos más altos a sus ciudadanos debido a la financiación de la guerraEl ministro de Finanzas de Ucrania, Serhiy Marchenko, califica los aumentos fiscales bajo discusión en el parlamento como una "acción necesaria". Con una propuesta de aumentar el impuesto de guerra del 1,5 al 5 por ciento, Kiev espera recaudar alrededor de 1.200 millones de euros en 2022 y casi 3.000 millones de euros en 2023. "La economía se verá afectada", admite Marchenko, pero "otras opciones están casi agotadas". Los ingresos de nuevos bonos domésticos solo serían suficientes para pagar las deudas existentes. La ayuda financiera extranjera se está volviendo cada vez más incierta. En el primer trimestre de 2022, Ucrania recibió solo aproximadamente el 10 por ciento de la ayuda financiera necesaria, con los fondos retrasados por la obstrucción republicana en el Congreso de EE. UU. A pesar de esto, Kiev espera recibir más de 37.000 millones de euros en 2022 y 34.500 millones de euros en 2023 de fuentes extranjeras. "Sin embargo, los pagos no necesariamente permanecerán estables", advierte Marchenko.

15:24 Noruega limita el asilo para refugiados ucranianosNoruega ya no concederá automáticamente el asilo a los refugiados ucranianos. La administración de Oslo revisará individualmente cada caso de ucranianos que lleguen desde la parte occidental del país. La región occidental, considerada relativamente segura por las autoridades noruegas, estará sujeta a un procedimiento de revisión de asilo individual. Después de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, las autoridades noruegas proporcionaron a los ucranianos protección colectiva, y se les concedió el asilo automáticamente. Desde entonces, Noruega ha recibido a alrededor de 85.000 refugiados ucranianos, más que cualquier otro país nórdico. Según el gobierno de Oslo, la mayoría de estos refugiados llegaron desde la región occidental de Ucrania.

14:51 Rusia se prepara para la próxima levaSegún el servicio de inteligencia militar británico, la próxima leva rusa está programada para el 1 de octubre. Todos los rusos aptos para el combate menores de 30 años están obligados a servir un año en el ejército. Hasta ahora, los conscriptos no han sido desplegados en Ucrania, pero se han destacado en la región rusa de Kursk para expulsar a las unidades ucranianas. Sin embargo, algunas familias han expresado su preocupación de que sus hijos hayan sido enviados a la batalla con menos de cuatro meses de entrenamiento. Según la ley rusa, los conscriptos solo deben ser enviados a una zona de conflicto después de completar cuatro meses de entrenamiento y especialización.

14:22 Alemania acogerá la reunión de apoyo a Ucrania con BidenLa reunión de los países que apoyan a Ucrania durante la visita del presidente de EE. UU., Joe Biden, a Alemania tendrá lugar el 12 de octubre en la base de la Fuerza Aérea de EE. UU. en Ramstein, Renania-Palatinado. Así lo anunció el portavoz del gobierno, Steffen Hebestreit. Alemania planea acoger la reunión del llamado Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania junto con EE. UU. En esta reunión, más de 50 estados se reúnen para coordinar el apoyo a Ucrania. Permanece incierto si el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy asistirá a la reunión en persona.

13:56 Lituania Inicia Negociaciones para Adquirir Tanques Leopard 2 de AlemaniaLituania está en negociaciones para adquirir tanques Leopard 2 para su nueva división en formación. El contrato podría ser finalizado en noviembre después de que el Consejo de Seguridad Nacional tome una decisión, dice el Ministro de Defensa Laurynas Kasciunas. No mencionó el número de tanques ni la variante específica de tanque. Lituania, un país de la OTAN y la UE, comparte borders con el exclave ruso de Kaliningrad y el aliado de Rusia, Bielorrusia. El conflicto ucraniano se ve como una amenaza para la seguridad nacional, lo que ha llevado al gobierno lituano a armar pesadamente su ejército y establecer una nueva división militar, incluyendo un batallón de tanques. También se planea una brigada mecanizada permanente de las Fuerzas Armadas alemanas en Lituania.

13:20 Discord Podría Ser Bloqueado Completamente en RusiaLa plataforma de comunicación Discord podría ser prohibida en Rusia en un futuro cercano. Según el periódico ruso "Kommersant", citando fuentes de la industria del juego de Rusia, el organismo ruso de supervisión de medios está considerando esta medida debido a presuntas violaciones de las leyes locales. No se han presentado acusaciones específicas contra Discord en el informe del periódico. Los usuarios rusos informaron problemas con Discord anteriormente este mes. Se estima que entre 29 y 40 millones de usuarios activos en Rusia utilizan Discord, especialmente popular entre los gamers, estudiantes y operadores de criptomonedas.

13:04 Paquete de Ayuda de Biden a Ucrania Excluye Armas de Largo AlcanceEl presidente estadounidense Biden ha comprometido otro paquete de ayuda de mil millones de dólares a Ucrania. Sin embargo, Estados Unidos aún no ha cumplido con la solicitud del presidente ucraniano Selenskyy de levantar las restricciones a las armas suministradas desde el Oeste para ataques profundos en el territorio ruso. El político Thomas Jäger explica la razón.

12:36 Ciudadano Estadounidense Acusado de 'Actividades de Mercenario' en RusiaLa agencia de noticias rusa RIA Novosti informó que un ciudadano estadounidense fue acusado el viernes de supuestas 'actividades de mercenario' en Rusia. El ciudadano estadounidense, Stefan Hubbard de Michigan, ha estado viviendo en Ucrania desde 2014. No se proporcionaron detalles sobre el lugar y el momento de su arresto. Según RIA Novosti, Hubbard apareció en un tribunal de Moscú, llevado allí por la policía militar.

12:01 Ataques en Kryvyj Rih y Dnipro en el Sur y Centro de UcraniaLos informes del sur y el centro de Ucrania indican nuevos ataques. Un misil impactó en una estación de policía en Kryvyj Rih esta mañana, según las autoridades locales. Una mujer fue encontrada muerta bajo los escombros y al menos cinco resultaron heridos. Las brigadas de rescate aún están buscando sobrevivientes. Los edificios en la zona residencial han resultado dañados. La Fiscalía Regional de Dnipropetrovsk publicó fotos de los impactos de misiles en Kryvyj Rih. Otro ataque tuvo lugar en la ciudad de Dnipro la noche anterior, golpeando una instalación industrial. Al menos ocho personas resultaron heridas durante los ataques aéreos rusos en la región de Jersón, según informaron las autoridades locales.

11:27 Posible Intrusión de Espacio Aéreo de la OTAN por un Dron RusoUn dron ruso puede haber entrado brevemente en el espacio aéreo rumano anoche, según informó el Ministerio de Defensa de Rumanía. Se cree que el dron "cruzó brevemente el espacio aéreo rumano durante menos de tres minutos" en la zona fronteriza. El dron presuntamente participó en un ataque a Izmail, Ucrania, temprano esta mañana. Según las autoridades ucranianas, Izmail fue objetivo de un ataque con drones, que causó tres muertes y más de una docena de heridos. La fuerza aérea ucraniana afirma haber derribado 24 de 32 drones de ataque rusos la noche anterior.

10:20 Informe de Inteligencia: Consecuencias Graves Anticipadas si Ucrania Utiliza Misiles de Largo Alcance Contra RusiaSegún un informe del "New York Times", las agencias de inteligencia de EE. UU. prevén posibles represalias si Ucrania utilizara misiles de largo alcance del Oeste para atacar profundamente en el territorio ruso. La aprobación del Oeste para esta acción podría llevar a una retaliación grave, como posibles ataques letales en bases militares estadounidenses y europeas, sabotaje y quemas de instalaciones europeas. Las agencias también creen que Ucrania no posee un suministro adecuado de misiles de largo alcance para alterar significativamente el curso de la guerra. Esta evaluación, según el "New York Times", podría contribuir a la complejidad de la decisión del presidente Biden.

09:57 Munz Habla sobre la Nueva Amenaza de Putin: Restricción de Exportación de Recursos "Afecta Minimalmente al Oeste"Rusia ha amenazado a EE. UU. con consecuencias en respuesta a la aprobación del uso de armas de largo alcance contra objetivos en Rusia. El presidente Putin está considerando ciertas restricciones de exportación de recursos estratégicos, como el uranio, como represalia contra el Oeste. El reportero de ntv Munz explica el contexto e implicaciones.

Leer más aquí.08:40 Marina Ucraniana Especula sobre una Estructura Rusa Cerca del Puente de CrimeaUna estructura rusa no identificada cerca del puente de Crimea está desconcertando a la marina ucraniana. Dmytro Pletenchuk, portavoz de la marina ucraniana, dice que la estructura está en construcción, según informó "The Kyiv Independent" en la televisión ucraniana. Su propósito sigue sin estar claro. "Podría ser una instalación defensiva, podría ser otro cruce, pero aún es prematuro sacar conclusiones", dijo Pletenchuk. Cree que los rusos no la completarán debido a las condiciones meteorológicas cada vez peores. "Siguen tratando de colocar algo nuevo en el estrecho de Kerch para construir diversas estructuras hidroológicas o barreras, pero después de cada tormenta, acaban en la orilla". El puente conecta Rusia con la península ucraniana de Crimea, que Rusia anexó.

08:08 Ciudad ucraniana cerca de Rumania atacada, múltiples víctimas La ciudad de Ismajil en el sur de Ucrania fue atacada. Tres personas murieron en el ataque con drones rusos esta mañana, según el gobernador de la Óblast de Odesa, Oleh Kiper. Todos los víctimas eran mayores, incluyendo una mujer de 90 años. Once personas más, incluyendo un niño, resultaron heridas. Kiper también informó edificios y automóviles dañados, así como varios incendios. La ciudad de Ismajil se encuentra en la frontera con Rumania, con la desembocadura norte del río Danubio marcando la frontera. Saber más aquí.

07:40 Roth aboga por más ayuda militar a Ucrania para facilitar negociaciones El experto en política exterior del SPD, Michael Roth, está abogando por un aumento de la ayuda militar europea a Ucrania. "En particular, los países europeos más grandes deben aumentar significativamente su apoyo militar para garantizar que Ucrania permanezca como una nación libre y democrática", dijo Roth al "Tagesspiegel". "Ahora es el momento de movilizar todos los recursos para posicionar a Ucrania de manera óptima para posibles negociaciones". El presidente del Comité de Asuntos Exteriores en el Bundestag argumenta: "Cualquiera que quiera terminar la guerra rápidamente debe equipar adecuadamente a Ucrania". La fuerza militar y la diplomacia son dos caras de la misma moneda. "Rusia solo será receptiva a las negociaciones si Putin está convencido de que una victoria sobre Ucrania es imposible".

07:09 Baerbock defiende envíos de armas occidentales a Ucrania, advierte contra el apoyo que decae La canciller Baerbock defiende los envíos de armas occidentales a Ucrania y advierte contra el apoyo que decae a Kyiv. "La idea de que no habría lucha ni muertes en Ucrania sin armas defensivas es tan simple como incorrecta", dice Baerbock el jueves en el Debate de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. "Si Rusia detiene su ataque, la guerra termina. Si Ucrania deja de defenderse, significa el fin de Ucrania". El presidente ruso Putin respondió a una invitación para una conferencia de paz en junio con un bombardeo de un hospital de niños. Mientras Putin no esté dispuesto a negociar, dejar de apoyar significaría "que los hospitales de Ucrania y sus niños quedarían indefensos. Significaría más crímenes de guerra, possibly también en otros países". Baerbock destaca que Rusia "ha probado persistentemente la inviolabilidad de las fronteras de los estados bálticos y Polonia".

06:45 Eslovenia: No se deben descartar prematuramente las armas occidentales de largo alcance para Kyiv El gobierno esloveno aconseja no tomar decisiones precipitadas sobre el uso de armas occidentales de largo alcance en territorio ruso debido a la incertidumbre alemana. "No es usualmente estratégico descartar ciertos temas antes de la discusión", dice el primer ministro Robert Golob al margen del Debate General de la ONU en Nueva York. "Es un tema difícil, pero creo que todas las opciones deben explorarse y luego elegir la opción más adecuada para la situación actual", responde Golob a una pregunta sobre el uso de misiles de crucero de largo alcance. Alemania y Estados Unidos han sido particularmente remisos en este asunto. El canciller Olaf Scholz recently ruled out the provision of long-range precision weapons to Ukraine even in the future.

06:01 Trump arregla reunión con Zelensky El exlíder estadounidense Donald Trump arregla una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en un viernes en Nueva York. La discusión está programada para tener lugar en la Torre Trump en Manhattan, revela Trump. Zelensky, quien se reunió con el presidente Joe Biden el día anterior, supuestamente prolonga su estancia en EE. UU. para reunirse con Trump. Antes de visitar EE. UU., Zelensky expresó interés en reunirse con Trump, Biden y la vicepresidenta Kamala Harris para presentar su "plan de victoria" para poner fin al conflicto en Ucrania. Más detalles aquí.

04:25 Harris asegura apoyo a Zelensky, implica oposición a Trump victory

La candidata presidencial demócrata Kamala Harris asegura su apoyo al presidente ucraniano Zelensky y sugiere indirectamente oposición a una victoria de Trump. "Mi lealtad al pueblo ucraniano remains steadfast. (...) I will consistently stand by Ukraine and work towards ensuring Ukraine triumphs in this war and lives in peace and prosperity", recuerda durante la visita de Zelensky a Washington. Advierte que la paz en Ucrania no puede lograrse sin la participación de Ucrania. Sin embargo, algunos en EE. UU. desean esto, su objetivo siendo forzar a Ucrania a renunciar a territorios significativos, aceptar la neutralidad y abandonar las garantías de seguridad internacionales de otros países. Estas sugerencias reflejan las del líder del Kremlin, Putin, indicando rendición.

02:08 Ucrania reporta incidentes en la región de Kherson's Tomyna Balka

Las tropas rusas supuestamente bombardearon el asentamiento de Tomyna Balka, ubicado al oeste de la ciudad ucraniana de Kherson, el jueves, según el gobernador de la región, Prokrudin. Una mujer murió y otra persona resultó herida en el ataque, como se documentó en Telegram.

00:55 Reino Unido proporciona más sistemas de artillería AS90 a las fuerzas ucranianas

El Reino Unido proporcionará más sistemas de artillería autopropulsados AS90 a las fuerzas de defensa ucranianas. Diez de estos sistemas ya han sido entregados, con seis más para ser enviados en las próximas semanas, según informó el Ministerio de Defensa del Reino Unido.

23:33 La ONU lucha por financiar la ayuda a Ucrania este invierno

La Organización de las Naciones Unidas admite no tener los fondos necesarios para ayudar a las personas en Ucrania durante esta temporada de invierno. "El nivel de financiación de nuestras organizaciones es menos que ideal para este período", dice Karolina Lindholm Billing, coordinadora de la UNHCR para Ucrania. La UNHCR actualmente posee solo el 47% de los fondos necesarios para asistir a los desplazados o afectados ucranianos debido a la guerra. Hace un año, la UNHCR estaba financiada en un 70%.

22:13 Biden confirma la ayuda estadounidense aumentada a Ucrania

21:34 Ucrania Advierte sobre Aumentos en los Ataques Rusos en la Región de Saporizhzhia

La inteligencia ucraniana sugiere que las tropas rusas son probables de intensificar los ataques en la región de Saporizhzhia. "Hay una tendencia creciente de escalada en la zona de combate en la región de Saporizhzhia", dice un portavoz de las fuerzas militares del sur de Ucrania. "En las últimas 24 horas hubo cinco ataques [rusos], pero la frecuencia podría aumentar ya que nuestros datos indican que el adversario está congregando fuerzas de ataque cerca del [asentamiento] Pryiutne". El portavoz también señaló que los soldados rusos recibieron vehículos blindados ligeros, lo que sugiere preparativos para operaciones ofensivas.

21:00 Biden y Zelensky en Reunión en Washington: Triunfo de Ucrania, no de Rusia

En su reunión en Washington, el presidente de EE. UU., Joe Biden, tranquilizó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sobre el apoyo continuo de EE. UU. "Ucrania prevalecerá, no Rusia", declaró Biden mientras recibía a Zelensky en el Despacho Oval de la Casa Blanca: "Y estaremos contigo en cada paso del camino". Más detalles aquí.

