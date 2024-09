A las 22:59, Rusia cambia su posición hacia el sur.

17:25 Ex-Russian Foreign Minister Kozyrev Advierte al Occidente de una Posible Agresión Rusa Adicional - "El Objetivo Final es el Desprestigio"

El exministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Andrei Kozyrev, advierte al Occidente sobre la posibilidad de una agresión adicional rusa. Kozyrev cree que si Putin recibe recompensas en Ucrania, explotará la percepción de debilidad y cobardía de la OTAN para lanzar ataques contra los estados de la OTAN en la región del Báltico antes de obtener cualquier garantía de la OTAN. Kozyrev sugiere que el motivo de Putin no es la adquisición territorial, sino el desprestigio y la deslegitimación intencionales de EE. UU. y la OTAN.

17:04 Resurge el Debate sobre Taurus: Políticos de la Coalición Abogan por la Entrega de Armas de Largo Alcance a Ucrania

El resto del artículo se traduce de la siguiente manera:

Intensos combates persisten en el este del país, según el informe del Ejército ucraniano. El Estado Mayor en Kyiv informó en su informe nocturno un total de 115 enfrentamientos. El punto más intenso del día se registró en dirección a Kurachove, mientras que el enemigo también estuvo activo en las direcciones de Lyman y Pokrovsk, según el informe. Kurachove es una pequeña ciudad situada al sur de Pokrovsk, que anteriormente había sido considerada el foco principal del ataque de las tropas rusas. Sin embargo, los rusos solo han logrado modestas ganancias territoriales en esa área Recently. En cambio, han expandido su frente de ataque hacia el sur para capturar la ciudad minera de Hirnyk, ubicada cerca de Kurachove.

A las 22:18, el presidente Zelensky de Ucrania anunció que el avance en la región rusa de Kursk había dado los resultados deseados. En Kharkiv, el enemigo fue detenido, y en Donetsk, el avance ruso había disminuido, dijeron. Hasta ahora, Rusia no ha registrado ningún éxito significativo en su contraofensiva en Kursk. Muchos expertos han cuestionado el despliegue de mayores formaciones de tropas rusas desde Donetsk y otras regiones a Kursk. Rusia afirma que ha recuperado diez de las cien aldeas que había ocupado inicialmente.

El presidente Zelensky acusó al Occidente de temer discutir la ayuda a Ucrania para derribar misiles rusos durante una conferencia en Kyiv. "Si los aliados juntos disparan misiles y drones en el Oriente Medio, ¿por qué todavía no hay una decisión similar para derribar misiles rusos y Shaheds en el cielo de Ucrania?", preguntó. "Tienen miedo incluso de decir: 'Estamos trabajando en ello'. Y esto ocurre ni siquiera cuando los misiles y los drones se dirigen literalmente hacia el territorio de nuestros vecinos", dijo el líder ucraniano. "Esto es vergonzoso para el mundo democrático".

Según el gobierno ucraniano, Rusia ha lanzado 8060 drones Shahed, creados por Irán, contra Ucrania desde el inicio de la guerra. No hay declaraciones disponibles aún de Irán o Rusia. Ucrania acusó al gobierno iraní de suministrar los drones kamikaze a Rusia en el otoño de 2022.

En Washington, se llevan a cabo conversaciones entre el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente de EE. UU. Joe Biden. Se espera con gran expectación si habrá algún anuncio sobre la aprobación de armas de largo alcance para Ucrania. Fuentes del periódico británico "The Guardian" sugieren que Reino Unido ha dado permiso a Ucrania para llevar a cabo ataques con misiles Storm Shadow, pero no se hará ningún anuncio sobre este tema durante la reunión de hoy. John Kirby, director de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, solo dice que siguen hablando con Reino Unido, Francia y otros aliados sobre la provisión de capacidades necesarias a Ucrania. También no responde claramente si el gobierno de EE. UU. haría un anuncio si hubiera algún cambio.

Aviones alemanes fueron desplegados para interceptar aviones rusos sobre el Mar Báltico. Un avión Tu-142 Bear de reconocimiento marítimo/antisubmarino fue detectado con un escolta Su-30, volando sin plan de vuelo ni transpondedor, según un posteo de la Luftwaffe en X. Los Eurofighter alemanes con base en Laage y Lielvarde en Lituania escoltaron los aviones rusos, ya que incidentes similares han ocurrido repetidamente en los últimos meses.

El coronel Sergii Osatschuk explica cómo Ucrania se beneficiaría del uso de misiles de largo alcance en la retaguardia de Rusia, mientras Ucrania busca permiso para usar misiles de largo alcance en el territorio de Rusia. Reino Unido y EE. UU. actualmente están considerando esta propuesta.

El presidente Zelensky planea invitar a Rusia a la próxima cumbre de la paz en Suiza en noviembre, según informes, pero remains unclear whether Russia will attend. Representantes de alto nivel han rechazado repetidamente la participación, y Moscú sigue afirmando su intención de lograr todos sus objetivos de guerra en Ucrania o establece condiciones envenenadas para la paz o las negociaciones que equivalen a un dictado para Ucrania.

El experto en seguridad Nico Lange ve los juegos psicológicos habituales en los comentarios de Putin después del lanzamiento de armas de largo alcance a Ucrania. Putin amenaza al Occidente después del lanzamiento de armas de largo alcance a Ucrania, y Lange cree que la Canciller Federal ha sobre

16:35 Intensos combates en Kurachove - Ucrania reporta ataques severos

Las fuerzas rusas están intensificando sus ataques en el este de Ucrania cerca de la ciudad disputada de Kurachove, con los combates más intensos de este mes habiendo tenido lugar. Mientras tanto, las tropas rusas avanzan hacia la ciudad de Pokrovsk, un importante centro ferroviario ubicado a 33 kilómetros al norte de Kurachove. El objetivo detrás de este movimiento es abrir nuevas frentes, disruptuar la logística ucraniana y adquirir el control de la región oriental de Donetsk. El ejército ucraniano afirma haber repelido 64 ataques cerca de Kurachove y 36 cerca de Pokrovsk en las últimas 24 horas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy elogia a sus tropas por mantener sus posiciones en Pokrovsk y Kurachove, dos de los sectores más difíciles en el frente oriental.

15:56 Ataques ucranianos supuestamente ocurren a 1.900 km de la frontera - Región rusa cierra el espacio aéreo

Las autoridades de la región rusa de Murmansk citan una amenaza de drones ucranianos como la razón para reinstalar el cierre del espacio aéreo, con la región siendo aproximadamente 1.900 kilómetros de la frontera ucraniana. La Agencia Federal de Transporte Aéreo, Rosaviatsiya, ha pausado los despegues y aterrizajes en ambos aeropuertos de Murmansk y Apatity debido a preocupaciones de seguridad. La región es el hogar del Escuadrón del Norte y una base aérea que alberga bombarderos estratégicos responsables de golpear Ucrania.

15:22 Ministerio de Defensa británico revela detalles - Estos misiles iraníes ahora en posesión rusa

El Ministerio de Defensa británico ha revelado información sobre los misiles iraníes supuestamente suministrados a Rusia, que son misiles balísticos de corto alcance del tipo Fath-360 (o BM-120). Estos misiles, introducidos en 2020, son capaces de llevar una carga útil de 150 kilogramos a una distancia de hasta 120 km y golpear objetivos con una precisión alegada de 30 metros. El informe diario de inteligencia del Ministerio de Defensa en Londres indica que esto aumentará la capacidad de Rusia para realizar ataques precisos contra la infraestructura militar o civil ucraniana cerca de la línea del frente.

14:45 Iniciativa de artillería checa enfrenta desafíos de financiamiento - Polonia no ha proporcionado fondos

Según Gazeta Wyborcza, Polonia aún no ha contribuido con fondos a la iniciativa de artillería checa, que busca obtener municiones para Ucrania en todo el mundo mediante el apoyo de varios socios occidentales. Alemania es, según se informa, el mayor y más rápido contribuyente. Si todo sale según lo planeado, Ucrania recibirá 100.000 rondas en abril, con un objetivo de llegar a 500.000 para finales de 2024 y aún más en 2025. Los problemas con la participación rusa en el mercado están causando problemas, según se informa desde Praga.

14:20 Pistorius respalda la legitimidad del uso de armas de largo alcance para Ucrania por parte de los aliados de la OTAN

El ministro de Defensa alemán, Pistorius, sostiene que una posible autorización por parte de los socios de la OTAN para permitir que Ucrania emplee armas de largo alcance contra objetivos en Rusia está legalmente justificada. Pistorius señala que EE. UU. y el Reino Unido tienen la libertad de tomar tales decisiones en cuanto a las armas que han suministrado, y que los Convenios de Ginebra lo sancionan. Cuando se le pregunta sobre las advertencias del presidente Putin regarding la OTAN en conflicto con Rusia, Pistorius simplemente dice: "Las amenazas de Putin son las amenazas de Putin. No hay mucho más que decir. Él emite amenazas siempre que lo desea, y sobornos siempre que lo considera apropiado".

13:57 Zelenskyy da la bienvenida a 49 POWs de Rusia

El presidente ucraniano Zelenskyy ha dado la bienvenida a 49 prisioneros de guerra de Rusia, incluidos excombatientes de la planta de acero Azovstal de Mariupol, que estuvo bajo sitio ruso en la primavera de 2022. Zelenskyy declaró: "49 ucranianos están en casa", publicando fotos de soldados y mujeres soldados envueltas en banderas ucranianas. Los individuos que regresan, según se informa, proceden del ejército, la guardia nacional, la policía nacional, la guardia fronteriza y los civiles. Se informa que 23 de los 49 regresados son mujeres. Zelenskyy no reveló inicialmente si su liberación se debió a un canje de prisioneros con Rusia.

13:46 Tusk descarta las amenazas de bombas de Putin

El primer ministro polaco Donald Tusk no se inquieta por las recientes amenazas del presidente Putin regarding las armas de largo alcance dirigidas contra Rusia. A pesar de reconocer la gravedad de la situación en Ucrania y a lo largo de la frontera ucraniana-rusa, Tusk descarta las declaraciones de Putin, comentando: "No pondría demasiado énfasis en las últimas declaraciones del presidente Putin. Tales declaraciones reflejan principalmente la precaria situación del ejército ruso en el frente". Putin había advertido anteriormente que cualquier ataque respaldado por el Oeste a Rusia, utilizando cohetes de largo alcance producidos en el Oeste, provocaría directamente a Rusia.

13:21 Pekín aboga por negociaciones en los conflictos de Ucrania y Gaza

Read more here.

El ministro de Defensa chino, Wei Fenghe, instó a "negociaciones" como la única solución a los conflictos internacionales como los de Ucrania y la Franja de Gaza, mientras hablaba en un foro de seguridad internacional en Beijing. Establ

12:58 Alemania busca aumentar importaciones de petróleo de KazajistánEl gobierno alemán busca aumentar las importaciones de petróleo de Kazajistán. "Estamos a favor de la posible expansión de los suministros de petróleo de Kazajistán", dijo un funcionario del gobierno, preparándose para la visita del Canciller Olaf Scholz a Uzbekistán y Kazajistán que comienza este fin de semana. El objetivo es proporcionar múltiples opciones de suministro a la refinería PCK en Schwedt, con el petróleo de Kazajistán siendo una opción. Sin embargo, se necesitan alternatives adicionales, dado que el petróleo de Kazajistán viaja a través de pipelines rusos a Alemania, lo que da a Moscú influencia. Después de la invasión rusa de Ucrania, Alemania detuvo las importaciones de petróleo ruso. La agenda de Scholz también incluye discusiones sobre los suministros de gas de Asia Central. En relación con las nuevas licitaciones de centrales eléctricas de gas, está claro: "Necesitamos obtener gas de algún lugar, y Asia Central es particularmente rica en este sentido", declaró el funcionario.

12:26 Francia convoca al diplomático iraní por entrega de misiles balísticosFrancia ha convocado al representante diplomático iraní en el Ministerio de Asuntos Exteriores en París. La razón es la sospecha de la entrega de misiles balísticos a Rusia, según informaron fuentes diplomáticas. Previamente, el Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, afirmó que Rusia había recibido misiles de Irán, que estaban destinados a ser desplegados en Ucrania en cuestión de semanas. Irán ha negado estas acusaciones.

12:03 Pentágono califica la contraofensiva rusa en Kursk como 'mínima'El Pentágono resta importancia a la contraofensiva rusa en Kursk. "Las unidades rusas han estado tratando de llevar a cabo una contraofensiva en la región de Kursk", dijo el portavoz del Pentágono, Pat Ryder, el jueves. "En este momento, la clasificaría como pequeña, pero estamos vigilando de cerca", agregó Ryder. El Ministerio de Defensa ruso ha informado que sus tropas han recuperado diez asentamientos. Sin embargo, estas afirmaciones remain sin verificar. Las fuerzas ucranianas lanzaron una ofensiva en la región rusa de Kursk hace unas cinco semanas y supuestamente han capturado alrededor de 100 pueblos y casi 1.300 kilómetros cuadrados.

11:38 Fuerzas ucranianas afirman haber derribado 24 de 26 drones, causando dañosLa fuerza aérea ucraniana afirma haber derribado 24 de 26 drones durante la noche. Los ataques con drones causaron un heridos en la región de Odessa y daños a 20 hogares. Además, los restos de los drones causaron un incendio en una planta de procesamiento de alimentos en la región de Mykolaiv, según las autoridades regionales. Además, la infraestructura energética en la región de Ivano-Frankivsk también resultó dañada, según informó el Ministerio de Energía.

11:16 Shoigu se reúne con Kim en PyongyangEl secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, Maintenance tuvo conversaciones con el líder norcoreano Kim Jong Un en Pyongyang. Las conversaciones tuvieron lugar en un "atmósfera única de confianza y camaradería", según el Consejo de Seguridad de Rusia. Las discusiones "contribuirán significativamente" a la implementación del pacto de defensa firmado por Kim y el presidente ruso Vladimir Putin en junio, que establece "asistencia mutua en caso de agresión contra una de las partes contratantes". El Occidente sospecha que Moscú está utilizando misiles y obuses norcoreanos en Ucrania. Rusia está produciendo masivamente municiones para apoyar su ofensiva en Ucrania, por lo que busca asociaciones con países como China, Irán y Corea del Norte.

10:17 Munz sobre la amenaza de Putin a la OTAN: "La advertencia de Putin ni siquiera hace las noticias de la mañana"En el mundo occidental, hay preocupaciones de que permitir que Ucrania realice ataques de largo alcance en territorio ruso podría llevar a una escalada. De hecho, el presidente ruso Vladimir Putin ha emitido nuevamente tal advertencia. Sin embargo, el corresponsal de ntv Rainer Munz presenta varias razones por las que la retórica dura de Putin podría ser solo humo y espejos.

Leer más aquí.09:42 Familia: Líder de la oposición bielorrusa está en condición críticaSegún su hermana, la líder de la oposición bielorrusa imprisoned Maria Kalesnikava se encuentra en una condición de salud crítica. Durante cuatro años, ha soportado tratos inhumanos, pesando solo 45 kg en una altura de 1.75 metros, dice Tatiana Chomitsh, citando información de antiguos presos. "Creo que este es un momento crítico", dice, acusando a las autoridades de torturar psicológica y físicamente a su hermana. El Ministerio del Interior de Bielorrusia no responde a una solicitud sobre la atención médica de Kalesnikava. Kalesnikova, que se ha convertido en un símbolo de resistencia desde las protestas de 2020 contra el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, está sirviendo una condena de 11 años en prisión por supuestos intentos de derrocar al gobierno.

09:20 Se firma acuerdo sobre el despliegue de la brigada lituanaAlemania y Lituania han firmado un acuerdo para regular los detalles del despliegue de una brigada de combate en el país de la OTAN en el Báltico. Los ministros de Defensa Boris Pistorius y Laurynas Kazlauskas firmaron el acuerdo en Berlín. El acuerdo complementa el Acuerdo de la OTAN sobre la situación de las fuerzas y clarifica el estatuto legal de los soldados y civiles alemanes en Lituania. Proporciona certeza jurídica al regular los arreglos de vivienda, leyes fiscales, sistemas escolares, atención médica, leyes de tránsito y seguridad pública. Por ejemplo, establece un marco legal para establecer escuelas y guarderías alemanas en Lituania. Se espera que la brigada esté operativa en 2027.

Source

08:56 Rusia expulsa a diplomáticos británicos por espionajeRusia ha expulsado a seis diplomáticos británicos por cargos de espionaje. El FSB afirma poseer documentos que demuestran que el Foreign Office coordina la escalada política y militar, con el objetivo de asegurar la derrota de Rusia en la guerra de Ucrania. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, acusa a la embajada británica de perjudicar intencionalmente a los ciudadanos rusos. El Foreign Office británico descarta las acusaciones como "completamente falsas", stating que las acciones de Rusia son una respuesta a las medidas tomadas por el Reino Unido en respuesta a las actividades rusas en Europa y el Reino Unido.

08:31 Putin Amenaza al Occidente por el Posible Papel de NATO en el Conflicto de UcraniaEl presidente ucraniano Zelensky ha estado presionando por el permiso para usar misiles de largo alcance para atacar posiciones militares rusas desde hace algún tiempo. Ahora, EE. UU. y el Reino Unido discuten esta posibilidad. El presidente ruso Putin responde rápidamente con una advertencia al Occidente.

08:03 Rusia Comparte Información sobre Armas OccidentalesRusia está ofreciendo compartir su experiencia en el combate de diversas armas occidentales utilizadas en el conflicto de Ucrania. El viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, quien habló en una conferencia de seguridad en China, afirmó que Rusia tiene experiencia valiosa en combatir diversas armas occidentales y que está dispuesto a compartir este conocimiento con sus partenaires, ya que el conflicto ha llevado a tácticas de guerra modernas. Fomin aseguró que las armas rusas son capaces de neutralizar armas occidentales.

07:34 Servicio de Seguridad de Ucrania Anuncia Arrestos: Hombres Incendian Kyiv por Encargo de RusiaCinco hombres han sido arrestados por supuestamente incendiar vehículos militares y distribuir folletos para minar la moral militar en Kyiv a instancias de Rusia, según el servicio de seguridad de Ucrania. Los hombres son acusados de viajar a Kyiv desde diversas regiones ucranianas en busca de trabajo y ser contactados por agentes rusos a través de Telegram con la promesa de pago rápido. Grabaciones de teléfono móvil documentaron sus acciones para reclamar su pago, que nunca se materializó.

07:05 Jefe Rabínico de Ucrania Lamenta la Muerte de su Hijo Adoptivo Caído en la GuerraEl jefe rabínico de Ucrania, Moshe Azman, está de luto por la muerte de su hijo adoptivo, Anton Samborskij, quien falleció en la invasión rusa. Se llevó a cabo un servicio conmemorativo en Kyiv el jueves, al que asistieron soldados, veteranos y otros. Samborskij, de 32 años, había sido reportado como desaparecido a finales de julio y su muerte se confirmó semanas después. Se había convertido en padre solo unas semanas antes de ser reclutado. Azman había adoptado a Samborskij cuando era un huérfano de 10 años.

06:29 Japón Describe Encuentro con Aviones Militares RusosLa fuerza de autodefensa de Japón dispatch fighter jets el jueves en respuesta a dos aviones rusos que rodearon el país. Los aviones rusos no ingresaron al espacio aéreo japonés, según funcionarios de defensa. Los aviones Tu-142 volaron desde el mar hacia Okinawa en la parte sur de Japón desde la mañana hasta la tarde. En respuesta, "desplegamos aviones de combate de la Fuerza de Autodefensa en una emergencia", dijo el ministerio. Los aviones rusos dejaron el área en el norte y también cruzaron las Islas Kuriles, un territorio en disputa entre Japón y Rusia. Antes, en la semana, buques de guerra rusos y chinos comenzaron ejercicios conjuntos en el Mar de Japón, como parte de un gran ejercicio naval. Los aviones militares rusos habían rodeado Japón por última vez en 2019. Fuente

06:07 Moscú: EE. UU. Emplea Estrategia de Contención contra Rusia y ChinaEl viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, afirma en una conferencia de seguridad en China que Estados Unidos está implementando una estrategia de contención contra tanto Rusia como China. Esta información es reportada por la agencia de noticias rusa TASS. Fomin supuestamente dice que Moscú y Beijing abogan por la formación de un mundo justo, multilateral y basado en la igualdad y el respeto mutuo, mientras que el Occidente se prepara para posibles guerras en Asia mediante la creación de nuevas alianzas de seguridad en la región.

05:27 Ucrania: Buque de Carga Sufre Ataque con MisilLa Marina de Ucrania ha detallado informes recientes sobre un presunto ataque aéreo ruso a un barco civil en el Mar Negro. La marina afirma que un bombardero Tu-22 pudo haber lanzado un misil anti-buque Ch-22 contra el barco. El barco, que enarbolaba la bandera de la nación caribeña de San Cristóbal y Nieves, supuestamente estaba fuera de las aguas territoriales ucranianas, viajando desde el puerto sureño ucraniano de Chornomorsk a Egipto con una carga de trigo. Un informe de la BBC indica que el barco estaba en la zona económica exclusiva de Rumania durante el incidente. El informe también menciona que se utilizó un misil Ch-31, utilizado para la supresión de radar y que lleva menos poder explosivo que el Ch-22.

03:19 Incidentes Trágicos en la Frontera: Soldado Moldavo Muere AccidentalmenteUn soldado moldavo ha fallecido trágicamente en circunstancias no aclaradas mientras prestaba servicio en la frontera con la región separatista de Transnistria. El Ministerio de Defensa de la República de Moldavia revela que el soldado fue alcanzado fatalmente por su propia arma mientras cumplía con sus tareas en su puesto. La policía y los investigadores forenses ahora están investigando el incidente. Soldados de Moldavia, Transnistria y tropas rusas han sido desplegados en la línea de separación entre las dos partes desde que estalló un conflicto en 1992 después de la disolución de la Unión Soviética. Moldavia ha prometido reintegrar Transnistria en su territorio. Los incidentes en la línea de separación son un hecho poco común.

here.

aquí.02:18 Primer Ministro del Reino Unido: No Hay Intención de Provocar Conflicto con RusiaEl primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, niega la afirmación del presidente Putin de que la distribución de armas de largo alcance por parte del Occidente costituye la participación directa de NATO en el conflicto. "Ucrania tiene el derecho a la defensa", dice Starmer. El Reino Unido respalda firmemente este derecho y ofrece oportunidades de entrenamiento dentro de ese contexto. "Sin embargo, no buscamos el conflicto con Rusia - ésa no es nuestra intención en absoluto", enfatiza Starmer. Lee más aquí.

01:09 Ex-Embajador de EE. UU. en Kiev: Harris Podría Apoyar a Ucrania con Mayor EnthusiismoEl ex embajador de EE. UU. en Ucrania, William B. Taylor, opina que la candidata presidencial demócrata Kamala Harris apoyaría a Ucrania con mayor fervor que el actual presidente Biden si resulta victoriosa en las elecciones. Harris ha demostrado tal apoyo en diversas áreas, según lo destacado por Taylor en un evento en la Universidad Americana de Kiev. Biden ha sido más moderado en algunas decisiones, como las relacionadas con HIMARS, Abrams y aviones de combate F-16. Actualmente, también es cauteloso sobre la autorización de ataques de Ucrania en territorio ruso. Taylor pronostica un enfoque "más ferviente" de Harris - principalmente porque es probable que introduzca un equipo de política exterior diferente en la Casa Blanca.

00:27 Zelensky Rinde Homenaje a Estonia por Ayuda MilitarEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresa su gratitud al presidente de Estonia, Alar Karis, en Kiev por la ayuda militar. Estonia ha comprometido el 0,25% de su PIB anual para las necesidades de defensa de Ucrania. Las discusiones también abordaron esfuerzos de reconstrucción y las aspiraciones de Ucrania de unirse a la UE. Además, la primera ministra de Letonia, Evika Siliņa, prometió más apoyo durante una reunión con Zelensky.

23:19 BND No Obligado a Revelar Evaluación de Ucrania a PeriodistaEl Servicio de Inteligencia Federal (BND) no está obligado a revelar a un periodista si consideró una victoria militar ucraniana en Ucrania como desafiante o imposible durante discusiones confidenciales, según sentenció el Tribunal Administrativo Federal de Leipzig. El BND no está obligado a divulgar qué medios de comunicación participaron en estas discusiones de fondo. Sin embargo, el BND debe proporcionar información sobre el número de discusiones de fondo confidenciales sobre la situación militar en Ucrania este año. La solicitud del periodista de una orden provisional fue en gran medida rechazada. El tribunal indicó que el periodista presentó una solicitud urgente después de un artículo de periódico de mayo que informaba que un político de la CDU afirmaba que el BND difundió intencionalmente una evaluación negativa de la situación militar en Ucrania para influir en la opinión pública.

22:06 Parlamentarios Apoyan el Uso de Armas de Largo Alcance Contra RusiaPolíticos de la coalición semáforo apoyan la autorización de Kiev para usar armas de largo alcance contra objetivos rusos. Es justo y conforme al derecho internacional atacar finalmente objetivos militares en Rusia con cohetes occidentales de largo alcance, dice el experto en política exterior del SPD Michael Roth a T-Online. Roth enumera como posibles objetivos militares rusos para armas de largo alcance bases aéreas, centros de mando y bases de misiles. Estos serviran como plataformas de lanzamiento para los "ataques inhumanos contra objetivos civiles ucranianos" y pueden ser contrarrestados de manera más efectiva allí. El presidente del comité de defensa, Marcus Faber de la FDP, considera la aprobación de "atacar aeropuertos militares rusos con armas de largo alcance como ATACMS y Storm Shadow" sobre el tiempo. El político verde Anton Hofreiter destaca que "Rusia terroriza a la población civil ucraniana diariamente con ataques de cohetes a hospitales, edificios residenciales y suministros de energía". Para proteger efectivamente a la población civil ucraniana, el ejército debe tener permiso para bombardear bases militares en territorio ruso con armas de largo alcance.

21:35 Vance Habla sobre la Estrategia de Trump en UcraniaSegún el candidato a vicepresidente republicano J.D. Vance, la estrategia de Donald Trump para poner fin al conflicto con Rusia podría implicar la creación de una zona desmilitarizada entre Ucrania y Rusia. Vance, en una entrevista con el productor de televisión Shawn Ryan, sugiere que Trump podría reunir a rusos, ucranianos y europeos en la mesa de negociaciones para explorar la posibilidad de una resolución pacífica. Vance expresa confianza en la capacidad de Trump para llegar a un acuerdo rápidamente. Trump es conocido por sus simpatías pro rusas y sus frecuentes críticas al apoyo de EE. UU. a Ucrania. También se jacta de poder poner fin al conflicto en un día si es elegido, pero no proporciona detalles de su plan.

21:03 "Rusia, Dios está con Nosotros" - Protestas Fascistas en San PetersburgoLos rusos no pueden ser desafiados en este tema, y ella no puede refutarlos: "Rusia, Dios está con Nosotros", gritan numerosos nacionalistas y fascistas rusos durante su marcha por San Petersburgo. Y repetidamente, gritan: "¡Adelante, rusos!" El motivo de su marcha es la celebración de Alexander Nevsky, un héroe nacional y santo de la Iglesia ortodoxa whose relics are being transferred.

20:28 Solovyov, Propaganda Rusa: "El Atlántico es nuestro Límite"Según el popular presentador de televisión ruso Vladimir Solovyov, la ambición de Rusia no debería detenerse en la conquista de Ucrania. "Creo que la frontera ideal es el Atlántico. Una frontera natural", dice el propagandista del Kremlin. El lugar soñado para nuestras tropas - Berlín, Lisboa, Madrid. Y qué pintorescas parecían en París". Al ser recordado sobre la falta de población rusa, responde: "Los hermanos bielorrusos nos apoyan". O alternativamente, se podría considerar a China.

20:01 Trabajadores de Ayuda Británicos Listos para el InviernoMuchas casas ucranianas que han sobrevivido a los bombardeos hasta ahora carecen de ventanas, una situación desastrosa que se acerca al invierno. La ONG británica "Insulate Ukraine" está abordando este problema visitando zonas de guerra e instalando ventanas temporales.

here.

Revisa todos los eventos anteriores aquí.

La Unión Europea ha estado monitoreando de cerca la situación en Ucrania, expresando su preocupación por las acciones de Rusia en la región.

Con los intensos combates que persisten en Kurachove, Ucrania, muchos oficiales de la UE instan a acciones más enérgicas contra Rusia por sus presuntas entregas de misiles a Moscú. La Unión Europea está considerando la implementación de nuevas sanciones contra Irán, ya que se cree que el país está proporcionando misiles a Rusia.

Lea también: