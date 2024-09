A las 22:54, el equipo del presidente Zelensky revela un interés estadounidense significativo en la "estrategia de éxito" de Ucrania

15:25 Países bálticos y Polonia buscan financiamiento de la UE para reforzar sus fronteras

Los países de la OTAN Estonia, Letonia, Lituania y Polonia están pidiendo fondos a la UE para construir bunkeres, barreras y bases militares en sus fronteras con Rusia y Bielorrusia. Según el ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, "surge la necesidad de una línea defensiva báltica debido a la situación de seguridad actual". Esta medida se alinea con la nueva estrategia de defensa de la OTAN. Pevkur también mencionó la importancia de la acción conjunta con Polonia. En enero, los tres estados bálticos revelaron la iniciativa "Línea de Defensa Báltica", y Polonia presentó un proyecto similar titulado "Escudo Oriental" en mayo.

16:36 Inteligencia militar ucraniana afirma la muerte del jefe del centro de drones ruso cerca de Moscú

El servicio de inteligencia militar ucraniano HUR anunció la muerte del coronel ruso Alexei Kolomeitsev, jefe del Centro Estatal 924 (Unidad Militar No. 20924) de vehículos aéreos no tripulados del Ministerio de Defensa de Rusia. Este centro es responsable de la capacitación de especialistas en drones y ha sido implicado en posibles crímenes de guerra contra Ucrania. El HUR reconoció que Kolomeitsev estaba involucrado en el conflicto ucraniano.

17:28 Fuerzas ucranianas informan de la preparación rusa para ataques en Zaporizhzhia

Las tropas rusas supuestamente están preparando ofensivas en la región sureña de Zaporizhzhia, según sugiere la inteligencia ucraniana. En transmisiones nacionales, el portavoz militar ucraniano Vladyslav Voloshin advirtió de una ofensiva inminente. Las fuerzas rusas, informó, han concentrado personal y equipo cerca del pueblo ocupado de Pryjutne. Además, recibieron 25 vehículos ligeros, que podrían ser utilizados por pequeñas unidades de infantería táctica para ataques. Voloshin aconsejó estar preparado para ataques a Zaporizhzhia en el futuro cercano. Sin embargo, señaló que una ofensiva más amplia requeriría refuerzos más contundentes.

18:22 Juez del Tribunal Supremo muerto en ataque con drones ruso

Un juez del Tribunal Supremo de Ucrania falleció trágicamente en un ataque con drones ruso, según el informe del administrador militar regional Oleh Synyehubov en Telegram. Leonid Lobojko, de 61 años, era pasajero de un automóvil privado cuando fue alcanzado cerca de la ciudad oriental ucraniana de Kharkiv. Tres mujeres en el vehículo resultaron gravemente heridas. Lobojko estaba entregando ayuda humanitaria en el momento del incidente. El Tribunal Supremo confirmó su muerte y extendió sus condolencias a su familia.

19:10 Lavrov: Occidente busca destruir a Rusia

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, denunció enfáticamente el concepto de cooperación internacional en el actual clima político global. Criticó a Occidente por su desinterés en los valores fundamentales de la globalización que antes habían defendido. En cuanto al conflicto de Rusia en Ucrania, Lavrov sospechó de maquinaciones encubiertas de origen británico-americano con el objetivo de destruir a Rusia. Los estrategas occidentales actuales, afirmó, están determinados a llevar a Rusia a su caída a través del régimen ucraniano ilegítimo y ya han trazado un camino para la autodestrucción de Europa.

20:02 Patrushev: Occidente busca aislar Kaliningrad

Nikolai Patrushev, asesor del presidente ruso Vladimir Putin, acusó a Occidente de aislar estratégicamente el enclave ruso de Kaliningrad. En una reunión en la ciudad, Patrushev denunció las sanciones impuestas como obstáculos en los flujos de transporte entre la región y el continente. Para eludir estos obstáculos, Moscú planea aumentar el transporte marítimo para la mayoría del tráfico de carga y pasajeros, y se comprometió a reorganizar el tráfico por carretera y ferrocarril.

20:52 Explosión daña puente ferroviario en Samara

Un puente ferroviario en la región rusa de Samara resultó dañado por una explosión. La detonación afectó las estructuras de concreto debajo de las vías férreas, según el canal de noticias Telegram Baza. La explosión ocurrió cerca de Kinel a las 13:30 hora local, con un dispositivo explosivo no identificado como causa probable. El tráfico ferroviario sobre el puente ha sido temporalmente detenido debido al incidente.

21:40 Lavrov advierte a Occidente contra desafiar a Rusia

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, advirtió a Occidente contra buscar sobrepasar a una potencia nuclear como Rusia en un conflicto prolongado, tildándolo de "empresa suicida". Hace una semana, Putin había expresado sentimientos similaresRegarding the use of nuclear weapons. Según Putin, cualquier ataque a Rusia, con o sin apoyo de una potencia nuclear, sería considerado un acto de agresión contra Rusia misma.

22:25 Zelensky: Trump apoyará a Ucrania

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky especula que si Donald Trump gana las elecciones de noviembre, se pondrá del lado de Ucrania. Esto siguió a una reunión con Trump en Fox News. Zelensky admite incertidumbre sobre los resultados de las elecciones y la posible presidencia, pero afirmó que recibió fuertes garantías de Trump de que apoyaría a Ucrania.

14:58 Rusia Amenaza con Acciones Legales por el Sabotaje de Nord StreamRusia ha anunciado su intención de demandar por el sabotaje de los gasoductos Nord Stream, según un comunicado de un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Rusia ha presentado "acciones legales preliminares" contra Alemania, Dinamarca, Suecia y Suiza basadas en acuerdos internacionales de prevención del terrorismo. En caso de que el asunto no se resuelva, Rusia planea llevarlo ante la Corte Internacional de Justicia y desafiar los intentos del Occidente de silenciarla.

14:20 Jefe de la OTAN: Ofensiva de Kursk Pone en Aprietos a PutinEl presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Robert Bauer, cree que la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk representa un desafío estratégico significativo para el presidente Vladímir Putin. Bauer añadió que la presencia de un ejército extranjero en suelo ruso es un "aprieto estratégico" para Rusia, y los aspectos logísticos también presentan desafíos operativos. A nivel estratégico, Kiev está poniendo en un aprieto a Putin con un "aprieto estratégico". Si Putin insiste en defender la patria, será visto como un fracaso porque las fuerzas ucranianas ahora están dentro del territorio ruso.

13:18 Muertos en Sumy Ascienden a Nueve tras un Ataque con DronesEl número de muertos por el doble ataque con drones en Sumy ha ascendido a nueve, según informes ucranianos. Actualmente hay 11 heridos, y se han evacuado 113 pacientes del hospital afectado. Un ataque ruso anterior a una clínica local causó una muerte y dañó varios pisos. Se inició la evacuación de pacientes y personal, y llegaron servicios de emergencia y personal de las fuerzas del orden al lugar para prestar ayuda. Al mismo tiempo, Rusia llevó a cabo otro ataque aéreo. El presidente ucraniano Selenskyj expresó su preocupación por la situación cuando se informaron ocho muertos.

12:34 Departamento de Estado Revisa el Plan de Victoria de ZelenskyEl secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, ha declarado que la administración de EE. UU. está evaluando el "plan de victoria" del presidente ucraniano Volodímir Zelensky presentado al presidente Joe Biden durante su reunión en la Casa Blanca. Zelensky solicitó permiso para utilizar armas occidentales para ataques de largo alcance contra objetivos militares rusos. Blinken mencionó que EE. UU. y los socios de Ucrania están examinando los detalles de este plan y podrían considerar "medidas adicionales" para ayudar a Ucrania a lograr una victoria. Blinken también aboga por una postura más firme en el conflicto de Ucrania en la Casa Blanca, pero esta política aún no ha sido implementada por el presidente.

12:00 Reino Unido Reporta más de 2000 Ataques a Instalaciones de Salud de UcraniaEl Ministerio de Defensa del Reino Unido informa que se han registrado 2013 ataques a instalaciones de salud de Ucrania desde la invasión rusa en febrero de 2022. Los miembros del personal fueron objetivo en 235 ocasiones. A mediados de agosto, el ejército ruso atacó un hospital infantil en Kiev. El ministerio afirmó que los ataques de Moscú al sistema de salud han causado 176 fallecidos.

11:10 Ucrania Reporta Tres Muertos y un Oficial Still Missing After Attack on Police HeadquartersEl número de muertos por el ataque ruso a la sede de la policía en Kryvyi Rih, Ucrania, ha ascendido a tres. Un oficial de policía sigue siendo dado por desaparecido, y se están llevando a cabo operaciones de búsqueda y rescate, según el Ministerio del Interior de Ucrania. Esto marca el segundo día consecutivo de ataques a instalaciones de policía ucranianas.

10:06 Contraofensiva Rusa en Kursk Hace ProgresoEl analista militar australiano Mick Ryan cree que la contraofensiva rusa cerca de Kursk ha registrado avances recientes. En agosto, las fuerzas ucranianas se abrieron paso en la región rusa de Kursk y tomaron el control del territorio. Después de una sorpresa inicial, los rusos ahora están luchando de vuelta, recuperando gradualmente terreno, aunque a un ritmo más lento, según Ryan. Un avance ucraniano en el oeste de Kursk podría haber supuesto una amenaza para el flanco ruso y aislado a cientos de sus tropas, según el análisis de Ryan, basado en el Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) de EE. UU.

09:24 Fuerza Aérea Ucraniana Repela Éxitosamente 69 Ataques con DronesLa Fuerza Aérea Ucraniana informes que el ejército ruso utilizó 73 drones de combate y 4 misiles contra Ucrania durante la noche. Ucrania logró interceptar 69 drones y 2 misiles. El número de muertos por un ataque con drones rusos a un hospital en la óblast de Sumy ha ascendido a 7.

09:39 ISW Insight: Few Successful Long-Range Attacks Could Shift War's DirectionExpertos del Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) han destacado que unos pocos ataques de largo alcance exitosos por parte de Ucrania podrían cambiar significativamente la trayectoria de la guerra. El ISW sugiere que las autoridades rusas están haciendo esfuerzos significativos para influir en las discusiones internacionales sobre si Ucrania debería utilizar armas occidentales para lanzar ataques de largo alcance contra instalaciones militares rusas. Expresan preocupaciones de que tales ataques podrían aplicar una presión táctica significativa en la ofensiva rusa. EE. UU. sigue siendo firme en negar el permiso a Ucrania para llevar a cabo ataques de largo alcance dentro del territorio ruso.

09:18 Estado Mayor Ucraniano: Aproximadamente 1500 Muertes Rusas en las Últimas 24 HorasSegún el Estado Mayor ucraniano, las fuerzas rusas han sufrido aparentemente otras 1470 bajas (muertos o heridos) en las últimas 24 horas. Esto eleva el total desde que comenzó la invasión a gran escala hace dos años y medio a 650.640. En el mismo período, los rusos también han perdido 42 vehículos blindados de combate, 14 tanques, 62 drones y 55 sistemas de artillería.

08:57 Hospital en Sumy Attackado por Rusos, Seis MuertosLas fuerzas rusas han atacado un hospital en Sumy, causando seis muertos, según la administración militar local. El ataque se llevó a cabo utilizando drones Shahed, y se llevaron a cabo más ataques con drones en un área residencial y el hospital más tarde. Esto ocurrió mientras se evacuaba a pacientes y personal del hospital. La fuerza aérea también informó que los rusos habían lanzado bombas guiadas sobre la región de Sumy.

08:21 Goldschmidt Advierte sobre los Riesgos Ambientales de las Exportaciones de Petróleo RusoEl ministro de Medio Ambiente de Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, ha alertado sobre los potenciales riesgos ambientales que plantean los tanques rusos de baja calidad que, según Greenpeace, están siendo utilizados para eludir el embargo de petróleo. Goldschmidt ha declarado que "el régimen ruso está flagrantemente violando el embargo de petróleo impuesto en respuesta a la agresión rusa contra Ucrania". Este conflicto en curso amenaza a los ya frágiles ecosistemas marinos. Varios países occidentales han acusado a Rusia de eludir las sanciones de la UE empleando barcos barely navegables debido al conflicto. Goldschmidt ha expresado su preocupación de que el riesgo de un vertido de petróleo está aumentando, con la mayoría del petróleo acabando en las costas europeas.

07:52 Tropas Ucranianas Repelen Ataques Rusos en PokrovskLas tropas ucranianas y rusas han estado librando intensos combates en el este de Ucrania. Pokrovsk y sus alrededores han sido el foco de estas hostilidades durante meses, con las fuerzas rusas intentando penetrar en la región durante varios meses. Según el Estado Mayor ucraniano, se han repelido 19 ataques rusos contra las líneas de defensa ucranianas durante el día. "Los defensores ucranianos están aguantando", informaron. Las tropas rusas están tratando de acercarse a la ciudad desde múltiples direcciones para asegurar su avance contra los contraataques ucranianos. La lucha vigorosa también continuó en la zona alrededor de Kurachove, con alrededor de 17 ataques rusos repelidos durante el día. No se puede verificar de forma independiente la información sobre el conflicto.

07:41 Zelensky Ve su Visita a EE. UU. como un ÉxitoEl presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no logró obtener una amplia autorización para el uso de armas occidentales durante su visita a EE. UU. Sin embargo, la considera un desarrollo positivo. "Cada discusión fue como se necesitaba", señaló en un discurso en video en la plataforma X. Zelensky presentó el plan de paz de Ucrania en Estados Unidos. "Ahora nuestros equipos deben trabajar en la implementación de cada paso y cada decisión", dijo. En EE. UU., Zelensky se reunió con el presidente Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris, una posible candidata presidencial demócrata, para abogar por el apoyo continuo a la defensa de Ucrania contra Rusia. También se reunió con el candidato presidencial republicano, Donald Trump, en Nueva York. Trump reiteró su afirmación de que, si fuera elegido, el conflicto terminaría rápidamente.

06:56 Qatar Continúa las Negociaciones para el Retorno de Niños SecuestradosDespués de la liberación reciente de nueve niños, todavía hay miles de niños desaparecidos debido a las acciones de Rusia durante el conflicto, según informes ucranianos (ver entrada de las 02:18). Muchos de estos niños han perdido a uno o ambos padres debido al conflicto y han sido entregados a sus abuelos, dijo Dmytro Lubinez, el Defensor del Pueblo. Las autoridades de Qatar actualmente están negociando el regreso seguro de más niños. Se les ha proporcionado una lista de 751 niñoswhose paperwork para su liberación está completo, aclaró Lubinez. Según las autoridades ucranianas, alrededor de 20,000 niños han sido transferidos ilegalmente a Rusia desde el inicio de la guerra, con solo unos pocos cientos regresando a casa hasta ahora.

06:27 Blinken Reprende a China por Apoyar la Industria de Armamentos RusosEl secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, expresó sus preocupaciones al ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, sobre la ayuda de China al sector de tecnología militar rusa. Blinken expresó sus reservas en una conferencia de prensa, diciendo: "Si Pekín afirma que busca la paz y el fin del conflicto, pero al mismo tiempo permite que sus empresas ayuden a Putin en su agresión, esto no es consistente". Wang enfatizó que la posición de China sobre el conflicto de Ucrania ha enfatizado consistentemente la necesidad de reconciliación a través de la diplomacia, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

05:31 Las Fuerzas Ucranianas Eliminan a Dos Soldados Rusos en Motos de Agua con un DronLas fuerzas ucranianas parecen haber neutralizado a dos soldados rusos a bordo de una moto de agua utilizando un dron, según Defense Express. Los soldados estaban maniobrando en el río Dnipro cuando un dron armado con una carga explosiva golpeó su moto de agua, como se demostró en un video compartido por el activista Serhiy Sternenko.

Según un informe del medio de noticias ruso autónomo Mediazona, más de 71,000 soldados rusos han muerto presuntamente en Ucrania. Desde mediados de septiembre, aproximadamente 2,000 soldados adicionales han perdido la vida en el conflicto en curso, según el informe. Mediazona destaca que los números reales podrían ser significativamente más altos, ya que sus datos verificados provienen de fuentes confiables como obituarios, publicaciones en redes sociales de familiares, medios regionales y notificaciones de autoridades locales.

02:18: Nueve Menores Secuestrados de Ucrania Regresan a CasaNueve adolescentes que fueron llevados a Rusia durante el conflicto han regresado a su país de origen. Este regreso tuvo lugar un viernes, con Qatar actuando como mediador, según un mensaje de Telegram del Defensor del Pueblo ucraniano, Dmitro Lubinez. También participó un individuo de 20 años. El regreso fue posible gracias a un plan de acción conjunto y con la ayuda de Qatar como mediador. Inicialmente, la información no era verificable de forma independiente. Los niños secuestrados habían sido separados de sus padres o tutores por los ocupantes y procedían de áreas como Jersón, Zaporizhzhia o Lugansk, reveló Lubinez.

00:31 Lukashenko: "Una Invasión en Bielorrusia Equivale a la Tercera Guerra Mundial"

17:10: El fuerte hombre de la antigua república soviética de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, afirma que la OTAN tiene estrategias agresivas contra su país y amenaza con utilizar armas nucleares en respuesta. "Una invasión a Bielorrusia significa la Tercera Guerra Mundial", declaró Lukashenko a la agencia de noticias del estado bielorruso Belta durante un discurso a estudiantes en Minsk. En tal escenario, tanto Bielorrusia como su aliado Rusia utilizarían armas nucleares. Lukashenko también reconoce los recientes cambios en la doctrina nuclear de Rusia en su discurso. Lukashenko sostiene que la OTAN tiene planes de ataque concretos contra Bielorrusia. "Los estadounidenses y los polacos ya se han posicionado en la frontera, especialmente en el lado polaco. Sabemos que la dirección polaca está ansiosa por implementar estos planes", dijo. Están preparados y responderán rápidamente. Bielorrusia no tiene armas nucleares propias, pero armas nucleares tácticas de Rusia han estado estacionadas en su territorio desde finales de 2023.

23:10: Antiguos comandantes de EE. UU. y otros instan a Biden a tomar medidas decisivas contra Rusia

Varios oficiales militares y expertos retirados han firmado una carta abierta al presidente de EE. UU., Joe Biden, abogando por medidas audaces para poner fin al conflicto a favor de Ucrania y precauciones contra posibles amenazas de China. Entre los firmantes se encuentran el antiguo comandante de las fuerzas de EE. UU. en Europa, Ben Hodges, y el antiguo deputy comandante de la OTAN, teniente general del ejército alemán Gert-Johannes Hagemann. Piden acciones contra Rusia y también en relación con China. Abogan por la eliminación de restricciones en el uso de armas occidentales contra objetivos rusos, así como la entrega de 300 tanques Abrams y 1000 vehículos blindados a Ucrania, además de un embargo completo de armas y tecnología contra Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Bielorrusia y Azerbaiyán. Además, propusieron ampliar la OTAN más allá de las fronteras transatlánticas para incluir a Japón, Australia, Corea del Sur, las Filipinas y "cualquier otro país democrático que exprese su deseo de unirse".**

22:15: La inteligencia rusa investiga a periodistas internacionales por Kursk

La agencia de inteligencia rusa FSB está investigando a otros tres periodistas extranjeros por su cobertura de territorios ucranianos ocupados dentro de la región rusa de Kursk, según la agencia de noticias rusa RIA Novosti. Los individuos bajo investigación son Kathryn Diss y Fletcher Yeung de la estación de televisión australiana ABC News, así como el periodista rumano Mircea Barbu. Se les acusa de cruzar ilegalmente la frontera rusa. Los periodistas podrían enfrentar hasta cinco años de prisión, aunque parece que ninguno de ellos se encuentra actualmente en Rusia. Algunos medios de comunicación internacionales, como el broadcaster alemán Deutsche Welle, el canal de noticias de EE. UU. CNN y el broadcaster italiano Rai, han informado desde los territorios ucranianos ocupados en Kursk.**

21:35: La Casa Blanca rechaza las afirmaciones de los republicanos sobre la violación de las leyes de campaña electoral del presidente ucraniano

La Casa Blanca rechaza las afirmaciones de los legisladores republicanos de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky violó las leyes de campaña electoral al visitar una fábrica de municiones. La portavoz Karine Jean-Pierre descartó la afirmación como "una maniobra política" y instó a los republicanos a "abandonar esta acusación". La delegación ucraniana solicitó la visita, que el Departamento de Defensa facilitó arreglando el transporte. "Esto es procedimiento estándar", señaló Jean-Pierre. Zelensky también visitó el sitio de producción en Pensilvania durante su viaje de varios días a EE. UU., donde se producen los proyectiles de artillería de 155 mm urgentemente necesarios para Ucrania. Varios demócratas, incluido el gobernador de Pensilvania Josh Shapiro, estuvieron presentes. Como resultado, los legisladores republicanos iniciaron una investigación y el presidente de la Cámara de Representantes solicitó el despido del embajador ucraniano en EE. UU. en una carta.**

Al discutir el potencial para operaciones militares adicionales, el asesor principal del presidente Zelensky advirtió que cualquier gran escalada en Ucrania podría tener consecuencias significativas a nivel mundial, lo que refleja los sentimientos similares expresados por los líderes rusos.

Si Trump ganara las elecciones en EE. UU., podría reconsiderar su postura sobre el apoyo a Ucrania, tal como lo indicó durante su reunión con Zelensky.

