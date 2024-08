A las 23:09, los esfuerzos rusos detuvieron los avances ucranianos en Bryansk.

Rusia supuestamente detiene infiltrados ucranianos en la región de Bryansk

Rusia ha informado que ha logrado detener la infiltración de "infiltrados" ucranianos en su área fronteriza de Bryansk, que comparte frontera con Kursk. Según informes, las fuerzas del servicio de seguridad federal (FSB) de Rusia y las unidades del ejército lograron repeler un grupo de "reconocimiento-sabotaje" ucraniano en la región. El gobernador Alexander Bogomaz anunció esto en Telegram, stating, "Les dimos un golpe con nuestro fuego," y añadió que la situación ahora estaba bajo control.

22:15 Zelenskyj espera una rápida implementación de la ayuda occidental prometida

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyj expresó optimismo sobre la pronta implementación de los miles de millones de ayuda que el Occidente ha prometido, con una parte del financiamiento procedente de los activos del Estado ruso congelados. Si bien los socios han presentado numerous explicaciones políticas, se esperan más, Zelenskyj afirmó en su discurso vespertino en video. Él enfatizó la necesidad de un mecanismo real para distribuir estos fondos. Ucrania necesita los ingresos de los activos rusos para hacer frente a la agresión rusa, Zelenskyj explicó, ya que las negociaciones sobre esto han estado pendientes durante un período excesivo y se requieren acciones decisivas de inmediato. Los países del G7 acordaron proporcionar nueva asistencia financiera a Kyiv durante su cumbre de junio, con un préstamo sustancial de $50 mil millones esperado para ser asegurado a través de los intereses de los activos rusos confiscados.

21:52 Putin elogia las sólidas relaciones comerciales con China

El presidente ruso Vladimir Putin elogió la creciente cooperación con China. Durante una reunión con el primer ministro chino Li Qiang en el Kremlin, Putin dijo, "Nuestras relaciones comerciales están progresando bien (...). La importancia que ambos gobiernos dan a las relaciones comerciales y económicas está dando resultados." Putin también destacó que China y Rusia tienen "iniciativas y proyectos a gran escala en los sectores económico y humanitario". Li elogió el nivel excepcional de las relaciones chino-rusas, según el Kremlin. La asociación estratégica entre Rusia y China se ha fortalecido desde la invasión rusa de Ucrania, lo que ha hecho que China sea un socio comercial crucial para Rusia debido a las sanciones occidentales. Pekín mantiene una postura de neutralidad en el conflicto de Ucrania, pero la OTAN clasificó a China como "facilitador clave" de la ofensiva rusa en julio.

21:20 Apelación denegada: la detención de Bulgakow se mantiene en el caso de corrupción

El antiguo viceministro de defensa ruso Dmitri Bulgakow, quien está bajo investigación por corrupción, seguirá siendo detenido. El tribunal rechazó su solicitud de arresto domiciliario condicional y su apelación contra la detención. Bulgakow era responsable de la adquisición de suministros militares antes de su despido. El tribunal también ordenó la detención de dos presuntos cómplices de Bulgakow, que se cree que recibieron casi nueve contratos de Bulgakow entre 2022 y 2024, lo que causó daños de alrededor de 50 millones de rublos o 500,000 euros, según los investigadores.

21:00 Zelenskyj anuncia refuerzos en la región de Pokrovsk

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyj anunció que Ucrania está fortaleciendo sus tropas en la región disputada de Pokrovsk en la parte oriental del país. "Estamos al tanto de los planes de las tropas rusas allí", dijo en una emisión de televisión. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas continúan avanzando en el distrito ruso de Kursk, dijo, aunque no proporcionó más detalles.

20:41 Ucranianos en Hungría corren el riesgo de perder alojamiento después de la implementación del decreto

Después de la entrada en vigor de un decreto en Hungría que prohíbe el estatuto de refugiado general para los ucranianos, numerosos ucranianos en el país corren el riesgo de perder su alojamiento. Los refugios privados para refugiados ya han comenzado a desalojar a ucranianos, según Migration Aid. En Kocs, al norte de Budapest, alrededor de 120 refugiados fueron desalojados por la fuerza de una posada bajo supervisión policial, como observó un fotógrafo de AFP. La mayoría de los afectados eran mujeres y niños romaníes de la región ucraniana de Transcarpatia, que tiene una considerable minoría húngara.

20:14 Scholz promete ayuda extensa a Moldavia, vecina de Ucrania

A pesar del caos interno en su coalición, Scholz, fresco de sus vacaciones de verano, partió hacia Moldavia, un vecino de Ucrania que enfrenta inestabilidad por parte de Rusia. Scholz prometió la solidaridad de Alemania y ofreció ayuda adicional al país candidato a la UE, así como apoyo continuo a Ucrania. Desafortunadamente, un acuerdo de cooperación destinado a controlar la migración no autorizada, que el gobierno alemán está buscando, no pudo ser finalizado durante la visita. "Apoyaremos la República de Moldavia en la medida de lo posible", dijo Scholz después de reunirse con la presidenta moldava Maia Sandu en la capital, Chisinau. Él señaló que Rusia y los elementos prorrusos en la antigua república soviética estaban attempting to destabilizar el país.

19:36 Borrell aboga por que Ucrania utilice armas occidentales en suelo ruso

En respuesta a la ofensiva de Ucrania en la región fronteriza rusa de Kursk, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha abogado por permitir que Ucrania emplee armas occidentales en el territorio ruso. Tal acción fortalecería "la autodefensa de Ucrania y así salvaría vidas y limitaría la destrucción en Ucrania", escribió Borrell en Twitter.

19:10 El comandante de la Fuerza Aérea de Ucrania, Mykola Oleschchuk, anunció victorias en sus operaciones contra objetivos rusos en Kursk. El jefe de la Fuerza Aérea utilizó principalmente bombas aéreas precisas contra fuertes rusos y concentraciones de tropas. A pesar de que las fuerzas rusas utilizaron casas abandonadas en su defensa, no pudieron eludir los ataques. "Lo vemos todo, lo sabemos todo", afirmó Oleschchuk en Telegram. "Nuestras bombas precisas te encontrarán en cualquier lugar". Las bombas precisas se refieren a explosivos guiados por aire que pueden ser dirigidos por los pilotos a distancia. Durante su avance en Kursk, dos puentes importantes sobre el río Seim fueron destruidos por aviones de combate ucranianos. Oleschchuk no especificó qué aviones utilizó Ucrania en sus ataques. Según los analistas militares ucranianos, los aviones de combate F-16 proporcionados por Occidente aún no han sido desplegados.

18:44 El conflicto en aumento obliga a los residentes a huir de los pueblos en el este de Ucrania. Los enfrentamientos entre las fuerzas rusas y las tropas ucranianas han obligado a los civiles a evacuar pueblos cerca de la zona de conflicto en el este de Ucrania. Los habitantes de Myrnohrad, a unos 10 kilómetros de los zonas de combate, informaron a la agencia de noticias AFP que los ataques en aumento obligaron a varios locales a abandonar el área. Los reporteros de AFP observaron varias casas en llamas después de los ataques rusos en Myrnohrad.

18:04 Rusia y China discuten la agenda de colaboración energética. Los líderes de China y Rusia discutieron sobre el fortalecimiento de la cooperación en el sector energético durante la visita del primer ministro chino Li Qiang a Moscú. El primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, informó a Li Qiang sobre el estatus de Rusia como principal proveedor de petróleo de China. "En el futuro próximo, también obtendremos el primer lugar en gas natural", afirmó Mishustin, según informó la agencia de noticias rusa TASS. Li Qiang destacó el crecimiento y la calidad de la cooperación energética entre los dos países. Pekín reconoce el conflicto ruso-ucraniano como una perturbación del orden internacional, pero sigue apoyando a Rusia en el asunto.

17:33 Ucrania ingresa a la Corte Penal Internacional con una excepción temporal. Ucrania se unió a la Corte Penal Internacional (CPI) pero solicitó una excepción temporal para su ejército de la jurisdicción de la Corte. El parlamento ucraniano en Kyiv aprobó el Estatuto de Roma de la CPI con 281 votos a favor, 1 en contra y 22 abstenciones, según informó el diputado Yaroslav Zhelezniak en Telegram. Ucrania firmó el Estatuto de Roma en enero de 2000 pero aún no lo había ratificado. El Estatuto de Roma sirve como base de la CPI, que aborda delitos como el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Sin embargo, el documento ratificado incluye una cláusula que establece que la CPI no ejercerá jurisdicción sobre crímenes de guerra que involucren a nacionales ucranianos durante un período de siete años.

17:15 Rusia es el único país que rechaza la invitación de la ONU de Suiza. Rusia rechazó una invitación de Suiza para que los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU visiten Suiza del 25 al 26 de agosto. Los diplomáticos de todos los otros 13 miembros del Consejo de Seguridad, excepto Rusia, viajarán a Ginebra, según un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza en Berna. Rusia no dio ninguna razón para su negativa a participar en el viaje. Moscú clasifica a Suiza como un "país hostil" después de la imposición de sanciones de la UE a Rusia por el conflicto en Ucrania. Suiza representa a un miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU por primera vez, junto con los cinco miembros permanentes (Rusia, China, EE. UU., Reino Unido, Francia) y los miembros no permanentes actuales (Argelia, Ecuador, Guyana, Japón, Malta, Mozambique, Corea del Sur, Sierra Leona, Eslovenia). La duración del mandato de los miembros no permanentes es de dos años. El viaje coincide con el 75º aniversario de las Convenciones de Ginebra.

16:49 El alcalde de Moscú califica el ataque con drones como el más grande. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, calificó el ataque con drones más grande desde el inicio del conflicto hace dos años y medio como uno de los más grandes. Algunos de los drones fueron destruidos en la región este de la ciudad de Podolsk, según el comunicado del alcalde Sobyanin en Telegram. La ciudad, ubicada a unos 38 kilómetros del Kremlin, fue afectada por el ataque. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, se atacaron 11 objetivos en la región de la capital, con 11 objetos voladores neutralizados. En total, se abatieron más de 45 drones en todo Rusia. En respuesta, las fuerzas rusas lanzaron casi 70 drones hacia Ucrania durante la noche, la mayoría de los cuales fueron interceptados por la fuerza aérea ucraniana. La lucha continúa en el este de Ucrania y en la región fronteriza rusa de Kursk. "Hasta ahora, este es uno de los intentos más intensos de atacar Moscú con drones", explicó el alcalde Sobyanin. Sin embargo, el ataque fue frustrado y no se registraron daños.

16:20 La Iglesia Ortodoxa Independiente de Ucrania busca la adhesión de los cristianos leales a Moscú. El Metropolitan Epifaniy, líder de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania independiente de Moscú, instó a los seguidores de la Ortodoxia conectada a Moscú a cambiar su lealtad. El parlamento ucraniano prohibió todas las organizaciones religiosas en Ucrania relacionadas con Rusia el martes. "La ley permite a todas las instituciones religiosas que aún no lo hayan hecho, cortar completamente los lazos con Moscú", promovió Epifaniy en las noticias

15:54 PM Modi Pide "Restablecimiento de la Paz" Antes de Viaje a UcraniaEl primer ministro de India, Narendra Modi, ha aterrizado en Varsovia para una histórica incursión en el territorio de Europa Oriental. Esta es la primera visita de un primer ministro indio a Polonia en 45 años. Modi está programado para convertirse en el primer primer ministro indio en poner un pie en Ucrania el viernes. En una declaración previa, Modi abogó por un "restablecimiento de la tranquilidad" en Ucrania. Presentándose como un "amigo y aliado" de Kiev, India "aspira a una pronta restauración de la paz y la estabilidad en la zona", escribió Modi en las plataformas digitales.

15:28 Elecciones en Ucrania Retrasadas en Siete Municipios de KurskDebido a la ofensiva ucraniana en la zona fronteriza de Kursk, Rusia ha pospuesto las elecciones en siete municipios de la región. La Comisión Electoral Central apoyó la propuesta de la comisión electoral de la región de Kursk para posponer la votación en siete asentamientos. Las votaciones se reanudarán cuando se pueda garantizar "la completa seguridad de los votantes", asegura la comisión. El resto de las regiones de Kursk continuará con su votación programada entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre, como se había planeado. El ejército ucraniano ha supuesto que ha invadido la región rusa de Kursk desde el 6 de agosto, arrebatando el control de numerosos asentamientos, según fuentes rusas. Se informa que más de 120.000 residentes han sido obligados a desplazarse desde la zona afectada.

15:07 Ucrania Confirma el Uso de Armas Occidentales en Territorio RusoUcrania reconoce el despliegue de cohetes HIMARS de EE. UU. para demoler puentes de reemplazo a lo largo del río Seim en Rusia. Los soldados ucranianos anunciaron abruptamente en la aplicación de mensajería Telegram, "¿Dónde han desaparecido los nuevos puentes en Kursk? Las fuerzas de despliegue los están demoliendo con precisión". Esta es la primera vez que Ucrania admite públicamente el uso de estas armas occidentales en su ofensiva en suelo ruso. EE. UU. y Alemania han guardado silencio al respecto, mientras que Rusia lo ha denunciado como una escalada del conflicto. Los expertos militares habían hipotetizado anteriormente que los cohetes HIMARS habían contribuido al derribo de al menos tres puentes originales sobre el Seim.

14:52 Diez Drones Ucranianos Detenidos Cerca de MoscúLos drones ucranianos han reanudado su curso hacia Moscú, con las fuerzas rusas informando de la destrucción de al menos diez drones y la generación de inmensas bolas de fuego en el cielo. No hay información disponible sobre daños o víctimas hasta el momento.

14:25 Las Negociaciones Son Improbables Dado que Rusia No CedeEl Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania ha declarado que Rusia no muestra ninguna inclinación a negociar para poner fin al conflicto. En cambio, Moscú exige la anexión de territorios que ni siquiera controla, según el ministerio. Los representantes de la Oficina de Asuntos Exteriores destacaron la importancia de equipar a Ucrania con armas adecuadas para defenderse contra las violaciones del derecho internacional, haciendo referencia a la agenda política caliente en Turingia y Sajonia para presionar por un enfoque más diplomático y detener la entrega de armas.

13:53 Kadyrov Mantiene el Apoyo de Putin en ChecheniaEl presidente Vladimir Putin visitará Chechenia, una república rusa, por primera vez en 13 años, recibiendo una cálida bienvenida de Ramzan Kadyrov, el hombre fuerte de la región, quien le hizo un regalo. Putin y Kadyrov expresan su mutuo compromiso, pero su amistad no es absoluta, según el reportero de ntv Rainer Munz.

13:30 Tropas Rusas Reportan la Captura de un Nuevo Pueblo en Ucrania OrientalLos rusos afirman haber tomado un nuevo pueblo en la región de Donetsk, en Ucrania oriental. El ejército ruso ha intensificado su control sobre el pueblo de Shelanne, ubicado al noreste de Donetsk, según el informe diario de Moscú. Shelanne está cerca de Prokhorovka, que se considera un importante centro logístico. Sin embargo, el Instituto para el Estudio de la Guerra informes que Prokhorovka ya había caído el 18 de agosto.

12:57 Ucrania Se Acercan a la Membresía de la Corte Penal InternacionalAhora que el parlamento ucraniano ha ratificado el Estatuto de Roma, Ucrania se ha convertido en parte de la Corte Penal Internacional, un paso esencial para la aprobación de la UE. La corte ha emitido órdenes de arresto internacionales, entre otros, contra el presidente ruso Vladimir Putin.

12:45 Rusia Ataca Ucrania conNumerosos Drones y MisilesEl ejército ucraniano informa de haber repelido 69 ataques de drones y haber derribado potencialmente otros 16 mediante contramedidas electrónicas durante la noche. Se descubrió que un drone había regresado a territorio ruso. Además, Rusia utilizó dos misiles balísticos y un misil crucero en los ataques, con el misil crucero siendo la única amenaza entrante interceptada. No se han informado bajas ni daños. Se espera un comunicado de Moscú.

12:22 Rusia: Defensas Ucranianas Debilitándose en PokrovskLas fuerzas ucranianas están bajo intensos ataques rusos en la región oriental, según informes militares. El Estado Mayor de Kyiv informes de 66 ataques rusos en el frente de Pokrovsk solo el martes, todos repelidos con éxito. La lucha continúa en varias aldeas en ruta hacia Pokrovsk, a unos 10 kilómetros de distancia. El Comandante en Jefe, Olexander Syrsky, reconoce la situación difícil. En el lado ruso, hay informes de que las defensas ucranianas en Pokrovsk flaquean. Los blogueros militares rusos informan de avances de sus tropas.

11:50 Medvedev: "No habrá conversaciones de paz hasta que el enemigo esté completamente derrotado"Las negociaciones con Rusia parecen poco probables, según el expresidente ruso Dmitri Medvedev, quien ha adoptado una postura cada vez más radical. Ahora como vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Medvedev escribe en su canal de Telegram que, dadas las avanzadas de Ucrania en Kursk, las negociaciones son poco probables. Medvedev afirma que no habrá diálogo Moscú-Kiev hasta que Ucrania sea completamente derrotada en el campo de batalla. "Todos reconocen la realidad de la situación, aunque no puedan expresarla verbalmente", dice Medvedev. "No habrá conversaciones de paz hasta que el enemigo esté completamente aniquilado".

11:22 La violencia de los mercenarios de Wagner aumenta en ÁfricaLos mercenarios rusos continúan desempeñando un papel significativo en África, un año después de la muerte del líder del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Los analistas de la organización de datos de conflictos Acled esperan que la influencia del Grupo Wagner en el continente aumente. En la primera mitad de 2024, hubo más incidentes de violencia política relacionados con mercenarios rusos en África que durante la vida de Prigozhin. El hombre de negocios Prigozhin había construido efectivamente un ejército privado desde 2014 - los mercenarios de Wagner lucharon no solo en Ucrania, sino también en Siria y principalmente en el continente africano en interés de Moscú. En junio de 2023, Wagner lanzó un levantamiento armado contra el Kremlin. El 23 de agosto de 2023, el avión de Prigozhin se estrelló, matando a él y a sus colaboradores más cercanos - no hubo sobrevivientes.

10:50 Director de funerarias en Kursk aconseja a los hombres¿Patriotismo o interés profesional? Un hombre uniformado de Kursk critica a los hombres que huyen en un video de Telegram publicado por la agencia de noticias rusas Agentstvo. No es un militar, sino Kirill Suworow, un director de funerarias de 39 años de San Petersburgo, según se informa. En su video, Suworow critica a los hombres de Kursk: "¿Qué demonios están haciendo? ¿Adónde van, mis queridos?". También sugiere que podrían cavar trincheras para los soldados y donar sus coches al ejército en lugar de huir. Cuando se le pregunta por Agentstvo, Suworow repite su crítica. Cuando se le pregunta si participaría en la guerra, remains silent.

10:26 El Pentágono: Ucrania ha "puesto a Rusia a la defensiva"Según la evaluación del Departamento de Defensa de EE. UU., Rusia lucha por responder a la contraofensiva ucraniana en la región occidental rusa de Kursk. El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, dice que hay señales de que Moscú está moviendo un pequeño número de unidades a la zona. "Pero en general, diría que Rusia realmente lucha por responder", dice Ryder. Ucrania "ha puesto claramente a su oponente a la defensiva", enfatiza Ryder. Las fuerzas ucranianas continúan avanzando en la región. Con la contraofensiva lanzada hace unas dos semanas, Ucrania ha expandido por primera vez la guerra en territorio ruso. Ryder enfatiza que la contraofensiva ucraniana en Kursk no cambia el apoyo de EE. UU. a Kiev.

10:03 En el frente este, tres rusos por cada ucranianoEl presidente ucraniano Zelensky admite una situación difícil en el frente este. Según la reportera de ntv Nadja Kriewald desde la región, la situación es "dramática", con soldados rusos significativamente superando a las fuerzas ucranianas. Además, el Kremlin no tiene en cuenta sus propias pérdidas.

09:37 Kiev: el ejército ucraniano ataca el sistema de defensa aérea ruso en RostovEl ejército ucraniano afirma haber atacado un sistema de defensa aérea en la región rusa del sur de Rostov. Según el Estado Mayor, fue un sistema de misiles antiaéreos S300. Rusia ha utilizado este tipo de misil en ataques a la infraestructura civil de Ucrania. El ataque ucraniano apuntó a un sistema de misiles cerca del asentamiento de Novoshakhtinsk. Se detectaron explosiones en ciertos puntos de objetivo, y aún se investiga la precisión del impacto. El gobernador de Rostov, Vasili Golubev, informa que la fuerza aérea rusa derribó un misil lanzado desde Ucrania sobre la región. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso no menciona esto en su informe diario de situación.

09:09 Los aeropuertos de Moscú se cierran temporalmente debido a un ataque con dronesDebido a un ataque con drones en Moscú, hubo limitaciones temporales en el funcionamiento de tres importantes aeropuertos de la ciudad durante la noche. Según el control de tráfico aéreo ruso en Telegram, estas limitaciones persistieron durante cuatro horas hasta las 6:30 AM hora local para los aeropuertos de Vnukovo, Domodedovo y Sheremetyevo. El aeropuerto principal, Sheremetyevo, permaneció indemne. La fuerza militar rusa abatió once drones en ruta a Moscú. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, describió este incidente como uno de los mayores ataques con drones en la ciudad.

08:41 Roth respalda a Ucrania, se dirige a PutinMichael Roth, jefe del Comité de Asuntos Exteriores, aboga por un fuerte apoyo a Ucrania, especialmente en estos momentos difíciles. "La única manera de obligar a Putin a negociar es si entiende que no puede conquistar Ucrania. Y eso solo puede ocurrir si Alemania, Europa, EE. UU. y muchos otros aliados continúan suministrando a Ucrania el mejor equipo militar posible", dijo Roth en el programa matutino de ntv. Se muestra satisfecho de que la gente en Ucrania haya recuperado el coraje debido a las victorias de Ucrania en territorio ruso. " Porque se hace evidente que este gigante imperialista Putin es derrotable", dice Roth.

08:12 Woidke Expresa Preocupación por la Ayuda Ciudadana a Refugiados Ucranianos El ministro-presidente de Brandeburgo, Dietmar Woidke, cuestiona la ayuda ciudadana para los refugiados ucranianos. "La decisión original estaba justificada en ese momento porque teníamos que actuar con rapidez. Sin embargo, ahora debemos preguntarnos si este tipo de apoyo sigue siendo relevante", dijo a "Stern". En otros países de la UE, más ucranianos están empleados que en Alemania. "Tenemos que cambiar eso. Beneficiaría nuestra economía -necesitamos trabajadores- y promovería la integración", sugirió Woidke. Brandeburgo celebrará nuevas elecciones al parlamento estatal en septiembre.

07:40 El Independiente de Kiev Informa sobre el Uso de Armamento Ruso contra Ucrania Desde el inicio de la guerra, Rusia ha utilizado más de 9.600 cohetes y cerca de 14.000 drones de ataque contra Ucrania, según informes ucranianos citados por "El Independiente de Kiev". De ellos, 5.197 cohetes estaban dirigidos a áreas civiles, con Ucrania principalmente atacada con cohetes S-300/S-400, que han impactado 3.008 veces. Las segundas armas más utilizadas fueron los misiles de crucero Kh-555/Kh-101, con 1.846 ataques registrados.

07:08 El Ejército Alemán Fortalece las Medidas de Seguridad en los Cuarteles El ejército alemán está intensificando las medidas de seguridad en todos los cuarteles. Según "Der Spiegel", se ha ordenado a los cuarteles que realicen inspecciones exhaustivas de las vallas exteriores de todas las instalaciones en busca de huecos y que las vigilen más de cerca, especialmente por la noche. También se está animando a los soldados a estar alerta ante personas no autorizadas en áreas seguras y a informar cualquier sospecha de inmediato. Esta acción es una respuesta a informes de intrusos en áreas de seguridad sensibles. Según "Der Spiegel", un general de alto rango admitió que la protección de los cuarteles alemanes todavía depende del "modo de paz", con los controles de entrada y salida a menudo encomendados a proveedores de servicios privados y patrullas a lo largo de las vallas de los cuarteles.

06:40 Habeck sobre la Ayuda de la G7 a Ucrania El ministro federal de Economía, Robert Habeck, garantiza la continuación de la asistencia a Ucrania, independientemente de que la ayuda planeada de miles de millones de dólares de los países del G7 se materialice. "La G7 ha puesto todo en marcha: Ucrania recibirá financiación para adquirir los sistemas de armas urgentemente necesarios", informó al grupo de medios Funke el político de los Verdes. "Eso es correcto y, según lo que oigo, también se materializará antes de final de año". Ucrania recibiría entonces 50.000 millones de dólares más otros 4.000 millones del presupuesto federal en 2025. Si esto no ocurre, "debemos reconsiderarlo", exige Habeck. El compromiso con Ucrania "permanece firme", asegura Habeck. Si esto no es factible, "debemos encontrar otras formas de apoyar a Ucrania". Habeck reconoce que la transición al modelo planeado de la G7 podría ser complicada "si no se pueden colocar nuevos pedidos porque las asignaciones presupuestarias anteriores se han agotado". Propone una solución práctica. "Sería esencial asegurar que los sistemas de armas se ordenen ahora y se paguen más tarde con los fondos de la G7". Una derrota de Ucrania podría suponer una amenaza significativa para la libertad de Europa.

06:08 Moscú Acusa a los Servicios de Inteligencia Occidentales de Apoyar la Incursión Ucraniana en Kursk Según un informe de los medios, Rusia cree que los servicios de inteligencia occidentales están detrás de la última incursión ucraniana en la provincia rusa de Kursk. "La operación de las fuerzas armadas ucranianas en la región de Kursk se orquestó con la participación de los servicios de inteligencia de EE. UU., Reino Unido y Polonia", cita el periódico ruso "Izvestia" el servicio de inteligencia extranjero de Moscú, SVR. Se dice que las unidades involucradas se entrenaron juntas en centros de apoyo británicos y alemanes. Se informa de que los asesores militares de los países de la OTAN guiaron a las unidades militares ucranianas que entraron en territorio ruso, así como las ayudaron a manejar las armas y el equipo militar occidentales. También se informa de que los países de la OTAN proporcionaron a las fuerzas armadas ucranianas datos de reconocimiento por satélite sobre el despliegue de tropas rusas en la zona operativa.

05:39 Fuentes Rusas: Todos los Tres Cruces del Río Sejm Destruidos o Dañados El ejército ucraniano ha destruido o dañado todos los tres cruces del río Sejm en la región occidental rusa, según fuentes rusas. Los ataques ucranianos a los puentes del Sejm en Kursk podrían rodear a las tropas rusas entre el río, la invasión ucraniana en Rusia y la frontera entre los dos países. Parece que estos ataques están ralentizando la reacción de Rusia a la ofensiva de Kursk, que Ucrania lanzó el 6 de agosto.

04:30 Rusia Informe de un Amplio Ataque con Drones Ucranianos Las autoridades rusas informan de un ataque con drones ucranianos en varias regiones. Las autoridades afirman que derribaron tres drones a unos 38 kilómetros al sur de Moscú y otros 15 en la región fronteriza de Bryansk. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, había informado anteriormente de que tres drones que se dirigían hacia Moscú fueron interceptados sobre la ciudad de Podolsk. No se ha informado de daños ni heridos en Bryansk y Podolsk. Informes similares de interceptaciones de ataques proceden de las regiones de Tula y Rostov, sin que se hayan registrado daños ni heridos. El número de drones y cohetes desplegados sigue sin estar claro. Ucrania suele guardar silencio sobre estos incidentes.

03:50 Putin y Kadyrov supervisan tropas en ChecheniaEl presidente ruso Vladimir Putin visita Chechenia por primera vez en 13 años. Acompañado por el líder checheno Ramzan Kadyrov, inspecciona a las tropas y voluntarios que se preparan para ser desplegados en Ucrania. Putin tranquiliza a las tropas en la Universidad de Fuerzas Especiales de Rusia en Gudermes diciendo: "Mientras tengamos hombres como ustedes, somos absolutamente invencibles", según el sitio web del Kremlin. La visita secreta coincide con los recientes avances de Ucrania en la región rusa de Kursk. Kadyrov confirma a Putin que Chechenia ha enviado más de 47,000 soldados a Ucrania desde el inicio de la guerra, incluyendo aproximadamente 19,000 voluntarios. Kadyrov a menudo se refiere a sí mismo como el "soldado" de Putin.

02:44 Defensa aérea rusa frustra ataque de drones sobre MoscúRusia afirma haber frustrado un ataque con drones sobre Moscú, según sus informes. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, comunica a través de Telegram que tres drones lanzados desde Ucrania fueron derribados por la defensa aérea. Los informes iniciales muestran que no hubo daños ni heridos debido a los escombros caídos.

01:50 Científico implicado en presunta traición, afirma el FSBEl servicio de seguridad ruso FSB confirma el arresto de un científico acusado de traición. El sospechoso supuestamente confesó haber pirateado la infraestructura crítica de Ucrania, enviado fondos al ejército ucraniano y recopilado información sobre el ejército ruso. El FSB no revela el momento ni el lugar del arresto. Se filtró un video supuesto del arresto, con paisajes cubiertos de nieve. Según el canal de noticias de Telegram Ostorozhno Novosti, el hombre es un físico que supuestamente fue arrestado en diciembre de 2023, como se había informado anteriormente en los informes de los medios de comunicación estatales.

00:59 Zelensky elogia el Parlamento por su maldición a la Iglesia ortodoxa leal a Moscú en UcraniaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogia al Parlamento por su decisión de prohibir una rama de la Iglesia ortodoxa alineada con Moscú. "Me gustaría destacar el trabajo del Consejo Supremo, que ha aprobado la ley para nuestra libertad espiritual", dice Zelensky en su mensaje de video diario. El Parlamento, tras prolongadas deliberaciones, votó para prohibir la Iglesia ortodoxa de Ucrania, que ha estado bajo el Patriarcado de Moscú durante décadas. Esta facción de la iglesia en Ucrania se acusa de justificar o incluso colaborar con el enemigo, cometer crímenes contra el pueblo ruso por parte de Rusia. La iglesia se ha distanciado de Moscú pero aún reconoce al Patriarca de Moscú, que apoya la invasión rusa en Ucrania y es amigo del líder del Kremlin, Vladimir Putin.

23:07 Pentágono: Rusia enfrenta desafíos para responder al avance ucraniano en KurskEl Pentágono evalúa que Rusia enfrenta dificultades para responder al contraataque ucraniano en la región de Kursk, según su análisis. El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, en Washington, dice que hay señales de que Moscú está enviando un pequeño número de unidades al área. "Pero en general, diría que Rusia está realmente luchando para reaccionar", dice Ryder. Ucrania "ha puesto a su oponente en una posición desventajosa", enfatiza. Ryder se niega a reconocer si Washington apoya públicamente el avance ucraniano, pero se refiere al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien habló sobre establecer una zona de amortiguamiento. Agrega que están conversando con Kyiv para obtener más información sobre los objetivos específicos.

22:10 Zelensky destaca la necesidad de equilibrio entre movilización y economíaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky destaca la importancia de equilibrar la movilización de tropas y mantener la economía de guerra de Ucrania. Durante su visita a una planta industrial en Kropyvnytskyi, Zelensky responde a la pregunta de un trabajador diciendo que los empleos ocupados son esenciales para los salarios de los soldados y los esfuerzos de defensa de Ucrania.

21:44 Ucrania anuncia nuevos avances territoriales en KurskUcrania afirma haber avanzado 28 a 35 kilómetros más profundo en la región rusa de Kursk, según sus informes. Las fuerzas rusas están reforzando sus posiciones allí, enviando tropas desde otras áreas, dice el jefe del ejército Oleksandr Syrsky en una declaración televisada. Además, Rusia está transfiriendo unidades cercanas a Pokrovsk en el este de Ucrania, donde Recently se han librado los combates más intensos. Rusia aún no ha comentado al respecto.

21:25 Putin regresa a Chechenia después de un hiatus de 13 añosEl presidente ruso Vladimir Putin viaja a la federación rusa de Chechenia por primera vez en más de una década para reunirse con el poderoso líder Ramzan Kadyrov. Las imágenes distribuidas por la agencia de noticias RIA Novosti muestran a Putin saludando a Kadyrov con un apretón de manos en Grozny. Después de eso, Putin coloca su mano en el hombro de Kadyrov y lo abraza antes de partir en una limusina. Kadyrov publica en Telegram sobre una "agenda ocupada" de eventos, mencionando que Putin "tiene mucha energía a pesar del día agotador y está ansioso por explorar varias áreas en Chechenia".

20:14 Putin Establece Paralelos Entre el Asedio de Beslán y el Avance UcranianoEn el 20º aniversario del brutal asedio en una escuela de Beslán, el presidente ruso Vladimir Putin establece paralelos entre el incidente de entonces y la actual presencia del ejército ucraniano en la región rusa de Kursk. Al igual que Rusia luchó contra "terroristas" en Beslán, ahora debe combatir a "aquellos que cometen crímenes" en Kursk, dice Putin durante su visita a Beslán.

19:43 Patriarcado de Moscú Condena la Prohibición de la Iglesia Ortodoxa Alineada con Rusia en UcraniaLa Iglesia Ortodoxa Rusa condena la prohibición de la Iglesia Ortodoxa Ucrania alineada con Rusia, aprobada por el parlamento ucraniano. Es un "acto ilegal" y una "severa infracción de los principios fundamentales de la libertad religiosa y los derechos humanos", explica Vladimir Legoida, portavoz de la Iglesia Ortodoxa Rusa, a través de Telegram. Advierte que aplicar esta ley podría llevar a "amplios actos de violencia contra millones de creyentes". El líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el patriarca Kirill, también habla al respecto y durante una visita al Monasterio de Solovki en el norte de Rusia, habla de una "época difícil en la que muchos se han vuelto contra nosotros, no porque seamos malos, sino simplemente porque somos diferentes". Kirill es un firme defensor de la guerra contra Ucrania. Antes, los representantes parlamentarios en Kiev habían votado a favor de una ley que prohíbe las organizaciones religiosas ligadas a Moscú.

